Как всегда большой спрос на площадь

Аналогичный отказ был получен на уведомление о митинге 14 марта, которое активистка направляла в правительство Башкирии, а также на аналогичное уведомление, которое в мэрию Сибая подавала местная жительница Гульфия Мухаметова. Альтернативная площадка также предложена не была. «Гульфия производила видеозапись процедуры подачи уведомления, подтверждающую, что раньше нее никто не мог подать уведомление»,— сообщает Рамиля Саитова.
На митинге планировалось поднять тему защиты прав сибайцев в условиях ухудшения экологической ситуации в городе, где с декабря регистрируется превышение ПДК диоксида серы из-за тлеющего карьера (разрабатывается Учалинским горнообогатительным комбинатом УГМК), а также понудить власти к объявлению чрезвычайной ситуации, что позволило бы местным жителям получить компенсации за нанесенный им вред.
На отказ кабмина и администрации Сибая Рамиля Саитова направила жалобу в Кировский суд Уфы.
Ирина Самойлова, Коммерсант
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