- Антон Орехъ: Я вас явно не уважаю!

Уважение нужно заслужить. Можно заставить бояться, трепетать, но уважать заставить невозможно. Уважение возникает само, безо всяких специальных законов и принуждения. Наказывать за неуважение к тебе – это что-то уже из блатного уклада, а не из мира нормальных людей.Заставлять уважать тебя под страхом наказания – это значит признать, что уважать тебя не за что и по доброй воле никто тебя уважать не станет. В наших кодексах достаточно наказаний за оскорбления, клевету, унижение человеческого достоинства, за мат – да за что угодно.Всех этих статей и параграфов более чем достаточно, чтобы наказать каждого из нас. Но для начальства теперь будет особая статья. У него очень ранимая душа, начальство любое слово, кроме восхвалений, расценивает как оскорбление, и обижается на любое сомнение в его непогрешимости. Нет и не может быть четких критериев понятию «явное неуважение к государственным органам».Вот я сейчас без матерных слов, без таких цензурных определений, как «дебилы» и «недоумки» могу просто сказать, что нашу власть я абсолютно не уважаю! Я не уважаю ее органы открыто и явно. Я не уважаю их настолько, насколько это возможно. Без оскорблений, без хамства – я просто испытываю к основной массе этих людей брезгливость.И вот как раз они, власть и ее органы, должны бы ответить по какой-то статье за явное неуважение к народу. За пренебрежительное, высокомерное, наплевательское отношение к людям.Они называют вас то экскрементами, то еще чем похлеще – и вот они вот за это не ответят никак! Вы даже не можете их переизбрать! А теперь не можете и слова про них сказать – иначе вас замордуют штрафами, а могут и в камеру усадить на пару недель.Закон этот принят очень своевременно. Он принят именно в тот момент, когда граждане потихоньку снимают розовые очки и от проблем Сирии и Донбасса, наконец, поворачиваются к своим собственным и задают вопросы: а какого лешего тут происходит и кто все эти люди с толстыми мордами в дорогих костюмах, которые призывают нас затянуть пояса?И чтобы вопросов не возникало, принят закон, чтобы вы все заткнулись. И прониклись явным молчаливым уважением.