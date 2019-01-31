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Конгресс США потребовал раскрыть доходы Путина

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Политики США выступили с новым законопроектом, который раскроет информацию о доходах Владимира Путина и выявит его «секретные связи».

Конгресс США потребовал раскрыть доходы Путина


Члены Палаты представителей Конгресса США Вал Деминг и Элиза Стефаник подготовили любопытный законопроект. Политики требуют американскую разведывательную службу заняться сбором данных о доходах президента России. В законопроекте также имеется пункт о возможности выявления «секретных связей» Владимира Путина.

Причиной выдвинутой инициативы конгрессмены указали многочисленные жалобы политической элиты на Путина за якобы вмешательство России в ход выборов, прошедших в США три года назад.

«Путин и его политические союзники стремятся ослабить демократию по всему миру, укрепляя политический контроль неэтичными средствами», - сообщила Элиза Стефаник на официальной странице в интернете.

Напомним, в недавнем времени Минюст США официально обвинил Елену Хусяйнову в попытке вмешаться в выборы в США. По мнению ведомства, бухгалтер прикрывала агентство интернет-исследований, известное под названием «фабрика троллей».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал законопроект «О транспарентности в отношении Владимира Путина». Об этом сообщает Интерфакс.

«Вряд ли, наверное, стоит к этому относиться серьезно, скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией», - отметил Песков.






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  • Гость
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  • 1 | 01.03.2019, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Доходы Путина? Нам тоже было бы полезно узнать его богатство. НО!!! где возьмёшь фактические данные, вряд ли они на его имени.



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  • Гость
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  • 2 | 01.03.2019, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Транспарентность это - отсутствие секретности, ясность, основанная на доступности информации; информационная прозрачность.

В отношении Путена «Вряд ли, наверное, стоит к этому относиться серьезно, скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией», - отметил Песков.

Вот и вся правда, хочешь верь, хочешь не верь, прямо как Сталин, гол как сокол!



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  • Гость
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  • 3 | 01.03.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А ульи искать дохобы вована,- они все есть в широком доступе!
Вспомните фразу пескова что "путин женат на россии", а кто на женщине женат тот её и имеет. Следовательно все экономические показатели россии печатающиеся в информационных источниках, это и есть несметные богатства вована, и только он решает сколько дать на больных детишек, голодающим пенсионерам...., или вообще не хрена не давать,- выживут, хорошо, не выживут,- "бабы новых нарожаю".
И слова володина: "Есть Путин — есть Россия. Нет Путина — нет России" говорят о том же...



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  • Эксперт
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  • 4 | 01.03.2019, 10:43 | Автор: юнг
    Публикации: 340 | Комментарии: 36829 | Рейтинг: +5659,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Раскопают! И многим будет интересно.
Хотя Маня Захарова конечно скажет- "Вы всёврете"!



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2

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  • Гость
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  • 5 | 01.03.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Вряд ли, наверное, стоит к этому относиться серьезно, скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией», - отметил Песков.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Как что так сразу Косой. При чём здесь русофобия и русские? Вы напортачили, а нам отвечать? Отвечайте сами.



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  • Эксперт
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  • 6 | 01.03.2019, 11:14 | Автор: юнг
    Публикации: 340 | Комментарии: 36829 | Рейтинг: +5659,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
4 | 01.03.2019, 10:43 | Автор: юнг
Публикации: 340 | Комментарии: 36826 | Рейтинг: +5661,7
Раскопают! И многим будет интересно.
Хотя Маня Захарова конечно скажет- "Вы всёврете"!

---------------------------------Оценили====кухарка -

===================Ленуся! Если по утрам не опохмеляешься, будешь похожа на прости ту тку Маню!



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  • 7 | 01.03.2019, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ленуся! Если по утрам не опохмеляешься, будешь похожа на прости ту тку Маню!
--------------------------------
Юнг а ты по утрам похмеляешься? Как часто?



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  • 8 | 01.03.2019, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
-Да ну, нет! Никакой он не подпольный миллиардер, даже не миллионер, он самый простой, заурядный мультитриллионер. И всё своим горбом на галерах на хер@чил.



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  • 9 | 01.03.2019, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Путин и его политические союзники стремятся ослабить демократию по всему миру, укрепляя политический контроль неэтичными средствами», - сообщила Элиза Стефаник на официальной странице в интернете.
___________________
Дамочку срочно нужно упаковать в смирительную рубашку и установить возле неё круглосуточный пост в целях предотвращения суицида. Прецедент в истории США уже был.
28 марта 1949 в связи с психическим кризисом министр обороны США Джеймс Форрестол был снят с должности и пять дней спустя помещён в национальный военно-морской медицинский центр. Официально было объявлено, что у бывшего министра «нервное и психическое истощение», но его врач капитан Джордж Рэйнс поставил ему диагноз «депрессия». Во время болезни Форрестол повторял: «Русские идут, русские идут. Они везде. Я видел русских солдат».
22 мая его тело нашли на крыше третьего этажа под окнами кухни 16 этажа, находившейся напротив его комнаты.
Так-то вот без смирительной-то рубашки и круглосуточного наблюдения.



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  • 10 | 01.03.2019, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 01.03.2019, 10:43 | Автор: юнг
Публикации: 340 | Комментарии: 36828 | Рейтинг: +5659,9

Раскопают! И многим будет интересно.

