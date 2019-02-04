Портрет безусловного сторонника Путина

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».





Рейтинг публикаций
Последний президент ...

У Путина на столе лежит бумажка «Можем повторить»: в ней он регулярно ставит ...
  Эхо Москвы

Убили или покалечили в ...

"Правительство хочет себя обезопасить". Ветераны о запрете военным использовать ...
  Идель.Реалии

Сергей Наумкин: А вы ...

Некоторые СМИ с ноября 20018 года сообщают об экологической катастрофе в г. ...
  san-ufa

Конгресс США потребовал ...

Политики США выступили с новым законопроектом, который раскроет информацию о ...
  Администратор

Великий Юрский ...

Все слова малы. Мы заупотребляли эпитет «великий», но тут именно он и впору. ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Портрет безусловного стор ...

Не бзди , мне чуть больше 60 но я его ненавижу всеми фибрами своего ор ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Как оживить политический ...

Как это вообще не знают - все знают - что ни шишка на ровном месте , ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Андрей Потылицын: Шапито ...

Андрюша, скажу тебе по секрету: Мне глубоко наср-ть и на тебя и на тво ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Календарь новостей
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Лучшие комментарии недели
Уголовник стал руководите ...

Я говорила, что дудешку Хамитова вы в жопу целовать будете? Говорила. ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

На широкую ногу за наш с ...

Управление делами главы Башкирии заплатит 3 млн руб. за организацию ба ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Андрей Потылицын: Аппарат ...

За текстом стоит глава аппарата Хабирова Александр Сидякин. Все эти об ...
  Рейтинг: +4  Виктор

Лучшие комментарии месяца
Умер уфимский правозащитн ...

Земля тебе пухом, Эдик ты был настоящим Человеком......Прощай друг.... ...
  Рейтинг: +11  Загадочный

Умер уфимский правозащитн ...

Искренние соболезнования родным и близким.
  Рейтинг: +10  Кухарка

Умер уфимский правозащитн ...

Светлый был человек...
  Рейтинг: +6  Karim Yaushev

Обсуждаемое за неделю
Как оживить политический ...

Врио главы Башкортостана выступил на расширенном заседании Совета руководителей ...
  4.03.2019   23542    97

Андрей Потылицын: Шапито ...

Дежурный Петрушка "Башинформа" вновь выбежал на подмостки и кувыркаясь,как ...
  4.03.2019   39626    16

Портрет безусловного ...

Портрет безусловного сторонника Путина: женщина старше 60 со средним ...
  4.03.2019   41203    54

Широкая гулянка не для ...

Башкортостан не планирует затратных массовых мероприятий к 100-летию ...
  2.03.2019   22636    132

Как всегда большой спрос ...

Администрация Сибая и правительство Башкирии отказались согласовать уфимской ...
  2.03.2019   43236    19

Обсуждаемое за месяц
Как оживить политический ...

Врио главы Башкортостана выступил на расширенном заседании Совета руководителей ...
  4.03.2019   43259    97

Андрей Потылицын: Шапито ...

Дежурный Петрушка "Башинформа" вновь выбежал на подмостки и кувыркаясь,как ...
  4.03.2019   24051    16

Портрет безусловного ...

Портрет безусловного сторонника Путина: женщина старше 60 со средним ...
  4.03.2019   36101    54

Широкая гулянка не для ...

Башкортостан не планирует затратных массовых мероприятий к 100-летию ...
  2.03.2019   27208    132

Как всегда большой спрос ...

Администрация Сибая и правительство Башкирии отказались согласовать уфимской ...
  2.03.2019   42604    19

Последние публикации
Как оживить политический ...

Врио главы Башкортостана выступил на расширенном заседании Совета руководителей ...
  4.03.2019   33667    97

Андрей Потылицын: Шапито ...

Дежурный Петрушка "Башинформа" вновь выбежал на подмостки и кувыркаясь,как ...
  4.03.2019   33311    16

Портрет безусловного ...

Портрет безусловного сторонника Путина: женщина старше 60 со средним ...
  4.03.2019   15025    54

Широкая гулянка не для ...

Башкортостан не планирует затратных массовых мероприятий к 100-летию ...
  2.03.2019   15985    132

Как всегда большой спрос ...

Администрация Сибая и правительство Башкирии отказались согласовать уфимской ...
  2.03.2019   11433    19

Врачи Башкирии ответили ...

Медики предоставили данные по своей реальной зарплате. Цифры значительно ...
  2.03.2019   17592    21

Мурзагулов: «Рейтинг ...

«Главный пиарщик» Радия Хабирова во второй раз после возвращения в Башкирию ...
  1.03.2019   33868    42

Уголовник стал ...

Соответствующий документ был подписан вчера. Руководителем Центра развития ...
  1.03.2019   16829    48

Карманный уполномеченный ...

