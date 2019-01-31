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Розовый танк

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Россия не готова воспринимать историю других народов. Наглядно это показал документальный сериал, который показывает телеканал «Россия-Культура».

Розовый танк


Россия не готова воспринимать историю других народов. Наглядно это показал документальный сериал, который показывает телеканал «Россия-Культура».

Иногда мне даже жалко, что в России не принят закон о фальсификации истории. С большим удовольствием я бы посмотрел, как апологеты тоталитарной трактовки Великой Отечественной войны извиняются или даже платят штрафы за свое высокомерное невежество. Но нет. Нет ни закона (что в итоге, наверное, к лучшему), ни более глубокого осмысления истории (что на самом деле печально).

Телеканал «Россия-Культура» в рамках документального сериала «Память», посвященного зарубежным символам Великой Отечественной войны, показал серию «Розовый танк». Речь идет о бывшем памятнике в честь советских солдат, освободивших Прагу в мае 1945 года. Два года спустя, после падения коммунистического строя в Чехословакии, летом 1991 года, советский танк ИС-2 прямо на постаменте был покрашен в розовый цвет художником Давидом Черны.

Розовый танк — один из самых ярких символов посткоммунистической Чехословакии. Перекрашенная бронированная махина выражает отношение чехов к тоталитарному прошлому, которое нависало над страной 40 лет. Танк воспринимался как символ лицемерия и уничтожения свободы, а не как памятник освободителям Праги — это уже вторично. Это не русофобия, а способ рефлексии процессов, затронувших Чехию и Словакию.

Памятник — олицетворение пафосной истории: якобы именно этот танк, стоящий на постаменте, был первым танком красной армии, вошедшим в восстающую против нацистов Прагу. Эту легенду, не соответствующую действительности, придумала коммунистическая пропаганда. Пригодилась. О сталинском танке даже написали рассказ для детей в самый темный период послевоенной Чехословакии.

Однако розовый танк, как и другие танки ИС-2, не принимал участие в освобождении Праги. Столицу Чехии освобождали танки Т-34 63-й гвардейской Челябинской танковой бригады, которая входила в состав 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта.

В символ уничтожения свободы танк превратился после вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968-го года. Это роковое событие полностью поменяло восприятие Советского Союза и его символов в Чехословакии. В России до сих пор многие недооценивают, какой урон нанесло подавление пражской весны имиджу Москвы. А зря. В тот самый час вдребезги разбился светлый образ СССР как освободителя от тирании. На Советский Союз чехи и словаки стали смотреть по-другому, как на захватчика, который действует вразрез братским отношениям.

Сериал «Память» это не учитывает. Наоборот, чехов уличает в неблагодарности. Как будто мы забыли про тех, кто спас Прагу от уничтожения и утопления народного антинацистского восстания в крови. Это, само собой, не так. К счастью, история Чехии была очищена от идеологической шелухи. Сейчас мы можем почтить память всех освободителей Чехии и Словакии: бойцов Красной армии, американцев, румын и всех остальных, кто сражался за нашу свободу против общего врага. И мы помним, что именно на нашей земле погибло свыше 130 тысяч советских воинов. Каждая из жертв важна для нас.

Надо учесть также одно: Советский Союз больше не имеет монополию на освобождение Чехословакии от нацизма. Так называемая «мягкая сила» Великой Отечественной войны, которая когда-то была идеологическим столпом коммунистической пропаганды, сегодня потеряла свое значение. В Чехии ее принимает только небольшая доля часть общества. Поэтому в городе Плзень на западе Чехии отмечают освобождение американской армией, а в Брно или, например, в моем родном городе на северо-востоке страны, отмечают освобождение красной армией. И это правильно, не является русофобией и соответствует истории.

Чешские власти и общество также безупречно заботятся о местах захоронений советских солдат в Чехии, что также признает Россия. Их в стране свыше 600. Однако это не означает, что до скончания веков на чешских площадях должны стоят бронированные страшилища.

Когда-то танки на постаментах имели свою эстетику и даже смысл. В моем родном городе даже старый советский танк буквально встал на защиту народа в августе 1968-го года. Им преградили дорогу, чтобы замедлить вторжение чужих войск вглубь страны. Но теперь время танков, надеюсь, прошло, как и милитаризация общественного пространства. Поэтому ничего страшного, что танк превратится в объект современного искусства с однозначным посылом.

