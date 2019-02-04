Один настоящий депутат на всю Башкирию

Депутат Курултая Дмитрий Чувилин обратился в прокуратуру, КСП и минфин Башкирии с требованием проверить данные минздрава о зарплате врачей в республике.Поводом для депутатских запросов стало выступление и.о. министра здравоохранения Максима Забелина на коллегии министерства 28 февраля. Забелин тогда заявил, что средняя зарплата врачей в Башкирии составляет почти 60 тысяч рублей.Депутат парламента в своих запросах потребовал проверить информацию Минздрава на достоверность, а также провести проверку «с целью выявления пропавших бюджетных средств, выделенных на зарплаты медработникам».