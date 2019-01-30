Хабиров: «Я член этой партии и горжусь этим»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров будет участвовать в выборах этой осенью. Он пойдет на них кандидатом от «Единой России».Об этом он сообщил газете «Ведомости». Врио главы Башкирии Радий Хабиров решил пойти на выборы главы республики от «Единой России», сказал он «Ведомостям».По словам Радия Хабирова, некоторые люди из его окружения советовали ему дистанцироваться от партии власти.- Но я по-другому устроен. Я член этой партии и горжусь этим. Хотя я уникальный член этой партии: меня дважды из нее исключали и дважды восстанавливали. Но как я могу не любить свою партию? – сказал Радий Хабиров.Он заметил, что «Единую Россию» надо рассматривать «утилитарно», как важнейший политический инструмент:- Инструмент где-то может затупиться, где-то надо подправить его работу. Но партия много чего делает, у нас одно из лучших региональных отделений. Хотя ее и критикуют, и тут нам надо будет вместе подумать, что делать, потому что мы не умеем людям рассказывать о своей работе.В руководстве партии с удовлетворением восприняли заявление Радия Хабирова о намерении баллотироваться на пост Главы республики от «Единой России». Комментируя это решение, секретарь регионального отделения партии Константин Толкачев отметил, что «Единая Россия» сохраняет высокий рейтинг и авторитет в регионе, является единственной политической силой, готовой стать опорой в реализации планов руководителя республики и разделить ответственность за будущее региона.Политолог Аббас Галлямов считает такое решение правильным:- В республике уважают силу, упрямство и принципиальность, а не конъюнктурное лавирование. Отказавшись следовать политической моде последнего времени, Хабиров демонстрирует те самые качества, которые нравятся местному избирателю и местным элитам.Политолог Дмитрий Казанцев считает решение Радия Хабирова вполне логичным:- Тот хороший задел, который успел наработать в должности врио главы Башкирии Радий Хабиров, вполне позволяет ему рассчитывать на поддержку республиканских избирателей на предстоящих региональных выборах. Поэтому его заявление о планах выдвигаться от «Единой России» логичны, в том числе учитывая устойчивые рабочие контакты Хабирова в центральном руководстве партии власти. Последним для сохранения своих электоральных позиций также важно продвигать политических тяжеловесов под своими знаменами.- Вместе с тем шаг Хабирова достаточно смелый, так как большинство его коллег из губернаторского корпуса страны, после провалов в ряде избирательных территорий кандидатов от партии власти, наоборот решили тихо равноудалиться от партийцев и идти исключительно самовыдвиженцами, - продолжил политолог. - Полагаю, что информация о согласовании известного политика Рустема Ахмадинурова на должность руководителя башкирского исполкома «Единой России», как и повышение активности вице-спикера Госсобрания, возглавляющего фракцию «единороссов» Рустама Ишмухаметова в свете этих событий совсем не случайна.- Вероятно, оба партийных кадра в скором времени станут опорными фигурами в предстоящей избирательной кампании Радия Хабирова и войдут в число его доверенных лиц, - считает Дмитрий Казанцев. - Ведь его избирательному штабу не помешают новые лица с высокой медиаактивностью, управленческими компетенциями и бэкграундом политической деятельности на выборах разного уровня: от региональных до федеральных.Выборы главы Башкирии пройдут 8 сентября 2019 года. Ранее о своем желании участвовать в выборах заявляли Рафис Кадыров и Айрат Дильмухаметов.Кандидатуру Радия Хабирова 3 ноября прошлого года уже обсуждали на партконференции регионального отделения «Единой России».