Портрет безусловного сторонника Путина: женщина старше 60 со средним образованием, доходами от 12 до 20 тыс., проживающая в городе-миллионнике.То есть, гаранта нашего любят тетеньки, успевшие выйти на пенсию до его дивной реформы и получающие сносный пенсион благодаря доплатам из региональных бюджетов. Ну и, видимо, до сих пор мечтающие о «настоящем полковнике».Хуже всего к Путину относится молодежь и люди 31-45 лет, с высшим образованием, доходом выше 30 тысяч, а также жители небольших городов и ПГТ с населением менее 50 тысяч.Замеры ФОМ сделаны уже после «социального» послания Путина. И говорят они о том, что посулы семьям с детьми, идеи стимуляции земских врачей и учителей и прочие фантазии били мимо цели. Люди активных возрастов в президента не верят. И старине Путину надо не женщин фертильного возраста окучивать, а держаться ядерного электората — малограмотных бабушек-старушек.А то ведь, если завтра выборы, Путин в I туре набирает всего 46%.