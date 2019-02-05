Отметим, что чиновники, количество которых пока неизвестно, летали на частном самолете на престижный инвестфорум в Сочи. Не исключено, что таким образом они хотели произвести на коллег яркое впечатление.
Осведомленный собеседник ProUfu.ru сообщил, что закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) проводится только на основании приглашений на посещение указанных мероприятий.
Отсюда пока непонятно, имеется ли подобное приглашение в распоряжении ведомства.
Мы направили соответствующие запросы непосредственно в Гостранс республики с просьбой прояснить данную закупку.
Справка. Challenger 850 — деловой административный самолет большого класса канадской компании Bombardie Aerospace.
Бизнес-джет появился в 2006 году на рынке, его первый покупатель - российский бизнесмен. Самолет имеет практическую дальность полета 3900 км, максимальную взлетную массу 24040 кг и крейсерскую скорость в 820 км/ч. Судно способно вместить минимум 8 пассажиров бизнес-класса.
Самолет сертифицирован для транспортировки до 19 пассажиров. Стандартные варианты компоновки ВИП-самолета рассчитывают на 12-14 пассажиров.
Разные варианты компоновки пассажирской кабины в себя включают зону отдыха, рабочую зону, кресла и диваны трансформируются в наиболее комфортные спальные места.
ПроУфу
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А вы платите налоги: Командировка чиновников Башкирии в Сочи обошлась в 4,4 миллиона рублей
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