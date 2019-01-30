Будут курултаить с гулянками за бюджетный счет

В Башкирии пройдет V Всемирный курултай башкир. Радий Хабиров подписал указ о проведении в республики Всемирного курултая башкир.Всемирный курултай башкир будет проведен в июне 2019 года. Соответствующий указ был подписан для содействия укреплению межнационального мира и согласия. Согласно указу, был утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению конгресса.Было поручено до 1 апреля текущего года разработать и утвердить соответствующий план подготовки к событию. Правительство республики должно будет возместить расходы, связанные с реализацией указа.Всемирный курултай призван решать задачи объединения, этнокультурного развития и обновления башкир. Напомним, что I Всемирный курултай башкир прошел в 1995 году в Уфе. Участниками стали порядка 800 делегатов из республики, 28 субъектов страны, а также 19 стран мира.В 2015 году был проведен IV Всемирный курултай. Тогда с приветственным словом к участникам выступил глава РБ Рустэм Хамитов.