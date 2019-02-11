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Антон Орехъ: Я вас явно не уважаю!

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Уважение нужно заслужить. Можно заставить бояться, трепетать, но уважать заставить невозможно. Уважение возникает само, безо всяких специальных законов и принуждения. Наказывать за неуважение к тебе – это что-то уже из блатного уклада, а не из мира нормальных людей.

Антон Орехъ: Я вас явно не уважаю!


Заставлять уважать тебя под страхом наказания – это значит признать, что уважать тебя не за что и по доброй воле никто тебя уважать не станет. В наших кодексах достаточно наказаний за оскорбления, клевету, унижение человеческого достоинства, за мат – да за что угодно.

Всех этих статей и параграфов более чем достаточно, чтобы наказать каждого из нас. Но для начальства теперь будет особая статья. У него очень ранимая душа, начальство любое слово, кроме восхвалений, расценивает как оскорбление, и обижается на любое сомнение в его непогрешимости. Нет и не может быть четких критериев понятию «явное неуважение к государственным органам».

Вот я сейчас без матерных слов, без таких цензурных определений, как «дебилы» и «недоумки» могу просто сказать, что нашу власть я абсолютно не уважаю! Я не уважаю ее органы открыто и явно. Я не уважаю их настолько, насколько это возможно. Без оскорблений, без хамства – я просто испытываю к основной массе этих людей брезгливость.

И вот как раз они, власть и ее органы, должны бы ответить по какой-то статье за явное неуважение к народу. За пренебрежительное, высокомерное, наплевательское отношение к людям.

Они называют вас то экскрементами, то еще чем похлеще – и вот они вот за это не ответят никак! Вы даже не можете их переизбрать! А теперь не можете и слова про них сказать – иначе вас замордуют штрафами, а могут и в камеру усадить на пару недель.

Закон этот принят очень своевременно. Он принят именно в тот момент, когда граждане потихоньку снимают розовые очки и от проблем Сирии и Донбасса, наконец, поворачиваются к своим собственным и задают вопросы: а какого лешего тут происходит и кто все эти люди с толстыми мордами в дорогих костюмах, которые призывают нас затянуть пояса?

И чтобы вопросов не возникало, принят закон, чтобы вы все заткнулись. И прониклись явным молчаливым уважением.

Антон Орехъ, Эхо Москвы
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  • # 1 | 11.03.2019, 09:23 | Автор: юнг
    Публикации: 342 | Комментарии: 36919 | Рейтинг: +5643,5

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  • 2 | 11.03.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Ты меня уважаешь? Тада пей!

- Антон Орехъ: Я вас явно не уважаю!

- Тада не пей!

-------------------

Им не уважение к себе нужно, а чтоб народ заткнулся.



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  • 3 | 11.03.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
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По этому поводу есть хорошая пословица: "Не место красит человека, а человек место" Уважат только за то что какоето существо заняло руководящий пост, черт знает каким образом,- или благодаря личным связям, либо через постель, либо просто купило, это значит не уважать себя, потерять Честь!
"Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!"



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  • 4 | 11.03.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
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При Советской власти весьма популярны были критика и самокритика.
Разумеется, начальство не очень-то любило признавать свои промахи.
Но существовал перекрёстный контроль со стороны трудового коллектива,
партийной и комсомольской организаций. Весьма действенной была сатира.

Начальство опасалось обвинений в т.н. "зажиме критики" и делало выводы.



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  • 5 | 11.03.2019, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Чем дальше тем веселее, я все жду приходи Распутина№2.



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  • 6 | 11.03.2019, 13:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Власть нужно уважать !
Да здравствует Путин !
Да здравствует Единая Россия!
Я горжусь, что у меня такая страна и такой президент! Очень Опытный



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  • # 7 | 11.03.2019, 13:55 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 8 | 11.03.2019, 15:36 | Автор: san-ufa
    Публикации: 194 | Комментарии: 1367 | Рейтинг: +452,5
Я тоже не уважаю эту власть, её органы и органы местного самоуправления (самоуправства!). И она меня очень не уважает, не любит и, конечно, не боится!
По моему мнению "... в РФ возведена пирамида власти от Кремля и ГД РФ до сельсовета, вертикали и горизонтали которой тесно переплетены между собой, повязаны круговой порукой коррупции, некомпетентности, вранья и воровства. Власть в стране узурпирована «фискально-врально-репрессивно-воровской-деэкологической-маф
иозно-олигархической-бесчеловечно-агрессивной диктатурой-группировкой «друзей-олигархов» В.Путина. Нет в России независимых друг от друга, от «друзей-олигархов» и Путина судов, ветвей власти, местного самоуправления, нет реальных уполномоченных по правам человека, СМИ, ЦИК, УИК. Нет выборов!
И реального федерализма в России тоже нет! Одно название «Федерация» …
Президент, законодатели, органы власти, МСУ, суд, прокуратура, полиция, ФСБ, ФСО, СКР, перекраивая под себя Конституцию, изобретая антинародные законы, нарушают социальные, экологические, жилищные, иные права и свободы граждан, хотя по должности обязаны их защищать".



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  • # 9 | 11.03.2019, 17:15 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 10 | 11.03.2019, 17:39 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 11 | 11.03.2019, 17:50 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 12 | 11.03.2019, 19:24 | Автор: юнг
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  • 13 | 11.03.2019, 19:34 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 11.03.2019, 15:36 | Автор: san-ufa
Публикации: 194 | Комментарии: 1367 | Рейтинг: +452,5
****
А что по этому поводу думают бузова и малаховы?



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