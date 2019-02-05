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Смешной текст на тему «выборов» и «конкуренции»

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Реальную конкуренцию Радию Хабирову на сентябрьских выборах главы региона могут составить федеральные политики, в том числе — депутаты Госдумы. Об этом сегодня в эфире «Эха» заявил политолог Николай Евдокимов.

Смешной текст на тему «выборов» и «конкуренции»


По его словам, парламентские партии региона сейчас «изучают ситуацию», чтобы не выставить на выборы «слабого кандидата, который может подорвать шансы партии» в том числе на выборах в Госдуму в 2021 году.

Парламентские партии наверняка просчитывают ситуацию. Если они выдвинут кандидата из местного актива, это будет прямая сдача в плен — признание собственного поражения до начала выборов. Потому что реально в республике на сегодняшний день нет фигуры, которая могла бы составить конкуренцию политическую Радию Хабирову. Такую конкуренцию могли бы составить федеральные политики, представляющие КПРФ или ЛДПР. Мы видим, что в Петербурге КПРФ выдвигает режиссера Бортко, Максим Шевченко, известный журналист, время от времени говорит, что готов принимать участие в губернаторских выборах. Здесь речь идет о тех политиках, которые могут променять кресло в Государственной думе на потенциальное место главы региона, — говорит Евдокимов.

В числе кандидатов, которые могут быть выдвинуты на выборы от партий, Евдокимов назвал представителя фракции КПРФ Александра Ющенко. Как сообщил «Эху» сам Ющенко, если партия выдвинет его кандидатуру он готов идти на выборы главы региона.

Напомним, выборы главы Башкирии пройдут в сентябре 2019 года. Ранее Радий Хабиров заявил, что будет участвовать в них от партии «Единая Россия».

О своем намерении участвовать в выборах также заявляли политик Айрат Дильмухаметов и основатель банка «Восток» Рафис Кадыров.

Эхо Москвы - Уфа
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  • 1 | 06.03.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уверен что своей фразой, "я член единой россии и горжусь этим" радий подписал себе приговор. Единая россия как красная тряпка для быка, и население региона будет голосовать за кого угодно но только не за радия.



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  • Наблюдатель
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  • 2 | 06.03.2019, 10:23 | Автор: Виктор
    Публикации: 225 | Комментарии: 1728 | Рейтинг: +483,3
Выборов нет. Есть массовые фальш выборы. 90% протоколов УИКов из 3 500, все подделаны в пользу ЕР.

Есть спецоперация по имитации и узурпации власти партиями ЕР, КПРФ, ЛДПР, и СР.

Кандидат Радий Хабиров имеет две награды за Крым, то есть за оккупацию и аннексию Крыма в 2014 году, как считают большинство из 300 стран Мира. Был силовой захват ВС РФ зданий власти и депкорпуса Крыма (есть видео), депутаты привезены в здания и голосовали под автоматами, как рассказывает Стрелков-Гиркин.

1. Кандидат Радий Хабиров как зам Суркова помогал и по оккупации Донбасса, как написано на стр. в ФБ у главы АП РБ Александра Сидякина.

Александр Сидякин пишет: Хабиров лично поддерживал по телефону походы в днрлнр доктора Лизы, которая в том числе вывозила незаконно детей граждан Украины в Россию.

Отметим, в днрлнр появилось до тысячи танков и тысячи бмп, бтр, тысячи стволов арты больших калибров, и реактивной арты, тысячи офицеров РФ в отпусках и контрактников, тысячи ополченцев граждан РФ. И тысячи убитых обратным потоком. Сотни тысяч тонн боеприпасов и гсм для войны там против ВС Украины.

Есть видео масса с этим, есть показания Кургиняна и Стрелкова об оружии из РФ в лнрднр.


То есть он (очень возможно) совершал преступления по подготовки и ведению агрессивных войн ст. УК РФ 353...

2. Кандидат Айрат Дильмухаметов (я лично, признаю его настоящим кандидатом в президенты, но я его политические взгляды радикального националиста - не поддерживаю), не будет допущен, я предполагаю на 99.9999%. Даже на 146%.

3. Кандидат Рафис Кадыров тоже радикальный националист и я его тоже не поддерживаю.

4. Я уверен и считаю, при данном режиме веника единых прутиков,

никаких выборов и даже кандидатов нормальных в руководство РБ быть не может.

5. Лично мне предложили идти от Яблока РБ,

но к сожалению, я не уважаю Альберта Хусаинова , Яблоко РБ, по сути захвачено властью. Поэтому, я отказался.



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  • 3 | 06.03.2019, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 06.03.2019, 10:23 | Автор: Виктор
Публикации: 225 | Комментарии: 1728 | Рейтинг: +483,2
5. Лично мне предложили идти от Яблока РБ,
***
Тебе еще рано.
Врачи говорят, что вначале отпустят на выборы Наполеона, потом должен пойти Понтий Пилат, затем первый башкирский космонавт.



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6

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  • 4 | 06.03.2019, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Энтот политгеолог явно потомок Сусанина или работает На Хабирова.Никакой Ющенко от партии зюга ни имеет никаких шансов избираться. Этот состав явно из клоунады,которых подобрали власти.Реально выступят-сват Муртазы полутатарин Мавлияров и Кто-то из силовиков-выходцев из республики. Башкиры пойдут за мавлияровым,татары-за силовиком.Русские не смогут концентрироваться вокруг какой-либо фигуры.