Чехия помнит свое прошлое и героев, благодаря которым у нас появилось будущее. Не надо нас упрекать в обратном. Особенно на телеканале, который себя позиционирует как интеллектуальная площадка для более требовательного зрителя. Вместо беспристрастной оценки истории мы видим тиражирование ржавых штампов, которые могут быть идеологически правильными, но точно не соответствуют ни нашему времени, ни историческим фактам. Мне лично бы хотелось, чтобы в России освободились от поверхностного отношения к нашей общей истории, и чтобы постарались воспринимать историю других, хоть и небольших, народов.

Иржи Юст, чешский журналист
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  • Гость
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  • 1 | 01.03.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Однако розовый танк, как и другие танки ИС-2, не принимал участие в освобождении Праги.
=================================
Что танк! Вы вспомнитекадры "штурм Зимнего дворца" которые выдавались за подленные, а кадры " водружении Знамени Победы над Рейхстагом"!
Ну и конечно не могу не упямянуть басню о "добровольном вхожденнии башкир в состав Российского государства",- это вообще писец!!!!
Вот уже более 100 лет мы живем в кромешной лжи!!!!!



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2

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  • Эксперт
  •  
  • 2 | 01.03.2019, 10:47 | Автор: юнг
    Публикации: 340 | Комментарии: 36829 | Рейтинг: +5659,2
Минобороны возглавляет ни одного дня не служивший Шойгу, который имеет образование и мозги прошлого века.
Вместе с Вованом и престарелыми генералами клепают танки и бомбардировщики, не соображая, что даже если война начнётся, то это будет кибервойна, без танкистов, летчиков.



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4

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  • Эксперт
  •  
  • 3 | 01.03.2019, 11:16 | Автор: юнг
    Публикации: 340 | Комментарии: 36829 | Рейтинг: +5659,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
2 | 01.03.2019, 10:47 | Автор: юнг
Публикации: 340 | Комментарии: 36827 | Рейтинг: +5661,7
Минобороны возглавляет ни одного дня не служивший Шойгу, который имеет образование и мозги прошлого века.
Вместе с Вованом и престарелыми генералами клепают танки и бомбардировщики, не соображая, что даже если война начнётся, то это будет кибервойна, без танкистов, летчиков.

— + -1 Оценили Кухарка...

Статистика голосования
01.03.2019, 10:59Кухарка

========================Старая манда по кличке Кухарка , оказывается поклонница придурка Шойгу. Интересна.а.а.......



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1

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  • Гость
  •  
  • 4 | 01.03.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что танк! Вы вспомнитекадры "штурм Зимнего дворца" которые выдавались за подленные, а кадры " водружении Знамени Победы над Рейхстагом"!
Ну и конечно не могу не упямянуть басню о "добровольном вхожденнии башкир в состав Российского государства",- это вообще писец!!!!
Вот уже более 100 лет мы живем в кромешной лжи!!!!!
_________________________
поставил плюсик, тока хочу поправить... не 100 лет лжи, а гораздо больше. тот же Карамзин писал историю государства российского явно на заказ.
но хочу сказать , что мы не одиноки, история такая штука, что правды там узнать практически невозможно , поэтому считаю , что смотря назад и изучая историю, нужно сетаки смотреть вперед. память -это хорошо, но умение мыслить и прогнозировать будущее - намного лучше. и еще раз повторю слова Шнура - в России всегда ВЕЛИКОЕ прошлое, Светлое будущее и пройопанное настоящее..
однажды общался с одной "экстрасеншей" (по фик ваще, но в каждой куче навоза есть своя жемчужина), так вот ,она мне сказала - ты поздно родился,твоё время 1812 год - гусары, шампанскаое, война...я это к чему? у меня такое впечатление, что Россия никак не может попасть в СВОЁ время... мы объявляем социализм , а весь мир идет по пути капитализма и приобретает первоначальный капитал...мы объявляем свободный рынок , а в это время без всяких объявлений страны северозапада Европы устанавливают социализм...мы, в совецкой России не имели тяги к стяжательству, а щас кланяемся золотому тельцу и в это время такое поведение осуждается обществом в норвегии и т.д. ...
ну короче нам надо научиться делать всё во время , а не поворачивать реки вспять...и еще раз - у нас щас 2 основные скрепы - деньги и милитаризм...но в цивилизованном мире уже давно не так
турк



