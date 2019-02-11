Допрокурорил: Бывший первый зампрокурора РБ оставлен под арестом до лета

Следователь недоволен, что Олег Горбунов не сотрудничает. Ленинский районный суд Уфы сегодня продлил еще на три месяца срок ареста бывшему первому заместителю прокурора Башкирии Олегу Горбунову (занимал эту должность с 2009 года). Он был задержан 26 октября прошлого года в московском аэропорту Шереметьево при попытке, как сообщало следствие, покинуть страну.Как прозвучало в суде, прокурору инкриминируют три эпизода получения взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ранее было известно только об одном эпизоде — по версии следствия, в 2017 году Олег Горбунов через посредника получил 10 млн руб. от бывшего вице-мэра Уфы по строительству Александра Филиппова. Деньги предназначались, как полагают в СКР, за прекращение уголовного дела по подозрению чиновников мэрии, в том числе господина Филиппова, в превышении должностных полномочий.Сегодня в суде следователь башкирского управления СКР Дмитрий Кузнецов ходатайствовал о продлении ареста экс-прокурору до 10 июня. Он сообщил, что расследование дела далеко до завершения: необходимо опросить еще около 30 свидетелей, провести 10 обысков и выемки в 30 банках.При этом, полагает следователь, Олег Горбунов может скрыться от следствия: он, например, не выдал СКР свой загранпаспорт и отказывается сотрудничать. Состояние здоровья экс-прокурора позволяет ему находиться в СИЗО, уверен следователь. Кроме того, заявил он, расследование третьего эпизода взятки только началось — уголовное дело по этому факту было возбуждено 4 марта.В свою очередь, адвокат Олега Горбунова Павел Пакутин ходатайствовал об освобождении подзащитного под домашний арест. Он сообщил, что скрываться его клиент не намерен, распространенные ранее следствием данные о том, что Олег Горбунов якобы пытался из Москвы выехать за рубеж и скрыться, недостоверны. «У него нет загранпаспорта»,— сказал защитник.Сам Олег Горбунов поддержал ходатайство защиты. Он сообщил, что в СИЗО полтора месяца провел в одиночной камере, где нет горячей воды, работает только одна лампочка, из-за которой он теряет зрение. Сотрудничать со следствием, как следовало из выступления Олега Горбунова, он готов, только если будет находиться в цивилизованных условиях.