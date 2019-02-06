Жалкие попытки заткнуть людям рты

Придумали кнут для покорноcти общественного стада. Сейчас гремит новость по всему медиапространству о том, что разработчики законопроекта об ответственности за неуважение к власти увеличили размер наказания в двадцать раз, по сравнению с тем, что предлагалось ранее.При этом административный арест на срок до 15 суток никто не отменял, но по сравнению с озвученными суммами штрафа за оскорбление власти и 1,5 миллиона за фейковые новости сделают для многих простых граждан еще и пустяковым (300т и 1,5 млн).Непонятно только опять же осталось, что именно наши многонеуважамые мной за такое попрание свободы слова, законотворцы имеют в виду под понятием оскорбление власти или фейковые новости. Потому как ответственность за публичное оскорбление представителя власти уже предусмотрена уголовным кодексом, за что я лично был осужден не то, что без наличия доказательств самого состава преступления, а при наличии прямых доказательств из фальсификации. На что судьи всех инстанций попросту закрыли глаза, а следственный комитет отказался даже регистрировать заявление об этом от меня.Сейчас же вот хотят ввести ответственность за публикацию материалов в неприличной форме выражающей неуважение к власти и фейковые новости.Однако не указывается в чем именно это может быть выражено. Так же как не дано само определение фейковости новостей.Если вот я, к примеру, назову власти преступниками сравнивая с фашистами за то, что они поотнимали в массовом порядке жилье под видом аварийного в Татарстане, и многие люди сейчас оказались без жилья, это будет являться неприличным неуважением к ним? А за что мне их уважать? И какие рамки приличий допустимы в отношении тех, кто в отношении собственного народа перешел всякие рамки морали и законности?Тоже самое с фейковость новостей. Будут ли считаться новости фейковыми, если я рассказываю о массовом нарушении прав аварийщиков, о носящим преступный характер, в случае если такое грубейшее попрание их прав было признано законным со стороны всех судебных инстанций, а следственный комитет отказался возбуждать уголовные дела при наличии всех доказательств с признаками преступлений, злоупотребления должностными полномочиями и должностного подлога.Вместе с тем совет судей так же предложил внести ответственность и за критику судей.Фактически мы идем к устранению последнего препятствия на пути правового произвола, то есть общественного контроля путем введения интернет цензуры. Сначала мы пришли к тому, что он процветает во всех правоохранительных и судебных органах, а теперь нам хотят запретить в ответ на него возмущаться, а также обсуждать это публично, желая превратить общество в покорное, молчаливое стадо.***Продвижение закона о «фейковых новостях» — плохой знак для несменяемого Путина и его подчиненных. Это – выстрел себе в ногу. Демонстрация гражданам страха властей перед правдой. Эффект обратный. И сигнал для граждан – они боятся правды, значит, мы будем больше обсуждать правду!Кроме того, главные новости, которые народ получает непосредственно, из первоисточника – другие.Это – растущие цены, налоги, увеличение тарифов ЖКХ, снижение качества товаров, низкий уровень медицинского обслуживания, пренебрежение властей интересами граждан. Одна новость о росте пенсионного возраста и особых пенсиях для чиновников, военных, спецслужб подобна ядерному взрыву.И все это на фоне бесконечных коррупционных скандалов (о которых услужливо сообщает сама власть) и расследований Навального, «Новой газеты», «Транспэренси Интернешнл» и т.п.Вот – главные причины изменения общественного мнения в стране, постепенной потери Путиным и его подчиненными поддержки. И эта революция в головах готовит людей к действиям, переменам в стране. Этот процесс не остановить.Надуманный «закон о фейках» ничего не изменит – пусть даже власти и проведут несколько показательных преследований. Бесполезно ставить дамбу посреди океана.***Госдума поддержала законопроекты Андрея Клишаса о неуважении к органам власти и фейковых новостях, ужесточив их в ходе второго чтения. Они прежде всего ударят по тем, кто критикует власть в интернете, и оппозиционным СМИ.Депутаты Государственной думы 6 марта поддержали во втором чтении законопроекты о наказании за распространение фейковых новостей и проявлении в интернет-публикациях неуважения к органам власти, госсимволам, обществу и государству. Третье чтение законопроектов пройдет уже в четверг, 7 марта.Что изменилось в законопроекте об оскорблении властиВ законопроекте об оскорблении власти появилось уточнение, что Роскомнадзор должен уведомлять автора сообщения о блокировке за сутки, давая возможность удалить сообщение. Кроме того, добавлена оговорка, что информация, доступ к которой будут ограничивать, должна не только проявлять явное неуважение, но и «оскорблять человеческое достоинство и общественную нравственность».В первоначальной версии документа планировалось штрафовать за неуважение к власти максимум на 5 тыс. руб. Ко второму чтению максимальный штраф вырос до 300 тыс. руб. «Законопроект стал жестче», — сказал председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.