Широкая гулянка не для всех

Башкортостан не планирует затратных массовых мероприятий к 100-летию республики. В целом по республике в этом году запланировано около 500 мероприятий.Об этом сообщили министр культуры РБ Амина Шафикова и начальник управления главы РБ по общественно-политическому развитию Урал Кильсенбаев.Главной идеей празднования стала консолидация всех уроженцев республики.— Больших мероприятий конкретно к столетию, может быть, и не будет, но все мероприятия, которые проводятся в этом году в учреждениях культуры нашей республики, посвящены этой дате — будь то мероприятие в маленькой библиотеке или мероприятие районного масштаба, — подчеркнула Амина Шафикова.В программе празднования — концерт "Поэма о Башкортостане", который пройдет 23 марта в ГКЗ "Башкортостан". На мероприятии ожидают руководителей и делегации почти всех субъектов ПФО, а также полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.12-13 марта в Совете Федерации пройдут Дни Республики Башкортостан, в сентябре — в московском парке "Зарядье".По словам Кильсенбаева, в республике также пройдут конференция Собора русских Башкортостана и съезд Всемирного Курултая башкир. Кроме того, делегаты Курултая примут участие в Уральском сабантуе у подножия горы Торатау. В целом по республике в этом году запланировано около 500 мероприятий. Отдельный бюджет празднования юбилея не предусмотрен.— Цифры по затратам на празднование юбилея мы сможем назвать по итогам в декабре. Уверен, тогда мы назовем и сумму привлеченных средств со стороны инвесторов и предпринимателей, с которыми мы сможем договориться на встречах в рамках празднования. Мы старались составить план таким образом, чтобы получить максимальный выхлоп от каждого мероприятия. К примеру, основным "тараном" на Днях Республики Башкортостан в парке "Зарядье" будет именно деловая часть: на нее мы попытаемся завлечь максимальное количество инвесторов и госкорпораций, которые готовы вложиться в республику, — заявил Кильсенбаев.Также, по его словам, на несколько мероприятий приглашения высланы президенту страны Владимиру Путину.