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1

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  • Участник
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  • 5 | 01.03.2019, 11:35 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 12161 | Рейтинг: -1890,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
2 | 01.03.2019, 10:47 | Автор: юнг
Публикации: 340 | Комментарии: 36828 | Рейтинг: +5661,5

Вместе с Вованом и престарелыми генералами клепают танки и бомбардировщики, не соображая, что даже если война начнётся, то это будет кибервойна, без танкистов, летчиков.
______________________________________________
Анимационных фэнтези насмотрелся?
Или начитался либерастов, которые возомнили себя командущими фронтами?



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  • Гость
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  • 6 | 01.03.2019, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 01.03.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Однако розовый танк, как и другие танки ИС-2, не принимал участие в освобождении Праги.
=================================
Что танк! Вы вспомнитекадры "штурм Зимнего дворца" которые выдавались за подленные, а кадры " водружении Знамени Победы над Рейхстагом"!
Ну и конечно не могу не упямянуть басню о "добровольном вхожденнии башкир в состав Российского государства",- это вообще писец!!!!
Вот уже более 100 лет мы живем в кромешной лжи!!!!!
_____________________
Древние греки не считали историю наукой, а лишь одним из искусств, покровительницей которого была муза Клио.
Так какие у вас претензии к искусству: одному нравится мадонна Рафаэля, а другой без ума от "Чёрного квадрата" Малевича или ещё чего похлеще.
В истории любого народа есть моменты и персонажи, которыми этот народ гордится, а другой народ проклинает. Так устроен мир.
И насчёт кромешной лжи... А есть ли "кромешная" правда?
Назовите мне хоть одно государство или народ, история которого написана абсолютно правдиво. Полагаю, что вам это не удастся - везде тот же набор штампов и мифов.



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  • Эксперт
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  • 7 | 01.03.2019, 12:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1910 | Комментарии: 63239 | Рейтинг: +12215,4
Ну и конечно не могу не упямянуть басню о "добровольном вхожденнии башкир в состав Российского государства",- это вообще писец!!!!
___________________________________
Не песец,а куницы... ну и мёд, казалык, и всё такое - именно такие дары были ДВАЖДЫ принесены Ивану Грозному ради - да-да - добровольного вхождения башкир в состав России. Но не альтруизм и глобализация двигала "гордыми" башкортами, а опасение быть уничтоженными ногайцами за наглое попрание ИХ земель в районе уральской возвышенности и степей нынешних Оренбургской области и Казахстана.



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4

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  • Эксперт
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  • 8 | 01.03.2019, 12:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1910 | Комментарии: 63239 | Рейтинг: +12215,4
Так что - не нужно искажать историю)))) ни в ту, ни в другую сторону, а то, ежели закон таки примут - за отрицание добровольного вхождения башкир в состав России - будете штрафами пополнять бюджет СРАдия, ведь он надысь приказал увеличить доходы от штрафов в бюджет в 1 000(ТЫСЯЧУ!!!) раз... ну типа вместо 500 рублей административного штрафа(например не убранный мусор возл офиса, магазина) - будет 500 000 тысяч видимо))))) а вместо 1 500 за неправильную парковку - 1 500 000?!
Шучу, конечно - СОБИРАЕМОСТЬ штрафов СРАдий повелел увеличить в тысячу раз. Ну то есть - штрафовать в 1 000 раз ЧАЩЕ.

Вот что в башке врио-башлыка такое творится, если либо он уверен, что такое возможно, либо просто так ***ит, что босх на душу положит...
Представим себе, что в прошлом году за неправильную парковку оштрафовали 10 тысяч водителей и 10 тысяч бизнесменов за мусор возле офисов,клиентских точек, значит в этом году нужно оштрафовать по 10 миллионов, верно?
При этом в Уфе зарегистрировано около 500 тысяч автомобилей(различных, включая всю колёсную технику предприятий), а водителей, как минимум на треть меньше, ну и примерно 10 тысяч офисных-торговых-клиентских помещений. которые можно штрафовать за мусор на их территории...

