Врачи Башкирии ответили Минздраву и раскрыли свою реальную зарплату

Медики предоставили данные по своей реальной зарплате. Цифры значительно отличаются от представленных накануне Минздравом официальных данных.О своих доходах жители Башкирии рассказали в соцсетях. Так, медсестра, работающая в отделении функциональной диагностики, сообщила, что получает чуть больше 14 тысяч рублей. Тогда как, исходя из данных Минздрава, должна получать в два раза больше.Что касается доходов медсестер, то по статистике ведомства они должны получать 29 тысяч рублей. Своим расчетным листком поделился врач-терапевт, работающий на неполной ставке. Его зарплата составляет около 25 тысяч рублей.Тяжелый труд за копейки?Еще одна жительница республики рассказала, что работа медиков опасная, но оплачивается при этом несправедливо.Я работала в больнице... Это нереально тяжёлая и опасная работа. В ночные дежурства могут привести и бомжей, и наркоманов, и бандитов. Однажды мы даже дрались с охранником, защищая хирурга. Вот такие бывают ночные дежурства. И вот такие у нас зарплаты, - рассказывает Раиса.За восьмичасовой день еще одна медсестра получает всего 12 000 рублей:- Работа с 7.42 по 15.42, эти копейки, всего лишь 12 тысяч. Это называется дневная смена, выходные суббота, воскресенье. Эта зарплата половину среднего показателя не стоит. Я в шоке, - признается Алина Арасланова.По словам врачей Башкирии, даже большой медицинский стаж не влияет на зарплату. Медики со стажем получают небольшие деньги.У меня мама в Октябрьском 12 тысяч рублей получает, при том у нее общий стаж работы палатной медсестрой 27 лет. Ну смешно просто, квартплата 6 000 рублей, остальные 6 000 рублей на что хватит?, - удивляется Альбина. В государственных учреждениях платят меньше.Местные жители уверены, что для получения зарплат, размер которых озвучил Минздрав, нужно работать и днем, и ночью.-В частных зарплата выше, на ставку около 20 тысяч рублей, но никак не 29 тысяч как отчитался Минздрав, - уверена Айгуль Лимова.«Я лично очень смеялась, увидев эти цифры… Откуда они это берут? Если только дежуранты, и то те, кто безвылазно там на работе, могут получать такую зарплату!У меня стаж больше 10 лет, и я в глаза не видела такой зарплаты!, - признается жительница Башкирии Евгения.Напомним, что накануне Минздрав отчитался о средней зарплате медицинских сотрудников. Многих местных жителей возмутили лживые цифры.В соцсетях медсестры и врачи стали делиться своими доходами. Было предложено также запустить флешмоб с расчетными листочками, как медицинскому персоналу, так и учителям.