Люксембург: Духовные скрепы от Димона

«Перекрыт весь район, даже пожарных привезли», — написал он, добавив, что видео прислал ему знакомый, который живет в герцогстве. По словам Адагамова, премьер в этот момент ужинал в ресторане Masconi.
Видео:
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