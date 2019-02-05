Смешной текст на тему «выборов» и «конкуренции»

Реальную конкуренцию Радию Хабирову на сентябрьских выборах главы региона могут составить федеральные политики, в том числе — депутаты Госдумы. Об этом сегодня в эфире «Эха» заявил политолог Николай Евдокимов.По его словам, парламентские партии региона сейчас «изучают ситуацию», чтобы не выставить на выборы «слабого кандидата, который может подорвать шансы партии» в том числе на выборах в Госдуму в 2021 году.Парламентские партии наверняка просчитывают ситуацию. Если они выдвинут кандидата из местного актива, это будет прямая сдача в плен — признание собственного поражения до начала выборов. Потому что реально в республике на сегодняшний день нет фигуры, которая могла бы составить конкуренцию политическую Радию Хабирову. Такую конкуренцию могли бы составить федеральные политики, представляющие КПРФ или ЛДПР. Мы видим, что в Петербурге КПРФ выдвигает режиссера Бортко, Максим Шевченко, известный журналист, время от времени говорит, что готов принимать участие в губернаторских выборах. Здесь речь идет о тех политиках, которые могут променять кресло в Государственной думе на потенциальное место главы региона, — говорит Евдокимов.В числе кандидатов, которые могут быть выдвинуты на выборы от партий, Евдокимов назвал представителя фракции КПРФ Александра Ющенко. Как сообщил «Эху» сам Ющенко, если партия выдвинет его кандидатуру он готов идти на выборы главы региона.Напомним, выборы главы Башкирии пройдут в сентябре 2019 года. Ранее Радий Хабиров заявил, что будет участвовать в них от партии «Единая Россия».О своем намерении участвовать в выборах также заявляли политик Айрат Дильмухаметов и основатель банка «Восток» Рафис Кадыров.