Два «мутных» и один настоящий

Общероссийский народный фронт (ОНФ) провел мониторинг региональных операторов по обращению с отходами и выявил 20 компаний с небольшим уставным капиталом и числом сотрудников. ОНФ призвал руководителей регионов «внимательно» оценить их способность справиться со взятыми обязательствами и, возможно, принять решение провести новые конкурсы. Итоги проверок активисты озвучили на пресс-конференции в ТАСС.
В число «подозрительных» с уставным капиталом от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, отсутствием сотрудников в штате и с нулевой прибылью за 2017 год попали два регоператора Башкирии – ООО «Дюртюлимелиоводстрой», которое обслуживает вторую зону (Агидель, Нефтекамск и 12 районов) и пятую (ЗАТО Межгорье), а также ООО «Эко-сити» - работает в третьей зоне (Кумертау, Салават, Стерлитамак, Сибай и 18 районов).
Руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев сообщил, что активисты будут контролировать работу «мутных» компаний в ходе рейдов. «Это фирмы, которые были созданы под «мусорную реформу». Они заключили подряды, но как без опыта, нужного штата сотрудников они будут работать, общаться с людьми и вести коммуникационную кампанию, непонятно. У нас возникают большие сомнения. Если наступит банкротство, то эти компании просто не смогут ответить по своим обязательствам», - подчеркнул он.
Согласно данным Контур.Фокус, «Дюртюлимелиоводстрой» (входит в федеральную группу компаний «Мехуборка») образовано в 2002 году с уставным капиталом в размере 10 тыс. рублей. Сотрудниками предприятия являются 14 человек. Чистая прибыль за 2017 год составила 46 тыс. рублей.
«Эко-сити» образовано в 2016 году. Уставный капитал компании составляет 11 млн рублей. Чистая прибыль на 2017 год оценивается в 4,5 млн рублей.
На предприятии официально числятся пять человек.
Напомним, республика поделена пять зон, в каждой из которых по результатам аукционов выбраны на десятилетний срок компании-регоператоры.
Первую, «уфимскую» зону, включающую Уфу и 15 районов, обслуживает городское МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». Четвертую, куда входят Октябрьский и 10 районов, – ООО «Экология Т». Свою работу регоператоры начали с 1 января. Они отвечают за сбор и транспортировку мусора от места накопления до точки утилизации, захоронения или обезвреживания. По данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ, в России реально работают 196 компаний.
МКС
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Сын генпрокурора Игорь Чайка стал еще богаче
Сын Генерального прокурора России Юрия Чайки, тридцатилетний миллиардер Игорь, поднимается по иерархической лестнице отечественного бизнеса, как на дрожжах.
Вот он уже и поставщик отечественного пойла в Китай, что патриотично. В конце концов спаиваем китайцев, а не соотечественников. Конечно загаживать Московскую область московским мусором, треть которого вывозит из Москвы ООО «Хартия», мягко скажем непатриотично. Ведь компания принадлежащая сыну отца, призванного в силу статуса надзирать за деятельностью сына, устроившего геноцид коренного населения области, драйвер протестных настроений.
Но Чайки «кружат» не только над столичной агломерацией, получив второй по объёму подряд на утилизацию мусора в Подмосковье. Теперь и туляки узнают почем фунт лиха, или тульского мусора. Семья прокурора чудесным образом получила монопольное право на захоронение отходов в Тульской области, после чего Игорь Чайка может смело примерять корону мусорного короля России. Отныне семья контролирует до четверти оборота отечественного мусора, включая Ярославский мусор, а это миллионы тонн и сотни миллиардов бюджетных денег!
И толи свалочные газы, толи пары отечественного алкоголя, одурманили разум «утилизаторов», но надзирающий орган не видит массового нарушения прав граждан. Не замечает Генеральный прокурор России Юрий Чайка антиконституционного переворота в центральном ее регионе.
Вот к примеру депутаты Совета депутатов Шатурского района Московской области взяли да и переименовали себя на основании письма главы района Андрея Келлера, что недопустимо по закону, в силу ст.130 Конституции России. Граждане не избирали совет депутатов городского округа Шатура так, как это закреплено напрямую в Законе №131-ФЗ ч.5 ст.34, то есть власть сегодняшняя на торфяных болотах, нелегитимная. Но око государево просчитывает мусоровозы и доходы от помоечного бизнеса, а не перечитывает Конституцию России.
Или депутаты Дмитровского района преобразовав район в городской округ 8 мая 2018 года, сохранили свои полномочия до 1 января 2019 года, что так же недопустимо. Так как в силу закона обязаны не позднее, чем через 6 месяцев провести выборы во вновь образованные органы местного самоуправления.
Вот если бы фильтрат омывающий все мусорные полигоны Московской области протек бы до семьи Генерального прокурора и сыновья Юрия Чайки покрылись бы сыпью, как дети Волоколамска, отравленные сероводородом, то возможно бдительность заботливого отца, распространилась бы и на народонаселение страны.
А пока торгуем пивом и водкой, производим фильтрат и свалочный газ, уничтожаем природу, развернув против поднадзорного населения химическую атаку, смотрим сквозь пальца на антиконституционный переворот в Подмосковье и готовимся к переназначению.
Ведь зашоренная шахтерская лошадь не видит никого и ничего, кроме себя. А если не дай бог сбежит на волю из подземных конюшен, то мгновенно ослепнет.
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Два «мутных» и один настоящий
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