=============

Не, Юр, неинтересно. Уже мозги отказываются воспринимать и чему-то удивляться.



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  • 11 | 01.03.2019, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
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В контр десятому.
Если это не могут в России, в клептократическом паразитическом государстве, с валстью и олигархатом, обложившими народ налогами, пенс.реформами, насилием и угнетением, уничтожением не только народа, но и уничтожением и присвоением всех природных ресурсов, то пусть это сделают в США, желательно совместно с Испанией.
В какой еще америке или европе государство власть процветает в коррупции?!



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  • 12 | 01.03.2019, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В контр десятому.
Если это не могут в России, в клептократическом паразитическом государстве, с валстью и олигархатом, обложившими народ налогами, пенс.реформами, насилием и угнетением, уничтожением не только народа, но и уничтожением и присвоением всех природных ресурсов, то пусть это сделают в США, желательно совместно с Испанией.
В какой еще америке или европе государство - власть процветает в коррупции?!



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  • 13 | 01.03.2019, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Богатство? Что может быть дороже власти? Не путая понятие со ценностью



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  • 14 | 01.03.2019, 14:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин однажды сказал что женат на России - стало быть богатство Путина это Россия



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  • 15 | 01.03.2019, 15:15 | Автор: Не зарегистрирован
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он спас страну от распада,деградации и гибели.
Неужели Путин недостоин немножко взять от богатств великой страны, ведь без Путина мы бы развалились в мелкие,бедные подконтрольные США княжества и ханства, с резней внутри и постоянными нападениями от соседей?!



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  • 16 | 01.03.2019, 16:19 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 01.03.2019, 15:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

он спас страну от распада,деградации и гибели.
Неужели Путин недостоин немножко взять от богатств великой страны, ведь без Путина мы бы развалились в мелкие,бедные подконтрольные США княжества и ханства, с резней внутри и постоянными нападениями от соседей?!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Прибрал к рукам страну как бизнес, ликвидировав и ограбив конкурентов, поделил на подконтрольные ему мелкие княжества, поставил своих смотрящих князьков. Привёл страну к распаду и деградации. Уничтожил экономику, социальные институты, здравохранение, образование. Под шумок перестройки, невзрачный и неприметный, пользуясь инертностью населения, взобрался на трон, стал царём несменяемым и безраздельно властвующим. Оно погибель России, с полчищами паразитов никогда не нажрущимися.



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  • 17 | 01.03.2019, 16:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Боже храни америку. Трамп путена прогони. Аминь.



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  • 18 | 01.03.2019, 16:27 | Автор: Не зарегистрирован
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17 | 01.03.2019, 16:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Боже храни америку. Трамп путена прогони. Аминь.
______________________
Хорошо пошла? Закуси!



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  • 19 | 01.03.2019, 16:38 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 01.03.2019, 16:19 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 01.03.2019, 15:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

он спас страну от распада,деградации и гибели.
Неужели Путин недостоин немножко взять от богатств великой страны, ведь без Путина мы бы развалились в мелкие,бедные подконтрольные США княжества и ханства, с резней внутри и постоянными нападениями от соседей?!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Прибрал к рукам страну как бизнес, ликвидировав и ограбив конкурентов, поделил на подконтрольные ему мелкие княжества, поставил своих смотрящих князьков. Привёл страну к распаду и деградации. Уничтожил экономику, социальные институты, здравохранение, образование. Под шумок перестройки, невзрачный и неприметный, пользуясь инертностью населения, взобрался на трон, стал царём несменяемым и безраздельно властвующим. Оно погибель России, с полчищами паразитов никогда не нажрущимися.
_____________________
Какой ты глупый малый!
Во-первых, не надо врать: "Привёл страну к распаду и деградации".
Реально распад и деградация были в 1990 при власти "демократа" ЕБеНя.
Сейчас этого нет.
Во-вторых, не он создал систему, которой вы так недовольны, а образовавшаяся к 2000 году "демократическая" система потребовала такого лидера. То, что он уже почти 20 лет у власти означает лишь одно - он вполне устраивает систему. То, что система не устраивает вас, её не интересует, как идущего слона не интересует лай моськи.
От смены президента жизнь в лучшую сторону вряд ли изменится, а в худшую может, если новый президент не сумеет ладить с системой и элитой.



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16 | 01.03.2019, 16:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 01.03.2019, 15:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

он спас страну от распада,деградации и гибели.
Неужели Путин недостоин немножко взять от богатств великой страны, ведь без Путина мы бы развалились в мелкие,бедные подконтрольные США княжества и ханства, с резней внутри и постоянными нападениями от соседей?!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Прибрал к рукам страну как бизнес, ликвидировав и ограбив конкурентов, поделил на подконтрольные ему мелкие княжества, поставил своих смотрящих князьков
================================
один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его;
2 и, призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять.
3 Тогда управитель сказал сам в себе: что мне делать? господин мой отнимает у меня управление домом; копать не могу, просить стыжусь;
4 знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом.
5 И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: сколько ты должен господину моему?
6 Он сказал: сто мер масла. И сказал ему: возьми твою расписку и садись скорее, напиши: пятьдесят.
7 Потом другому сказал: а ты сколько должен? Он отвечал: сто мер пшеницы. И сказал ему: возьми твою расписку и напиши: восемьдесят.
8 И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил; ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде.



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