Как заставить водил, уже хотя бы раз оштрафованных на 1 500р. парковаться в неположенных местах - я не знаю... может эвакуатором будут перемещать с разрешенного места парковки - в запрещенное... а вот как оштрафовать бизнесменов за мусор на их территории - знаю, это ЛЕГКО!

Сотрудники администрации муниципальных районов города, специальных отделов(есть такие, которые потом вызывают типа на комиссию и присуждают штраф автоматом. даже если "виновный" не явился или возражает, "не нравится - идите в суд, в НАШ суд"), совершая ЕЖЕДНЕВНЫЕ обходы по своим территориям - будут тупо подбрасывать мусор(сами или с помощью платных помощников) из ближайшей урны к дверям бизнесменов и составлять протоколы.

Иного способа увеличить в 1 000 раз собираемость штрафов- просто не реально!



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0

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  • Гость
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  • 9 | 01.03.2019, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Иного способа увеличить в 1 000 раз собираемость штрафов- просто не реально!
_______________________
не совсем так...штрафы на физлица, должностные лица и юрлица по суммам разнятся в разы, наприм ст. 6.3 - содержание территории на физлицо до 2000, а на юрлицо 50000-100000. другой вопрос - каким образом привлечь юрика, всегда ведь есть стрелочник -физик уборщица Маня
турк



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  • 10 | 01.03.2019, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 01.03.2019, 12:13 | Автор: Кухарка
Публикации: 1910 | Комментарии: 63232 | Рейтинг: +12214,6

.... опасение быть уничтоженными ногайцами за наглое попрание ИХ земель в районе уральской возвышенности и степей нынешних Оренбургской области и Казахстана.

=========================
кухарка а где эти ногайцы и кто они? если была от них реальная угроза быть уничтоженными то они и сейчас жили бы на этих территориях.



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2

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  • Участник
  •  
  • 11 | 01.03.2019, 12:32 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 12161 | Рейтинг: -1890,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
7 | 01.03.2019, 12:13 | Автор: Кухарка
Публикации: 1910 | Комментарии: 63233 | Рейтинг: +12214,6

Ну и конечно не могу не упямянуть басню о "добровольном вхожденнии башкир в состав Российского государства",- это вообще писец!!!!
___________________________________
Не песец,а куницы... ну и мёд, казалык, и всё такое - именно такие дары были ДВАЖДЫ принесены Ивану Грозному ради - да-да - добровольного вхождения башкир в состав России. Но не альтруизм и глобализация двигала "гордыми" башкортами, а опасение быть уничтоженными ногайцами за наглое попрание ИХ земель в районе уральской возвышенности и степей нынешних Оренбургской области и Казахстана.
_____________________________________________
Как же глубоко в тебя чушь вдолбили.
Уже никакой дятел не выдолбит обратно.
Хотя достаточно просто подумать здраво. Просто подумать. Здраво.
Но здравый смысл это не про тебя.



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1

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  • 12 | 01.03.2019, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда-то танки на постаментах имели свою эстетику и даже смысл. В моем родном городе даже старый советский танк буквально встал на защиту народа в августе 1968-го года. Им преградили дорогу, чтобы замедлить вторжение чужих войск вглубь страны. Но теперь время танков, надеюсь, прошло, как и милитаризация общественного пространства. Поэтому ничего страшного, что танк превратится в объект современного искусства с однозначным посылом.

Чехия помнит свое прошлое и героев, благодаря которым у нас появилось будущее. Не надо нас упрекать в обратном. Особенно на телеканале, который себя позиционирует как интеллектуальная площадка для более требовательного зрителя. Вместо беспристрастной оценки истории мы видим тиражирование ржавых штампов, которые могут быть идеологически правильными, но точно не соответствуют ни нашему времени, ни историческим фактам. Мне лично бы хотелось, чтобы в России освободились от поверхностного отношения к нашей общей истории, и чтобы постарались воспринимать историю других, хоть и небольших, народов.
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Что там пишет этот выродок про защиту народа? Как подготовленные боевики хотели осуществить переворот и сдать страну под натовские военные базы? Что произошло в 90, что произошло на Украине в 2014? Эти уроды первые пострадали от Гитлера, всю войну работали на рейх, а теперь поганят памятники освободителям и пытаются подвести под это идеологию? Идеологию проституток судя по всему



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  • 13 | 01.03.2019, 12:41 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
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5 | 01.03.2019, 11:35 | Автор: Корней
Публикации: 6 | Комментарии: 12143 | Рейтинг: -1889,5

