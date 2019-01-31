Карманный уполномеченный по правам чего-то там

Рим Каюмов вновь избран Уполномоченным по правам человека в Башкирии. Рим Каюмов назначен на третий срок Уполномоченного по правам человека.Сегодня состоялось шестое пленарное заседание Госсобрания Башкирии. Одним из вопросов, вынесенных на обсуждение, стало назначение на должность Уполномоченного по правам человека.На пост вновь был выдвинут Рим Каюмов, кандидатура которого была внесена Радием Хабировым еще в январе и прошла согласование в федеральном центре в Москве. Депутаты Курултая проголосовали за его переизбрание практически единогласно (при одном воздержавшемся), и Рим Каюмов вновь был назначен на должность омбудсмена Башкирии.Напомним, этот срок станет уже третьим для Рима Каюмова, этот пост он занимает с 2009 года. До этого с 2005 года он был начальником Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по РБ.По словам председателя Госсобрания, на данный момент это действительно наиболее подходящая кандидатура.Это правозащитник с колоссальным опытом, пользующийся доверием и авторитетом как у жителей республики, так и у представителей органов власти всех уровней, – отметил Константин Толкачев.