Андрей Потылицын: Шапито открывает сезон

Дежурный Петрушка "Башинформа" вновь выбежал на подмостки и кувыркаясь,как умеет, запричитал о "серых кардиналах", "теневых бюджетах" и промышленных группах, пытающихся понизить "заоблачный рейтинг Хабирова".Всё то, о чем Шамиль Валеев так мечтал в последние годы, но так и не заполучил - льётся теперь в виде обвинений из зловонного рупора "Башинформа".Показательно то,что именно подкуп стал основным методом работы Ростислава Мурзагулова, и его же (подкуп) ставит в вину неведомым оппонентам горе-публицист Шамиль Валеев.Помимо самого Валеева Пух "прикупил недорого" карикатуриста, публициста, феминиста, путешественника в очках, бегуна в трусах, плаксу без трусов, и парочку невнятных юношей из молодежного Курултая - полный комплект для разъездного шапито...***Информация о том, что общественникам Башкирии начали предлагать за деньги выступать против Радия Хабирова, может говорить о начале политической борьбы за кресло главы Башкирии. Как сообщало ИА «Башинформ», выборы руководителя республики пройдут 8 сентября. О политической конкуренции накануне выборов в Башкирии рассуждает в интервью нашему агентству сопредседатель регионального штаба «Народного фронта» Шамиль Валеев.ИА Башинформ: То, что людям начали предлагать деньги за выступления против Хабирова — это что, начало предвыборной кампании?Ш.Валеев: Это пока признак появления корпоративных бюджетов, хотя заказчики, как правило, всегда остаются в тени. К тому же башкортостанское «подполье» (финансово-промышленное, политическое), оно выходит из зоны растерянности, которая случилась после резкой смены власти в Башкирии, и нащупывает цели.ИА Башинформ: Это собирательный образ оппонента Хабирову?Ш.Валеев: Нет. Трудно назвать это консолидированным оппонентом, это больше похоже на действия людей, которые хотят найти себе заказчика. После политически невнятных времен у нас образовался целый рынок политического труда.ИА Башинформ: Что касается ФПГ, — зачем им это?Ш.Валеев: Какие-то финансово-промышленные группы, до сих пор не актуализированные в публичной плоскости, могут обращаться к серым технологическим структурам, чтобы попробовать «на зубок» и региональные власти, и увязку между региональными властями и действующей федеральной властью, крупным бизнесом.ИА Башинформ: Это скорее оппозиционные федеральной власти силы, которые через регионы пытаются насолить Москве?Ш.Валеев: Больших антифедеральных структур я здесь нащупать не могу, потому что для олигархата это в некоторой степени рискованные игры. По моим ощущениям, это «проба пера» и попытка привлечения местных общественников. За этим могут стоять временно свободные «дикие гуси» политтехнологии, которые, в поисках заказчика, доказывают свою эффективность и значимость.ИА Башинформ: Есть вероятность, что финансово-промышленные группы попытаются зарегистрировать на выборах своего кандидата, оппонирующего Хабирову?Ш.Валеев: Я уверен, что такие попытки будут. Они будут как и от регионального политического маргиналитета, так и от общефедеральной оппозиции политическому строю в России. Поскольку прежнее место работы Хабирова напрямую его ассоциируют с Кремлем. Если здесь, в регионе, он воспринимается как вернувшийся домой из командировки руководитель, то с точки зрения федерального политического зрителя Хабиров — это выходец из Кремля в первую очередь, а из Ишимбайского района Башкирии — во вторую очередь.ИА Башинформ: Можно ли прогнозировать, что серьезные ресурсы, в том числе финансовые, будут кем-то выделены на предвыборную кампанию в поддержку оппозиционного консолидированного кандидата, которого выдвинут, возможно, не в пику самому Хабирову, а в пику российской действующей власти вообще?Ш.Валеев: Сильный губернатор сейчас никому не нужен, кроме населения самого региона. Средства для того, чтобы сбивать заоблачный рейтинг Хабирова, всегда найдутся. И этот интерес может быть консолидированным.ИА Башинформ: Раскачивать лодку пытаются на истории с загрязнением воздуха в Сибае. То есть самих сибайцев используют всего лишь как разменную монету?Ш.Валеев: Это и ежу понятно. Непростая ситуация, сложившаяся в Сибае, — лишь одна из «площадок». Адресат в любом случае — Хабиров.ИА Башинформ: Исключено, что кто-то таким образом решил сместить сибайского мэра и занять его место?Ш.Валеев: То, что мэр Сибая точно под раздачей и на нём намеренно концентрируется всё зло — это очевидно.ИА Башинформ: Вероятно, он давно уже готов к отставке с «волчьим» билетом...Ш.Валеев: То, что сибайского мэра нарочито «снимают», наоборот, укрепляет его позиции. Школа Старой площади не предполагает «отставок по требованию». Поэтому не факт, что его снимут. Наоборот, эта история может дать ему возможность сдать экзамен на профпригодность, показать свою эффективность, и, возможно, в будущем, если всё сложится успешно, пойти на повышение.