2 | 01.03.2019, 10:47 | Автор: юнг
Публикации: 340 | Комментарии: 36828 | Рейтинг: +5661,5

Вместе с Вованом и престарелыми генералами клепают танки и бомбардировщики, не соображая, что даже если война начнётся, то это будет кибервойна, без танкистов, летчиков.
______________________________________________
Анимационных фэнтези насмотрелся?
Или начитался либерастов, которые возомнили себя командущими фронтами?
_______________________________________
Уже сейчас, я рядовой россиянин из глубинки, могу отравить Вам жизнь, Корней. В прямом смысле этого слова:), с помощью простой игрушки собранной собственными руками-квадрокоптер называется. Сообщите мне только координаты или адрес... :))) Есть камера с гироскопической стабилизацией, GPS, режим полёта по маршрутным точкам и т.п. :)))

Не пужайтесь Корней шутю я шутю. Человек я мирный и не злобливый! :))

Безнадёжно устаревший тип мышления у Вас, совершенно оторванный от реальности сегодняшнего дня! Вот такие-же люди сегодня и у руля власти-мыслят категориями 20-го века, и изобретают геополитические расклады и бредовую оборонную доктрину страны в основе которой скорее конспирологический бред из прошлого века и ура-патриотический угар, чем трезвый взгляд на реальный вещи...



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  • 14 | 01.03.2019, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не песец,а куницы... ну и мёд, казалык, и всё такое - именно такие дары были ДВАЖДЫ принесены Ивану Грозному ради - да-да - добровольного вхождения башкир в состав России. Но не альтруизм и глобализация двигала "гордыми" башкортами, а опасение быть уничтоженными ногайцами за наглое попрание ИХ земель в районе уральской возвышенности и степей нынешних Оренбургской области и Казахстана.
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Ну хоть у кого то трезвые мысли остались, а то сказки про батыроатлантов и древние башкортские мегаполисы вызывают уже не смех а грусть. Жопомордовские историки - продажные твари променявшие науку на звания и теплые места в президиумах



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  • 15 | 01.03.2019, 12:47 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 12161 | Рейтинг: -1890,7
кухарка а где эти ногайцы и кто они? если была от них реальная угроза быть уничтоженными то они и сейчас жили бы на этих территориях.
____________________________________________
Я и говорю - ни здравого смысла у Кухарок, ни логики.
Одна вдолбленная чушь.
А всего лишь стоит задуматься - если башкиры присоединяли ногайские земли, где были сами ногайцы? Почему о них нет даже упоминания, а только о мифической угрозе от них? Причём в истории сохранились тёрки башкир с казахами и калмыками, а с ногайцами нет.
Почему присоединялись добровольно башкиры с северо-запада Башкирии, для того, чтобы ногайцы не наказали за "в районе уральской возвышенности и степей нынешних Оренбургской области и Казахстана.", а башкиры с тех земель не спешили присоединяться к России.
Просто подумать, почему было столько восстаний башкир и где были всё это время ногайцы? И куда они делись? Так тихо-тихо ушли со своих земель, что никто этого не заметил?



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  • 16 | 01.03.2019, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 01.03.2019, 12:13 | Автор: Кухарка
Публикации: 1910 | Комментарии: 63233 | Рейтинг: +12214,8

Куха вы с Орловым стоите друг друга как историки))))).



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  • 17 | 01.03.2019, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А всего лишь стоит задуматься - если башкиры присоединяли ногайские земли, где были сами ногайцы? Почему о них нет даже упоминания, а только о мифической угрозе от них? Причём в истории сохранились тёрки башкир с казахами и калмыками, а с ногайцами нет.
Почему присоединялись добровольно башкиры с северо-запада Башкирии, для того, чтобы ногайцы не наказали за "в районе уральской возвышенности и степей нынешних Оренбургской области и Казахстана.", а башкиры с тех земель не спешили присоединяться к России.
Просто подумать, почему было столько восстаний башкир и где были всё это время ногайцы? И куда они делись? Так тихо-тихо ушли со своих земель, что никто этого не заметил?
__________________________________________________________-
Для тебя есть Интернет, там подробно написано где жили, куда ушли. Не забывай что до башкир, на этой земле жили совсем другие народы, и потом ушли. А за ними прикочевали башкиры, тоже из других мест. Относительно недавно между прочим в исторической перспективе. Так что очень забавно слушать визги бнациков про то, что дескать еще их прадедки здесь динозавров пасли. А через 100 лет, время жизни здесь башкир без русских и с русскими сравняется, и разговоры про титульность станут совсем неуместными



