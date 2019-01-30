Непотопляемый Воровской ТСЖ «АдмиралЪ». Часть 1 или начало борьбы за освобождение

Непотопляемый Воровской ТСЖ Адмирал часть № 1 или начало борьбы за освобождение. Товарищество собственников жилья «Наш дом» было создано в 1996 г. в г. Уфе, в него вошли 12 многоквартирных домов, расположенных по ул. Адмирала Макарова.За пятнадцать лет в нашем товариществе работали 4 незаконных председателя правления, которых никто из собственников жилья не избирал, так как общие собрания председатели правления не проводили. Также ни разу перед нами не отчитались за собранные с нас и потраченные деньги. Много раз собственники жилья пытались через суд потребовать отчета от председателей правления, но судебная система была на стороне председателей правления и судьи не хотели рассматривать жалобы собственников жилья и решения выносились в пользу председателей правления.Вместе с построенными домами в ТСЖ «Наш дом» были переданы от застройщика 22 квартиры, от которых осталось 7. Остальные были проданы и переданы за долги, созданные незаконными председателями, поставщикам услуг. Кроме квартир были переданы помещения на 1 этажах наших домов, колясочные. Также все продано.Видео (18+):В 2006 г. 29 декабря 14 собственников жилья назначили себя членами правления, избрали из своего числа председателя правления ТСЖ «Наш дом» Ахметову А.Н., в число правления вошла Лебедева Наталья Викторовна. Формально председателем правления была Ахметова, но фактически руководила товариществом гл.бухгалтер Лебедева. 16 марта 2007 г. члены правления решили переизбрать неугодную Ахметову и назначить Лебедеву. Был составлен протокол № 7 от 16 марта 2007 г. из 14 человек, указанных в протоколе - 5 подписей поддельные: Булашовой Р.А., Юлбарисовой Л.А., Кислициной Л.С., Семенова И.М., Погач С.М., о чем говорит заключение эксперта № 941 от 03.07.2007 г. Экспртно-криминалистического центра МВД по Республике Башкортостан , 5 человек не подписали данный протокол, 4 человека голосовали за избрание Лебедевой председателем правления. Остальные собственники жилья даже не знали о заседании самовольно назначенного правления и его председателя.По жалобе собственника жилья Ахметовой к Депутату Государственного Собрания - Курултая Барсукову В.Ф. по его запросу, с 10 августа по 10 октября 2007 г. Управлением Федеральной регистрационной службы по Республике Башкортостан была проведена внеплановая выездная проверка деятельности ТСЖ «Наш дом». Выявлены многочисленные нарушения: количество голосовавших собственников составляет менее 50 % голосов, что является нарушением п. 3 ст. 135 Жилищного кодекса РФ. В акте проверки идет речь о проведении внеочередного общего собрания 29 декабря 2006 г., но в этот предновогодний день не было проведено никакого общего собрания. Собственники жилья не видели бюллетени голосования, их никто не представлял и не заполнял. Также в акте указано, что избрание правления 29 декабря 2006 г., было незаконным, то есть нелегитимным. Был нарушен п. 1.1. Устава ТСЖ «Наш дом», п. 1 ст. 143 ЖК РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ. В ходе проверки выявлены ряд несоответствий пунктов Устава товарищества Жилищному кодексу РФ: так, подпункты 7.3; 7.7; 7.9 Устава товарищества противоречат ст. 143 ЖК РФ, в части возникновения членства в товариществе собственников жилья. А именно, в Уставе отсутствует указание на то, что членство в товариществе у собственника жилья возникает на основании заявления о вступлении в товарищество. Подпункт 17.3 Устава ТСЖ «Наш дом» устанавливает, что при ликвидации товарищества недвижимое имущество и иное имущество, оставшееся после расчета с бюджетом, банком и др. кредиторами, распределяется между членами товарищества, что противоречит ст. 20 ФЗ «О некоммерческих организациях». Также в ходе проверки было установлено, что п.13.7.8 и п. 15.1 Устава ТСЖ «Наш дом» противоречат друг другу, и остается непонятным, каким органом переизбирается Председатель правления. Таким образом, на основании вышеизложенного, и по результатам проверки – деятельность ТСЖ «Наш дом» не соответствует действующему законодательству. Распоряжением по Федеральной Регистрационной службе РБ, деятельность ТСЖ «Наш дом» была приостановлена сроком на 1 месяц до 10 декабря 2007г. Управление Федеральной Регистрационной службы от 09.10.2007 г. № 11-12-10009 направило письмо за подписью Туйгунова Р.