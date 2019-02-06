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Российские адвокаты просят СКР расследовать злоупотребления в Адвокатской палате РБ

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Известные российские адвокаты обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой "обеспечить объективное и своевременное расследование всех данных о финансовых и иных злоупотреблениях представителей органов управления Адвокатской палаты Республики Башкортостан". Обращение было принято на всероссийской конференции адвокатов "Демократизация адвокатуры — веление времени и требование адвокатского сообщества", прошедшей в Москве 2 марта.

Российские адвокаты просят СКР расследовать злоупотребления в Адвокатской палате РБ


"Из имеющихся в нашем распоряжении материалов доследственной проверки видно, что управленцами Адвокатской палаты РБ, бюджет которой формируется за счет обязательных взносов адвокатов республики, исполняются подозрительные сделки, заключенные при наличии конфликта интересов", — говорится в документе (копия обращения имеется в редакции).

Российские адвокаты указали, что еще в декабре 2017 года их коллеги в Башкортостане "подняли вопрос о финансовых злоупотреблениях многолетнего президента Адвокатской палаты республики Булата Юмадилова".

Подчеркнув, что, исходя из принципа презумпции невиновности, они не имеют в настоящее время "никакого права заявлять о виновности управленцев Адвокатской палаты РБ в преступлениях", подписавшие письмо адвокаты вместе с тем обратили внимание руководителя СКР на слишком длительный срок проверки заявлений их башкирских коллег региональными следственными органами. Дополнительно российские адвокаты отметили, что их беспокоит "тема выявления в Республике Башкортостан многочисленных фактов присвоения статуса адвоката лицам, не имевшим права быть допущенными к сдаче квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката, а также возбуждение уголовного дела в отношении члена Квалификационной комиссии Адвокатской палаты РБ в связи с незаконным получением им денежного вознаграждения за содействие в сдаче квалификационного экзамена".

"Непринятие мер по тщательному расследованию проявлений финансовой нечистоплотности представителей органов адвокатского управления и иных должностных злоупотреблений, безусловно наносит существенный удар по авторитету российской адвокатуры, развращает правосознание членов адвокатского сообщества и всей юридической общественности страны" — такими словами заканчивается обращение, которое подписали известные российские адвокаты Каринна Москаленко, Илья Новиков, Анна Ставицкая, Роман Мельниченко, Дмитрий Ларин, Юрий Костанов, Михаил Беньяш и другие.

Напомним, в конце 2017 года ряд башкирских адвокатов и юристов обвинили президента Адвокатской палаты РБ Булата Юмадилова в "финансовых злоупотреблениях и семейственности". В заявлениях, направленных в правоохранительные органы, в частности, говорилось, что сын Булата Юмадилова —​ Денис Юмадилов, являющийся вице-президентом Адвокатской палаты на внештатной основе, получает зарплату и премии из фондов палаты, а помещение, в котором располагается палата, арендуется ею у тещи Булата Юмадилова.

Также с 2018 года несколько адвокатов и правозащитников добиваются в судебном порядке отставки Булата Юмадилова с поста президента Адвокатской палаты. Заявители в своих исках указали, что очередное избрание летом 2017 года Юмадилова президентом было незаконным, поскольку ранее он уже занимал этот пост в течение двух сроков. Закон об адвокатской деятельности запрещает избираться на такой пост более двух сроков подряд, но этот запрет был обойден при помощи кратковременного избрания на пост президента помощника Юмадилова по депутатской деятельности в Госсобрании, адвоката Гафарова. Новый президент пробыл на своем посту меньше недели, после чего подал в отставку, а Юмадилов был тут же избран на новый срок. Однако, аргументы заявителей не возымели действия на судей — сперва Кировский райсуд Уфы, а затем и Верховный суд республики подтвердили законность избрания Юмадилова.

Напомним также, что в апреле 2018 года член Квалификационной комиссии палаты Ромео Фарукшин был задержан сотрудниками ФСБ при получении взятки за содействие в получении статуса адвоката. В настоящее время над ним идет судебный процесс.

Отметим, что в начале марта нынешнего года, по сообщениям СМИ следственное управление СКР по Башкортостану и прокуратуры начали проверку заявлений со стороны ряда студентов и выпускников юридических факультетов ВУЗов республики о незаконных поборах со стороны руководства Адвокатской палаты и присвоении адвокатского статуса за деньги.

Артур Асафьев, Идель.Реалии
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  • 1 | 07.03.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Удивляюсь непотопляемости этого .... юмадрилова,- всплывает и всплывает, всплывает и всплывает...



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  • 2 | 07.03.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Известные российские адвокаты обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину
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Кто эти известные адвокаты?



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  • 3 | 07.03.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Ему бы в артисты податься. Отличная фактура для гоголевских героев: Ноздрев, Собакевич..



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