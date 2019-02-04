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Упал намоченный без сведений

  • Опубликовано: юнг | 05.03.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 32346 | Комментарии: 8
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В сегодняшнем интервью на ЭМ вновь назначенный уполномоченный на прямой вопрос ведущего - «известны ли вам случаи нарушения прав человека в судах республики?», на чистом глазу ответил - «до нас (??!!) такие сведения не доходили»!

Упал намоченный без сведений


Возникает интересный вопрос -

1. Действительно ли уполномоченный считает себя личностью во множественном числе?

2. За что конкретно он получает зарплату и может ли привести примеры?

***

И, наконец, самое главное - спокойно ли он спит по ночам, зная что невиновного Виля Гареева, дважды оправданного судом присяжных, продажная прокуратура вместе с продажным Верховным судом РБ всё-таки посадили после этого на 19 лет?

Чем он объяснит такое своё неведение? Стремлением засунуть голову в песок?

Боязнью за своё кресло? Или некомпетентностью и невежественностью?

***

Участвуя в деле в качестве эксперта, я убедил присяжных в невиновности В.Гареева.

Но, прокуратура не захотела "портить показатели" и возбуждать дело против судей за вынесение незаконного приговора.

А тов. Рим Каюмов предпочитает пудрить мозги населению о своей "важной" работе по охране прав человека. Тьфу на него!






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  • Гость
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  • 1 | 05.03.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Засунуть голову в песок ....Да такую башку в какой песок засунешь ,если только КАМАЗ вывалить. А знать он ничего не будет .Он Уполномоченный по ничего не знанию



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2

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  • Гость
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  • 2 | 05.03.2019, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
на чистом глазу ответил - «до нас (??!!)
===========================
Причинами "недоходчивости" этого борова могут быть:
- недоходчивость в силу умственного развития
- травмы головы
- последствия работы в МВД
- ожирения мозга
- раздвоение личности ("до НАС такие сведения не доходят")



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1

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  • Гость
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  • 3 | 05.03.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
урод как нравственно, так и физически - боров отъевшийся.
Пусть бы о себе прочитал здесь
А другой, видимо, и не нужен.



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3

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  • 4 | 05.03.2019, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В сегодняшнем интервью на ЭМ вновь назначенный уполномоченный на прямой вопрос ведущего - «известны ли вам случаи нарушения прав человека в судах республики?», на чистом глазу ответил - «до нас (??!!) такие сведения не доходили»!
____________________________

У него Глаз алмаз, а хр*ен уровень! Глядит куда хочет, ложит куда хочет!



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2

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  • Гость
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  • 5 | 05.03.2019, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«до нас (??!!) такие сведения не доходили»!
-----------------

А ты их искал?



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1

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  • Начинающий
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  • 6 | 05.03.2019, 13:31 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 89 | Рейтинг: +5,1
Каюмов не реагировал на жалобы по неправосудным решениям судов, не давал ответы по обращениям граждан о нарушениях прав граждан в судах Уфы.



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  • 7 | 05.03.2019, 14:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«до нас (??!!) такие сведения не доходили»!
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____________________________________________________________
________ Такое впечатление, что до этого уполномоченного вообще ничего не доходит, кроме оклада и премии! Очень Опытный



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  • 8 | 05.03.2019, 15:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- есть сведения - упала совесть у этого намоченного........



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