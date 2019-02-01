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Врачи Башкирии ответили Минздраву и раскрыли свою реальную зарплату

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Медики предоставили данные по своей реальной зарплате. Цифры значительно отличаются от представленных накануне Минздравом официальных данных.

Врачи Башкирии ответили Минздраву и раскрыли свою реальную зарплату


О своих доходах жители Башкирии рассказали в соцсетях. Так, медсестра, работающая в отделении функциональной диагностики, сообщила, что получает чуть больше 14 тысяч рублей. Тогда как, исходя из данных Минздрава, должна получать в два раза больше.

Что касается доходов медсестер, то по статистике ведомства они должны получать 29 тысяч рублей. Своим расчетным листком поделился врач-терапевт, работающий на неполной ставке. Его зарплата составляет около 25 тысяч рублей.

Тяжелый труд за копейки?

Еще одна жительница республики рассказала, что работа медиков опасная, но оплачивается при этом несправедливо.

Я работала в больнице... Это нереально тяжёлая и опасная работа. В ночные дежурства могут привести и бомжей, и наркоманов, и бандитов. Однажды мы даже дрались с охранником, защищая хирурга. Вот такие бывают ночные дежурства. И вот такие у нас зарплаты, - рассказывает Раиса.

За восьмичасовой день еще одна медсестра получает всего 12 000 рублей:

- Работа с 7.42 по 15.42, эти копейки, всего лишь 12 тысяч. Это называется дневная смена, выходные суббота, воскресенье. Эта зарплата половину среднего показателя не стоит. Я в шоке, - признается Алина Арасланова.

По словам врачей Башкирии, даже большой медицинский стаж не влияет на зарплату. Медики со стажем получают небольшие деньги.

У меня мама в Октябрьском 12 тысяч рублей получает, при том у нее общий стаж работы палатной медсестрой 27 лет. Ну смешно просто, квартплата 6 000 рублей, остальные 6 000 рублей на что хватит?, - удивляется Альбина. В государственных учреждениях платят меньше.

Местные жители уверены, что для получения зарплат, размер которых озвучил Минздрав, нужно работать и днем, и ночью.

-В частных зарплата выше, на ставку около 20 тысяч рублей, но никак не 29 тысяч как отчитался Минздрав, - уверена Айгуль Лимова.

«Я лично очень смеялась, увидев эти цифры… Откуда они это берут? Если только дежуранты, и то те, кто безвылазно там на работе, могут получать такую зарплату!

У меня стаж больше 10 лет, и я в глаза не видела такой зарплаты!, - признается жительница Башкирии Евгения.

Напомним, что накануне Минздрав отчитался о средней зарплате медицинских сотрудников. Многих местных жителей возмутили лживые цифры.

В соцсетях медсестры и врачи стали делиться своими доходами. Было предложено также запустить флешмоб с расчетными листочками, как медицинскому персоналу, так и учителям.

ПроУфу
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  • 1 | 02.03.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так на местах высасывают цифры из пальца и отправляют на верх. Там одно большое вранье сочиняют и отправляют выше. Учитель на ставке получает 12 - 13 тыр. А ответственности там и нервоебства не меньше



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  • Участник
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  • 2 | 02.03.2019, 10:54 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4438 | Рейтинг: -714,3
С новыми методами начисления зарплаты никто не доволен. Не те кто начисляет, не те кому начисляют. Оклад у медсестры где-то в районе 1500 рублей, а доктора 2500. Где может повыше. Все остальное начисления за стимул, за напряженность , за то за это. Это позволяет администрации начислять любимчикам больше, а неугодных меньше. Есть где проводить беспредел на законных основаниях. А реалии таковы, что зарплата доктора 30...40 ты с. Но зато средняя температура около 56 ты с.



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  • Гость
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  • 3 | 02.03.2019, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Напомним, что накануне Минздрав отчитался о средней зарплате медицинских сотрудников. Многих местных жителей возмутили лживые цифры.
==============================
Цыфры как раз могут оказаться как раз и не лживыми, а С Р Е Д Н И М И!!!
Ни мне обьяснять медработникам что такое средняя температура по больнице ( включая морг)



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  • Гость
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  • 4 | 02.03.2019, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Росстат опубликовал данные о зарплате и численности государственных чиновников центральных аппаратов министерств и ведомств за 2018 год.
Среднемесячная зарплата гражданских служащих в федеральных госорганах составила 126,6 тысячи рублей. Это на 5,4 процента выше показателей 2017 года.
***
-Мальчик, а кем ты хочешь стать во взрослой жизни?
- Бюлаклатом!



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  • Участник
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  • 5 | 02.03.2019, 12:13 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4438 | Рейтинг: -714,3
Радуют одно, в Кирове медицинская общественность встала единым строем в защиту педиатра!!!! Медики всех регионов соединяйтесь!!!



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  • Гость
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  • 6 | 02.03.2019, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин на заседании коллегии отметил, что 2018 год характеризуется снижением рождаемости и естественной убылью населения.
***
В данном случае, кажется, лакировки реальности бывшим военным врачом не получилось?
Добавлю, что Забелин считает г. Белорецк лидером Башкирии по убыли трудоспособного населения от естественных причин.



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  • 7 | 02.03.2019, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Умер нобелевский лауреат Жорес Алферов
Занимался разработкой полупроводниковых гетероструктур и созданием быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. За это в 2000 году его удостоили Нобелевской премии по физике (вместе с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером). В 1991-2017 годах Алферов был вице-президентом РАН.РИА Новости12:50



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