Воздух как в санатории: Сибае зарегистрировано 54-кратное превышение ПДК диоксида серы

В Сибае газоанализаторы общественной системы мониторинга воздуха, установленной местными активистами, сегодня зафиксировали рекордное 54-кратное превышение ПДК диоксида серы в воздухе.Сообщение об этом появилось на странице группы "Сибай, дыши!" в соцсети "ВКонтакте":"Вот почему так актуально следить за превышениями поминутно — в 10:20 по фото из карьера стал выползать "серный Джинн". И когда он в начале двенадцатого пронесся мимо улицы Нуриманова, то принес с собой превышение ПДК в 54,7 раза! Волна сильного превышения была буквально пять минут, и пусть это превышение кратковременное, но уж точно ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ! А судя по картинке, которая напоминает пар — всё это результаты "безопасной, продуманной и гуманной" операции подтопления", — написали активисты.В то же время — после 11 часов утра — мобильные лаборатории Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям зарегистрировали на улице Нуриманова "лишь" 9-кратное превышение ПДК. Пресс-служба ведомства сообщила, что позднее превышения ПДК не фиксировались.Сибайские активисты уже неоднократно заявляли, что не доверяют цифрам замеров ПДК, которые проводятся государственными лабораториями и сообщаются через официальные каналы. Результаты контрольных замеров, проведенных сегодня в 16:00 в одной точке как гослабораториями, так и газоанализаторами активистов показали, по мнению общественников, что в данных имеются значительные расхождения."Выходит что вся работа, которая проделывалась несколько месяцев, называется "филькина грамота", а под результатами замеров подписываются уважаемые люди. Потом докладывают главе: "всё в норме" ))) шикарно! Ещё говорят о недоверии со стороны местных жителей!" — прокомментировали случившееся пользователи соцсетей.Напомним, руководители региональных ведомств, контролирующих ситуацию в Сибае, на прошлой неделе заявили, что в активной фазе работ по подтоплению карьера возможны выбросы диоксида серы повышенной концентрации. Подтопление карьера началось 8 февраля; с тех пор в Сибае даже по официальным данным не раз отмечались большие превышения ПДК. После очередного такого превышения местные активисты потребовали объявить город зоной экологического бедствия и провести эвакуацию жителей из зоны вблизи карьера.Врио главы Башкортостана Радий Хабиров на прошлой неделе заявил, что не видит оснований для введения в Сибае режима ЧС.Подтопление карьера намечалось завершить к 20 марта, однако, в последние дни заявлялось, что эти сроки могут быть продлены до 26 марта.