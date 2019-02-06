Прокурор - «юкосовец» едет в Башкирию?

Ранее Кашаев участвовал в деле «Юкоса». Руководителем Прокуратуры РБ вскоре может стать Камиль Кашаев. Источник в Администрации Главы РБ подтвердил данную информацию. В свою очередь собеседник в Госсобрании РБ сообщил, что документы на Кашаева уже согласовываются с Москвой, но «там все непросто».В настоящий момент Кашаев, уроженец республики Татарстан, занимает должность начальника управления гособвинителей Генпрокуратуры РФ.В своей практике Кашаев участвовал в процессе против Алексея Пичугина, экс-главы службы внутренней безопасности нефтяной компании «Юкоса» в качестве обвинителя.Ранее мы писали, что руководителем надзорного ведомства в Башкирии может стать Андрей Ганцев. Однако, по нашей информации, его кандидатура была отменена из-за противодействия власти в республике.