Г. депутату Государственного Собрания – Курултая РБ Барсукову В.Ф., в письме перечислены нарушения в работе товарищества, сообщено о вынесенном письменном предупреждении с указанием допущенных нарушений и сроком их устранения до 30 октября 2007г. В указанные сроки нарушения устранены не были, собрание проведено не было.Государственные органы никак не отреагировали на перечисленные нарушения, и председатель Лебедева осталась на этой должности до 2009 г. Лебедева Н.В работает в ТСЖ «Наш дом» («Адмиралъ») с 1999 г., сначала кассиром, затем бухгалтером, затем гл.бухгалтером и председателем Правления. В 2004 г. без проведения общего собрания и голосования Лебедева получила служебное жилье в д. 26/1 кв. 14 по ул. Адм. Макарова.Оформила квартиру в собственность, продала и купила трехкомнатную в д. 26/ 4 кв. 20.Все эти годы собственники жилья оплачивают коммунальные услуги в кассу нашего офиса. Квитанции по квартплате нам никто не предоставлял. Мы идем в кассу, нам называют сумму, и мы оплачиваем. Иногда, когда сумма, как нам кажется слишком высока, она уменьшается прямо в кассе. И мы оплачиваем меньшую сумму. Много лет касса не инкассировалась. Мы, конечно, не знаем точно, но догадываемся, куда уходили и уходят наши деньги, которые мы оплачиваем за коммунальные услуги. К тому же долги поставщикам услуг на сегодняшний день составляют 27 млн. руб., о чем говорят акты сверок поставщиков услуг с ТСЖ «Адмиралъ» и, которые нам предоставили на 01.01 августа 2019 г.В нарушение п.3 ст.45 ЖК РФ не было проведено общего собрания в 2009 г. С 7 апреля по 7 мая 2009 г. было проведено собрание в форме заочного голосования. В состав правления вошли собственники жилья, которые там находились со дня основания товарищества. Голосование проходило с многочисленными нарушениями жилищного законодательства: ревизионная комиссия не отчиталась перед собранием о собранных и затраченных средствах в нарушение п. 3.ст. 150 ЖК РФ, не был представлен план финансовой деятельности на 2009-2011 гг. в нарушение п. 8, абз. 1 ст. 145 ЖК РФ, не были установлены размеры обязательных платежей , п. 4. ст. 145 ЖК РФ, решения, принятые на собрании не были размещены на досках объявлений, и мы ничего не знаем о результатах голосования в нарушение п. 3 ст. 46 ЖК РФ, мы не знаем где хранятся бюллетени заочного голосования, в нарушение п. 4. ст. 46 ЖК РФ, также какие изменения произошли в Уставе товарищества в нарушение п. 2 ст. 135 ЖК РФ, сколько средств собрано по ст. «капитальный ремонт», почему вместо ревизионной комиссии из числа собственников жилья ТСЖ проверяет нанятый аудитор и бухгалтер, почему ТСЖ «Наш дом» было переименовано в ТСЖ «Адмиралъ» с «Ъ» знаком на конце слова, когда такого варианта не было в бюллетенях голосования. У нас очень много вопросов к председателю правления Лебедевой, которые мы ей задаем в устной и письменной форме, в личных беседах и судебных заседаниях, но ответы мы не получаем.Неравнодушные собственники жилья Ахметова А.Н., Елисеева С.Т., их доверенное лицо Герасимова Г.И. , Руднева Е.М., 30 июля 2009 г. обратилась в Орджоникидзевский районный суд г.Уфа и исковым заявлением о признании недействительным собрания, проведенного в форме заочного голосования, с 7 апреля по 7 мая 2009 г., о признании недействительными заседания правления от 29.12.2006 г. и протокола № 7 от 16 марта 2007 г. о назначении Лебедевой председателем правления ТСЖ «Наш дом», признании протокола № 1 от 11 мая 2009 г. недействительным, просили исключить из ЕГРЮЛ ТСЖ «Адмиралъ», отстранить Лебедеву от должности, передать управление инициативной группе. Судья Мухаметова Н.