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Два «мутных» и один настоящий

  • Опубликовано: natall | 06.03.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 43077 | Комментарии: 15
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ОНФ нашел в Башкирии два «мутных» регоператора по сбору мусора. К числу подозрительных компаний отнесены «Дюртюлимелиоводстрой» и «Эко-сити».

Два «мутных» и один настоящий


Общероссийский народный фронт (ОНФ) провел мониторинг региональных операторов по обращению с отходами и выявил 20 компаний с небольшим уставным капиталом и числом сотрудников. ОНФ призвал руководителей регионов «внимательно» оценить их способность справиться со взятыми обязательствами и, возможно, принять решение провести новые конкурсы. Итоги проверок активисты озвучили на пресс-конференции в ТАСС.

В число «подозрительных» с уставным капиталом от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, отсутствием сотрудников в штате и с нулевой прибылью за 2017 год попали два регоператора Башкирии – ООО «Дюртюлимелиоводстрой», которое обслуживает вторую зону (Агидель, Нефтекамск и 12 районов) и пятую (ЗАТО Межгорье), а также ООО «Эко-сити» - работает в третьей зоне (Кумертау, Салават, Стерлитамак, Сибай и 18 районов).

Руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев сообщил, что активисты будут контролировать работу «мутных» компаний в ходе рейдов. «Это фирмы, которые были созданы под «мусорную реформу». Они заключили подряды, но как без опыта, нужного штата сотрудников они будут работать, общаться с людьми и вести коммуникационную кампанию, непонятно. У нас возникают большие сомнения. Если наступит банкротство, то эти компании просто не смогут ответить по своим обязательствам», - подчеркнул он.

Согласно данным Контур.Фокус, «Дюртюлимелиоводстрой» (входит в федеральную группу компаний «Мехуборка») образовано в 2002 году с уставным капиталом в размере 10 тыс. рублей. Сотрудниками предприятия являются 14 человек. Чистая прибыль за 2017 год составила 46 тыс. рублей.

«Эко-сити» образовано в 2016 году. Уставный капитал компании составляет 11 млн рублей. Чистая прибыль на 2017 год оценивается в 4,5 млн рублей.

На предприятии официально числятся пять человек.

Напомним, республика поделена пять зон, в каждой из которых по результатам аукционов выбраны на десятилетний срок компании-регоператоры.

Первую, «уфимскую» зону, включающую Уфу и 15 районов, обслуживает городское МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». Четвертую, куда входят Октябрьский и 10 районов, – ООО «Экология Т». Свою работу регоператоры начали с 1 января. Они отвечают за сбор и транспортировку мусора от места накопления до точки утилизации, захоронения или обезвреживания. По данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ, в России реально работают 196 компаний.

МКС
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***

Сын генпрокурора Игорь Чайка стал еще богаче

Сын Генерального прокурора России Юрия Чайки, тридцатилетний миллиардер Игорь, поднимается по иерархической лестнице отечественного бизнеса, как на дрожжах.

Вот он уже и поставщик отечественного пойла в Китай, что патриотично. В конце концов спаиваем китайцев, а не соотечественников. Конечно загаживать Московскую область московским мусором, треть которого вывозит из Москвы ООО «Хартия», мягко скажем непатриотично. Ведь компания принадлежащая сыну отца, призванного в силу статуса надзирать за деятельностью сына, устроившего геноцид коренного населения области, драйвер протестных настроений.

Но Чайки «кружат» не только над столичной агломерацией, получив второй по объёму подряд на утилизацию мусора в Подмосковье. Теперь и туляки узнают почем фунт лиха, или тульского мусора. Семья прокурора чудесным образом получила монопольное право на захоронение отходов в Тульской области, после чего Игорь Чайка может смело примерять корону мусорного короля России. Отныне семья контролирует до четверти оборота отечественного мусора, включая Ярославский мусор, а это миллионы тонн и сотни миллиардов бюджетных денег!

И толи свалочные газы, толи пары отечественного алкоголя, одурманили разум «утилизаторов», но надзирающий орган не видит массового нарушения прав граждан. Не замечает Генеральный прокурор России Юрий Чайка антиконституционного переворота в центральном ее регионе.

