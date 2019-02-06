Кроме поздравления других проблем нет?

Ранее на странице Госавтоинспекции Уфы в соцсетях был опубликован видеоролик под названием «День без женщин», на котором транспорт и пешеходы движутся по нерегулируемому перекрестку, но при этом на участке нет ни одного ДТП. В комментарии к этому посту представители ГИБДД написали: «В преддверии самого замечательного весеннего праздника — мечта каждого настоящего мужчины! Пусть это останется только мечтой!».Оксана Пушкина, занимающая в Госдуме пост зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей заявила, что такое поздравление неактуально, так как «женщины всегда осторожнее».«По результатам нескольких сотен исследовательских работ в различных странах мира, женщины еще внимательнее и намного лучше управляют транспортным средством, чем мужчины. Основная особенность среднестатистической девушки за рулем — аккуратность на дороге», — цитируют депутата «РИА Новости.В городском ГИБДД тем временем заявили, что не хотели никого обидеть, а идея публикации была в том, «чтобы настроить мужчин в преддверии выходных дней быть внимательными и законопослушными на дороге, соблюдать в этот день и всегда правила дорожного движения».