В настоящий момент Кашаев, уроженец республики Татарстан, занимает должность начальника управления гособвинителей Генпрокуратуры РФ.
В своей практике Кашаев участвовал в процессе против Алексея Пичугина, экс-главы службы внутренней безопасности нефтяной компании «Юкоса» в качестве обвинителя.
Ранее мы писали, что руководителем надзорного ведомства в Башкирии может стать Андрей Ганцев. Однако, по нашей информации, его кандидатура была отменена из-за противодействия власти в республике.
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Прокурор - «юкосовец» едет в Башкирию?
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