Упал намоченный без сведений

В сегодняшнем интервью на ЭМ вновь назначенный уполномоченный на прямой вопрос ведущего - «известны ли вам случаи нарушения прав человека в судах республики?», на чистом глазу ответил - «до нас (??!!) такие сведения не доходили»!Возникает интересный вопрос -1. Действительно ли уполномоченный считает себя личностью во множественном числе?2. За что конкретно он получает зарплату и может ли привести примеры?***И, наконец, самое главное - спокойно ли он спит по ночам, зная что невиновного Виля Гареева, дважды оправданного судом присяжных, продажная прокуратура вместе с продажным Верховным судом РБ всё-таки посадили после этого на 19 лет?Чем он объяснит такое своё неведение? Стремлением засунуть голову в песок?Боязнью за своё кресло? Или некомпетентностью и невежественностью?***Участвуя в деле в качестве эксперта, я убедил присяжных в невиновности В.Гареева.Но, прокуратура не захотела "портить показатели" и возбуждать дело против судей за вынесение незаконного приговора.А тов. Рим Каюмов предпочитает пудрить мозги населению о своей "важной" работе по охране прав человека. Тьфу на него!