М. несколько месяцев не рассматривала по существу исковое заявление, затем 12 ноября 2009 г. по ходатайству Лебедевой обратила внимание на истцов и вынесла определение о том, что Ахметова А.Н., Елисева С.Т. не являются собственниками жилья (документы на право собственности были представлены).Герасимова Г.И., проживающая в д.26/1 участвовала в собрании собственников жилья своего дома 28.04.2009 г. и вышла из ТСЖ «Наш дом» (неуказанно в состав какого ТСЖ вошла Герасимова), а Руднева Е.М. вошла в состав иного ТСЖ «Адмирал» (без «Ъ» знака). Не были приняты во внимание доказательства оплаты квартплаты Рудневой в ТСЖ «Адмиралъ» и остальных истцов. Судья Мухаметова Н.М. исключила жилые д. 26/3; 26/4; 26/5 по ул. Адм.Макарова из состава ТСЖ «Адмиралъ», а заодно и жилой д.26/1 по той же улице. Исковое заявление оставила без рассмотрения.Истцы обратились в Верховный Суд Республики Башкортостан с кассационной жалобой на определение судьи Мухаметовой и 22 декабря 2009 г. судебная коллегия определила отменить определение от 12 ноября 2009 г. и направила дело в то же суд на рассмотрение по существу заявленных требований.Далее наши исковые требования рассматривала судья Троценко Ю.Ю. Она не удовлетворила ходатайство истцов о предоставлении бюллетеней заочного голосования. Наши обращения письменные и устные о предоставлении бюллетеней заочного голосования на судебных заседаниях замалчивались, игнорировались, мы так и не увидели какое количество голосов собрала Лебедева. 25 мая 2010 г. судья Троценко вынесла решение о признании протокола № 7 от 16 марта 2007 г. недействительным, в остальной части заявленных требований без объяснений отказала.В мае 2011 г. закончился второй период работы Лебедевой в должности председателя правления. Назначенное на 15 августа общее собрание в Башгосфилармонии, не состоялось из-за отсутствия кворума, повторное собрание в нарушение п.3 ст.45 ЖК РФ Лебедева не проводила, а сразу на собрании объявила о заочном голосовании. Срок голосования окончен 14 сентября, результаты нам не известны. Лебедева продолжает работать председателем.Проанализировав сложившуюся ситуацию, собственники жилья ТСЖ «Адмиралъ» поняли, что у них есть только одно право – оплачивать коммунальные платежи в кассу офиса ТСЖ «Адмиралъ» и не требовать никаких отчетов о полученных от них и затраченных средствах.Несогласные со сложившейся ситуацией собственники жилья д. 26/1 по ул. Адм. Макарова, решили выйти из ТСЖ «Адмиралъ» и создать свое товарищество на базе одного дома, ведь судья Мухаметова уже исключила д. 26/1 из ТСЖ «Адмиралъ». Подготовка и проведение собраний проходили в соответствии с Жилищным Кодексом РФ. Были проведены три общих собрания – 28 апреля, 17 декабря 2009 г. и заочное голосование, окончившееся 20 декабря 2009 г. Собственники жилья были оповещены за 10 дней о проведении собрания, были подписаны реестры о получении Уведомлений и полученных бюллетенях голосования, а также участвовавших в собрании. Составлены протоколы № 1 от 28.04.2009 г., № 2 от 17.12.2009 г. № 3 от 20.12.2009 г., собственниками жилья лично были заполнены бюллетени заочного голосования. По результатам голосования , было набрано 60 % голосов, собственники жилья проголосовали за создание ТСЖ «Мой дом». Был избран состав правления и председатель правления Герасимова Г.И. Протоколы проведенных собраний, и все необходимые документы были сданы на регистрацию в 39 ИФНС. Получив правоустанавливающие документы, мы открыли расчетный счет в Сбербанке России, приобрели программу 1-С Предприятие, Клиент-банк.Собственники жилья написали заявления о выходе из ТСЖ «Адмиралъ» и вступлении в ТСЖ «Мой дом». Заявления были переданы членами правления вместе с письмом исх. № 7 от 02.02.2010 г.(вх.