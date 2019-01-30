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Изо всех сил по улучшению жизни россиян

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Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному собранию от 20 февраля, сообщили в пресс-службе Кремля.

Изо всех сил по улучшению жизни россиян


Послание президента Федеральному собранию в этом году было сконцентрировано в основном на социальной проблематике.

Так, администрация главы государства взялась увеличить гранты на поддержку проектов в области культуры и искусства. Также правительство к 10 апреля должно утвердить размер социальной доплаты к пенсии так, чтобы она не уменьшалась, даже если при индексации доход пенсионера превысил прожиточный минимум.

На повестке дня у правительства и уменьшение налогообложения по ипотеке и снижение процентной ставки до 6%. Не менее важным является подключение всех общеобразовательных организаций к высокоскоростному интернету.






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  • 1 | 28.02.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1. Введение прогрессивного налогообложения на физ.лица.
2. Борьба с выводом капитала в оффшоры.
3. Освобождение от налога на прибыль предприятиям занимающимися нанотехнологиями и наукоемкими разработками.
4. Создание предприятий и помощь предпринимателям при создании организаций станкостроения.
5. Наведение порядка в медицине, в частности в региональной. Медицина полностью бесплатная. Либо (как вариант) отчисления которые идут в ФОМС, должны идти напрямую на расчетный счет гражданина РФ, который может потратить эти деньги только на медицинские услуги и покупку лекарств.
6. Выпуск военными предприятиями продукции гражданского назначения.
7. Вывести войска с Сирии (Катар пускай прокладывает свой газопровод). Россия при компетентных руководителях может пополнять бюджет наукоемкими продуктами. Газ пойдет только на внутреннее пользование.
8. Запрет продажи леса иностранным государствам.
9. Сменяемость власти от первого лица до мелких региональных чиновников. Отмена муниципального фильтра.
10. Ну и наконец более активное участие граждан в жизни страны.
11 Борьба с коррупцией (не выборочная как сейчас, а на всех фронтах).

Для начала этого хватит. А то что говорит фигляр ПЖ в Кремле пустая брехня.



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  • 2 | 28.02.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Вы только вчитайтесь в текст: Президент дает поручение "утвердить размер социальной доплаты к пенсии так, чтобы она не уменьшалась"?!
Мой мозг отказывается такое понимать! Разве такое может быть,- человеку дают доплату к пенсии в результате чего пенсия уменьшается?! Это противоречит всем закона арифметики (я уж не говорю о высшей математике)!
Правильно говорят: "Поле чудес может быть только в стране дураков".



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  • 3 | 28.02.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Все его потуги по социальной проблематики - мышкины слезки



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  • 4 | 28.02.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 28.02.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1. Введение прогрессивного налогообложения на физ.лица.
2. Борьба с выводом капитала в оффшоры.
...

=============

Горбачу не удался "социализм с человеческим лицом" (по его словоблудию),
а теперь размечтались о "капитализме с человеческим лицом"? Полноте.

Единственно приемлемая общественно-экономическая формация для России - СОЦИАЛИЗМ и общественная собственность на средства производства. То есть, вся страна - это единая государственная корпорация.



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  • 5 | 28.02.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
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На одном из складов Москвы в день обысков по уголовному делу сенатора Рауфа Арашукова подожгли многотонную кучу денежных купюр. Основную часть хранилища спасли.
Несколько тонн денежных купюр завезли на склад в конце января. Чтобы сложить пачки, пришлось воспользоваться погрузчиком-манипулятором.
Силовые структуры инцидент не комментировали, сообщает «Фонтанка».

"Денег нет а вы держитесь"...



