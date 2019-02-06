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Кроме поздравления других проблем нет?

  • Опубликовано: natall | 07.03.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 38530 | Комментарии: 2
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Ранее на странице Госавтоинспекции Уфы в соцсетях был опубликован видеоролик под названием «День без женщин», на котором транспорт и пешеходы движутся по нерегулируемому перекрестку, но при этом на участке нет ни одного ДТП. В комментарии к этому посту представители ГИБДД написали: «В преддверии самого замечательного весеннего праздника — мечта каждого настоящего мужчины! Пусть это останется только мечтой!».

Кроме поздравления других проблем нет?


Оксана Пушкина, занимающая в Госдуме пост зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей заявила, что такое поздравление неактуально, так как «женщины всегда осторожнее».

«По результатам нескольких сотен исследовательских работ в различных странах мира, женщины еще внимательнее и намного лучше управляют транспортным средством, чем мужчины. Основная особенность среднестатистической девушки за рулем — аккуратность на дороге», — цитируют депутата «РИА Новости.

В городском ГИБДД тем временем заявили, что не хотели никого обидеть, а идея публикации была в том, «чтобы настроить мужчин в преддверии выходных дней быть внимательными и законопослушными на дороге, соблюдать в этот день и всегда правила дорожного движения».

Эхо Москвы
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  • Гость
  •  
  • 1 | 07.03.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чет я не понял: «День без женщин», «В преддверии самого замечательного весеннего праздника — мечта каждого настоящего мужчины ..."
Вот у меня и возник вопрос:
Почему после полового акта, мужчина обессиливает, а женщина как будто наполняется энергией и это в независимости от позы?!
Так может не "День дез женщины" а как минимум три дня в неделю?!
Тогда и мужчины будут более сильными и энергичными, и женщины чуток угомонятся...



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  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 2 | 07.03.2019, 11:58 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3476 | Рейтинг: -286,9
Мм-дя...

Тонкий бижбулякский юмор не оценили самочки в Москвабаде.



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