Вот к примеру депутаты Совета депутатов Шатурского района Московской области взяли да и переименовали себя на основании письма главы района Андрея Келлера, что недопустимо по закону, в силу ст.130 Конституции России. Граждане не избирали совет депутатов городского округа Шатура так, как это закреплено напрямую в Законе №131-ФЗ ч.5 ст.34, то есть власть сегодняшняя на торфяных болотах, нелегитимная. Но око государево просчитывает мусоровозы и доходы от помоечного бизнеса, а не перечитывает Конституцию России.

Или депутаты Дмитровского района преобразовав район в городской округ 8 мая 2018 года, сохранили свои полномочия до 1 января 2019 года, что так же недопустимо. Так как в силу закона обязаны не позднее, чем через 6 месяцев провести выборы во вновь образованные органы местного самоуправления.

Вот если бы фильтрат омывающий все мусорные полигоны Московской области протек бы до семьи Генерального прокурора и сыновья Юрия Чайки покрылись бы сыпью, как дети Волоколамска, отравленные сероводородом, то возможно бдительность заботливого отца, распространилась бы и на народонаселение страны.

А пока торгуем пивом и водкой, производим фильтрат и свалочный газ, уничтожаем природу, развернув против поднадзорного населения химическую атаку, смотрим сквозь пальца на антиконституционный переворот в Подмосковье и готовимся к переназначению.

Ведь зашоренная шахтерская лошадь не видит никого и ничего, кроме себя. А если не дай бог сбежит на волю из подземных конюшен, то мгновенно ослепнет.

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  • 1 | 06.03.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Странно? Такой богатый, живи долго, наслаждайся, а за здоровьем не следит? Ожирение куча болезней и ранняя смерть.



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  • 2 | 06.03.2019, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Два «мутных» и один настоящий
===========================
Сам закон по окозанию уллуг по вывозу ТБО МУТНЫЙ, я тут порылся и вот что надыбал:
Кто может стать региональным оператором.
Для этого юрлицо должно соответствовать следующим требованиям:
- быть зарегистрированным в РФ;
- иметь лицензию на все виды деятельности, связанные с отходами;
- не иметь долгов перед ФНС и не находиться под процедурами конкурсного производства или ликвидации;
- предоставить безотзывную банковскую гарантию, действующую 1 год со дня подписания соглашения с последующей пролонгацией;
- нанять в качестве руководителей или членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера людей, не имеющих неснятой/непогашенной судимости.
Т.Е. любая шарага может оказаться региональным оператором по вывозу ТБО!!!
Если такие законы принимают, значит это кому нибудь нужно?!
Ну полный писец !!!



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  • 3 | 06.03.2019, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..........." Согласно данным Контур.Фокус, «Дюртюлимелиоводстрой»
(входит в федеральную группу компаний «Мехуборка»)

образовано в 2002 году с уставным капиталом в размере 10 тыс. рублей.
Сотрудниками предприятия являются 14 человек.
Чистая прибыль за 2017 год составила 46 тыс. рублей....."
=====================================================
Вот черт !! Умеют же 14 человек жить на прибыль
в 46 тысяч рублей а ГОД !!
А Вы говорите , на месяц не хватит 3,5 тысяч рублей на
одного человека !
С 2002 г живут бедные ! И это с уставным капиталом в
размере 10 тыс. рублей. .



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  • 4 | 06.03.2019, 13:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1911 | Комментарии: 63268 | Рейтинг: +12215
В феврале получила квитанцию за ТБО(ТКО) сразу за 2 месяца 70 х 2 чел х 2 месяца = 280р.

Кому платить? решила посмотреть я... А геизвестно! Квитанция пришла от ЕРКЦ, а не от конкретного оператора услуг.

При этом управляющая компания в феврале делает некий перерасчет с минусом 24р.27к. из статьи "содержание", ну то есть - убирает сумму, которая, по всей видимости, из общей суммы на содержание за 2 месяца тратилась на вывоз ТБО(ТКО). Ну то есть - разница в 21-22 раза!

При этом - качество и количество услуг никоим образом не изменилось!

И кто же оператор ТБО в нашем доме?! Попробую позвнить на указанные в квитанции номера телефонов, принадлежащие ЕРКЦ.



