В Уфе выступили против установки памятника Тукаю у татарского театра «Нур»

Представители татарской национальной интеллигенции обратились с открытым письмом к врио главы Башкортостана Радию Хабирову с просьбой воспрепятствовать установке памятника Габдулле Тукаю на площадке перед театром "Нур". Инициатором письма выступила организация "Совет татарских аксакалов".По мнению представителей татарских общественных организаций, идея установить памятник поэту у Уфимского татарского театра "Нур" не соответствует "ни историческим, ни моральным, ни эстетическим нормам". По их мнению, памятник Габдулле Тукаю должен стоять на "берегу реки Белой между памятниками Салавату Юлаеву и Сергею Аксакову как "символ равенства статуса башкирской, русской и татарской национальностей в Башкортостане".В письме (имеется в распоряжении редакции) указывается, что против установки памятника Габдулле Тукаю на предполагаемой площадке выступает и ряд известных архитекторов.Помимо этого, в письме указывается что подобного рода обращения неоднократно поступали в Исполком Конгресса татар Башкортостана.Представители татарской национальной интеллигенции в данном документе напоминают о необходимости установки памятника основательнице театра "Нур", первой женщине-актрисе в мусульманском мире Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской. Указывается, что "макет скульптуры Сахибжамал готов и ждет правительственного решения отлить ее в советующую форму".По информации, поступившей от авторов открытого письма, с высказанной позицией согласно большинство представителей татарских общественных организаций республики Башкортостан, однако многие из них боятся высказать свое мнение, опасаясь негативных последствий со стороны властей республики, которые форсированно проталкивают свой вариант.Напомним, согласно имеющимся данным, установка памятника татарскому поэту Габдулле Тукаю планируется ко дню рождения поэта — 26 апреля этого года.