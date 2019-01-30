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Будут курултаить с гулянками за бюджетный счет

  • Опубликовано: natall | 28.02.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 24480 | Комментарии: 44
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В Башкирии пройдет V Всемирный курултай башкир. Радий Хабиров подписал указ о проведении в республики Всемирного курултая башкир.

Будут курултаить с гулянками за бюджетный счет


Всемирный курултай башкир будет проведен в июне 2019 года. Соответствующий указ был подписан для содействия укреплению межнационального мира и согласия. Согласно указу, был утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению конгресса.

Было поручено до 1 апреля текущего года разработать и утвердить соответствующий план подготовки к событию. Правительство республики должно будет возместить расходы, связанные с реализацией указа.

Всемирный курултай призван решать задачи объединения, этнокультурного развития и обновления башкир. Напомним, что I Всемирный курултай башкир прошел в 1995 году в Уфе. Участниками стали порядка 800 делегатов из республики, 28 субъектов страны, а также 19 стран мира.

В 2015 году был проведен IV Всемирный курултай. Тогда с приветственным словом к участникам выступил глава РБ Рустэм Хамитов.






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  • 1 | 28.02.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всемирный курултай призван решать задачи ... обновления башкир.
===============================
Уж больно мне понравилось выражение "обновление башкир", тоесть башкиры в сегодняшнем виде никого не устраивают, и требуется обновление. По всей видимости эта непосильная задача будет возложена на приезжих башкир из дальнего зарубежья, спаривание с местными ни к чему хорошему не привело...



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  • 2 | 28.02.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всемирный, это что то. Нет - всегаллактический! Чего уж мелочиться? Хотя, почему немцы, японцы, обходятся без Всемирных курултаев всех немцев и японцев? Всемирно курултаили бы, глядишь и технику получше стали бы выпускать. Дураки. Вот по шежяре бы им, ваще бы были инопланетянами. Ведь главное это - всемирно заседать! - Вот он прогресс!



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  • 3 | 28.02.2019, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 28.02.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всемирный, это что то. Нет - всегаллактический! Чего уж мелочиться? Хотя, почему немцы, японцы, обходятся без Всемирных курултаев всех немцев и японцев? Всемирно курултаили бы, глядишь и технику получше стали бы выпускать. Дураки. Вот по шежяре бы им, ваще бы были инопланетянами. Ведь главное это - всемирно заседать! - Вот он прогресс!
+++++++++++++++++++

Каждому свое, кому Курултай, кому Собор, кому Кага́л (Кахал, ивр. ‏קָהָל‏‎ — «собрание народа, сход»)



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  • 4 | 28.02.2019, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Помнится на первый курултай всех предпринимателей трясли на деньги и назначали ответственными над каким ни будь титульным сопровождать по всем мероприятия за свой счёт , возить в разные районы, кормить, развлекать боулингом и так далее. Помнится руководитель не маленького предприятия, которому вынужденно пришлось сопровождать в этом маразме говорил про того которого все дни развлекал в конце мероприятия так переживал что всё заканчивается и уезжать не охота было ему.



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  • 5 | 28.02.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это, всего лишь, один из пунктиков избирательной кампании Хабирова. Логично, правильно делает, хотя дороговато обойдётся...



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  • 6 | 28.02.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 28.02.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всемирный курултай призван решать задачи ... обновления башкир.
===============================
Уж больно мне понравилось выражение "обновление башкир", тоесть башкиры в сегодняшнем виде никого не устраивают, и требуется обновление. По всей видимости эта непосильная задача будет возложена на приезжих башкир из дальнего зарубежья, спаривание с местными ни к чему хорошему не привело...
++++++++++++++++++++++++

Думаешь спаривание с урусами дело бесполезное, даже вредное?



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  • 7 | 28.02.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для обновления башкир в июне 2019 завезут таек на сумму 11543579 руб



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  • 8 | 28.02.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Думаешь спаривание с урусами дело бесполезное, даже вредное?
___________________________________________________
Тебя интересно каким спариванием получили?



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  • 9 | 28.02.2019, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 28.02.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для обновления башкир в июне 2019 завезут таек на сумму 11543579 руб
++++++++++++++++

Из золотого кольца России?



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  • 10 | 28.02.2019, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 28.02.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Думаешь спаривание с урусами дело бесполезное, даже вредное?
___________________________________________________
Тебя интересно каким спариванием получили?
+++++++++++++++++

Каждый опыт требует осмысления. Опыт спаривания с урусами не исключение. Зачем тратится на бесполезное, вредное дело?



