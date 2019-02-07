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Оскорбительная выходка очередного единоросса

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Видео, на котором во время заседания Волгоградской областной думы депутат говорит, что пенсию восемь тыс. рублей получают «тунеядцы и алкаши», а малоимущие сами виноваты в своем положении, опубликовал местный портал «Высота 102».

Оскорбительная выходка очередного единоросса


Видео:



Я вступаюсь за алкашей и тунеядцев,
Потому, как сам из этих самых родом.
Слышал много я, но чтоб такого б...дства,
Не припомню. Выбранный народом
Дядя, видимо, уже не помнит жизни.
Кто работает, тот них… не получает,
А при нынешней высокой дешевизне,
Многие питаются отчаянием.
Нет надежды, не на пенсии же ваши
Полагаться, сука, в десять тыщ.
И бухают одинокие мамаши
В фешенебельном районе близ Мытищ.

Сергей Шнуров

***

Депутат Волгоградской областной думы от «Единой России» и бывший гендиректор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Гасан Набиев извинился за свои слова о том, что пенсию в размере восемь тыс. рублей получают «тунеядцы и алкаши». Об этом сообщает ТАСС.

«Я прошу прощения у всех, кого совершенно справедливо возмутило мое неточное высказывание по поводу пенсий», — цитирует агентство политика.

Он пояснил, что «некорректно» привел пример сотрудников предприятия, на котором работал, во время обсуждения пенсионных выплат.

«Однако уточню, что при прежней пенсионной системе так сложилось, что люди, которые работали мало, и те, кто работал, не покладая рук, зачастую получают сейчас практически одинаковую и довольно скромную пенсию. Я, безусловно, считаю, что это несправедливо», — пояснил Набиев.

По его словам, «в приоритете помощь людям, особенно тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации». Также Набиев заявил, что поддержал законопроект об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.

Напомним, видео, на котором во время заседания Волгоградской областной думы депутат говорит, что пенсию восемь тыс. рублей получают «тунеядцы и алкаши», а малоимущие сами виноваты в своем положении, опубликовал местный портал «Высота 102». Издание сообщает, что в декларации депутата о доходах и имуществе за 2016 год указано, что Гасан Набиев заработал 56,5 млн. рублей.

Глава комиссии «Единой России» по этике Василий Пискарев пообещал на следующем заседании дать оценку «возмутительному заявлению» Набиева и обсудить вопрос его дальнейшего пребывания в партии.

Znak.com
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  • 1 | 08.03.2019, 15:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ УЖа! Опубликуйте открытое письмо Путину учительницы из Казани! Думаю, что может получиться интересное обсуждение! Очень Опытный



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