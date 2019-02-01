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Как всегда большой спрос на площадь

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Администрация Сибая и правительство Башкирии отказались согласовать уфимской активистке Рамиле Саитовой экологический митинг с участием 550 человек, который она планировала на 13 или 14 марта. Как сообщается на странице Рамили Саитовой в социальных сетях, в мэрии Сибая ей ответили, что площадь перед зданием Дома молодежи, где планировалось провести акции, в эти дни будет занята другими публичными мероприятиями (дежурная причина отказа в согласовании митингов в Башкирии). Альтернативной площадки активистке не предложили.

Как всегда большой спрос на площадь


Аналогичный отказ был получен на уведомление о митинге 14 марта, которое активистка направляла в правительство Башкирии, а также на аналогичное уведомление, которое в мэрию Сибая подавала местная жительница Гульфия Мухаметова. Альтернативная площадка также предложена не была. «Гульфия производила видеозапись процедуры подачи уведомления, подтверждающую, что раньше нее никто не мог подать уведомление»,— сообщает Рамиля Саитова.

На митинге планировалось поднять тему защиты прав сибайцев в условиях ухудшения экологической ситуации в городе, где с декабря регистрируется превышение ПДК диоксида серы из-за тлеющего карьера (разрабатывается Учалинским горнообогатительным комбинатом УГМК), а также понудить власти к объявлению чрезвычайной ситуации, что позволило бы местным жителям получить компенсации за нанесенный им вред.

На отказ кабмина и администрации Сибая Рамиля Саитова направила жалобу в Кировский суд Уфы.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • 1 | 02.03.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сибайским женщинам- активисткам к 8 марта из прошлого.

"Как упоительны в Сибае вечера
Любовь, шампанское, закаты, переулки
Ах, небо красное, забавы и прогулки
Как упоительны в Сибае вечера

Балы, красавицы, врачи и юнкера
И вальсы Шуберта и хруст французской булки
Любовь, шампанское, закаты, переулки
Как упоительны в Сибае вечера"



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  • Участник
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в своем общественно экономическом развития доросли до уровня стран Латинской Америки времен Че Гевары,когда то же самое: промышленники утопили Южную Америку в вредных выбросах,полиция боролась с протестующими; где цивилизованно,а где попросту похищали активистов и топили в океане
все во имя кошельков толстосумов



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  • Гость
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  • 3 | 02.03.2019, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 02.03.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сибайским женщинам- активисткам к 8 марта из прошлого.

"Как упоительны в Сибае вечера
===================================
Не упаительны, а удушительны.



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3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 02.03.2019, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Россия – страна, в которой те, кто ездят на бентли и имеют дворцы в Каннах, учат патриотизму владельцев жигулей и хрущевок.
Страна, в которой плохое образование и отвратительное здравоохранение существуют исключительно за счёт тех, кого плохо учат и лечат. В которой чиновники благоденствуют на деньги тех, против кого принимают законы.
Страна, в которой чувак в часах за миллионы объясняет всем, как здорово, что им прибавили 118 рублей к зарплате и 182 рубля к пенсии.
Страна, в которой деньги в пенсионный фонд отчисляют все, а получают назад немногие, потому что остальные уже нюхают цветочки на кладбище.
Страна, в которой настоящее всегда темно и ничтожно, но родилось оно из великого прошлого и вот-вот превратится в светлое будущее.
Страна, не живущая, а вечно устремлённая – то в коммунизм, то в рай, то вдогонку за странами, предпочитающими жить сегодня.
Страна, в которой осталось ограничить только возраст жизни.
Россия, мать наша.



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5

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  • Начинающий
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  • 5 | 02.03.2019, 12:15 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 87 | Рейтинг: +4,9
Позор такой власти. Митинги позволяют руководителям и чиновникам выслушать людей, узнать их проблемы, выслушать полезные советы и решить в пользу народа. Так что натворил антинародного руководитель, если он боится выйти к людям? А не народ ли носитель власти в России. Или вчера поменяли Конституцию?



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4

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  • 6 | 02.03.2019, 12:46 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 87 | Рейтинг: +4,9
В Кремль отправлено письмо от жителя Башкирского Зауралья с предложением назначить Саитову Главой Башкирии.А что? Хуже не будет!



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4






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