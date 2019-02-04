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«О Рахимове и не только»;

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Андрей Потылицын: Шапито открывает сезон

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Дежурный Петрушка "Башинформа" вновь выбежал на подмостки и кувыркаясь,как умеет, запричитал о "серых кардиналах", "теневых бюджетах" и промышленных группах, пытающихся понизить "заоблачный рейтинг Хабирова".

Андрей Потылицын: Шапито открывает сезон


Всё то, о чем Шамиль Валеев так мечтал в последние годы, но так и не заполучил - льётся теперь в виде обвинений из зловонного рупора "Башинформа".

Показательно то,что именно подкуп стал основным методом работы Ростислава Мурзагулова, и его же (подкуп) ставит в вину неведомым оппонентам горе-публицист Шамиль Валеев.

Помимо самого Валеева Пух "прикупил недорого" карикатуриста, публициста, феминиста, путешественника в очках, бегуна в трусах, плаксу без трусов, и парочку невнятных юношей из молодежного Курултая - полный комплект для разъездного шапито...

Андрей Потылицын, Facebook
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***

Подкуп общественников - начало предвыборной борьбы за кресло главы Башкирии: интервью

Информация о том, что общественникам Башкирии начали предлагать за деньги выступать против Радия Хабирова, может говорить о начале политической борьбы за кресло главы Башкирии. Как сообщало ИА «Башинформ», выборы руководителя республики пройдут 8 сентября. О политической конкуренции накануне выборов в Башкирии рассуждает в интервью нашему агентству сопредседатель регионального штаба «Народного фронта» Шамиль Валеев.

ИА Башинформ: То, что людям начали предлагать деньги за выступления против Хабирова — это что, начало предвыборной кампании?

Ш.Валеев: Это пока признак появления корпоративных бюджетов, хотя заказчики, как правило, всегда остаются в тени. К тому же башкортостанское «подполье» (финансово-промышленное, политическое), оно выходит из зоны растерянности, которая случилась после резкой смены власти в Башкирии, и нащупывает цели.

ИА Башинформ: Это собирательный образ оппонента Хабирову?

Ш.Валеев: Нет. Трудно назвать это консолидированным оппонентом, это больше похоже на действия людей, которые хотят найти себе заказчика. После политически невнятных времен у нас образовался целый рынок политического труда.

ИА Башинформ: Что касается ФПГ, — зачем им это?

Ш.Валеев: Какие-то финансово-промышленные группы, до сих пор не актуализированные в публичной плоскости, могут обращаться к серым технологическим структурам, чтобы попробовать «на зубок» и региональные власти, и увязку между региональными властями и действующей федеральной властью, крупным бизнесом.

ИА Башинформ: Это скорее оппозиционные федеральной власти силы, которые через регионы пытаются насолить Москве?

Ш.Валеев: Больших антифедеральных структур я здесь нащупать не могу, потому что для олигархата это в некоторой степени рискованные игры. По моим ощущениям, это «проба пера» и попытка привлечения местных общественников. За этим могут стоять временно свободные «дикие гуси» политтехнологии, которые, в поисках заказчика, доказывают свою эффективность и значимость.

ИА Башинформ: Есть вероятность, что финансово-промышленные группы попытаются зарегистрировать на выборах своего кандидата, оппонирующего Хабирову?

Ш.Валеев: Я уверен, что такие попытки будут. Они будут как и от регионального политического маргиналитета, так и от общефедеральной оппозиции политическому строю в России. Поскольку прежнее место работы Хабирова напрямую его ассоциируют с Кремлем. Если здесь, в регионе, он воспринимается как вернувшийся домой из командировки руководитель, то с точки зрения федерального политического зрителя Хабиров — это выходец из Кремля в первую очередь, а из Ишимбайского района Башкирии — во вторую очередь.

ИА Башинформ: Можно ли прогнозировать, что серьезные ресурсы, в том числе финансовые, будут кем-то выделены на предвыборную кампанию в поддержку оппозиционного консолидированного кандидата, которого выдвинут, возможно, не в пику самому Хабирову, а в пику российской действующей власти вообще?

Ш.Валеев: Сильный губернатор сейчас никому не нужен, кроме населения самого региона. Средства для того, чтобы сбивать заоблачный рейтинг Хабирова, всегда найдутся. И этот интерес может быть консолидированным.

ИА Башинформ: Раскачивать лодку пытаются на истории с загрязнением воздуха в Сибае. То есть самих сибайцев используют всего лишь как разменную монету?

Ш.Валеев: Это и ежу понятно. Непростая ситуация, сложившаяся в Сибае, — лишь одна из «площадок». Адресат в любом случае — Хабиров.

ИА Башинформ: Исключено, что кто-то таким образом решил сместить сибайского мэра и занять его место?

Ш.Валеев: То, что мэр Сибая точно под раздачей и на нём намеренно концентрируется всё зло — это очевидно.

ИА Башинформ: Вероятно, он давно уже готов к отставке с «волчьим» билетом...

Ш.Валеев: То, что сибайского мэра нарочито «снимают», наоборот, укрепляет его позиции. Школа Старой площади не предполагает «отставок по требованию». Поэтому не факт, что его снимут. Наоборот, эта история может дать ему возможность сдать экзамен на профпригодность, показать свою эффективность, и, возможно, в будущем, если всё сложится успешно, пойти на повышение.

Башинформ
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  • 1 | 04.03.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда я слышу словесный понос, типо того что льется из зловонного рупора "Башинформа" я вспоминаю четверостишье:
Секрет покоя в этой жизни
В наипростейшей из идей:
"Не принимайте близко к сердцу
Больных на голову людей!"
И , честоно вам скажу,- становится как то легче.



