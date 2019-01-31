Россия не готова воспринимать историю других народов. Наглядно это показал документальный сериал, который показывает телеканал «Россия-Культура».Россия не готова воспринимать историю других народов. Наглядно это показал документальный сериал, который показывает телеканал «Россия-Культура».Иногда мне даже жалко, что в России не принят закон о фальсификации истории. С большим удовольствием я бы посмотрел, как апологеты тоталитарной трактовки Великой Отечественной войны извиняются или даже платят штрафы за свое высокомерное невежество. Но нет. Нет ни закона (что в итоге, наверное, к лучшему), ни более глубокого осмысления истории (что на самом деле печально).Телеканал «Россия-Культура» в рамках документального сериала «Память», посвященного зарубежным символам Великой Отечественной войны, показал серию «Розовый танк». Речь идет о бывшем памятнике в честь советских солдат, освободивших Прагу в мае 1945 года. Два года спустя, после падения коммунистического строя в Чехословакии, летом 1991 года, советский танк ИС-2 прямо на постаменте был покрашен в розовый цвет художником Давидом Черны.Розовый танк — один из самых ярких символов посткоммунистической Чехословакии. Перекрашенная бронированная махина выражает отношение чехов к тоталитарному прошлому, которое нависало над страной 40 лет. Танк воспринимался как символ лицемерия и уничтожения свободы, а не как памятник освободителям Праги — это уже вторично. Это не русофобия, а способ рефлексии процессов, затронувших Чехию и Словакию.Памятник — олицетворение пафосной истории: якобы именно этот танк, стоящий на постаменте, был первым танком красной армии, вошедшим в восстающую против нацистов Прагу. Эту легенду, не соответствующую действительности, придумала коммунистическая пропаганда. Пригодилась. О сталинском танке даже написали рассказ для детей в самый темный период послевоенной Чехословакии.Однако розовый танк, как и другие танки ИС-2, не принимал участие в освобождении Праги. Столицу Чехии освобождали танки Т-34 63-й гвардейской Челябинской танковой бригады, которая входила в состав 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта.В символ уничтожения свободы танк превратился после вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968-го года. Это роковое событие полностью поменяло восприятие Советского Союза и его символов в Чехословакии. В России до сих пор многие недооценивают, какой урон нанесло подавление пражской весны имиджу Москвы. А зря. В тот самый час вдребезги разбился светлый образ СССР как освободителя от тирании. На Советский Союз чехи и словаки стали смотреть по-другому, как на захватчика, который действует вразрез братским отношениям.Сериал «Память» это не учитывает. Наоборот, чехов уличает в неблагодарности. Как будто мы забыли про тех, кто спас Прагу от уничтожения и утопления народного антинацистского восстания в крови. Это, само собой, не так. К счастью, история Чехии была очищена от идеологической шелухи. Сейчас мы можем почтить память всех освободителей Чехии и Словакии: бойцов Красной армии, американцев, румын и всех остальных, кто сражался за нашу свободу против общего врага. И мы помним, что именно на нашей земле погибло свыше 130 тысяч советских воинов. Каждая из жертв важна для нас.Надо учесть также одно: Советский Союз больше не имеет монополию на освобождение Чехословакии от нацизма. Так называемая «мягкая сила» Великой Отечественной войны, которая когда-то была идеологическим столпом коммунистической пропаганды, сегодня потеряла свое значение. В Чехии ее принимает только небольшая доля часть общества. Поэтому в городе Плзень на западе Чехии отмечают освобождение американской армией, а в Брно или, например, в моем родном городе на северо-востоке страны, отмечают освобождение красной армией. И это правильно, не является русофобией и соответствует истории.Чешские власти и общество также безупречно заботятся о местах захоронений советских солдат в Чехии, что также признает Россия. Их в стране свыше 600. Однако это не означает, что до скончания веков на чешских площадях должны стоят бронированные страшилища.Когда-то танки на постаментах имели свою эстетику и даже смысл. В моем родном городе даже старый советский танк буквально встал на защиту народа в августе 1968-го года. Им преградили дорогу, чтобы замедлить вторжение чужих войск вглубь страны. Но теперь время танков, надеюсь, прошло, как и милитаризация общественного пространства. Поэтому ничего страшного, что танк превратится в объект современного искусства с однозначным посылом.Чехия помнит свое прошлое и героев, благодаря которым у нас появилось будущее. Не надо нас упрекать в обратном. Особенно на телеканале, который себя позиционирует как интеллектуальная площадка для более требовательного зрителя. Вместо беспристрастной оценки истории мы видим тиражирование ржавых штампов, которые могут быть идеологически правильными, но точно не соответствуют ни нашему времени, ни историческим фактам. Мне лично бы хотелось, чтобы в России освободились от поверхностного отношения к нашей общей истории, и чтобы постарались воспринимать историю других, хоть и небольших, народов.