Рим Каюмов вновь избран Уполномоченным по правам человека в Башкирии. Рим ...
  1.03.2019   20716    12

Конгресс США потребовал ...

Политики США выступили с новым законопроектом, который раскроет информацию о ...
  1.03.2019   12851    31

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Март 2019 (11)
Февраль 2019 (102)
Январь 2019 (103)
Декабрь 2018 (106)
Ноябрь 2018 (106)
Октябрь 2018 (139)
Читаемое за неделю
Страна-взятка ...

Арестованы два чиновника московского ФМС. Обвиняются в том, что набрали взяток ...
  26.02.2019   21712    14

На широкую ногу за наш с ...

Управделами главы Башкирии заплатит за банкет ко дню республики 3 миллиона ...
  26.02.2019   35118    21

Подросли жертвы ...

В Башкирии ко Дню защитника Отечества разместили баннер с ошибкой в написании. ...
  26.02.2019   16221    15

Татарам нашли стратегию ...

В Уфе презентовали Стратегию развития татарского народа. В воскресенье ...
  26.02.2019   40153    108

Андрей Потылицын: ...

По-моему, придумывая «серых кардиналов» они попросту изобретают себе ...
  26.02.2019   24870    41

Читаемое за месяц
Последний президент ...

У Путина на столе лежит бумажка «Можем повторить»: в ней он регулярно ставит ...
  4.02.2019   28066    87

Поможет ли мертвой ...

Врио министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин, заступивший на эту ...
  4.02.2019   18333    46

Ильнар Гарифуллин: ...

Расшифровка эфира программы «Персонально Ваш» от 29.01.2019. Гость: журналист ...
  4.02.2019   38292    101

Антикоррупционноое ...

МВД Башкирии готово ответить на все вопросы про коррупцию. На приеме будут ...
  5.02.2019   39778    13

Крымская глотка за ваш ...

Бездонный крымский рот опять раскрылся до крайнего напряжения мускулов, но ...
  5.02.2019   29254    25



Портрет безусловного сторонника Путина

Оценили
0


Портрет безусловного сторонника Путина: женщина старше 60 со средним образованием, доходами от 12 до 20 тыс., проживающая в городе-миллионнике.

Портрет безусловного сторонника Путина


То есть, гаранта нашего любят тетеньки, успевшие выйти на пенсию до его дивной реформы и получающие сносный пенсион благодаря доплатам из региональных бюджетов. Ну и, видимо, до сих пор мечтающие о «настоящем полковнике».

Хуже всего к Путину относится молодежь и люди 31-45 лет, с высшим образованием, доходом выше 30 тысяч, а также жители небольших городов и ПГТ с населением менее 50 тысяч.

Замеры ФОМ сделаны уже после «социального» послания Путина. И говорят они о том, что посулы семьям с детьми, идеи стимуляции земских врачей и учителей и прочие фантазии били мимо цели. Люди активных возрастов в президента не верят. И старине Путину надо не женщин фертильного возраста окучивать, а держаться ядерного электората — малограмотных бабушек-старушек.

А то ведь, если завтра выборы, Путин в I туре набирает всего 46%.

СерпомПо, Эхо Москвы
Оригинал публикации






« Назад 1 2 3 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 04.03.2019, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А разве это мало 46%?. В нормальной стране его рейтинг был бы 4,6%



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 04.03.2019, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не бзди , мне чуть больше 60 но я его ненавижу всеми фибрами своего организма и ежечасно желаю ему скорейшего издоха - а случись сегодня выборы он не наберет и 15% - 45 ему нарисуют тварюге бедоносному



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 04.03.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин Наш президент!!!! Хвала Путину!!!! Путин наше всё!!! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 04.03.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бабушки, бабушки, бабушки-старушки,
Бабушки, бабушки, ушки на макушке.
Бабушки, бабушки, мы вас уважаем,
Только как вас понять - мы, увы, не знаем,
Только как вас понять - мы, увы не знаем!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 04.03.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 04.03.2019, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не бзди , мне чуть больше 60 но я его ненавижу всеми фибрами своего организма и ежечасно желаю ему скорейшего издоха - а случись сегодня выборы он не наберет и 15% - 45 ему нарисуют тварюге бедоносному
___________________________


Доказать на деле свои взгляды смогешь?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 04.03.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 04.03.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин Наш президент!!!! Хвала Путину!!!! Путин наше всё!!! Очень Опытный
___________________________

Народ честной, Ау-у-у. Где вы?!
Кухарка зовет на полемику, а вы ее игнор-р-р-р-р-р-р.



