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Люксембург: Духовные скрепы от Димона

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Блогер Рустем Адагамов сообщил в твиттере, что кортеж Дмитрия Медведева вечером 5 марта перекрыл движение в центре Люксембурга, где премьер-министр России находится с официальным визитом.

Люксембург: Духовные скрепы от Димона


«Перекрыт весь район, даже пожарных привезли», — написал он, добавив, что видео прислал ему знакомый, который живет в герцогстве. По словам Адагамова, премьер в этот момент ужинал в ресторане Masconi.

Видео:







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  • 1 | 11.03.2019, 09:29 | Автор: юнг
    Публикации: 342 | Комментарии: 36919 | Рейтинг: +5643,5
Митя скоро получит пинок под зад и рванет на свои виноградники в Тоскане.



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  • 2 | 11.03.2019, 09:36 | Автор: юнг
    Публикации: 342 | Комментарии: 36919 | Рейтинг: +5643,5
МОСКВА, 9 фераля - РИА Новости. Президент России Дмитрий Медведев возмущен гигантскими размерами воровства в системе госзакупок - более 1 триллиона рублей в год.

На совещании по исполнению поручений главы государства начальник его Контрольного управления Константин Чуйченко сообщил, что "в данный момент на рынке закупок для государственных и муниципальных нужд незаконно расходуется до 5 триллионов рублей бюджетных средств".

"В этой сфере работают порядка 260 подрядчиков и поставщиков, ежегодно более 10 миллионов контрактов заключается. Экономические эффект от очищения порочных закупок, по самым консервативным оценкам, может превысить 1 триллионов рублей", - сказал Чуйченко.
"Это что означает, если выражаться простым русским языком: то есть, объем воровства можно снизить на триллион рублей", - отреагировал президент.
По его словам, "уже сейчас понимаем, что в этой сфере гигантские суммы присваиваются чиновниками и недобросовестными коммерсантами".

===================Митя возмущён? Билять, не понимаю!



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  • 3 | 11.03.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...объем воровства можно снизить на триллион рублей", - отреагировал президент.
По его словам, "уже сейчас понимаем, что в этой сфере гигантские суммы присваиваются чиновниками"...

-----------------------------------------

Выросло новое поколение, воспитанное на призыве Ельцина "Обогащайтесь!"

Типа, "плодитесь и размножайтесь". Они уже завидуют ворам: "Умеют жить!"

Всё оттого, что у государства ложное целеполагание, воспроизводящее порок.



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  • 4 | 11.03.2019, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С такими "властителями" как димон о каком имедже РФ на международной арене может идти речь?!
Кстати в тему:
Разведка США изучила распорядок дня Путина, он работает пару часов в день. Долгое время разведка США следила за президентом РФ Владимиром Путиным и изучала его режим дня и чем живет нынешний президент России. В отчет разведки говорится о том, что Путин работает максимум три часа в сутки, так как боится потерять свое здоровье. На данный момент Путин находится в отличной форме.
В докладе говорится о том, что Владимир Владимирович проводит большую часть своего времени не в Кремле, а в Сочи.



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  • 5 | 11.03.2019, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...проводит большую часть своего времени не в Кремле, а в Сочи."

------------------------------

"За несколько минут до катастрофы командир воздушного судна вышел в салон, а вернуться не смог: его коллега заперся в кабине и не пускал капитана.

«Человек снаружи легонько стучит в дверь, но ответа нет. Тогда он стучит сильнее - ответа нет. Ответа вообще больше не было. Слышно, как он пытается выбить дверь», - рассказал ранее высокопоставленный источник в следствии.

Напомним, самолет ... разбился 24 марта ...: воздушное судно на большой скорости врезалось в склон горы. На борту находились 150 (млн???) человек. Выжить не удалось никому."

=====================

Вот что значит оставлять своё рабочее место.



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  • 6 | 11.03.2019, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Упустил власть, трусливый дурачок, сейчас обстановка была бы лучше, "врагов" меньше, как не ругай более адекватный чем лысенький.



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  • 7 | 11.03.2019, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 11.03.2019, 09:29 | Автор: юнг
Публикации: 342 | Комментарии: 36896 | Рейтинг: +5646,9

Митя скоро получит пинок под зад и рванет на свои виноградники в Тоскане.
************************************************************
*******
Нет, мы несоглассны. В Сибирь его всместе со своим дружками в китайские парники, на месте вырубленной тайги и жить в землянке. Попугае канареечные кроссовки 39 размера, заместо кирзачей, носить пигмею обязательно, как привилегия перед остальными.



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  • # 8 | 11.03.2019, 13:58 | Автор: юнг
    Публикации: 342 | Комментарии: 36919 | Рейтинг: +5643,5

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  • # 9 | 11.03.2019, 14:09 | Автор: юнг
    Публикации: 342 | Комментарии: 36919 | Рейтинг: +5643,5

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  • 10 | 11.03.2019, 15:46 | Автор: san-ufa
    Публикации: 194 | Комментарии: 1367 | Рейтинг: +452,5
Он (Медведев Д.А.) нам "не Димон" и не премьер-министр! А за уточку обидно.



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  • 11 | 11.03.2019, 15:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
как его туда пустили? его обитель это Мордор.



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  • # 12 | 11.03.2019, 16:40 | Автор: юнг
    Публикации: 342 | Комментарии: 36919 | Рейтинг: +5643,5

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  • 13 | 11.03.2019, 18:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
они давно купили полЛюксембурга,кто платит тот заказывает перекрытие кислорода,даже в люксембургах



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  • # 14 | 11.03.2019, 19:25 | Автор: юнг
    Публикации: 342 | Комментарии: 36919 | Рейтинг: +5643,5

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