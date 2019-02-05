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А вы платите налоги: Командировка чиновников Башкирии в Сочи обошлась в 4,4 миллиона рублей

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Для рабочего визита 13 февраля был зафрахтован чартерный самолет. Узнали подробности перелета. Для командировки чиновников Башкирии был заключен договор аренды чартерного самолёта бизнес-класса Challenger 850/VQ-BOV. Как следует из счета-фактуры, размещенного на портале госзакупок, договор был заключен с компанией «ЮТэйр — Вертолетные услуги». Самолет был арендован с 13 по 15 февраля и выполнял рейс по маршруту Москва-Сочи-Уфа Стоимость полёта, по данным портала госзакупок, составила 4 млн 425 тыс. рублей.

А вы платите налоги: Командировка чиновников Башкирии в Сочи обошлась в 4,4 миллиона рублей


Отметим, что чиновники, количество которых пока неизвестно, летали на частном самолете на престижный инвестфорум в Сочи. Не исключено, что таким образом они хотели произвести на коллег яркое впечатление.

Осведомленный собеседник ProUfu.ru сообщил, что закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) проводится только на основании приглашений на посещение указанных мероприятий.

Отсюда пока непонятно, имеется ли подобное приглашение в распоряжении ведомства.

А вы платите налоги: Командировка чиновников Башкирии в Сочи обошлась в 4,4 миллиона рублей


Мы направили соответствующие запросы непосредственно в Гостранс республики с просьбой прояснить данную закупку.

Справка. Challenger 850 — деловой административный самолет большого класса канадской компании Bombardie Aerospace.

Бизнес-джет появился в 2006 году на рынке, его первый покупатель - российский бизнесмен. Самолет имеет практическую дальность полета 3900 км, максимальную взлетную массу 24040 кг и крейсерскую скорость в 820 км/ч. Судно способно вместить минимум 8 пассажиров бизнес-класса.

Самолет сертифицирован для транспортировки до 19 пассажиров. Стандартные варианты компоновки ВИП-самолета рассчитывают на 12-14 пассажиров.

Разные варианты компоновки пассажирской кабины в себя включают зону отдыха, рабочую зону, кресла и диваны трансформируются в наиболее комфортные спальные места.

А вы платите налоги: Командировка чиновников Башкирии в Сочи обошлась в 4,4 миллиона рублей


ПроУфу
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  • 1 | 06.03.2019, 10:28 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1268 | Рейтинг: +337,4
Поэтому вывод- есть возможность, не платите. Как они к нам , так и мы к ним. Горбатимся мы а сволота по сочам летает на пизнес классе. Эти мрази копейку не зарабатают, а тратить деньги налоплательщиков большие мастера. Теперь без договора принесла счета за мусор, от меня получат кукиш, да еще без масла. А некоторые рабы побежали платить. Скоро за возух начнут брать, красиво жить за счет народа не запретишь, особенно когда народ послушный.



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  • 2 | 06.03.2019, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я тут прикинул: если взять среднюю цену путевки в Крыму на одного ребенка 15000 руб (Я взял с "запасом", в межсезонье и по коллективной заявке цена может быть и 10 000 руб) то получается 4400000 : 15000= 293 ребенка из Сибая могли бы отдохнуть, и поправить свое здоровье.
А ведь наверняка, этот полет был согласован с радием, ну и конечно денюшки из казны...



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  • 3 | 06.03.2019, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодцы! Ход конем! По одежке встречают, значит богатый регион..



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  • 4 | 06.03.2019, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
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А чего вы хотели ,красиво жить не запретишь....мы же штат людишек наняли ,чтоб пиариться какие мы хорошие ,какие мы деловые , в сетях с вами дураками общаемся ,доступность изображаем для народа .Да ни хрена не деловые и не хорошие.По тому кого назначает и пригревает на должностях сразу видно- одного Гильманова гнать бы надо метлой поганной за разоренный и погорелый Салават,ан нет -в минпром.Ну и ждите результатов в промышленности (((((



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  • 5 | 06.03.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если главарь сельсовета покупает крузак за 6 Лямов при официальном доходе в 624 тыс в год, то чему тут удивляться? Наверняка сам Хабироф и его предшественник не на ютэйре в Москву летают и даже не на Аэрофлоте!



