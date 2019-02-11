Люксембург: Духовные скрепы от Димона

Блогер Рустем Адагамов сообщил в твиттере, что кортеж Дмитрия Медведева вечером 5 марта перекрыл движение в центре Люксембурга, где премьер-министр России находится с официальным визитом.«Перекрыт весь район, даже пожарных привезли», — написал он, добавив, что видео прислал ему знакомый, который живет в герцогстве. По словам Адагамова, премьер в этот момент ужинал в ресторане Masconi.Видео: