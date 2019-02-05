А вы платите налоги: Командировка чиновников Башкирии в Сочи обошлась в 4,4 миллиона рублей

Для рабочего визита 13 февраля был зафрахтован чартерный самолет. Узнали подробности перелета. Для командировки чиновников Башкирии был заключен договор аренды чартерного самолёта бизнес-класса Challenger 850/VQ-BOV. Как следует из счета-фактуры, размещенного на портале госзакупок, договор был заключен с компанией «ЮТэйр — Вертолетные услуги». Самолет был арендован с 13 по 15 февраля и выполнял рейс по маршруту Москва-Сочи-Уфа Стоимость полёта, по данным портала госзакупок, составила 4 млн 425 тыс. рублей.Отметим, что чиновники, количество которых пока неизвестно, летали на частном самолете на престижный инвестфорум в Сочи. Не исключено, что таким образом они хотели произвести на коллег яркое впечатление.Осведомленный собеседник ProUfu.ru сообщил, что закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) проводится только на основании приглашений на посещение указанных мероприятий.Отсюда пока непонятно, имеется ли подобное приглашение в распоряжении ведомства.Мы направили соответствующие запросы непосредственно в Гостранс республики с просьбой прояснить данную закупку.Справка. Challenger 850 — деловой административный самолет большого класса канадской компании Bombardie Aerospace.Бизнес-джет появился в 2006 году на рынке, его первый покупатель - российский бизнесмен. Самолет имеет практическую дальность полета 3900 км, максимальную взлетную массу 24040 кг и крейсерскую скорость в 820 км/ч. Судно способно вместить минимум 8 пассажиров бизнес-класса.Самолет сертифицирован для транспортировки до 19 пассажиров. Стандартные варианты компоновки ВИП-самолета рассчитывают на 12-14 пассажиров.Разные варианты компоновки пассажирской кабины в себя включают зону отдыха, рабочую зону, кресла и диваны трансформируются в наиболее комфортные спальные места.