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  • 18 | 01.03.2019, 13:04 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 12161 | Рейтинг: -1890,7
13 | 01.03.2019, 12:41 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 38 | Комментарии: 7834 | Рейтинг: +2039,9

Уже сейчас, я рядовой россиянин из глубинки, могу отравить Вам жизнь, Корней. В прямом смысле этого слова:), с помощью простой игрушки собранной собственными руками-квадрокоптер называется. Сообщите мне только координаты или адрес... :))) Есть камера с гироскопической стабилизацией, GPS, режим полёта по маршрутным точкам и т.п. :)))

Не пужайтесь Корней шутю я шутю. Человек я мирный и не злобливый! :))

Безнадёжно устаревший тип мышления у Вас, совершенно оторванный от реальности сегодняшнего дня! Вот такие-же люди сегодня и у руля власти-мыслят категориями 20-го века, и изобретают геополитические расклады и бредовую оборонную доктрину страны в основе которой скорее конспирологический бред из прошлого века и ура-патриотический угар, чем трезвый взгляд на реальный вещи...
_____________________________________________
Ясенпень, больше всего меня тронуло Ваше переживание о моей оторванности от реалий сегодняшнего дня.
Просто я был в летаргическом сне (впал туда в 1991 году в связи с победой демократии и мультикультуризма во всём мире).
И, понятно, что мимо меня пронеслись все эти современные войны сегодняшних реалий. Все эти войны происходили, оказывается, без участия гуманного человеческого лица. Роботы и квадрокоптеры увлечённо уничтожали друг друга. Такая игра в танчики. Или квадрокоптеры.
В общем-то, для многих современных гуманоидов компьютерные игры и анимационные сражения отождествлены с войной.
Эдакое реалити-шоу.



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  • 19 | 01.03.2019, 13:18 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 12161 | Рейтинг: -1890,7
Для тебя есть Интернет, там подробно написано где жили, куда ушли. Не забывай что до башкир, на этой земле жили совсем другие народы, и потом ушли. А за ними прикочевали башкиры, тоже из других мест. Относительно недавно между прочим в исторической перспективе. Так что очень забавно слушать визги бнациков про то, что дескать еще их прадедки здесь динозавров пасли. А через 100 лет, время жизни здесь башкир без русских и с русскими сравняется, и разговоры про титульность станут совсем неуместными
___________________________________________________
Прямо круговорот воды в природе. Или народов. Одни испарились, другие с дождём выпали. И по радуге спустились.
Столько историков развелось, больше даже чем знатоков футбола и рассказчиков анекдотов вместе взятых.
Даже в гаражах теперь историю изучают и пишут.
Раньше мужики в гараж ходили пообщаться и выпить, теперь историю написать.
Конечно здесь жили другие народы. А потом дали объявление на Авито и переехали на другую жилплощадь. А вместо них другие жильцы вселились.
Это же так ясно и понятно.
А вот допустить, что живут люди, кто-то ушёл в соседнее село, кто-то пришёл из соседнего - никак. Только целиком и полностью. Ушли все, а на их место пришли все другие.



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  • 20 | 01.03.2019, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сейчас танк стал объектом искусства, ? . В словоблудии журналиста не откажешь . Правда переводчик не отгладил острые углы , получилось сие творение журналиста немного корявым , малоудобоваримым .
Такое творится и в РФ, когда История марается безжалостно и одним махом .Замарано советское прошлое , достойной оценкитрудов И.В Сталина , превращенного в сплошного монстра .
Если сами себя обливаем грязью, то почему не облить наше прошлое и посторонним7 Тем более в стрне кухарчатых орловых более чем до черта!
Вот и приравняли танк советский в арт-обьект !Соединив Историю освобождения Чехословакии от фашистов с событиями 1968 года . Это разные вещи и нужно рассматриватьс разных исторических точек , и смешивать масло с деготью нельзя. И еще сумели выставить свои оправдания!.
Зашибись!



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