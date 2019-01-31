Конгресс США потребовал раскрыть доходы Путина

Политики США выступили с новым законопроектом, который раскроет информацию о доходах Владимира Путина и выявит его «секретные связи».Члены Палаты представителей Конгресса США Вал Деминг и Элиза Стефаник подготовили любопытный законопроект. Политики требуют американскую разведывательную службу заняться сбором данных о доходах президента России. В законопроекте также имеется пункт о возможности выявления «секретных связей» Владимира Путина.Причиной выдвинутой инициативы конгрессмены указали многочисленные жалобы политической элиты на Путина за якобы вмешательство России в ход выборов, прошедших в США три года назад.«Путин и его политические союзники стремятся ослабить демократию по всему миру, укрепляя политический контроль неэтичными средствами», - сообщила Элиза Стефаник на официальной странице в интернете.Напомним, в недавнем времени Минюст США официально обвинил Елену Хусяйнову в попытке вмешаться в выборы в США. По мнению ведомства, бухгалтер прикрывала агентство интернет-исследований, известное под названием «фабрика троллей».Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал законопроект «О транспарентности в отношении Владимира Путина». Об этом сообщает Интерфакс.«Вряд ли, наверное, стоит к этому относиться серьезно, скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией», - отметил Песков.