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  • 6 | 06.03.2019, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну вот, не было никогда такого, а тут опять?

"Первым дело, первым делом - самолеты,
Ну, а бабушки, а бабушки потом?"

Имею ввиду "наличие отсутствия денег" в республиканской казне на экологический общественный транспорт "столицы страны башкир", в т.ч. на восстановление наземного электротранспорта.



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  • 7 | 06.03.2019, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 06.03.2019, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Молодцы! Ход конем! По одежке встречают, значит богатый регион..
************************************************************
*****************************
Чему радуешься, пузатый?.Наши кони пока в стойле.. Придёт час, пришпорим так, на каждом фонарном столбе, за геноцид, за грабёж, за слёзы стариков..



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  • 8 | 06.03.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
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А что они должны были на плацкарте РЖД ехать?



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  • 9 | 06.03.2019, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Значит , кто-то разрешил поездку и выделил деньги , с них и нужно спрашивать. Это по всей Рашке . И никто не возмущается.



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  • 10 | 06.03.2019, 13:15 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1268 | Рейтинг: +337,4
Это позиция гопников дорвавшихся до власти. Пальцы веером сопли пузырем. Понты дороже денег.



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  • 11 | 06.03.2019, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
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4 го марта 2019 года прошел суд по продлению меры пресечения в отношении бывшего прокурора Советского района города Уфы. В ходе судебного заседания стал известны шокирующие факты о кумовстве, которое имеет место быть в силовых структурах и в судебной системе. Гарифуллин прямо заявил о том, что и у судьи и у стороны обвинения есть заинтересованные родственники в однобоком завершении судебного процесса. Судья не приняла ни одного отвода, хотя и не смогла опровергнуть свои родственные связи, заявленные Рамилем. А сторона обвинения вовсе призналась, что данный факт является правдой, однако поспешило заявить, что сей факт на объективное рассмотрение материалов дела не повлияет. Короче говоря, суд остался в назначенном Логиновым и Назаровым, составе и к концу дня вынесен ожидаемый приговор – продлить на три месяца срок пребывания бывшего прокурора в СИЗО. Более того, после обжалования стороной защиты, решение суда, органы прокуратуры совместно с следкомом, апелляцию назначили ровно через два дня. К чему такая спешка, нарушая все конституционно - процессуальные законы, наверное, не сложно догадаться – стали известны фигуранты заказа подставы Гарифуллина, где фигурируют такие личности как Кузьмин, Арсланов. Общественность увидела неоднозначность данного дела, то, что судьи работают в одной связке со следкомом и прокуратурой, под чутким руководством высокопоставленных силовиков республики, которые по достоверным сведениям, являются акционерами компании «СОДА», в одной связке с самим Хабировым, о чем свидетельствуют официальные документы с налоговой службы республики.
Чем же так насолил заурядный прокурор Советского района города Уфы? Почему Мугинов в 2014 году умолял Логинова убрать Гарифуллина из Уфимской прокуратуры в Советскую? Земля матушка! А эта матушка нынче стоит миллиарды. Да и сам Гарифуллин как собака на сене, ни сам не берет и другим не дает, вот и « допрыгался». По тому то, фемида не просто ослепла, а вступило в преступный сговор с коррупционерами из прокуратуры и следкома республики.



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  • 12 | 06.03.2019, 13:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1911 | Комментарии: 63268 | Рейтинг: +12215
Первое:
не вся командировка обошлась в 4,4 млн - а только перелет по маршруту Мск(?!?!?!)-Сочи-Уфа. Почему Москва - не ясно.... предположу, что из Мск забирали кого-то, кто находился в это время там в Москве или Красногорске - у нас же тамошние варяги и ДОМ у них именно там,а не в Уфе....
Проживание, питание на форуме - оплачивалось ОТДЕЛЬНО и во сколько нам это обошлось - пока неизвестно...

