Муртаза Рахимов - виновник сибайской трагедии

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».





Рейтинг публикаций
Муртаза Рахимов - ...

Экологическая катастрофа в Сибае совпала с недавним пышным юбилеем Муртазы ...
  sergey orlov

Убили или покалечили в ...

"Правительство хочет себя обезопасить". Ветераны о запрете военным использовать ...
  Идель.Реалии

Сергей Наумкин: А вы ...

Некоторые СМИ с ноября 20018 года сообщают об экологической катастрофе в г. ...
  san-ufa

Конгресс США потребовал ...

Политики США выступили с новым законопроектом, который раскроет информацию о ...
  Администратор

Уголовник стал ...

Соответствующий документ был подписан вчера. Руководителем Центра развития ...
  natall

Лучшие комментарии дня
Муртаза Рахимов - виновни ...

2 Если были б дети высокопоставленных родителей ,то тогда только в Кур ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Свободный интернет в Уфе ...

Свобода Слова, и значит Свобода интернета основа основ Конституции Ро ...
  Рейтинг: +2  Виктор

Свободный интернет в Уфе ...

Более чем уверен , что наши базы данных уже за бугром . О каждом мало ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Календарь новостей
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Лучшие комментарии недели
Алена Апина: «Путин – сам ...

Сегодня видел Юнга и Комрада идущих вместе и державшихся за свои потны ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Смешной текст на тему «вы ...

Чё возбудились-то?! Какие выборы? Когда вы видели? Первый и, к сожале ...
  Рейтинг: +3  san-ufa

Кроме поздравления других ...

Наши Прекрасные женщины Уфимского журнала! С Международным женским дне ...
  Рейтинг: +3  полковник

Лучшие комментарии месяца
Умер уфимский правозащитн ...

Земля тебе пухом, Эдик ты был настоящим Человеком......Прощай друг.... ...
  Рейтинг: +11  Загадочный

Умер уфимский правозащитн ...

Искренние соболезнования родным и близким.
  Рейтинг: +10  Кухарка

Умер уфимский правозащитн ...

Светлый был человек...
  Рейтинг: +6  Karim Yaushev

Обсуждаемое за неделю
Муртаза Рахимов - ...

Экологическая катастрофа в Сибае совпала с недавним пышным юбилеем Муртазы ...
  12.03.2019   39968    77

Свободный интернет в Уфе ...

Активисты уфимского штаба Навального провели в воскресенье одиночные пикеты ...
  12.03.2019   23397    20

Гулянка учителей ...

В Уфе 10-12 апреля пройдет первый всероссийский съезд учителей башкирского ...
  12.03.2019   24582    95

Непотопляемый Воровской ...

Непотопляемый Воровской ТСЖ Адмирал часть № 1 или начало борьбы за ...
  11.03.2019   13893    41

Допрокурорил: Бывший ...

Следователь недоволен, что Олег Горбунов не сотрудничает. Ленинский районный ...
  11.03.2019   20460    11

Обсуждаемое за месяц
Муртаза Рахимов - ...

Экологическая катастрофа в Сибае совпала с недавним пышным юбилеем Муртазы ...
  12.03.2019   16540    77

Свободный интернет в Уфе ...

Активисты уфимского штаба Навального провели в воскресенье одиночные пикеты ...
  12.03.2019   15529    20

Гулянка учителей ...

В Уфе 10-12 апреля пройдет первый всероссийский съезд учителей башкирского ...
  12.03.2019   35493    95

Непотопляемый Воровской ...

Непотопляемый Воровской ТСЖ Адмирал часть № 1 или начало борьбы за ...
  11.03.2019   36091    41

Допрокурорил: Бывший ...

Следователь недоволен, что Олег Горбунов не сотрудничает. Ленинский районный ...
  11.03.2019   43537    11

Последние публикации
Муртаза Рахимов - ...

Экологическая катастрофа в Сибае совпала с недавним пышным юбилеем Муртазы ...
  12.03.2019   29130    77

Свободный интернет в Уфе ...

Активисты уфимского штаба Навального провели в воскресенье одиночные пикеты ...
  12.03.2019   24939    20

Гулянка учителей ...

В Уфе 10-12 апреля пройдет первый всероссийский съезд учителей башкирского ...
  12.03.2019   34583    95

Непотопляемый Воровской ...

Непотопляемый Воровской ТСЖ Адмирал часть № 1 или начало борьбы за ...
  11.03.2019   16188    41

Допрокурорил: Бывший ...

Следователь недоволен, что Олег Горбунов не сотрудничает. Ленинский районный ...
  11.03.2019   24397    11

Митинг против изоляции ...

Митинг за свободный интернет проходил вчера в Москве и других городах России. ...
  11.03.2019   16296    8

Антон Орехъ: Я вас явно ...

Уважение нужно заслужить. Можно заставить бояться, трепетать, но уважать ...
  11.03.2019   26307    17

Люксембург: Духовные ...

Блогер Рустем Адагамов сообщил в твиттере, что кортеж Дмитрия Медведева вечером ...
  11.03.2019   40932    13

Алена Апина: «Путин – ...

Певица о том, как президент предлагал ей выпить кофе, о танцевальной эстетике ...
  8.03.2019   18047    70

Оскорбительная выходка ...

Видео, на котором во время заседания Волгоградской областной думы депутат ...
  8.03.2019   23052    19

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Март 2019 (38)
Февраль 2019 (102)
Январь 2019 (103)
Декабрь 2018 (106)
Ноябрь 2018 (106)
Октябрь 2018 (139)
Читаемое за неделю
Смешной текст на тему ...

Реальную конкуренцию Радию Хабирову на сентябрьских выборах главы региона могут ...
  6.03.2019   20627    37

Два «мутных» и один ...

ОНФ нашел в Башкирии два «мутных» регоператора по сбору мусора. К числу ...
  6.03.2019   21951    24

Бешеный курултаевский ...

Парламент Башкирии занял первое место по количеству принятых федеральных ...
  6.03.2019   28792    15

Воздух как в санатории: ...

В Сибае газоанализаторы общественной системы мониторинга воздуха, установленной ...
  6.03.2019   16886    8

А вы платите налоги: ...

Для рабочего визита 13 февраля был зафрахтован чартерный самолет. Узнали ...
  6.03.2019   15786    33

Читаемое за месяц
Это вам не Чечня: ...

Об этом говорится в ответе прокурора Башкирии Андрея Назарова на обращение ...
  11.02.2019   14243    11

Видеообращение: «Путин, ...

Видеообращение Президенту РФ В.В.Путину от граждан г.Сибай по экологической ...
  11.02.2019   43599    13

Жители Сибая намерены ...

На онлайн платформе Change.org начался сбор подписей под петицией, ...
  11.02.2019   14499    30

Передозировка нацлидеров ...

«На переломном этапе истории республики у нее был национальный лидер». Историк ...
  11.02.2019   32417    142

4 миллиона из вашего ...

Правительство региона потратит более 4 млн рублей на стенд республики для ...
  12.02.2019   21289    25



Муртаза Рахимов - виновник сибайской трагедии

  • Опубликовано: sergey orlov | 12.03.2019
    Раздел: Политика | Просмотры: 14590 | Комментарии: 77
Оценили
6


Экологическая катастрофа в Сибае совпала с недавним пышным юбилеем Муртазы Рахимова: в то время когда сибайцы задыхались от смога, бывший президент Башкирии принимал цветы и подарки. А ведь именно Рахимов уводил средства выделенные для экологии Сибая на строительство в Уфе мечети «Ар-Рахим». Я об писал в журналистском расследовании, которое вошло в книгу «О Рахимове и не только...» Ниже привожу фрагмент из книги...

Муртаза Рахимов - виновник сибайской трагедии


«Именно тогда в прессу просочился список меценатов мечети: Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) – 100 млн., Башнефть – 50 млн., Уфанефтехим – 30, Уфаоргсинтез – 10, Башкирнефтепродукт, Башкирэнерго, и другие производственные киты республики.

Тем, что президент Башкирии Муртаза Рахимов безжалостно «доит» доставшиеся ему в наследство с советских времен предприятия топливно-энергетического комплекса, никого в Уфе не удивишь. Но как пробило на рекордное спонсорство Уральскую горно-металлургическую компанию из Верхней Пышмы Свердловской области? В поисках ответа я даже просмотрел биографии первых лиц УГМК – за что им так любить Уфу? Искандер Махмудов - уроженец Бухары, а гендиректор Андрей Козицын - почетный гражданин города Верхняя Пышма, президент благотворительного фонда «Дети России»…

Любопытство привело меня в 2004 год. Тогда Рахимов передал в доверительное управление УГМК ряд горно-добывающих предприятий, находящихся на востоке республики. Это Сибайский медно-серный комбинат, Хайбуллинская горная компания и Бурибаевский ГОК (крупнейший в России Учалинский ГОК был продан ранее).

Горно-обогатительный комплекс РБ – вторая золотая курочка, после топливно-энергетического, но мало кто об этом знает. Громкие многолетние скандалы вокруг незаконной приватизации нефтекомплекса, сыном Муртазы Губайдулловича, заслонили существование группы горных комбинатов.

Они ушли тихо.

Плата за аренду была оформлена вполне благозвучно. Уральцы обязывались ежегодно выделять по 150 млн. руб. на финансирование экологических программ и социальной сферы районов, на которых расположены добывающие предприятия, но, как вы уже догадались, люди дышащие серой мало что увидели.

В 2009 году Муртаза Рахимов громко заявил о том, что продавать сырую нефть за границу – это преступление, необходимо, говорит, реализовывать продукты ее переработки. Истина глаголила с позиции стороннего наблюдателя скорбящего за державу от сложившейся порочной практики.

Интересно, а как бы он назвал человека отдавшего на откуп месторождения полезных ископаемых вместе с добывающими предприятиями?

