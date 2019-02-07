Власть, уважать которую не за что

Ни в одной нормальной стране мира власти не додумались до такой наглости, как принять для народа закон о «неуважении» к себе.Это сделали лишь власти России, устроившие в стране несменяемость и назначения на депутатские должности, прикрытые имитацией выборов. Это придумали власти, погрязшие в личном обогащении.Там, где народ может выбирать себе власти, он регулярно применяет принцип неуважения к ним на практике – отказывает в поддержке тем, кто его не устраивает, выбирая тем, кто ему угоден. Свободные выборы – высшая форма неуважения властей. Остро необходимая России.К тому же, этот самый закон о «неуважении властей» разоблачителен – он ясно показывает, что обвиняемый в нашей стране один – народ.А кто же будет наказывать представителей властей за неуважение к народу? Где установлены штрафы и прописан порядок немедленного увольнения или сложения полномочий чиновников и депутатов, которые публично хамят людям, объявляя, что «государство вас рожать не заставляло» или поголовно объявляя тунеядцами и алкашами людей с невысокими пенсиями?Вы, путинские чиновники и депутаты, создали и приняли репрессивный закон о «неуважении к властям»?Отлично.Теперь, для равновесия, принимайте закон о неуважении властями (чиновниками, депутатами) народа и устанавливайте там штрафы, которые вы будете платить за публичное выражение хамского отношения к людям. Пропишите там, как будете увольняться с должностей, если позволите хотя бы одно неуважительное слово в отношении россиян, содержащих вас за свои налоги.Заводите свои турбийоны и принимайтесь за работу.