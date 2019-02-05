Два «мутных» и один настоящий

ОНФ нашел в Башкирии два «мутных» регоператора по сбору мусора. К числу подозрительных компаний отнесены «Дюртюлимелиоводстрой» и «Эко-сити».Общероссийский народный фронт (ОНФ) провел мониторинг региональных операторов по обращению с отходами и выявил 20 компаний с небольшим уставным капиталом и числом сотрудников. ОНФ призвал руководителей регионов «внимательно» оценить их способность справиться со взятыми обязательствами и, возможно, принять решение провести новые конкурсы. Итоги проверок активисты озвучили на пресс-конференции в ТАСС.В число «подозрительных» с уставным капиталом от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, отсутствием сотрудников в штате и с нулевой прибылью за 2017 год попали два регоператора Башкирии – ООО «Дюртюлимелиоводстрой», которое обслуживает вторую зону (Агидель, Нефтекамск и 12 районов) и пятую (ЗАТО Межгорье), а также ООО «Эко-сити» - работает в третьей зоне (Кумертау, Салават, Стерлитамак, Сибай и 18 районов).Руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев сообщил, что активисты будут контролировать работу «мутных» компаний в ходе рейдов. «Это фирмы, которые были созданы под «мусорную реформу». Они заключили подряды, но как без опыта, нужного штата сотрудников они будут работать, общаться с людьми и вести коммуникационную кампанию, непонятно. У нас возникают большие сомнения. Если наступит банкротство, то эти компании просто не смогут ответить по своим обязательствам», - подчеркнул он.Согласно данным Контур.Фокус, «Дюртюлимелиоводстрой» (входит в федеральную группу компаний «Мехуборка») образовано в 2002 году с уставным капиталом в размере 10 тыс. рублей. Сотрудниками предприятия являются 14 человек. Чистая прибыль за 2017 год составила 46 тыс. рублей.«Эко-сити» образовано в 2016 году. Уставный капитал компании составляет 11 млн рублей. Чистая прибыль на 2017 год оценивается в 4,5 млн рублей.На предприятии официально числятся пять человек.Напомним, республика поделена пять зон, в каждой из которых по результатам аукционов выбраны на десятилетний срок компании-регоператоры.Первую, «уфимскую» зону, включающую Уфу и 15 районов, обслуживает городское МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». Четвертую, куда входят Октябрьский и 10 районов, – ООО «Экология Т». Свою работу регоператоры начали с 1 января. Они отвечают за сбор и транспортировку мусора от места накопления до точки утилизации, захоронения или обезвреживания. По данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ, в России реально работают 196 компаний.***Сын Генерального прокурора России Юрия Чайки, тридцатилетний миллиардер Игорь, поднимается по иерархической лестнице отечественного бизнеса, как на дрожжах.Вот он уже и поставщик отечественного пойла в Китай, что патриотично. В конце концов спаиваем китайцев, а не соотечественников. Конечно загаживать Московскую область московским мусором, треть которого вывозит из Москвы ООО «Хартия», мягко скажем непатриотично. Ведь компания принадлежащая сыну отца, призванного в силу статуса надзирать за деятельностью сына, устроившего геноцид коренного населения области, драйвер протестных настроений.Но Чайки «кружат» не только над столичной агломерацией, получив второй по объёму подряд на утилизацию мусора в Подмосковье. Теперь и туляки узнают почем фунт лиха, или тульского мусора. Семья прокурора чудесным образом получила монопольное право на захоронение отходов в Тульской области, после чего Игорь Чайка может смело примерять корону мусорного короля России. Отныне семья контролирует до четверти оборота отечественного мусора, включая Ярославский мусор, а это миллионы тонн и сотни миллиардов бюджетных денег!И толи свалочные газы, толи пары отечественного алкоголя, одурманили разум «утилизаторов», но надзирающий орган не видит массового нарушения прав граждан. Не замечает Генеральный прокурор России Юрий Чайка антиконституционного переворота в центральном ее регионе.Вот к примеру депутаты Совета депутатов Шатурского района Московской области взяли да и переименовали себя на основании письма главы района Андрея Келлера, что недопустимо по закону, в силу ст.130 Конституции России. Граждане не избирали совет депутатов городского округа Шатура так, как это закреплено напрямую в Законе №131-ФЗ ч.5 ст.34, то есть власть сегодняшняя на торфяных болотах, нелегитимная. Но око государево просчитывает мусоровозы и доходы от помоечного бизнеса, а не перечитывает Конституцию России.Или депутаты Дмитровского района преобразовав район в городской округ 8 мая 2018 года, сохранили свои полномочия до 1 января 2019 года, что так же недопустимо. Так как в силу закона обязаны не позднее, чем через 6 месяцев провести выборы во вновь образованные органы местного самоуправления.Вот если бы фильтрат омывающий все мусорные полигоны Московской области протек бы до семьи Генерального прокурора и сыновья Юрия Чайки покрылись бы сыпью, как дети Волоколамска, отравленные сероводородом, то возможно бдительность заботливого отца, распространилась бы и на народонаселение страны.А пока торгуем пивом и водкой, производим фильтрат и свалочный газ, уничтожаем природу, развернув против поднадзорного населения химическую атаку, смотрим сквозь пальца на антиконституционный переворот в Подмосковье и готовимся к переназначению.Ведь зашоренная шахтерская лошадь не видит никого и ничего, кроме себя. А если не дай бог сбежит на волю из подземных конюшен, то мгновенно ослепнет.