Послание президента Федеральному собранию в этом году было сконцентрировано в основном на социальной проблематике.
Так, администрация главы государства взялась увеличить гранты на поддержку проектов в области культуры и искусства. Также правительство к 10 апреля должно утвердить размер социальной доплаты к пенсии так, чтобы она не уменьшалась, даже если при индексации доход пенсионера превысил прожиточный минимум.
На повестке дня у правительства и уменьшение налогообложения по ипотеке и снижение процентной ставки до 6%. Не менее важным является подключение всех общеобразовательных организаций к высокоскоростному интернету.
Изо всех сил по улучшению жизни россиян
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