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  • 2 | 04.03.2019, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раскачивать дырявую лодку никто и не пытается - стоит она прочно на мели - а вот вместо того чтобы наконец уж взяться за работу Р Хабиров продолжает строить бровки домиком и сыплет обещаниями о счастливой жизни в " Великих Васюках "



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  • 3 | 04.03.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Андрюша, скажу тебе по секрету: Мне глубоко наср-ть и на тебя и на твои усы, на Ш.Валеева и на Хабирова. И знаешь почему? Потому, что вам всем настр-ть на народ.



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  • 4 | 04.03.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Обычно говорят до чего упал человек. В данном случае он немного "поднялся". До уровня бесчестного. Тошнотно.



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  • 5 | 04.03.2019, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 04.03.2019, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раскачивать дырявую лодку никто и не пытается - стоит она прочно на мели - а вот вместо того чтобы наконец уж взяться за работу Р Хабиров продолжает строить бровки домиком и сыплет обещаниями о счастливой жизни в " Великих Васюках "
__________________________
Фантазировать надо, но необходимо чередовать с делами. Одни фантазии быстро надоедают.



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  • 6 | 04.03.2019, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..........." За этим могут стоять временно свободные «дикие гуси» политтехнологии, которые, в поисках заказчика, доказывают свою эффективность и значимость......."
========================================
Понимать надо , как пережитое и осмысленное самим
Ш.Валеевым в пору своей Опалы - забвения и
невостребованности у власть имущих РБ !
Вспомнил так сказать , горькое прошлое !



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  • 7 | 04.03.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......." Ш.Валеев: Сильный губернатор сейчас никому не нужен, кроме населения самого региона. Средства для того, чтобы сбивать заоблачный рейтинг Хабирова, всегда найдутся. И этот интерес может быть консолидированным....."
====================================================
Да рейтинг Радия Фаритовича , может быть высок , но не
"заоблачный ".
Смешно читать , когда бедные и безработные люди якобы
чтут и любят богатых и наглых !
Это Муртазеловскую школу пропаганды 90 г пытаются
восстановить и Мурзагулов и Валеев !



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  • 8 | 04.03.2019, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Оба , башкирские пропагандисты , говорят о высоких
рейтингах Мурзагулов: - ........«Рейтинг Радия Хабирова подпирает
потолок , но цифры я не скажу»...
Ш.Валеев:- ......." заоблачный рейтинг Хабирова..."
Нет опроса , нет и цифр ! Есть только предположения и
надежды !
Зачем вот ВРАТЬ и ЛГАТЬ так примитивно ?



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  • 9 | 04.03.2019, 14:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1911 | Комментарии: 63257 | Рейтинг: +12214
3 | 04.03.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован

Андрюша, скажу тебе по секрету: Мне глубоко наср-ть и на тебя и на твои усы, на Ш.Валеева и на Хабирова. И знаешь почему? Потому, что вам всем настр-ть на народ.
_____________________________________
Совершенно верно! Мурзагулов банит у Хабирова и у себя всех, кто недоволен мим. Валеев - точно так же. А вот Потнолицын пошел еще дальше - не будучи у него зафренженным - коментарий оставить не возможно! Вообще! (Он ко мне не раз просился во френды - но был послан, нахер он мне нужен, подстилка едросовская, карьерист поганый!)
До такого даже Ростик, Радий и Шома не додумались, а вот Идельбаев и Потнолицын - легко!
Радетель за народ, ага))))



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  • 10 | 04.03.2019, 16:11 | Автор: юнг
    Публикации: 341 | Комментарии: 36862 | Рейтинг: +5651,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ленок!
Просьба нижайшая: не соизволит ли Ваше величество для нас, тёмных и необразованных, провести хотя бы один мастер-класс по ликвидации неграмотности и расширению кругозора?
Эх, кабы знать тебя раньше! Не сидел бы в Ленинке, не портил глаза, херачил бы с тобой и с портвешком по сплавам! Глядишь, человек бы получился.
Тоже. может. кого бы за пояс заткнул.
Так, что, соглашайся на мастер-класс1 И Серёжу с еблашкой и калатуном прихвати. Личности очень перспективные!



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  • 11 | 04.03.2019, 16:16 | Автор: юнг
    Публикации: 341 | Комментарии: 36862 | Рейтинг: +5651,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
9 | 04.03.2019, 14:10 | Автор: Кухарка

Андрюша, скажу тебе по секрету: Мне глубоко наср-ть и на тебя и на твои усы, на Ш.Валеева и на Хабирова.
А вот Потнолицын пошел еще дальше - Он ко мне не раз просился во френды - но был послан, нахер он мне нужен, .......

====================Вот оно как, оказывается. Просился? Может водки перепил?
Однако, давай. жги дальше...Может и Радий к тебе интерес имел?



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  • 12 | 04.03.2019, 17:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я постоянно критикую пустословие, разбазаривание бюджета и другие ошибки Хабирова! Может кто за это мне ещё и приплачивать начнёт? Добавка к пенсии никогда лишней не бывает! Очень Опытный



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  • 13 | 04.03.2019, 17:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бузова лучше поет, чем Валеев.



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  • 14 | 04.03.2019, 18:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 04.03.2019, 17:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бузова лучше поет, чем Валеев.
***
У Бузовой другой диагноз.
И она работает над собой, а Валеев типичный придворный приживальщик.



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  • 15 | 04.03.2019, 18:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СМИ.Жители Уфы жалуются на переполненные мусорки
***
Может, ну его этого Хабирова.
Что-то все пошло наперкосяк, как при Рахимове



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  • 16 | 04.03.2019, 20:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Тем не менее, него великолепная энергетика!
- Вы меня простите, но эти 120 дней нормальные люди считают банальной суетой...



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