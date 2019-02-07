Новое уголовное дело о взятке на бывшего зампрокурора

СК возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя прокурора Башкортостана Олега Горбунова за взятку в 3 миллиона рублей.Ранее Горбунову было предъявлено обвинение по двум эпизодам получения взяток в размере 10 млн рублей за прекращение уголовного дела, возбужденного против чиновников мэрии, пишет РИА Новости.Кроме Горбунова к уголовной ответственности по делу привлечены восемь человек, в их числе бывшие заместитель начальника управления прокуратуры Башкортостана Артур Шаретдинов и прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин.Напомним, 26 октября Горбунова задержали в московском аэропорту Шереметьево при попытке уехать за границу. А 28 октября Басманный суд Москвы его арестовал.По версии следствия, в 2017 году Олег Горбунов и Артур Шаретдинов при посредничестве трех лиц получили от первого заместителя главы администрации города Уфы взятку в размере 10 миллионов рублей за отмену постановления о возбуждении уголовного дела в отношении уфимских чиновников за нарушения при переселении граждан из аварийного жилья. После получения взятки Горбунов отменил постановление. В дальнейшем незаконное постановление Горбунова было отменено заместителем Генерального прокурора РФ.Идель.Реалии