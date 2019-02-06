Пауки в прокурорской банке

По делу башкирских прокуроров был допрошен Андрей Назаров. Такое заявление было сегодня сделано в Ленинском райсуде Уфы.Сегодня на судебном заседании по избранию меры пресечения некоторым фигурантам громкого дела башкирских прокуроров стало известно, что в качестве свидетеля был допрошен Прокурор РБ Андрей Назаров.Защита одного из обвиняемых адвоката Рашита Сафеева ходатайствовала об отводе представителя государственного обвинения. В качестве аргументов были обозначены два обстоятельства. Во-первых, доверенность, подписанная замгенпрокурора РФ Виктором Гринем не содержала сроки действия. Но второй аргумент оказался для СМИ гораздо интереснее.- Рашит Сафеев, назвав конкретные фамилии руководителей и членов следственной группы, сообщил, что в качестве свидетеля был допрошен Прокурор РБ Андрей Назаров. Это подтверждается материалами делами, которые есть у суда.То есть, он процессуальное лицо по данному делу. Но подпись Гриня стоит не на доверенности данному представителю гособвинения, а передоверена через Андрея Назарова. Он заинтересованное лицо по делу и выдает доверенность своему подчиненному. Это неправильно, Виктор Гринь должен был дать прямую доверенность, - выступил один из представителей защиты.Однако суд принял решение отказать в данном ходатайстве. На данный момент судебные заседания по избранию меры пресечения Сафееву и бывшему зампрокурора РБ Олегу Горбунова продолжаются.