Второе - весьма весёлое))))

Вчерась всеуфимски известный мудозвон Воффка Кобзев выложил примерно этот материал у себя на странице - и пошло активное обсуждение!!! Тимур Лукманов - СБМщик, вдохновитель стучания по бочркам на площади перед Горсоветом - стал заявлять, что вся эта сумма 4,4 была потрачена на доставку ГРУЗОВ - образцов и т.д. для обустройства на форуме стенда или еще чего - наверное юрты и т.д. - типа уголка Б-стана, но скриншот по заказу супер-джета, а не грузового самолета - не в тексте заметки. а именно в комментах, но ниже ремарки Лукманова - дезавуировал его лживую попытку выкрутиться... на что и было ему указано в ответном комментарии не помню уж кем...
И вот тут произошло самое смешное - "правдоруб" Воффка Кобзев, которые всегда орет, что ему ложь органически противна и он никогда не лжет - УДАЛИЛ пост про миллионные покатушки! МОЛЧА! Без объяснения причин!

А на подколку в следующем посте - мол чегойто? получил по езде мешалкой, не иначе? - никак не отреагировал!

В общем и целом понимание таково - этот джет возил ЛИЧНО СРАдия и его семью, ну и красногорских варягов, которые были на выходных дома, ну и слегка задержались там до среды 13 февраля....



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  • 13 | 06.03.2019, 15:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сумма то смешная! Сколько тратят на перевозку руководства республики? В частности, на полеты в Москву? Глава ведь на бизнес джете в столицу летает!



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  • 14 | 06.03.2019, 16:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"А ведь наверняка, этот полет был согласован с радием"...
________________________________________________

А что его самого разве не было или он летел в Сочи другим бортом?



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  • 15 | 06.03.2019, 16:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чему радуешься, пузатый?.Наши кони пока в стойле.. Придёт час, пришпорим так, на каждом фонарном столбе, за геноцид, за грабёж, за слёзы стариков..
------------------------------
Да ты коммунист сталинист! Вместе с примазавшимися Юнгом и макакой Резусом.



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  • 16 | 06.03.2019, 16:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну, либерасты, давайте сравнивайте привилегии республиканских функционеров КПСС и республиканской ЕдРосовской верхушки! За что боролись? Очень Опытный



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  • 17 | 06.03.2019, 16:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 06.03.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что они должны были на плацкарте РЖД ехать?
***
Поздно вечером вызвали Баландина в Москву.
Полетел в ночь попутным рейсом ВВС.
По воспоминанию летчика, в 6 утра в Подлипках( сегодня Звездный с аэродромом Чкаловский) всем экипажем ЛИ-2 будили ухайдаконного заместителя наркома авиационной промышленности СССР, мирно спящего в грузовом отсеке на брезентовых чехлах между отремонтированными двигателями.



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  • 18 | 06.03.2019, 17:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 06.03.2019, 13:34 | Автор: Кухарка
Публикации: 1911 | Комментарии: 63267 | Рейтинг: +12214,7

".....этот джет возил ЛИЧНО..."
_____
Так и запишем в биографии кандидата: "его отличительными чертами являются деликатность и скромность. Он с трудного сельского детства знал границы необходимости"



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  • 19 | 06.03.2019, 17:40 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3474 | Рейтинг: -287
Вчерась всеуфимски известный мудозвон Воффка Кобзев выложил примерно этот материал у себя на странице - и пошло активное обсуждение!!!
_____________
Все эти политические блогеры - продажные шлюхи.



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  • 20 | 06.03.2019, 17:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Министр Новиков
"Мы потеряли примерно где-то 5,5 млрд рублей в абсолютном выражении. По показателям в основной капитал республика не дополучила расчётно 10,7 млрд рублей, но 5,5 млрд — это абсолютные цифры предприятий. Все остальное — это досчёт статистиков по специальной методике».
*****
13 | 06.03.2019, 15:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сумма то смешная!
***
Совсем?



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