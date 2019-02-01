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Широкая гулянка не для всех

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Башкортостан не планирует затратных массовых мероприятий к 100-летию республики. В целом по республике в этом году запланировано около 500 мероприятий.

Широкая гулянка не для всех


Об этом сообщили министр культуры РБ Амина Шафикова и начальник управления главы РБ по общественно-политическому развитию Урал Кильсенбаев.

Главной идеей празднования стала консолидация всех уроженцев республики.

— Больших мероприятий конкретно к столетию, может быть, и не будет, но все мероприятия, которые проводятся в этом году в учреждениях культуры нашей республики, посвящены этой дате — будь то мероприятие в маленькой библиотеке или мероприятие районного масштаба, — подчеркнула Амина Шафикова.

В программе празднования — концерт "Поэма о Башкортостане", который пройдет 23 марта в ГКЗ "Башкортостан". На мероприятии ожидают руководителей и делегации почти всех субъектов ПФО, а также полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

12-13 марта в Совете Федерации пройдут Дни Республики Башкортостан, в сентябре — в московском парке "Зарядье".

По словам Кильсенбаева, в республике также пройдут конференция Собора русских Башкортостана и съезд Всемирного Курултая башкир. Кроме того, делегаты Курултая примут участие в Уральском сабантуе у подножия горы Торатау. В целом по республике в этом году запланировано около 500 мероприятий. Отдельный бюджет празднования юбилея не предусмотрен.

— Цифры по затратам на празднование юбилея мы сможем назвать по итогам в декабре. Уверен, тогда мы назовем и сумму привлеченных средств со стороны инвесторов и предпринимателей, с которыми мы сможем договориться на встречах в рамках празднования. Мы старались составить план таким образом, чтобы получить максимальный выхлоп от каждого мероприятия. К примеру, основным "тараном" на Днях Республики Башкортостан в парке "Зарядье" будет именно деловая часть: на нее мы попытаемся завлечь максимальное количество инвесторов и госкорпораций, которые готовы вложиться в республику, — заявил Кильсенбаев.

Также, по его словам, на несколько мероприятий приглашения высланы президенту страны Владимиру Путину.

Идель.Реалии
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  • 1 | 02.03.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы старались составить план таким образом, чтобы получить максимальный выхлоп от каждого мероприятия.
***
Снять с треском, чтобы не позорила башкир и знала, что говорить и больше никогда не допускать у руководящей работе.



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  • 2 | 02.03.2019, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.Главной идеей празднования стала консолидация всех уроженцев
республики....
......." По словам Кильсенбаева, в республике также пройдут конференция Собора русских Башкортостана и съезд Всемирного Курултая башкир. ..."
=======================================================
А остальные народы - татары , чуваши , удмурты , марийцы , мордва и другие будут подпевать и подплясывать ?
Почему не общий съезд народов РБ , в честь 100 летя ?



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в Екатеринбурге прошли дятловские дни,но, не за счет городского бюджета



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  • 4 | 02.03.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шафикова Аминушка еще что то объявляет ?! Эту идиотку, крайне не популярную в культурном слое нашей республики зачем то держат !!! Давно под зад надо дать. И пусть летит к своему ,ну очень близкому дружку Сагитову младшему , такому же дебилу ,как и она сама !
Она мать родную продаст, за то что бы остаться на своем месте !!! Уже нашла подход к первой леди и этим хвалится во всех кабинетах ,вот дура !!!



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  • 5 | 02.03.2019, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что за жаргон у министра культуры!
Едмнственное что я понял так это то что они собираются консолидировать в таран, завлечь, и получить выхлоп.
Вообще то на молодежном сленге слово "выхлопп" имеет два значения
значение (1):
О задней части тела, об анусе.
значение (2):
Возглас, выражающий сильную досаду, неудовольствие, аналогично "Черт возьми"!.
Интересно какое из этих значений министр имел в виду?!



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  • 6 | 02.03.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5-му . Рассмешил не могу !!! У Шафиковой выхлоп имеет одно значение , то-есть из её задницы . Вместо рта у нее тоже задница и она сама, одна большая жопа !!!



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  • 7 | 02.03.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Меня очень настораживает фраза "Цифры по затратам на празднование юбилея мы сможем назвать по итогам в декабре". В переводе на Русский язык это звучит так "Пока неизвестно сколько наворуем"
Напомню что на культур-мультюр в стране башкир ежегодно тратится порядка 8 миллиардов рублей...



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  • 8 | 02.03.2019, 11:30 | Автор: юнг
    Публикации: 340 | Комментарии: 36831 | Рейтинг: +5659,1
..................Башкортостан не планирует затратных массовых мероприятий к 100-летию республики. В целом по республике в этом году запланировано около 500 мероприятий.

====================500 мероприятий- не затратные? То есть, пить , плясать, и гулять бесплатно?



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  • 9 | 02.03.2019, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 02.03.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5-му . Рассмешил не могу !!! У Шафиковой выхлоп имеет одно значение , то-есть из её задницы . Вместо рта у нее тоже задница и она сама, одна большая жопа !!!
==========================
А! Понял!!!
Тоесть получается, что если у нормального человека из рта бывает "Ик", а из попы "Пук", то у шафиковой и там и там сплошной "ПУК"!!!



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  • 10 | 02.03.2019, 11:37 | Автор: юнг
    Публикации: 340 | Комментарии: 36831 | Рейтинг: +5659,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ленок, Надо опохмеляться по утрам. А то дурь видна издалека!

-3 Оценили Евлампий, Калатунбабай, Кухарка

==================================Ленуся, и не стыдно тебе с такими придурками возиться?



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  • 11 | 02.03.2019, 12:10 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4438 | Рейтинг: -714,3
Назло всем злопыхателям скажу, что 100 летие образования автономии Башкортостана.- это уже история в современной России. Скоро столетия тасс и дальше череда. В России живут не только русские, но татары, башкиры, якутрво и их более 200 национальностей. Узурпироаать Россию кухарка и какой то обдолбанной натали не получится.



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  • 12 | 02.03.2019, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Одно слово- валидовцы.
Нехай поют и пляшут, раз делать ничего, кроме выхлопов, не умеют



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  • 13 | 02.03.2019, 12:57 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16904 | Рейтинг: -3019,7
Башкирия первая республика, зачинатель Федерации. Не было бы Башкирской АССР, которую завоевали башкиры с оружием в руках, не могло быть Татарии и в помине. Соответственно и татарского этноса.



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  • 14 | 02.03.2019, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А может дать в качестве исключения татарам Казанскую губернию.Вот они покачают свои права!.
Вот праздновать свои праздники удмуртам ,чувашам и прочим татарам - просто денег не хватит .Пусть об этом позаботятся соответствующие республики .



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