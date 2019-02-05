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Воздух как в санатории: Сибае зарегистрировано 54-кратное превышение ПДК диоксида серы

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В Сибае газоанализаторы общественной системы мониторинга воздуха, установленной местными активистами, сегодня зафиксировали рекордное 54-кратное превышение ПДК диоксида серы в воздухе.

Воздух как в санатории: Сибае зарегистрировано 54-кратное превышение ПДК диоксида серы


Сообщение об этом появилось на странице группы "Сибай, дыши!" в соцсети "ВКонтакте":

"Вот почему так актуально следить за превышениями поминутно — в 10:20 по фото из карьера стал выползать "серный Джинн". И когда он в начале двенадцатого пронесся мимо улицы Нуриманова, то принес с собой превышение ПДК в 54,7 раза! Волна сильного превышения была буквально пять минут, и пусть это превышение кратковременное, но уж точно ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ! А судя по картинке, которая напоминает пар — всё это результаты "безопасной, продуманной и гуманной" операции подтопления", — написали активисты.

В то же время — после 11 часов утра — мобильные лаборатории Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям зарегистрировали на улице Нуриманова "лишь" 9-кратное превышение ПДК. Пресс-служба ведомства сообщила, что позднее превышения ПДК не фиксировались.

Сибайские активисты уже неоднократно заявляли, что не доверяют цифрам замеров ПДК, которые проводятся государственными лабораториями и сообщаются через официальные каналы. Результаты контрольных замеров, проведенных сегодня в 16:00 в одной точке как гослабораториями, так и газоанализаторами активистов показали, по мнению общественников, что в данных имеются значительные расхождения.

"Выходит что вся работа, которая проделывалась несколько месяцев, называется "филькина грамота", а под результатами замеров подписываются уважаемые люди. Потом докладывают главе: "всё в норме" ))) шикарно! Ещё говорят о недоверии со стороны местных жителей!" — прокомментировали случившееся пользователи соцсетей.

Напомним, руководители региональных ведомств, контролирующих ситуацию в Сибае, на прошлой неделе заявили, что в активной фазе работ по подтоплению карьера возможны выбросы диоксида серы повышенной концентрации. Подтопление карьера началось 8 февраля; с тех пор в Сибае даже по официальным данным не раз отмечались большие превышения ПДК. После очередного такого превышения местные активисты потребовали объявить город зоной экологического бедствия и провести эвакуацию жителей из зоны вблизи карьера.

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров на прошлой неделе заявил, что не видит оснований для введения в Сибае режима ЧС.

Подтопление карьера намечалось завершить к 20 марта, однако, в последние дни заявлялось, что эти сроки могут быть продлены до 26 марта.

Артур Асафьев, Идель.Реалии
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  • 1 | 06.03.2019, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Подтопление карьера намечалось завершить к 20 марта
================================
Все эти рукой водители, начиная с радия ,должны знать что потушить тлеющюю руду практически невозможно как и тлеющий торфянник. И химическим процессам побоку какие сроки они устанавливают!
Населению Сибая просто вешают лапшу, а поралельно наживаются на их горе,- как посчитать сколлько кубов того -сего сбросили в эту клоаку?! Да сколько бы не сбросили , это все равно что тушить пожар с помощью пипетки!
Короче: "Кому врйна, кому мать родна"



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  • Эксперт
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  • 2 | 06.03.2019, 10:40 | Автор: юнг
    Публикации: 342 | Комментарии: 36873 | Рейтинг: +5646,9
Направленными взрывами завалить воронку можно за пару дней.Как два пальца об асфальт.
Но, "мы пойдём своим путём"!-Так завещал великий Ленин!



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  • Гость
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  • 3 | 06.03.2019, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что если туда московский мусор скидывать и плотно, плотно утрамбовывать? Сибай станет золотым. Одним выстрелом два зайца. Мне премию, нобелевскую. Мне много не надо.



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  • Наблюдатель
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  • 4 | 06.03.2019, 12:09 | Автор: san-ufa
    Публикации: 194 | Комментарии: 1362 | Рейтинг: +452,5
СИБАЙ

Сибай. Карьер. Владенье Олигарха.
Медь быстро в золото (бить в прибыль) превратил…
Сернистым газом город отравил.
Наверно, в качестве преступного подарка!

Жизнь в респираторах – похожа на концлагерь…
Контроля нет и, вроде, нет проблем.
Сибайские бесправны бедолаги,
Заложники коммерческих «систем».

Урал богат. Природа удивляет.
Россия же богата воровством,
Ничтожным управленческим умом…
Зато, Россию сильную власть рьяно восхваляет!

Борис Павлов, 2019 год.



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  • 5 | 06.03.2019, 16:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Воздух как в санатории: Сибае зарегистрировано 54-кратное превышение ПДК диоксида серы
***
Блин, кандидат в президенты Собчак не боится начать жизнь с нового листа, а тут сибайцы носятся со своим воздухом.
Смотреть на жизнь надо ширше и глыбже в стране башкир.
Вот обещали тротуары чистить- значит будут чистить.
Только дайте время.
А кто не будет чистить, того назначат с понижением.
Обещали подъезды вымыть- значит вымоют.
И даже по желанию трудящихся покрасят.
Только дайте время.
Всего 6 лет потерпеть не можете?



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  • 6 | 06.03.2019, 17:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны не знаю,
Как в Сибае дышит человек?



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  • 7 | 06.03.2019, 20:13 | Автор: Sharik
    Публикации: 0 | Комментарии: 4423 | Рейтинг: -188,6
2 | 06.03.2019, 10:40 | Автор: юнг
Публикации: 342 | Комментарии: 36873 | Рейтинг: +5646,9
Направленными взрывами завалить воронку можно за пару дней.Как два пальца об асфальт.
Но, "мы пойдём своим путём"!-Так завещал великий Ленин!
=====================================
Хочешь повторить опыт Урта-Булака? От тебя нацист другого не услышишь,
кроме речей, как более эффективно истребить башкирский народ.



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