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  • 11 | 28.02.2019, 11:38 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16900 | Рейтинг: -3019,1
Катька, ты скулишь на счет бюджета Башкирии? С какого ты так горюешь, это ты тут налогов наплатила? Дык уёбуй туда, где не будешь платить в бюджет Башкирии. Всего то делов.
Твоих предков навезли не для того, чтобы пополняли бюджет, а токмо для того, чтобы они с голоду не подыхали.



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  • 12 | 28.02.2019, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 28.02.2019, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 28.02.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для обновления башкир в июне 2019 завезут таек на сумму 11543579 руб
++++++++++++++++

Из золотого кольца России?
___________________________________________________
Купи карту, посмотри где Кольцо где Тай, жерьва ИКБ



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  • 13 | 28.02.2019, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 28.02.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Думаешь спаривание с урусами дело бесполезное, даже вредное?
___________________________________________________
Тебя интересно каким спариванием получили?
----------------------

А что, в России придумали какой то иной способ получения потомства, кроме как Аллах сотворил?



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  • 14 | 28.02.2019, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 28.02.2019, 11:38 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 16894 | Рейтинг: -3019,1
Катька, ты скулишь на счет бюджета Башкирии? С какого ты так горюешь, это ты тут налогов наплатила? Дык уёбуй туда, где не будешь платить в бюджет Башкирии. Всего то делов.
Твоих предков навезли не для того, чтобы пополняли бюджет, а токмо для того, чтобы они с голоду не подыхали.
____________________________________________________
С голоду, куКацик, подыхали твои предки. И даже жрать вшей считали лучше чем работать



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  • 15 | 28.02.2019, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 28.02.2019, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 28.02.2019, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 28.02.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для обновления башкир в июне 2019 завезут таек на сумму 11543579 руб
++++++++++++++++

Из золотого кольца России?
___________________________________________________
Купи карту, посмотри где Кольцо где Тай, жерьва ИКБ

-------------------------------

Причем тут иха местоположение, какие то таинственные "Тай, жерьва ИКБ"?
Разве это проблема для такой великой и неповторимой?



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  • 16 | 28.02.2019, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каждому свое, кому Курултай, кому Собор

-------------------------

Кому - "к парижской богоматери".



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  • 17 | 28.02.2019, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 28.02.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для обновления башкир ...

----------------------------------

Опять обновленцы... Опять раскол...



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  • 18 | 28.02.2019, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 28.02.2019, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 28.02.2019, 11:38 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 16894 | Рейтинг: -3019,1
Катька, ты скулишь на счет бюджета Башкирии? С какого ты так горюешь, это ты тут налогов наплатила? Дык уёбуй туда, где не будешь платить в бюджет Башкирии. Всего то делов.
Твоих предков навезли не для того, чтобы пополняли бюджет, а токмо для того, чтобы они с голоду не подыхали.
____________________________________________________
С голоду, куКацик, подыхали твои предки. И даже жрать вшей считали лучше чем работать
-------------------------------

Оно и видно из пословиц:

От работы кони дохнут!
Работа не волк, в лес не убежит.
Работа дураков любит.
Где бы ни работать, лишь бы не работать!
Лишь бы пилось, да елось, а работа на ум не шла.
Лучше умереть от смеха, чем от работы!
Ты меня, работа, не бойся - я тебя не трону.
Лучше даром сидеть, чем даром трудиться.
А наш Иван сидит, сидит на печи... Сидит, сидит на печи... Ждет золотую рыбку!
А вот как ваша сказка начинается: «Узнал царь, что где-то есть молодильные яблоки... И послал сыновей раздобыть их!»
Сивка-Бурка, вещий каурка... Дважды народный любимец, потому что и вещий, и урка... В одно ухо коню Иван наш влезает бедняком, а из другого сразу богачом вылезает!



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  • 19 | 28.02.2019, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 28.02.2019, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каждому свое, кому Курултай, кому Собор

-------------------------

Кому - "к парижской богоматери".
++++++++++

Иди к Гундяю, оно ближе.



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  • 20 | 28.02.2019, 12:17 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16900 | Рейтинг: -3019,1
С голоду, куКацик, подыхали твои предки. И даже жрать вшей считали лучше чем работать
----------
Что татнацик возбудился, забываешься.
Вот что писал ДЖИОВАННИ ДЕЛЬ ПЛАНО КАРПИНИ, архиепископ Антиварийский, посол папы Римского о татарах.
Их пищу составляет все, что можно разжевать, именно они едят собак, волков, лисиц и лошадей, а в случае нужды вкушают и человеческое мясо. Мало того, мы видели даже, как они ели вшей, именно они говорили: "Неужели я не должен есть их, если они едят мясо моего сына и пьют его кровь?" Мы видели также, как они ели мышей.



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