Дума отказалась принять предложенную комитетом по информполитике поправку о том, чтобы не привлекать к ответственности граждан, которые впервые опубликовали «оскорбление», подпадающее под закон, и сразу удалили запись после требования Роскомнадзора.Что изменилось в законопроекте об «антифейках»Штрафы за фейковую информацию теперь дифференцированы в зависимости от последствий ее распространения. Для распространивших данные, угрожающие здоровью и безопасности людей, они составят от 30 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц — от 60 тыс. до 200 тыс. руб., для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.Если распространенная информация может помешать работе объектов жизнеобеспечения, штрафы будут больше. Физическим лицам придется заплатить от 100 тыс. до 300 тыс. руб., чиновникам — 300–600 тыс. руб., юрлицам — от 500 тыс. до 1 млн руб.Если распространение данных приведет к массовым беспорядкам, физлица заплатят 300–400 тыс. руб., должностные лица — 600–900 тыс. руб., юрлица — от 1 млн до 1,5 млн руб. Также депутаты увеличили срок давности привлечения к административной ответственности — с 3 месяцев до одного года.Кроме того, по каждому составу устанавливается возможность конфискации предмета административного правонарушения у нарушителей — граждан и юридических лиц. Речь идет, к примеру, о тиражах газет.Законопроект о фейковых новостях был смягчен для традиционных медиа — зарегистрированных в Минюсте средств массовой информации, которые имеют лицензию или свидетельство, отметил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин. «У нас по закону о СМИ уже запрещено распространять недостоверную информацию», — напомнил он. Зарегистрированным СМИ за фейки грозят штрафы, хотя ранее предлагалось лишать их лицензии. Также они получат время на удаление фейковой информации после получения уведомления от Роскомнадзора.Кому грозят новые законопроектыПод действие закона об оскорблении власти в случае его принятия «подпадают все, тут нет никаких исключений», пояснил РБК собеседник в Госдуме, — «и физические, и юридические, и должностные лица».Под действие закона о фейковых новостях в первую очередь подпадут интернет-издания, не имеющие лицензии СМИ (ее нет, например, у «Открытых медиа» или Newsru.com) — Роскомнадзор сможет блокировать их без предупреждения. На издания, зарегистрированные не в России (например, «Медуза» зарегистрирована в Латвии), распространяются такие же нормы, как на незарегистрированные.Главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош заявила РБК, что издание пытается получить лицензию СМИ. Первая попытка регистрации была предпринята в декабре 2018 года, но Роскомнадзор ответил, что список документов неполный. В феврале «Открытые медиа» снова подали документы, срок ответа истекает 11 марта. Ярош подчеркнула, что «Открытые медиа» стараются максимально дистанцироваться от историй, похожих на фейк.Кто выступает против «законопроектов Клишаса»Законопроект о фейках во время второго чтения в Госдуме раскритиковал депутат от ЛДПР Сергей Иванов: «Никогда такого не было, чтоб суд принимал решения в пользу граждан, а не государства». Поэтому у распространивших неугодную властям информацию не будет возможности доказать свою правоту, уверен депутат. Он предлагал отклонить законопроект во втором чтении.Ранее обе инициативы вызвали критику Генпрокуратуры, Минюста и Минсвязи. Авторов критиковали за неточность формулировок, возможность «риска неоправданного применения» и необходимость затрат на лингвистические экспертизы.Против законопроектов выступили журналисты и правозащитники. Глава Совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что считает аресты за неуважение к власти нарушением свободы слова. «Эти предложения имеют целью заткнуть рот всем СМИ, кроме «верноподданных», — считает тележурналист Владимир Познер. Он назвал инициативу о наказании за оскорбление власти «репрессивной».Бессмысленно бороться с критикой в адрес государства ужесточениями в тот период, когда разочарование во власти и отчуждение общества высоки и имеют тенденцию к усилению, считает политолог Александр Пожалов. «Штрафы — это ​элемент давно используемой властью стратегии финансового давления на нелояльных общественных активистов и политическую оппозицию, — убежден эксперт. — Думаю, что именно в процессе правоприменения этого закона будет больше всего политизированных конфликтов и претензий».Политолог Константин Калачев уверен, что законопроект об оскорблении власти прежде всего ударит по блогерам, а о фейковых новостях — по оппозиционным СМИ. «А все вместе — по авторитету власти. Ибо страх власти перед блогером или «Медузой» уважения не добавляет», — сказал он.Кто в авангарде борьбы за уважениеЗаконопроекты о борьбе с фейковыми новостями и неуважении к власти внесла в Госдуму в декабре 2018 года группа парламентариев во главе с председателем комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андреем Клишасом. Генпрокуратура, Минюст, Минкомсвязь и Роскомнадзор раскритиковали законопроект о фейках, однако правительство поддержало документ, оставив положительный отзыв «с учетом замечаний».Власти рекомендовали парламентариям уточнить формулировку, которая разрешает распространение недостоверной информации в случае, если та не угрожает жизни и здоровью граждан, а также массовому порядку.