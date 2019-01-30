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Хабиров: «Я член этой партии и горжусь этим»

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров будет участвовать в выборах этой осенью. Он пойдет на них кандидатом от «Единой России».

Хабиров: «Я член этой партии и горжусь этим»


Об этом он сообщил газете «Ведомости». Врио главы Башкирии Радий Хабиров решил пойти на выборы главы республики от «Единой России», сказал он «Ведомостям».

По словам Радия Хабирова, некоторые люди из его окружения советовали ему дистанцироваться от партии власти.

- Но я по-другому устроен. Я член этой партии и горжусь этим. Хотя я уникальный член этой партии: меня дважды из нее исключали и дважды восстанавливали. Но как я могу не любить свою партию? – сказал Радий Хабиров.

Он заметил, что «Единую Россию» надо рассматривать «утилитарно», как важнейший политический инструмент:

- Инструмент где-то может затупиться, где-то надо подправить его работу. Но партия много чего делает, у нас одно из лучших региональных отделений. Хотя ее и критикуют, и тут нам надо будет вместе подумать, что делать, потому что мы не умеем людям рассказывать о своей работе.

В руководстве партии с удовлетворением восприняли заявление Радия Хабирова о намерении баллотироваться на пост Главы республики от «Единой России». Комментируя это решение, секретарь регионального отделения партии Константин Толкачев отметил, что «Единая Россия» сохраняет высокий рейтинг и авторитет в регионе, является единственной политической силой, готовой стать опорой в реализации планов руководителя республики и разделить ответственность за будущее региона.

Политолог Аббас Галлямов считает такое решение правильным:

- В республике уважают силу, упрямство и принципиальность, а не конъюнктурное лавирование. Отказавшись следовать политической моде последнего времени, Хабиров демонстрирует те самые качества, которые нравятся местному избирателю и местным элитам.

Политолог Дмитрий Казанцев считает решение Радия Хабирова вполне логичным:

- Тот хороший задел, который успел наработать в должности врио главы Башкирии Радий Хабиров, вполне позволяет ему рассчитывать на поддержку республиканских избирателей на предстоящих региональных выборах. Поэтому его заявление о планах выдвигаться от «Единой России» логичны, в том числе учитывая устойчивые рабочие контакты Хабирова в центральном руководстве партии власти. Последним для сохранения своих электоральных позиций также важно продвигать политических тяжеловесов под своими знаменами.

- Вместе с тем шаг Хабирова достаточно смелый, так как большинство его коллег из губернаторского корпуса страны, после провалов в ряде избирательных территорий кандидатов от партии власти, наоборот решили тихо равноудалиться от партийцев и идти исключительно самовыдвиженцами, - продолжил политолог. - Полагаю, что информация о согласовании известного политика Рустема Ахмадинурова на должность руководителя башкирского исполкома «Единой России», как и повышение активности вице-спикера Госсобрания, возглавляющего фракцию «единороссов» Рустама Ишмухаметова в свете этих событий совсем не случайна.

- Вероятно, оба партийных кадра в скором времени станут опорными фигурами в предстоящей избирательной кампании Радия Хабирова и войдут в число его доверенных лиц, - считает Дмитрий Казанцев. - Ведь его избирательному штабу не помешают новые лица с высокой медиаактивностью, управленческими компетенциями и бэкграундом политической деятельности на выборах разного уровня: от региональных до федеральных.

Выборы главы Башкирии пройдут 8 сентября 2019 года. Ранее о своем желании участвовать в выборах заявляли Рафис Кадыров и Айрат Дильмухаметов.

Кандидатуру Радия Хабирова 3 ноября прошлого года уже обсуждали на партконференции регионального отделения «Единой России».

МКС
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  • 1 | 28.02.2019, 09:34 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1262 | Рейтинг: +336,7
То что он член это всем понятно. Тем более партии жуликов и воров, других членами не ставят.



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  • 2 | 28.02.2019, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я член этой партии и горжусь этим.
=================================
Сказать такое в России, мог только человек, находящийся в неодеквате, или на 200% уверенный что путину и его команде удастся сфальцифицировать выборы в стране башкир, третьего недано.



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  • 3 | 28.02.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А я думаю когда человека дважды исключают, а потом востанавливают в партию и после этого он гордится что он с этой партии я точно могу сказать, что он не политическая пооститутка и что можно с этим человеком идти в разведку. Я сам и моя семья будут голосовать за Хабирова Р.Ф. И также призываю всех жителей республики Башкортостан голосовать за кондидатуру Хабирова Радии Фаритовича.
Б Алик М.



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  • 4 | 28.02.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рейтинг Хабирова тянут"вниз" как раз члены ЕР заметно плохо подготовленные к управленческой работе в команде Хабирова господа Киреев, Мустафин, Забелин и пр. внутренние экспаты.
Неоднозначны решения по Сибаю.
Активно напоминает о себе "белизной и чрезвычайной пушистостью" г-н Назаров имеющий в совсем недавнем прошлом реальный груз проблем личного и предпринимательского характера.
В этой связи, кажется, избиратели займут выжидательную позицию. Слишком много было обманов и провалов в работе предыдущих выдвиженцев ЕР в Башкортостане?



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  • 5 | 28.02.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да здравствует партия Единая Россия! Хабирову слава! Путин Наш президент! Очень Опытный



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  • 6 | 28.02.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
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новости
03:07, 28 февраля 2019
Американские конгрессмены заинтересовались финансовыми средствами Владимира Путина

Согласно законопроекту, предложенному Палате представителей, разведсообщество должно предоставить данные о доходах и имуществе президента России. По сведениям ABC, законодательная инициатива связана с вмешательством России в выборы в США.
Эхо Москвы.