ТСЖ «Адмиралъ» № 07 от 02.02.2010 г.) о выходе и просьбой предоставить разделительный баланс по принадлежащему нам совместному имуществу. Затем 4.02.2010 г. вх. ТСЖ «Адмиралъ» №9 направлено Соглашение между ТСЖ «Мой дом» и ТСЖ «Адмиралъ» «О порядке совместного обслуживания инженерных коммуникаций и оборудования ж/д 26/1 по ул. Адм. Макарова». Были и другие письма в адрес правления ТСЖ «Адмиралъ», но все они остались без ответа.Правление ТСЖ «Мой дом» обратилось с письмами к поставщикам услуг с просьбой заключить договора с МУП «Уфаводоканал», ООО «Лифтмонтаж», ООО «Баштеплосбыт» и др. организации, но в ответ получили отказ.4 февраля 2010 г. председатель правления Лебедева обратилась в Орджоникидзевский районный суд г. Уфы с иском к ТСЖ «Мой дом» о признании недействительным решения общего собрания собственников жилья в д. 26/1, проведенного 28 апреля 2009 г., о признании недействительным решения общего собрания собственников жилья в д. 26/1, проведенного 20.12.2009 г., о признании недействительной государственную регистрацию ТСЖ «Мой дом» и об исключении из ЕГРЮЛ. Первое судебное заседание состоялось уже 8 февраля 2010 г. без участия ТСЖ «Мой дом» , так как я не получила повестку в суд. Работник п/о №81 Колчанова О. положила ее в почтовую ячейку ТСЖ «Мой дом», не передала в руки под расписку. На первом заседании судья Батршина Ю.А. определила запретить ТСЖ «Мой дом» совершать какие- бы то ни было и при любых обстоятельствах действия, установленные Уставом ТСЖ «Мой дом». Определение об обеспечении иска привели в исполнение немедленно. Доказательства по данному делу исследованы не были. В определении не указаны конкретные обстоятельства, по которым суд считает, что заключение гражданско-правовых договоров существенно затруднит или сделает невозможным исполнение решения. Из заявления истца о принятии мер обеспечения усматривается, что он фактически ставит вопрос об удовлетворении иска до рассмотрения дела по существу, но суду такое право законом не предоставлено.Обеспечительные меры были приняты судом еще до рассмотрения дела по существу, но ведь всегда есть риск причинения ответчику убытков в связи с тем, что и сам иск и обеспечительные меры могут оказаться необоснованными. В соответствии с ч. 3 ст. 140 ГПК судья, допуская меры по обеспечению иска в стадии подготовки дела к судебному разбирательству, не связан инициативой заявителя и должен обеспечить соразмерность мер по обеспечению иска заявленным требованиям.Истец и ответчик при обеспечении иска равноправны, поэтому их интересы защищаются законом в одинаковой мере. В данном случае наши права ответчика при вынесении определения были нарушены, а требования истца по обеспечению иска – завышены.Также суд нарушил нормы процессуального права, а именно «Подведомственность» гл. 4 нового Арбитражного процессуального кодекса РФ. Если истец не был согласен на передачу его дела судом общей юрисдикции в Арбитражный суд, то суд общей юрисдикции должен был прекратить производство по делу в связи с его не подведомственностью суду общей юрисдикции . Кроме того, судья Батршина не выдала истцу исполнительный лист и не направила копию в ТСЖ «Мой дом». Исполнительный лист не был направлен в службу судебных приставов для исполнения, так как оно не могло быть исполнено в связи с тем, что определение уже запрещало осуществлять деятельность ТСЖ «Мой дом», что является нарушением норм материального права.ТСЖ «Мой дом» было ликвидировано 2 августа 2010 г., из материалов дела исчезли расчеты по голосованию в ТСЖ «Мой дом», подтверждающие, что было набрано в соответствии с п. 1 ст. 136 ЖК РФ более 50 % голосов и оставлены расчеты председателя Лебедевой, с менее 50% голосов. Она за нас все рассчитала.По ликвидации ТСЖ «Мой дом», члены правления произвели оплату через расчетный счет ТСЖ «Адмиралъ» поставщикам услуг за тепло, воду и водоотведение.Закончив таким образом разбираться с ТСЖ «Мой дом», Лебедева обратилась в Мировой суд Орджоникидзевского района г.