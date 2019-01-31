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Карманный уполномеченный по правам чего-то там

  • Опубликовано: natall | 01.03.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 33407 | Комментарии: 12
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Рим Каюмов вновь избран Уполномоченным по правам человека в Башкирии. Рим Каюмов назначен на третий срок Уполномоченного по правам человека.

Карманный уполномеченный по правам чего-то там


Сегодня состоялось шестое пленарное заседание Госсобрания Башкирии. Одним из вопросов, вынесенных на обсуждение, стало назначение на должность Уполномоченного по правам человека.

На пост вновь был выдвинут Рим Каюмов, кандидатура которого была внесена Радием Хабировым еще в январе и прошла согласование в федеральном центре в Москве. Депутаты Курултая проголосовали за его переизбрание практически единогласно (при одном воздержавшемся), и Рим Каюмов вновь был назначен на должность омбудсмена Башкирии.

Напомним, этот срок станет уже третьим для Рима Каюмова, этот пост он занимает с 2009 года. До этого с 2005 года он был начальником Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по РБ.

По словам председателя Госсобрания, на данный момент это действительно наиболее подходящая кандидатура.

Это правозащитник с колоссальным опытом, пользующийся доверием и авторитетом как у жителей республики, так и у представителей органов власти всех уровней, – отметил Константин Толкачев.

ПроУфу
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  • 1 | 01.03.2019, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
До этого с 2005 года он был начальником Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по РБ.
________________________
Лисе доверили охранять кур ?!



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2

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  • Гость
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  • 2 | 01.03.2019, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бывший милиционер на посту по защите прав человека - это уже сам по себе анекдот!
Ra совсем зафонил!!!



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2

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  • 3 | 01.03.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что-то не видел в СМИ отчета уполномоченного по правам ЧЕЛОВЕКА о его командировке в Сибай.



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  • 4 | 01.03.2019, 10:18 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 85 | Рейтинг: +4,7
Отказывался защищать обманутых вкладчиков в 2010-2012 годах. Хабиров и Толкачёв восстанавливает рахимовщину, расставляя людей, служивших Рахимову, а не людям.



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  • Гость
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  • 5 | 01.03.2019, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тьфу, на ваши домА !!!!



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  • 6 | 01.03.2019, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот каюмов бездельник как на посту нач. УБЭП, потом на посту полномочного представителя путина от приволжского округа в РБ (ныне негодяй закомалдин экс-министр МВД РБ , а теперь "защитник народа"
Тьфу!



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  • 7 | 01.03.2019, 13:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А разве у нас есть в республике уполномоченный по правам человека? Я думал - должность давно ликвидировали. Не слышно и не видно, словно в щель забился, что он, интересно, думает о пенсионной реформе.



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  • Эксперт
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  • 8 | 01.03.2019, 14:05 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29517 | Рейтинг: -701,8
Права как дышло и как закон - куда тренд - туда и вышло.



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  • Эксперт
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  • 9 | 01.03.2019, 14:07 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29517 | Рейтинг: -701,8
Наталличка, права русских ребятишечек будет защищать, не? Отчего негативная реакция, право на доброволие в изучении языков игнорировал?



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  • 10 | 01.03.2019, 15:17 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1265 | Рейтинг: +337
Вот так отрастил ряху упал намоченный. Можно сразу на убой.



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  • Гость
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  • 11 | 01.03.2019, 15:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 01.03.2019, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Бывший милиционер на посту по защите прав человека - это уже сам по себе анекдот!
Ra совсем зафонил!!!
-----------
Это не анекдот, это трагедия. В полицейском государстве бывший полицай будет решать прав гражданин или нет. А лозунг у них один: чем больше посадим-тем лучше для нас. Это: карьера,звезды на погонах,высокие зарплаты и достойные пенсии, также коррупционные накопления ,отжатый бизнес и недвижимость. Самые громкие преступления в России и в Башкирии совершаются правоохранительными и государственными чиновниками. Кто их должен защищать? Конечно свой!



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  • 12 | 01.03.2019, 17:04 | Автор: san-ufa
    Публикации: 193 | Комментарии: 1358 | Рейтинг: +451,7
А разве у нас есть в республике, да и во всей России права человека?



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