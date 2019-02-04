Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

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В Уфе выступили против установки памятника Тукаю у татарского театра «Нур»

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Представители татарской национальной интеллигенции обратились с открытым письмом к врио главы Башкортостана Радию Хабирову с просьбой воспрепятствовать установке памятника Габдулле Тукаю на площадке перед театром "Нур". Инициатором письма выступила организация "Совет татарских аксакалов".

В Уфе выступили против установки памятника Тукаю у татарского театра «Нур»


По мнению представителей татарских общественных организаций, идея установить памятник поэту у Уфимского татарского театра "Нур" не соответствует "ни историческим, ни моральным, ни эстетическим нормам". По их мнению, памятник Габдулле Тукаю должен стоять на "берегу реки Белой между памятниками Салавату Юлаеву и Сергею Аксакову как "символ равенства статуса башкирской, русской и татарской национальностей в Башкортостане".

В письме (имеется в распоряжении редакции) указывается, что против установки памятника Габдулле Тукаю на предполагаемой площадке выступает и ряд известных архитекторов.

Помимо этого, в письме указывается что подобного рода обращения неоднократно поступали в Исполком Конгресса татар Башкортостана.

Представители татарской национальной интеллигенции в данном документе напоминают о необходимости установки памятника основательнице театра "Нур", первой женщине-актрисе в мусульманском мире Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской. Указывается, что "макет скульптуры Сахибжамал готов и ждет правительственного решения отлить ее в советующую форму".

По информации, поступившей от авторов открытого письма, с высказанной позицией согласно большинство представителей татарских общественных организаций республики Башкортостан, однако многие из них боятся высказать свое мнение, опасаясь негативных последствий со стороны властей республики, которые форсированно проталкивают свой вариант.

Напомним, согласно имеющимся данным, установка памятника татарскому поэту Габдулле Тукаю планируется ко дню рождения поэта — 26 апреля этого года.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 05.03.2019, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По их мнению, памятник Габдулле Тукаю должен стоять на "берегу реки Белой между памятниками Салавату Юлаеву и Сергею Аксакову как "символ равенства статуса башкирской, русской и татарской национальностей в Башкортостане".
===========================
Если говорить о равенстве, то памятник Тукаю должен быть установлен на той же высоте над уровнем моря, быть того же размера и желательно на коне, как памятник соловатке....



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  • 2 | 05.03.2019, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Задолбали ,сколько можно.То одно не так ,то другое .У нас больше как памятники и потратиться не на что ...Ну был тукай,была бабенка -артистка,наверняка посредственная,что знать не знаем и слыхивать не слыхивали -и сразу памятник.
Хотят .чтоб УФА была туристическим центром-вот так и поскачут вприпрыжку на одной ноге смотреть на Тукая и Салаватку ,еще валидку в придачу .А вот памятник ВОЕВОДЕ РУССКОМУ-ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ ОСНОВАТЕЛЮ ГРАДА Уфа- народ пойдет.Он начало!!!!



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  • Гость
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  • 3 | 05.03.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вот памятник ВОЕВОДЕ РУССКОМУ-ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ ОСНОВАТЕЛЮ ГРАДА Уфа- народ пойдет.Он начало!!!!
--------------
Во даёт, во даёт!
Какому воеводе, да ещё русскому?
Здесь башкирские стоянки со времён палеолита!
Так что не надо ля ля.
Башкирская земля это и баста! Так что гостей попрошу вести себя скромнее.



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  • 4 | 05.03.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Пока нет памятника основателю Уфы М.Нагому, все эти истуканы ни о чем



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  • 5 | 05.03.2019, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Скорее бы уже переименовали Башкирию в Уфимскую губернию, заколебали эти нацики.



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  • 6 | 05.03.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 05.03.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вот памятник ВОЕВОДЕ РУССКОМУ-ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ ОСНОВАТЕЛЮ ГРАДА Уфа- народ пойдет.Он начало!!!!
--------------
Во даёт, во даёт!
Какому воеводе, да ещё русскому?
Здесь башкирские стоянки со времён палеолита!
Так что не надо ля ля.
Башкирская земля это и баста! Так что гостей попрошу вести себя скромнее.
_______________________________________________________
Пока твои прабабки и прадедки лазили по деревьям совсем в других местах, здесь 4000 лет назад жили протославяне, Аркаим один из их городов. Так что Нагой вернулся домой, а гость здесь ты. Возвращайся в Казахию кизяки собирать



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  • 7 | 05.03.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Памятник Габдулле Тукаю должен стоять на "берегу реки Белой между памятниками Салавату Юлаеву и Сергею Аксакову как "символ равенства статуса башкирской, русской и татарской национальностей в Башкортостане".



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  • 8 | 05.03.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Почем засилье башкирского в республике?



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  • 9 | 05.03.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Здесь башкирские стоянки со времён палеолита!

==============

Кто знает, кто тут стоял в каменном-то веке... Ни башкир, ни татар, ни русских... Лепота!.. Хочу туда.



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  • 10 | 05.03.2019, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Уже и так засалавтили и забиишили русский город Уфу.