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  • 5 | 06.03.2019, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Случайно попавший на должность главы администрации Кушнаренковского района, Гизатуллин Руслан, с первых дней начал совершать странные проступки. На прошлой неделе собрал предпринимателей района в зале райсовета и объявил о создании инициативной группы из числа бизнесменов, но ясной цели не обозначил. Теперь, Галимов Салават и Шаймухаметова Лилия в недоумении – не знают, что делать дальше с поручением « хозяина района». Оказалось он, срочно покинул собрание даже не объяснив, какие задачи нужно решить, что бы улучшить жизнь граждан. Не стал выслушивать просьбы собравшихся и вопросы. Впоследствии выяснилось - Руслан Ринатович спешил домой, так как его супруга поставило жесткое условие – возвращаться к семье на позже 19.00. На работу чиновник приезжает вовремя к 9.00 и уезжает в 18.00, хотя по условиям контракта обязан знать, что рабочий день главы района не нормирован и может заканчиваться гораздо позже. В понедельник Гизатуллин Р.Р. обещал наведаться в село Старогумерово, но не смог приехать даже 6-го марта. Злые языки молвят - наверное, испугался выходить к народу, так как уже с прошлой недели в райпрокуратуре лежит заявление - «открыть незаконно закрытую Старогумеровскую среднюю школу и разобраться с разграблением ее имущества». Очевидно, в этих событиях сыграла роль, абсолютное не знание господином Гизатуллиным татарского языка, на котором разговаривает подавляющее большинство населения района.



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  • 6 | 06.03.2019, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Кроме стоимости услуги ничего не поменялось! Очень Опытный



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  • 7 | 06.03.2019, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
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А куда пойдут деньги по сбору ТБО, раньше за сбор платили "комхозу", а сегодня регоператору(большие миллионы). В отходах в основном тара (бутылки, мешки, пакеты), но ведь производитель тары заранее тоже платит за утилизацию этой продукции. Так что двойная плата.



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  • 8 | 06.03.2019, 14:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Плата за отходы населением за его утилизацию это двойная плата. Производитель тары, мешков, бутылок (т.е. за наши ТБО) уже заранее платил экологический сбор за утилизацию. Мы раньше платили коммунальщикам за сбор отходов и этого хватало, а сегодня большие миллионы за что?



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  • 9 | 06.03.2019, 15:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот этой харе и будем платить



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  • 10 | 06.03.2019, 16:09 | Автор: юнг
    Публикации: 342 | Комментарии: 36873 | Рейтинг: +5646,9
4 | 06.03.2019, 13:15 | Автор: Кухарка

И кто же оператор ТБО в нашем доме?! Попробую позвнить на указанные в квитанции номера телефонов, принадлежащие ЕРКЦ.

================И правильно сделаешь. Борьба за 22 р.40 копеек= вот уровень компетенции прославленной булгахтерши.



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  • 11 | 06.03.2019, 16:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1911 | Комментарии: 63268 | Рейтинг: +12215
У старого пидораса по кличке доцент - деменция дошла до того, что он не может прочесть текст, а уж тем более его осмыслить. Пищщщалька))))))



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  • 12 | 06.03.2019, 18:18 | Автор: юнг
    Публикации: 342 | Комментарии: 36873 | Рейтинг: +5646,9
11 | 06.03.2019, 16:34 | Автор: Кухарка
....................... Пищщщалька))))))

============================================================
=======Соглашусь! Действительно, печально, что мы так и не дождемся мастер-класса известной бандерши по кличке "Ленок".А хотелось бы поучиться, как она легко "заткнула за пояс" тестя, бывшего работника охранной сигнализации.
Ленок! А как дела с подготовкой к поездке в Зеленоград? Целкость восстановила?



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  • 13 | 06.03.2019, 20:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Борьба и Оскорбление в Интернете Двух интеллигентных
людей как бы не очень красиво ! Вы ведь оба не Кацы !



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  • 14 | 06.03.2019, 20:28 | Автор: Sharik
    Публикации: 0 | Комментарии: 4423 | Рейтинг: -188,6
Раньше морды буржуев в СССР рисовали по фантазии ,а теперь и рисовать не надо их можно даже в живых увидеть, до тех пор пока не сиганули за кордон.



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  • 15 | 06.03.2019, 20:35 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 06.03.2019, 20:28 | Автор: Sharik

Раньше морды буржуев в СССР рисовали по фантазии ,а теперь и рисовать не надо их можно даже в живых увидеть, до тех пор пока не сиганули за кордон.
======================================
Бравоо !!!



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