Уфы о взыскании с собственников жилья тех сумм, которые они оплачивали на расчетный счет своего товарищества. Мировая судья Орджоникидзевского района г. Уфы Патрикеева А.Н. рассматривала дела сначала индивидуально, а затем по ходатайству ответчиков объединила в два производства. К ответчикам относилась предвзято, как должникам, не рассматривала ситуацию в целом. Истцам же давала консультации после окончания судебных процессов.Доверенное лицо ТСЖ «Адмиралъ» по 20 минут задерживалась в зале суда после процесса. На наши устные предупреждения о недопустимости такого поведения судья Патрикеева лишь раздраженно передергивала плечами, а на письменные жалобы в Орджоникидзевский районный суд, председатель суда Шайхисламова Р.У. ответила, что данные жалобы не нашли своего подтверждения.Однако повестки в суд получили не все собственники, так как работник почтового отделения № 81 Колчанова О. (по договоренности с Лебедевой), не доносила их до ответчиков, чтобы на процессе присутствовал только истец. В результате ничего не подозревавшие собственники жилья бывшего ТСЖ «Мой дом» получили Постановление службы судебных приставов Орджоникидзевского района о взыскании с них значительно завышенных денежных средств. Деньги были в принудительном порядке сняты со счетов «задолжников». Одни собственники жилья, которые получили повестки в суд и участвовали в судебных разбирательствах были освобождены от уплаты, а другие должны выплатить в ТСЖ «Адмиралъ» разные суммы, в зависимости от сделанных по завышенным тарифам расчетам. В Орджоникидзевском районном суде судьей Мусиным также не принимаются расчеты сделанные собственниками жилья с их доказательствами, и решение судьи Патрикеевой остается в силе.Разобравшись собственниками жилья неугодного дома, Лебедева обратилась в Прокуратуру Орджоникидзевского района с требованием поддержать заявления троих жителей нашего дома Храмова О.К. кв.31, Шайхутдинова Р.А. кв.4 и Якина А.А. кв.8, о возбуждении уголовного дела в отношении меня бывшего председателя правления ТСЖ «Мой дом» Герасимовой Г.И. по факту мошенничества. Сумма составила 40 тыс. руб. Уголовное дело возбудили 30.06.2011 г. Я узнала об этом 14 сентября, когда ко мне явился следователь СО по РПТО ОМ №5 при УВД по г. Уфа РБ Нигаметзянов Н.И. с Постановлением о разрешении производства обыска в квартире. Были изъяты оригиналы документов. Я написала полное объяснение всей ситуации по причинам создания нашего товарищества, о проведенных собраниях, по всей деятельности с полным финансовым объяснением и предоставлением финансовых документов, из которых видно, что в моих действиях, как председателя правления, не усматривается уголовная ответственность.Следователь Нигаметзянов, на первом допросе показал мне справку о том, что якобы я уже была осуждена за хулиганство в 1999 г. Я сказала, что судимости у меня нет и обратилась за справкой в МВД г. Уфы. На приеме в МВД мне сказали, что я пришла не по адресу в этом месте справки получают те, кто был осужден и судимость погашена. По телефону я разговаривала с работником МВД, спросила , есть ли мои данные в общей базе. По телефону ответили, что нет, посоветовали заявление оставить, придти за ответом 20 октября 2011 г. , спросили для чего мне нужна справка? Я ответила, что в материалах заведенного на меня уголовного дела мне показали справку о моей якобы судимости и все данные в ней были мои, паспортные в том числе.Регистрация указана по ул. Ад.Макарова д.26/1 кв.2. По данному адресу квартира принадлежит мне, но я всегда была зарегистрирована по другому адресу. Те, которые составили эту справку, не знали об этом. После моего посещения МВД следователь сказал, что произошла ошибка, и на справке появился штамп о том, что я не была судима. Следователь с сочувствием смотрел на меня и сказал, что было бы хорошо, если бы судебный процесс проходил не в Орджоникидзевском районе, так как здесь меня ничего хорошего не ждет! До начала судебного разбирательства результат процесса ему известен!