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  • 7 | 28.02.2019, 10:25 | Автор: natall
    Публикации: 559 | Комментарии: 193 | Рейтинг: +85
Хабиров совершенно прав, к нему не может быть никаких претензий. Он человек этой системы. Вы чего от него хотите-то? Вы что, его выбирали чтоли? Вам его лысый черт послал, и кушайте что дают, все нормально, так и должно быть



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  • 8 | 28.02.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 28.02.2019, 10:16 | Автор:

Да здравствует партия Единая Россия! Хабирову слава! Путин Наш президент! Очень Опытный
===============================================
Пшелл , сука на помойку ! Там тебе место , а не среди людей !



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  • 9 | 28.02.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С такой зарплатой и привилегиями и я б любил эту партию. Зря в инженеры пошёл. И почему меня родители не научили безмылавжопу жить? Только строить и умею...



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  • 10 | 28.02.2019, 10:50 | Автор: юнг
    Публикации: 340 | Комментарии: 36822 | Рейтинг: +5662,7
9 | 28.02.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С такой зарплатой и привилегиями и я б любил эту партию. Зря в инженеры пошёл. И почему меня родители не научили безмылавжопу жить? Только строить и умею...

================Зато ты засыпаеши и просыпаешься честным человеком!
И если к подъезду приедет машина с синими огоньками, ты будешь уверен, что это не к тебе!



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  • 11 | 28.02.2019, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Меня сюда поставила Партия и Партия может только отозвать". Фурманов отвечает Чапаеву. Учись ипташ Хабиров.



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  • 12 | 28.02.2019, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Врио главы Башкирии Радий Хабиров будет участвовать в выборах этой осенью. Он пойдет на них кандидатом от «Единой России».
================================================
Каждый уважающий себя человек , а НЕ холуй этой власти и тем более такой продажной и АНТИНАРОДНОЙ партии как
" Единая Россия " , должен сказать Нет , любому кандидату от этой партии ! Хватит пить кровь и слезы народа !



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  • 13 | 28.02.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Аналитики отмечают, что в прошлом году за счет роста стоимости на энергоносители, аренды, кормов и удобрений выросли цены на куриные яйца, мясо и сахар. В 2019 году такого же развития события стоит ожидать и с молоком, гречкой и хлебом



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  • 14 | 28.02.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Но как я могу не любить свою партию?" – сказал Радий Хабиров.
________________________________________________
Крепко сказано! Прям цитата из "Поднятой целины" Шолохова. А отвечать за действия любимой партии вы в последствии готовы?!



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  • 15 | 28.02.2019, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 28.02.2019, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Врио главы Башкирии Радий Хабиров будет участвовать в выборах этой осенью. Он пойдет на них кандидатом от «Единой России».
================================================
Каждый уважающий себя человек , а НЕ холуй этой власти и тем более такой продажной и АНТИНАРОДНОЙ партии как
" Единая Россия " , должен сказать Нет , любому кандидату от этой партии ! Хватит пить кровь и слезы народа !
-------------------------------

Согласен на все 10000!

Добавлю, КТО рвется в эту партию, они жаждут пить кровь народа, нажиться на слезах народа, хотят из собственного народа делать себе прислугу, эксплуатировать по полной в замен на полуголодное содержание.



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  • 16 | 28.02.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..............." Но партия много чего делает,
у нас одно из лучших региональных отделений.
Хотя ее и критикуют, и тут нам надо будет вместе подумать,
что делать, потому что мы не умеем людям рассказывать о своей
работе......"
===========================================================
Но почему Вы думаете , что люди плохо знают о вашей
работе регионального отделения " Единой России " в РБ ?
Мы знаем , что одним из ИНИЦИАТОРОВ по жилищной
политике и жилищно-коммунальному хозяйству. внес
предложение в Законопроект о Капитальном ремонте и это
был П. Качкаев ( и это один из ПОЗОРНЕЙШИХ Законов , по
воровству денег у простых людей )
Мы знаем , что ВСЕ депутаты РБ от " Единой России "
Единогласно проголосовали за ПОВЫШЕНИЕ Пенсионного
возраста , старым людям , в стране где почти 27 %
населения БЕЗРАБОТНЫЕ ! Да много мы не знаем , но и
этого хватает , чтобы сказать НЕТ , таким партиям !
Продолжайте гордится , своей партией !



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  • 17 | 28.02.2019, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Партия без жуликов и воров?! Очень спорно! Спросите у Чайки! Но то что сплошь проходимцы и приспособленцы - спору нет!



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  • 18 | 28.02.2019, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЕР - люди без ЧЕСТИ и СОВЕСТИ.

Я не люблю уверенности сытой,
Уж лучше пусть откажут тормоза!
Досадно мне, что слово "ЧЕСТЬ" забыто,
И что в чести наветы за глаза!



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  • 19 | 28.02.2019, 12:03 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 83 | Рейтинг: +4,3
Иначе он сказать и поступить не может. В партию, где нет жуликов и воров, его не примут.



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  • 20 | 28.02.2019, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
--------"Хотя ее и критикуют, и тут нам надо будет вместе подумать, что делать, потому что мы не умеем людям рассказывать о своей работе" -вот как раз все до наоборот,вы научились ....издеть,воровать,бандитствовать,но к сожалению работать и созидать так и не научились.



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