Как всегда большой спрос на площадь

Администрация Сибая и правительство Башкирии отказались согласовать уфимской активистке Рамиле Саитовой экологический митинг с участием 550 человек, который она планировала на 13 или 14 марта. Как сообщается на странице Рамили Саитовой в социальных сетях, в мэрии Сибая ей ответили, что площадь перед зданием Дома молодежи, где планировалось провести акции, в эти дни будет занята другими публичными мероприятиями (дежурная причина отказа в согласовании митингов в Башкирии). Альтернативной площадки активистке не предложили.Аналогичный отказ был получен на уведомление о митинге 14 марта, которое активистка направляла в правительство Башкирии, а также на аналогичное уведомление, которое в мэрию Сибая подавала местная жительница Гульфия Мухаметова. Альтернативная площадка также предложена не была. «Гульфия производила видеозапись процедуры подачи уведомления, подтверждающую, что раньше нее никто не мог подать уведомление»,— сообщает Рамиля Саитова.На митинге планировалось поднять тему защиты прав сибайцев в условиях ухудшения экологической ситуации в городе, где с декабря регистрируется превышение ПДК диоксида серы из-за тлеющего карьера (разрабатывается Учалинским горнообогатительным комбинатом УГМК), а также понудить власти к объявлению чрезвычайной ситуации, что позволило бы местным жителям получить компенсации за нанесенный им вред.На отказ кабмина и администрации Сибая Рамиля Саитова направила жалобу в Кировский суд Уфы.