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  • Эксперт
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  • 5 | 06.03.2019, 11:33 | Автор: юнг
    Публикации: 342 | Комментарии: 36873 | Рейтинг: +5646,9
О своем намерении участвовать в выборах также заявляли политик Айрат Дильмухаметов и коммунист Кутлугужин.
==========================
Это хорошо. Только надо. чтобы получили мед. справку. Айрат от психиатра, а Кутлугужин-от невропатолога!



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  • 6 | 06.03.2019, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если и политик Айрат Дильмухаметов и коммунист
Кутлугужин. от КПРФ пойдут на выборы в башлыки РБ !
То я могу только удивиться , что так наивно и примитивно
они ПОДЫГРЫВАЮТ власти !
КПРФ РФ потеряла всякое уважение у людей , как
оппозиционная партия существующему режиму !
Это полностью ОППОРТУНИСТИЧЕСКАЯ партия ,
ПАРАЗИТИРУЮЩАЯ на прошлых заслугах КПСС . СССР !



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  • 7 | 06.03.2019, 12:04 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3474 | Рейтинг: -287
Ющенко - хороший кандидат. Выступал против пенсионной реформы, короче достойный.

Рафис Кадыров тоже нормальный, жёсткий, напористый. У него свои счета с местными. Если он будет, головы полетят.

Золоторев, тоже нормальный кандидат,
для Попуасии, но не для РБ. К жидобандеровцам тоже можно.



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  • 8 | 06.03.2019, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 06.03.2019, 12:04 | Автор: xrul

Ющенко - хороший кандидат. Выступал против пенсионной реформы, короче достойный.

Рафис Кадыров тоже нормальный, жёсткий, напористый. У него свои счета с местными. Если он будет, головы полетят.

Золоторев, тоже нормальный кандидат,
для Попуасии, но не для РБ. К жидобандеровцам тоже можно.
==============================================
Уважаемый xrul ! " ..Ющенко - хороший кандидат.."
а многие знают об этом ? Где агитация , пропаганда ,
реклама этого человека ? Где ОСВЕЩЕНИЕ его
деятельности и его выступления ?
Что делает партия КПРФ , чтобы ОН был на слуху у
людей ?
Кутлугужин первый его и подставит !

........" Рафис Кадыров тоже нормальный, жёсткий, напористый.
У него свои счета с местными. Если он будет, головы полетят....."
ТЫ его и первый подставил ! Какой башкир будет
голосовать за него , после такой Характеристики ?



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  • 9 | 06.03.2019, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Дилмухаметов - честный кандидат, главное - его участие.



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  • 10 | 06.03.2019, 12:55 | Автор: san-ufa
    Публикации: 194 | Комментарии: 1362 | Рейтинг: +452,5
Чё возбудились-то?! Какие выборы? Когда вы видели?
Первый и, к сожалению, последний раз 30 лет назад в 1989-м году! 4-го декабря 2012 года мы (Башкирское РО РОДП "ЯБЛОКО") по ним поминки справили, поставив венок у ЦИК РБ в Уфе. А в сентябре 2016-го ещё раз убедились, что сделали правильно (что поминки провели!).
"Красногорско-путинский десант" не менее крут, чем "зелёные вежливые человечки" в Крыму или "путинские пехотинцы".



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  • 11 | 06.03.2019, 13:13 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3474 | Рейтинг: -287
Рафис Кадыров тоже нормальный, жёсткий, напористый.
У него свои счета с местными. Если он будет, головы полетят....."
ТЫ его и первый подставил ! Какой башкир будет
голосовать за него , после такой Характеристики ?
__________
Башкир всего-то 15%. Они ничего не решают.



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  • 12 | 06.03.2019, 13:18 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3474 | Рейтинг: -287
Автор: san-ufa
Публикации: 194 | Комментарии: 1362 | Рейтинг: +452,3
Чё возбудились-то?! Какие выборы? Когда вы видели?
Первый и, к сожалению, последний раз 30 лет назад в 1989-м году! 4-го декабря 2012 года мы (Башкирское РО РОДП "ЯБЛОКО") по ним поминки справили, поставив венок у ЦИК РБ в Уфе. А в сентябре 2016-го ещё раз
,_____________
Умеешь ты людей вдохновлять на подвиги.

Отличные качества для лидера партии.



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  • 13 | 06.03.2019, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо всей оппозиции сплотиться вокруг одного кандидата и вышибить всю ЕдРосовскую шоблу из РБ! Но оппозиция вряд ли сумеет договориться меж собой! Очень Опытный



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  • 14 | 06.03.2019, 15:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень надо, чтобы все головы улетели! Но! Наверное, он тоже начнёт сюсюкаться с ними и нчньчиться, Хамитов, как дурак, никого не уволил, и они здорово укрепились (рили враги и аредители народа), а теперь и Хабиров начал с ними няньчиться. Здесь жить невозможно, одно кумовство и беспредел, шило меняется на мыло, все свои в районах подбираются, и прокуроры, и главы, реально на северо-востоке правит бандит из фсб шарафутдинов, всех глав и прокуратуоров назначили тех, кого ему надо было. Шушляев исполняет его приказы! Люди боятся! Ни одной жалобы нет из Дуванского района!



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  • 15 | 06.03.2019, 19:45 | Автор: Знаток02
    Публикации: 0 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0
Башкирское отделение партии ЯБЛОКО - единственная из партии и частично КПРФ выступили в защиту жителей города Сибай.
Башкирское ЯБЛОКО будет выставлять и поддерживать кандидатуру против Хабирова.



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