Как прозвучало в суде, прокурору инкриминируют три эпизода получения взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ранее было известно только об одном эпизоде — по версии следствия, в 2017 году Олег Горбунов через посредника получил 10 млн руб. от бывшего вице-мэра Уфы по строительству Александра Филиппова. Деньги предназначались, как полагают в СКР, за прекращение уголовного дела по подозрению чиновников мэрии, в том числе господина Филиппова, в превышении должностных полномочий.
Сегодня в суде следователь башкирского управления СКР Дмитрий Кузнецов ходатайствовал о продлении ареста экс-прокурору до 10 июня. Он сообщил, что расследование дела далеко до завершения: необходимо опросить еще около 30 свидетелей, провести 10 обысков и выемки в 30 банках.
При этом, полагает следователь, Олег Горбунов может скрыться от следствия: он, например, не выдал СКР свой загранпаспорт и отказывается сотрудничать. Состояние здоровья экс-прокурора позволяет ему находиться в СИЗО, уверен следователь. Кроме того, заявил он, расследование третьего эпизода взятки только началось — уголовное дело по этому факту было возбуждено 4 марта.
В свою очередь, адвокат Олега Горбунова Павел Пакутин ходатайствовал об освобождении подзащитного под домашний арест. Он сообщил, что скрываться его клиент не намерен, распространенные ранее следствием данные о том, что Олег Горбунов якобы пытался из Москвы выехать за рубеж и скрыться, недостоверны. «У него нет загранпаспорта»,— сказал защитник.
Сам Олег Горбунов поддержал ходатайство защиты. Он сообщил, что в СИЗО полтора месяца провел в одиночной камере, где нет горячей воды, работает только одна лампочка, из-за которой он теряет зрение. Сотрудничать со следствием, как следовало из выступления Олега Горбунова, он готов, только если будет находиться в цивилизованных условиях.
Олег Вахитов, Коммерсант
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Допрокурорил: Бывший первый зампрокурора РБ оставлен под арестом до лета
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