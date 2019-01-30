Изо всех сил по улучшению жизни россиян

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному собранию от 20 февраля, сообщили в пресс-службе Кремля.Послание президента Федеральному собранию в этом году было сконцентрировано в основном на социальной проблематике.Так, администрация главы государства взялась увеличить гранты на поддержку проектов в области культуры и искусства. Также правительство к 10 апреля должно утвердить размер социальной доплаты к пенсии так, чтобы она не уменьшалась, даже если при индексации доход пенсионера превысил прожиточный минимум.На повестке дня у правительства и уменьшение налогообложения по ипотеке и снижение процентной ставки до 6%. Не менее важным является подключение всех общеобразовательных организаций к высокоскоростному интернету.