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  • 11 | 05.03.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да тут трилобиты уже башкирские плавали, еще когда башкирия дном древнего моря была.



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  • 12 | 05.03.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 05.03.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Здесь башкирские стоянки со времён палеолита!

==============

Кто знает, кто тут стоял в каменном-то веке... Ни башкир, ни татар, ни русских... Лепота!.. Хочу туда.
-----------------------------------
Ну шо ты врешь, в ту пору башкиры катались на прирученных львах, держась за гривни с кремниевыми топорами на руках. Даже есть фото на иха учебнике.



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  • 13 | 05.03.2019, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 05.03.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да тут трилобиты уже башкирские плавали, еще когда башкирия дном древнего моря была.
================

"Окаменевшие следы трилобитов из кембрийского периода позволили ученым восстановить сцены охоты членистоногих на неустановленных червеобразных животных.

Ископаемые донесли до нашего времени массу свидетельств хищнического поведения древних жителей Земли. Это могут быть следы укусов и залеченные шрамы на панцирях, отверстия, проделанные зубами или клешнями, фрагменты раковин и панцирей неудачников в копролитах победителей, и так далее. Намного реже встречаются следовые дорожки, оставленные участниками первобытных жестоких охот."

Не могли они быть башкирскими. Такая жестокость... Башкиры же добрые. :)



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  • 14 | 05.03.2019, 11:11 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16929 | Рейтинг: -3021,3
Тукай должен сидеть на коне Салавата сзади. Только тогда будет равенство. Или спереди Салавата. Сам то при жизни не был на коне.
А вообще Тукай может и не быть установлен в Уфе. Его в Уфе "не стояло".



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  • Эксперт
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  • 15 | 05.03.2019, 11:23 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29524 | Рейтинг: -701,2
https://3rm.info/religion/15231-muftij-zapisal-v-shovinisty-
v***-kto-schitaet.html

Муфтий записал в шовинисты всех, кто считает, что Россия - православная страна

В интервью газете «Ватаным Татарстан», Гайнутдин заявил, что православное духовенство противилось инициативе по установке в Москве памятника классику татарской литературы, поэту Габдулле Тукаю. 

Равиль Гайнутдин сказал: "голову подняли шовинисты.

Даже были против установки памятника Габдулле Тукаю.
некоторые батюшки собирали подписи против установки памятника. А народ распространил уже, что памятник не будет стоять - взорвем".



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  • 16 | 05.03.2019, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну шо ты врешь, в ту пору башкиры катались на прирученных львах, держась за гривни с кремниевыми топорами на руках. Даже есть фото на иха учебнике.
__________________________________________________
Какие топоры, они же батыроатланты. Только бластеры.



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  • 17 | 05.03.2019, 11:33 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29524 | Рейтинг: -701,2
Трепещите, христопродавцы!

https://pravoslav-voin.info/publikacii/652-pexota-vragov-xri
sta-snova-napadaet-na.html

Пехота христопродавцев снова нападает на Православие России » Православный воин

Равиль Гайнутдин, глава Совета муфтиев России, заявил, что в России сильно влияние шовинистических сил, утверждающих, что Россия является православной страной

В своём интервью, которое было опубликовано в газете «Ватаным Татарстан», Гайнутдин заявил, что православное духовенство якобы противилось инициативе по установке в Москве памятника классику татарской литературы, поэту Габдулле Тукаю. 

Даже были против установки памятника Габдулле Тукаю.

Есть сведения о том, что некоторые батюшки собирали подписи против установки памятника. А народ распространил уже, что памятник не будет стоять - взорвем». 



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  •  
  • 18 | 05.03.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну шо ты врешь, в ту пору башкиры катались на прирученных львах, держась за гривни с кремниевыми топорами на руках. Даже есть фото на иха учебнике.
.....
_________________________________________
Альцгеймер уже? по 2 раза постишь бред свой



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  • 19 | 05.03.2019, 11:42 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16929 | Рейтинг: -3021,3
На камне высечь слова Тукая:
"В прошлом году учитель Ахмак Шерик Сафсата Саттаров помешался на слове татарский. Этот господин почти ежедневно стал печатать различный мусор под названиями: "Татарский народ", "Татарская девушка", "Татарская шапочка", "Татарские башмаки", "Татарская простокваша", "Татарские рожки", и заполнил ими книжные магазины. Таких людей обычно помещают в желтый дом, но тут есть одна сторона дела: если помещать этого национального юродивого, который каждую вещь обязательно называет татарской, то необходимо его помещать именно в "Татарский сумасшедший дом". А такого дома у нас, к сожалению нет. Что поделаешь? На воле ходит!"

Источник: Г.Тукай. Былтырнын, хисабы. Эсэрлэр, дурт томда. Казань, 1977г, стр.166



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  • 20 | 05.03.2019, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
УкралТеатр рахимский нур может сделать жёлтый дом иди музей? Ну будут сохранившиеся экземпляры татарской авиации, тукайпамятник, татарские кони, татарская берёза



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