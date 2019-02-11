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Допрокурорил: Бывший первый зампрокурора РБ оставлен под арестом до лета

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Следователь недоволен, что Олег Горбунов не сотрудничает. Ленинский районный суд Уфы сегодня продлил еще на три месяца срок ареста бывшему первому заместителю прокурора Башкирии Олегу Горбунову (занимал эту должность с 2009 года). Он был задержан 26 октября прошлого года в московском аэропорту Шереметьево при попытке, как сообщало следствие, покинуть страну.

Допрокурорил: Бывший первый зампрокурора РБ оставлен под арестом до лета


Как прозвучало в суде, прокурору инкриминируют три эпизода получения взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ранее было известно только об одном эпизоде — по версии следствия, в 2017 году Олег Горбунов через посредника получил 10 млн руб. от бывшего вице-мэра Уфы по строительству Александра Филиппова. Деньги предназначались, как полагают в СКР, за прекращение уголовного дела по подозрению чиновников мэрии, в том числе господина Филиппова, в превышении должностных полномочий.

Сегодня в суде следователь башкирского управления СКР Дмитрий Кузнецов ходатайствовал о продлении ареста экс-прокурору до 10 июня. Он сообщил, что расследование дела далеко до завершения: необходимо опросить еще около 30 свидетелей, провести 10 обысков и выемки в 30 банках.

При этом, полагает следователь, Олег Горбунов может скрыться от следствия: он, например, не выдал СКР свой загранпаспорт и отказывается сотрудничать. Состояние здоровья экс-прокурора позволяет ему находиться в СИЗО, уверен следователь. Кроме того, заявил он, расследование третьего эпизода взятки только началось — уголовное дело по этому факту было возбуждено 4 марта.

В свою очередь, адвокат Олега Горбунова Павел Пакутин ходатайствовал об освобождении подзащитного под домашний арест. Он сообщил, что скрываться его клиент не намерен, распространенные ранее следствием данные о том, что Олег Горбунов якобы пытался из Москвы выехать за рубеж и скрыться, недостоверны. «У него нет загранпаспорта»,— сказал защитник.

Сам Олег Горбунов поддержал ходатайство защиты. Он сообщил, что в СИЗО полтора месяца провел в одиночной камере, где нет горячей воды, работает только одна лампочка, из-за которой он теряет зрение. Сотрудничать со следствием, как следовало из выступления Олега Горбунова, он готов, только если будет находиться в цивилизованных условиях.

Олег Вахитов, Коммерсант
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  • 1 | 11.03.2019, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При этом, полагает следователь, Олег Горбунов ... отказывается сотрудничать
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Что он лох какой нибудь чтобы сотрудничать со следствием,- он прокурор и знает, начни сотрудничать обдерут как липку и все равно посадят, а так посадят лет на 7-8, лет через 5 он выйдет по УДО, и выйдет ни нищебродом а вполне обеспеченным человеком.



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  • 2 | 11.03.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
сотрудничай-несотрудничай, вода холодная-горячая, лампочка одна-две, прокурор-адвокат - какая разница - вором был вором и останется



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  • 3 | 11.03.2019, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
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А где его секс плетка, может рвется на волю, жить без нее не может.



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  • Эксперт
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  • 4 | 11.03.2019, 12:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1912 | Комментарии: 63296 | Рейтинг: +12209,8
"что в СИЗО полтора месяца провел в одиночной камере, где нет горячей воды, работает только одна лампочка, из-за которой он теряет зрение." - а когда был надзорным - не волновало, что другие теряют зрение при одной лампочке и отсутствует горячая вода в камерах?

Так и будете сидеть. И улучшать условия бывшим пуйло-холуям - в недалеком будущем - никто не будет - скажите спасибо, что бутылкой из-под шампанского и прочими пытками либералы не увлекаются... а вот мелкие пакости в условиях содержания - в камерах для таких, как вы - останутся. И это - справедливо.



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  • 5 | 11.03.2019, 14:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чистосердечное признание облегчает совесть, но увеличивает срок



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  • Наблюдатель
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  • 6 | 11.03.2019, 15:04 | Автор: san-ufa
    Публикации: 194 | Комментарии: 1367 | Рейтинг: +452,5
"... адвокат Олега Горбунова Павел Пакутин ходатайствовал об освобождении подзащитного под домашний арест" на Канарах, но оставили на нарах.
И это правильно! Там же, по моему мнению, должны быть и те, кто давал, и те, кто заносил (передавал!) деньги.
О некоторых из них я писал в статье "Аварийное жильё и чиновное жульё. Часть вторая. Суд идёт!" от 5-го марта с. г.



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  • 7 | 11.03.2019, 16:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 Чистосердечнеое признание облегчает работу следователя,но утяжеляет участь обвиняемого . Говоря научным языком



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  • 8 | 11.03.2019, 16:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему б не делать следственный изолятор с лечением и без лечения , с комфортными условиями и без них , но все за дополнительную оплату, пусть даже вполне приемлемую! Почему -то государственные мужи на работе такие крепкие , и здоровые, а в Сл ИИзол - сразу квелые и умирающие? Или даже обезноженнные.?



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