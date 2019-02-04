Возникает интересный вопрос -
1. Действительно ли уполномоченный считает себя личностью во множественном числе?
2. За что конкретно он получает зарплату и может ли привести примеры?
***
И, наконец, самое главное - спокойно ли он спит по ночам, зная что невиновного Виля Гареева, дважды оправданного судом присяжных, продажная прокуратура вместе с продажным Верховным судом РБ всё-таки посадили после этого на 19 лет?
Чем он объяснит такое своё неведение? Стремлением засунуть голову в песок?
Боязнью за своё кресло? Или некомпетентностью и невежественностью?
***
Участвуя в деле в качестве эксперта, я убедил присяжных в невиновности В.Гареева.
Но, прокуратура не захотела "портить показатели" и возбуждать дело против судей за вынесение незаконного приговора.
А тов. Рим Каюмов предпочитает пудрить мозги населению о своей "важной" работе по охране прав человека. Тьфу на него!
Упал намоченный без сведений
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