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  • 6 | 28.02.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 28.02.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1. Введение прогрессивного налогообложения на физ.лица.
2. Борьба с выводом капитала в оффшоры.
3. Освобождение от налога на прибыль предприятиям занимающимися нанотехнологиями и наукоемкими разработками.
4. Создание предприятий и помощь предпринимателям при создании организаций станкостроения.
5. Наведение порядка в медицине, в частности в региональной. Медицина полностью бесплатная. Либо (как вариант) отчисления которые идут в ФОМС, должны идти напрямую на расчетный счет гражданина РФ, который может потратить эти деньги только на медицинские услуги и покупку лекарств.
6. Выпуск военными предприятиями продукции гражданского назначения.
7. Вывести войска с Сирии (Катар пускай прокладывает свой газопровод). Россия при компетентных руководителях может пополнять бюджет наукоемкими продуктами. Газ пойдет только на внутреннее пользование.
8. Запрет продажи леса иностранным государствам.
9. Сменяемость власти от первого лица до мелких региональных чиновников. Отмена муниципального фильтра.
10. Ну и наконец более активное участие граждан в жизни страны.
11 Борьба с коррупцией (не выборочная как сейчас, а на всех фронтах).

Для начала этого хватит. А то что говорит фигляр ПЖ в Кремле пустая брехня.
________________
"Все это, конечно, так.
Все это верно.
Бумага написана правильно.
Все хорошо.
Так это с одной стороны, да?
Но есть и другая сторона медали".
(К-ф "Кавказская пленница".

Теперь вопрос лично вам: "Кого вы поддерживали в августе 1991 года: ГКЧП или Ельцина?".
Если Ельцина, то лучше помолчите.
Всё, что вы написали было характерно для СОЦИАЛИЗМА и ПЛАНОВОЙ ЭКОНОМИКИ, похороненных в 1991 году. Сейчас КАПИТАЛИЗМ и ЛИБЕРАЛЬНАЯ РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА в стадии империализма.
И делаться будет не то, что нужно обществу, а то, что приносит максимальную ПРИБЫЛЬ РАБОТОДАТЕЛЯМ, а попросту капиталистам-буржуинам, прежде всего олигархам. И никакой президент не в силах изменить систему: при его попытке поменять систему его просто устранят - системы не меняются сверху, а только снизу в результате революций. Вот когда нынешняя буржуазная система изживёт себя (сейчас она в России на подъёме, нравится это кому-то или нет), состарится, одряхлеет, вот тогда опять замаячит социалистическая революция.
А вы, конечно, для самоуспокоения можете писать свои тезисы, чтобы чувствовать себя крутым.



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  • 7 | 28.02.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Прочтите "глас вопиющего" ("Аграрная политика" от 25.02.2019):

Звонок в студию.

Ведущий: Здравствуйте, Тамара. Слушаем вас.

Зритель: Да вот я что хотела вам сказать. Мы пенсионеры оба с дедушкой, проработали всю жизнь в колхозе, я дояркой, он трактористом. Нас это очень устраивало, мы были довольные. А сейчас ну что слышим? Колхозы умирают, нет колхозов. В войну жгли села, а сейчас уничтожают, уничтожают, столько деревень пропало!

Подачками экономику никогда они не поднимут!

Ну хорошо, он сказал, клуб, дорога – это хорошо. Но когда работы в деревне нет, это очень плохо, когда люди куда-то едут, на месте камень обрастает. Мы проработали, мы это прекрасно знаем, нам жилось нормально и хорошо, но мы на месте были. Я отработала, пришла домой, и муж мой пришел, и дети с нами, и все у нас в порядке было. А сейчас я не знаю, до чего мы довели людей!

Ведущий: Ну так а как вы считаете, кто должен дать эти рабочие места? Государство должно взять на себя ответственность?

Зритель: А что я вам скажу, милые мои люди? В первую очередь что творится в стране - виноват и Президент: такую ведут рыночную экономику, к чему она нас ведет? Мы же видим, как наши дети… Они бы на месте работали, у нас все шло хорошо, дети были к труду приучены. Отучили детей наших от колхоза, от работы колхозной, но земля любит тружеников, а не так просто, чтобы приехал, жил. Столько земли гуляет, люди добрые! Огороды все пустуют. А бывало, все засеивали, ничего у нас не пропадало.
Мы были довольны.

Ведущий: Спасибо, Тамара, вам за этот звонок.



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  • 8 | 28.02.2019, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2му-"Разве такое может быть,- человеку дают доплату ..."
Еще как может, ставки учителя-8400, воспитателя 8200. Добавляют с 2012 года ежегодно, только вот, редко кто больше 15 тыс получает



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