За выход из ТСЖ «Адмиралъ», создание другого товарищества собственники жилья должны быть наказаны! Крепостное право отменили, но мы продолжаем оставаться крепостными Лебедевой! При моем ознакомлении с материалами дела в кабинет следователя вошел его начальник и поинтересовался, почему до сих пор он не написал отказной материал в отношении ТСЖ, так как фактов мошенничества нет и сроки прошли? Нигаметзянов ответил, что не написал, так как Прокуратура Орджоникидзевского района не принимает отказной материал, на вопрос «Почему?» Нигаметзянов замялся и ничего не ответил.Много лет мы обращаемся в разные государственные, правоохранительные органы с просьбами разобраться в нашей ситуации. Мы обращались к начальнику ОМ № 5 Шафикову И.Т, отдела полиции № 5 подполковнику Ахмадиеву Э.Р., в Прокуратуру района, г.Уфы, и Республики Башкортостан, в службу экономической безопасности МВД РБ, Начальнику УБЭП МВД по РБ подполковнику милиции Черницеву Ю.А., Министру Внутренних дел РФ по РБ генерал-лейтенанту милиции Алешину И.В., Главе Администрации г.Уфы Качкаеву В.Р., Государственную Жилищную инспекцию, Налоговую инспекцию района и города, Руководителю Приемной Президента Российской Федерации в Республике Башкортостан Капишникову П., Президенту Республики Башкортостан Хамитову Р.З., Президенту Российской Федерации Медведеву Д.А.. Все жалобы переданы в Прокуратуру Орджоникидзевского района и мы получаем ответ из Прокуратуры Орджоникидзевского района о том, что «ТСЖ является самостоятельным хозяйствующим субъектом, вмешательство, в дела которого со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления, будет противоречить основам гражданского законодательства РФ». Также рекомендуют обратиться в ревизионную комиссию, ТСЖ «Адмиралъ», которой никогда не было. Отчет в ТСЖ «Адмиралъ» о финансово-хозяйственной деятельности составляет приглашенный аудитор Зайцева Ирина Юрьевна, квалификационный аттестат аудитора которой действителен до 10.09.2008 г. По результатам ее проверки в ТСЖ «Адмиралъ» все прекрасно, однако откуда долги поставщикам услуг в размере 10 млн. рублей?По заявлению собственников жилья в ИФНС Орджоникидзевского района г.Уфы была проведена проверка ТСЖ «Адмиралъ». Результаты проверки и Акт были переданы председателю Лебедевой. Собственники, написавшие заявление не получили никакого ответа!Мы обращались с жалобами к начальнику УО и КПП Ф.З.Биктемировой в КСО Участок организации и контроля производственных процессов на плохую работу почтового отделения № 81, на недонесение судебных повесток ответчикам, в филиал ФГУП «Почта России» Уфимский почтамт. Заместитель начальника Некрасова Н.Ю. нам ответила, что был проведен опрос жителей нашего дома, в ходе которого получены положительные письменные отзывы о работе данного почтальона. Парадоксальная ситуация, в результате хорошей работы почтальона, собственники жилья не получили повестки в суд, проиграли процесс и заплатили свои деньги второй раз.Ни одна наша жалоба, подкрепленная документами, не нашла должного отзыва ни в одной государственной структуре! Как же у нас все безнадежно!Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Я повторно обращаюсь к Вам! Помогите! Что нужно сделать, какие еще документы предоставить, чтобы наши обращения были услышаны? Тем более, сейчас, когда на меня завели уголовное дело. За 8 месяцев деятельности ТСЖ «Мой дом» собрали 4 тома документов, в которых одни и те же документы переходят из одного тома в другой. А сейчас их собираются передать в суд и конечно наказать виновницу, посмевшую выйти из ТСЖ «Адмиралъ»!С уважением Герасимова Галина Ивановна.Славу Богу справедливость победила и невинного человека Герасимову Галину Ивановну не привлекли к уголовной ответственности, но она не выдержила и переехала в Москву к сыну, а Лебедева Н.В. осталась править единолично, дальше в ТСЖ.