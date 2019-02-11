Муртаза Рахимов - виновник сибайской трагедии

Экологическая катастрофа в Сибае совпала с недавним пышным юбилеем Муртазы Рахимова: в то время когда сибайцы задыхались от смога, бывший президент Башкирии принимал цветы и подарки. А ведь именно Рахимов уводил средства выделенные для экологии Сибая на строительство в Уфе мечети «Ар-Рахим». Я об писал в журналистском расследовании, которое вошло в книгу «О Рахимове и не только...» Ниже привожу фрагмент из книги...«Именно тогда в прессу просочился список меценатов мечети: Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) – 100 млн., Башнефть – 50 млн., Уфанефтехим – 30, Уфаоргсинтез – 10, Башкирнефтепродукт, Башкирэнерго, и другие производственные киты республики.Тем, что президент Башкирии Муртаза Рахимов безжалостно «доит» доставшиеся ему в наследство с советских времен предприятия топливно-энергетического комплекса, никого в Уфе не удивишь. Но как пробило на рекордное спонсорство Уральскую горно-металлургическую компанию из Верхней Пышмы Свердловской области? В поисках ответа я даже просмотрел биографии первых лиц УГМК – за что им так любить Уфу? Искандер Махмудов - уроженец Бухары, а гендиректор Андрей Козицын - почетный гражданин города Верхняя Пышма, президент благотворительного фонда «Дети России»…Любопытство привело меня в 2004 год. Тогда Рахимов передал в доверительное управление УГМК ряд горно-добывающих предприятий, находящихся на востоке республики. Это Сибайский медно-серный комбинат, Хайбуллинская горная компания и Бурибаевский ГОК (крупнейший в России Учалинский ГОК был продан ранее).Горно-обогатительный комплекс РБ – вторая золотая курочка, после топливно-энергетического, но мало кто об этом знает. Громкие многолетние скандалы вокруг незаконной приватизации нефтекомплекса, сыном Муртазы Губайдулловича, заслонили существование группы горных комбинатов.Они ушли тихо.Плата за аренду была оформлена вполне благозвучно. Уральцы обязывались ежегодно выделять по 150 млн. руб. на финансирование экологических программ и социальной сферы районов, на которых расположены добывающие предприятия, но, как вы уже догадались, люди дышащие серой мало что увидели.В 2009 году Муртаза Рахимов громко заявил о том, что продавать сырую нефть за границу – это преступление, необходимо, говорит, реализовывать продукты ее переработки. Истина глаголила с позиции стороннего наблюдателя скорбящего за державу от сложившейся порочной практики.Интересно, а как бы он назвал человека отдавшего на откуп месторождения полезных ископаемых вместе с добывающими предприятиями?Деловое партнерство УГМК с Башкирией выглядит так. Свердловчане на свои средства добывают руду, модернизируют производство, технологию, развивают месторождения, создают новые рабочие места, извлекают прибыль. А Башкирская сторона трубит о привлечении инвестиций, и расписывает на что УГМК должна перечислить обещанные 150 млн. Мечеть, так мечеть, - как говорится - любой каприз за ваши деньги. Но возникает вопрос, почему плата за аренду госсобственности в Уфе называют благотворительностью?Человек способный перенаправить ренту Уральской компании с экологии и социалки на минареты должен обладать большой властью. Кто же он?Ответ дал Председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан. Поздравляя Муртазу Рахимова с 75-летием, он поблагодарил президента за непосредственное участие в строительстве новой соборной мечети».