Оценили
4

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 04.03.2019, 09:55 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1266 | Рейтинг: +337
Нужно добавить что эта женщина как правило без мужа или с мужем алкашом. Неудовлетворенная особа во всех отношениях считающая плешивого суперменом и не знает от его педоф ильных страстях.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 04.03.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот что нарыл в Википедии о ФОМ:
- Фонд «Общественное мнение» — российская организация, занимающаяся проведением социологических исследований.
- Основным заказчиком и потребителем результатов исследований Фонда является Администрация Президента РФ.Другими крупными заказчиками Фонда в разное время были Правительство РФ, ЦБ РФ, МОСТ-Банк, Газпром, ВАЗ, ОРТ, ВГТРК, НТВ...
И мене сразу стало ясно кто заказчик и откуда взялась такаой неимоверный процент!!!!
Верить ФОМу ,- себя не уважать!!!!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 04.03.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 04.03.2019, 09:55 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1266 | Рейтинг: +337
Нужно добавить что эта женщина как правило без мужа или с мужем алкашом.
__________________________

Не забудь про разведенок, обделенных даже с мужьями-алкашами, как ты.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 04.03.2019, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
БРЕХНЯ !!! за 60........+



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 04.03.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 04.03.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 04.03.2019, 09:55 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1266 | Рейтинг: +337
Нужно добавить что эта женщина как правило без мужа или с мужем алкашом.
__________________________

Не забудь про разведенок, обделенных даже с мужьями-алкашами, как ты.
-------------------
Макак!
Это ты про Кухарку?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 04.03.2019, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жалкие попытки создать иллюзию ничегоещёнепропало. Подавлящее большинство женщин пенсионного возраста глядят на эту карикатурную физиономию с отвращением. Увидев мельком в телевизоре, проходя на кухню, маленькие глазки утопленные в щеках, с остервенением - тьфу билат..



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 04.03.2019, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 04.03.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Путин Наш президент!!!! Хвала Путину!!!! Путин наше всё!!! Очень Опытный
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ничего, скоро из мусоропровода будешь орать, в мусорных баках и просрочки уже не будет.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 04.03.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 04.03.2019, 09:55 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1266 | Рейтинг: +337
Нужно добавить что эта женщина как правило без мужа или с мужем алкашом. Неудовлетворенная особа во всех отношениях считающая плешивого суперменом и не знает от его педоф ильных страстях.
_______________________________

Макак!
Это ты про Кухарку?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 04.03.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 04.03.2019, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 04.03.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Путин Наш президент!!!! Хвала Путину!!!! Путин наше всё!!! Очень Опытный
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ничего, скоро из мусоропровода будешь орать, в мусорных баках и просрочки уже не будет.
_______________________________
Он оттуда и орет, из мусоропровода Кухарки.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 04.03.2019, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Главный сторонник Путена это чиновник, который при нем хорошо живет. У них чисто практический интерес сохранять эту власть. А остальные это в массе своей зомби, которые насмотрелись и наслушались пропаганды.



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 04.03.2019, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 04.03.2019, 09:34 | Автор:

Путин Наш президент!!!! Хвала Путину!!!! Путин наше всё!!! Очень Опытный
==============================================
Не настое...ало ерничать ?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 04.03.2019, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин с е к с символ Нашей могучей страны! Путин Наше всё! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 19 | 04.03.2019, 12:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1911 | Комментарии: 63257 | Рейтинг: +12214
Портрет безусловного сторонника Путина: женщина старше 60 со средним образованием, доходами от 12 до 20 тыс., проживающая в городе-миллионнике.
_____________________________________
Я - абсолютно не типичная. Можете не ссать кипятьом на мой счет.

Про одиноких с резусом не согласна - их куда легче раскачать, чем "благополучно" замужних, ибо уж мужики-то ватаны первостатейные и на пупу рубахи рвут за крымнаш, сириянаш, фашистобандеры, покажем пиндосам, можемповторить(согласитсь, что это чисто мужской лозунг, как и наберлин!) - потому что "благополучно" замужние бабы все время слышат своих ватанов-телепузиков, которые ни истории не знают, ни политики, но делают вид перед своей бабой, что дюже умные.

Со сватом на Тимохиной днюхе буквально 1 марта сцепились малёхо(в смысле подискутировали) - так потом он своей дочери говорит - никуя себе Ленка умная - оказваецца дофига чего знает... в общем по всем вопросам за пояс его заткнула - в основном по истории и т.д.

А знаете в какой момент он лапки поднял и "сдался" - когда до Адама и Евы дошли)))))))) Точнее коснулись Авеля и Каина, но слово за слово - оказалось Он не знал кто такая Лилит - и вообще впервые слышит, что Ева - вторая женщина...
Вот так - колупни чуток вас, "благополучных", мнящих себя образованными и эрудированными людьми - выяснится, что элементарного не знаете!



Оценили
3

  • # 20 | 04.03.2019, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
« Назад 1 2 3 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com