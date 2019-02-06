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Пауки в прокурорской банке

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По делу башкирских прокуроров был допрошен Андрей Назаров. Такое заявление было сегодня сделано в Ленинском райсуде Уфы.

Пауки в прокурорской банке


Сегодня на судебном заседании по избранию меры пресечения некоторым фигурантам громкого дела башкирских прокуроров стало известно, что в качестве свидетеля был допрошен Прокурор РБ Андрей Назаров.

Защита одного из обвиняемых адвоката Рашита Сафеева ходатайствовала об отводе представителя государственного обвинения. В качестве аргументов были обозначены два обстоятельства. Во-первых, доверенность, подписанная замгенпрокурора РФ Виктором Гринем не содержала сроки действия. Но второй аргумент оказался для СМИ гораздо интереснее.

- Рашит Сафеев, назвав конкретные фамилии руководителей и членов следственной группы, сообщил, что в качестве свидетеля был допрошен Прокурор РБ Андрей Назаров. Это подтверждается материалами делами, которые есть у суда.

То есть, он процессуальное лицо по данному делу. Но подпись Гриня стоит не на доверенности данному представителю гособвинения, а передоверена через Андрея Назарова. Он заинтересованное лицо по делу и выдает доверенность своему подчиненному. Это неправильно, Виктор Гринь должен был дать прямую доверенность, - выступил один из представителей защиты.

Однако суд принял решение отказать в данном ходатайстве. На данный момент судебные заседания по избранию меры пресечения Сафееву и бывшему зампрокурора РБ Олегу Горбунова продолжаются.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 07.03.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сейчас все светско-криминальные новости только о полицции, прокурорах, адвокатов..
.Вопрос:
Можно ли назвать Государством территорию, на которой главными преступниками являются особи, которые по долгу службы должны бороться с этой самой преступностью?! Это какая то борьба нанайских мальчиков получается...



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