Деловое партнерство УГМК с Башкирией выглядит так. Свердловчане на свои средства добывают руду, модернизируют производство, технологию, развивают месторождения, создают новые рабочие места, извлекают прибыль. А Башкирская сторона трубит о привлечении инвестиций, и расписывает на что УГМК должна перечислить обещанные 150 млн. Мечеть, так мечеть, - как говорится - любой каприз за ваши деньги. Но возникает вопрос, почему плата за аренду госсобственности в Уфе называют благотворительностью?

Человек способный перенаправить ренту Уральской компании с экологии и социалки на минареты должен обладать большой властью. Кто же он?

Ответ дал Председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан. Поздравляя Муртазу Рахимова с 75-летием, он поблагодарил президента за непосредственное участие в строительстве новой соборной мечети».

Книга «О Рахимове и не только...», магазин «Акнига» Уфа, ул. Гоголя, 36






« Назад 1 2 3 4 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 12.03.2019, 08:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"В Крым приехала вторая группа детей из города Сибай Республики Башкортостан. 250 детишек в возрасте 12-15 лет прилетели в Симферополь, а затем отправились в Евпаторию.

Путевки в крымские санатории получили дети, проживающие поблизости от тлеющего карьера в Сибае, и имеющие медицинские показания для оздоровления. Они пробудут в Крыму две недели, пройдут плановое обследование. Вместе ними на полуостров отправились 30 сопровождающих, в том числе - бригада врачей.

Это уже вторая группа школьников из Сибая. Первая группа тоже отдыхала в Евпатории в конце февраля - начале марта. Многие из ребят страдают хроническими заболеваниями."



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 12.03.2019, 09:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Не будь Крыма - куда бы детишек-сибайцев повезли на отдых? За границу?



Оценили
1

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 3 | 12.03.2019, 09:06 | Автор: Виктор
    Публикации: 225 | Комментарии: 1736 | Рейтинг: +483,8
По Сибаю выход один. Построить новый город полностью. Отойти подальше, например на 20...30 км и построить. Все остальное не даст спасения.

И нет других выходов. Никаких. Иначе все заболеют.

Не так уж это и дорого. Но, насколько можно понять, власти даже не обсуждают вариант с новым городом?

Что делать жителям? Бросать все и уезжать.

Продолжать там жить, это значит - погибнуть.



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 12.03.2019, 09:13 | Автор: юнг
    Публикации: 343 | Комментарии: 36932 | Рейтинг: +5637,6
Великий комбинатор не любил ксендзов. В равной степени он отрицательно относился к раввинам, далай-ламам, попам, муэдзинам, шаманам и прочим служащим культа.

— Я сам склонен к обману и шантажу, — говорил он, — сейчас, например, я занимаюсь выманиванием крупной суммы у одного упрямого гражданина. Но я не сопровождаю своих сомнительных действий ни песнопениями, ни ревом органа, ни глупыми заклинаниями на латинском или церковнославянском языке. И вообще, в этих бюрократических домах божьих непомерно раздуты штаты. Я предпочитаю работать без ладана и астральных колокольчиков.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 12.03.2019, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Причем тут Бабай. Можно было обвинить тов.И В Сталина возложив на него это возгорание.А можно было все свалить на Ваню Грозного , т.к он присоединил башкирские земли и экологией не занимался .
Давайте лучше всем кагалом купим все эти книги Орлова, немного поправим финансовые дела г.Орлова!



Оценили
0

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 6 | 12.03.2019, 09:15 | Автор: Виктор
    Публикации: 225 | Комментарии: 1736 | Рейтинг: +483,8
По тексту Орлова, отметим. Получив суверенитет РБ, кланы Рахимова, занялись именно прихватизацией всего того, что строил весь СССР и все народы. И вывозом народных денег за границу, и более всех сын Рахимова лично, при поддержке клана.

Промышленность и экономику РБ поднимали все народы и нации, и прежде всего татары и русские. А вот в прихватизации - башкиры с Рахимовым оказались в лидерах.



Оценили
8

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 12.03.2019, 09:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 Если были б дети высокопоставленных родителей ,то тогда только в Куршавели . Не меньше! Для остальных только Крым!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 12.03.2019, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 12.03.2019, 09:06 | Автор: Виктор
Публикации: 225 | Комментарии: 1734 | Рейтинг: +483,4

По Сибаю выход один. Построить новый город полностью. Отойти подальше, например на 20...30 км и построить.

========

Эта власть города не строит. Она их уничтожает.
Сёла тоже: исчезло с лица земли 25 тыс. деревень.

Это мы строили "голубые города":

"Не каждому дано так щедро жить -
На память людям города дарить!"



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 12.03.2019, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Давайте лучше всем кагалом купим все эти книги Орлова,

---------------------

Кагал - еврейский сход.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 12.03.2019, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Куршавели . Не меньше! Для остальных только Крым!

=========

Крым - это всероссийская здравница. Санаторий передан Уфе. Лучше быть не может.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 12.03.2019, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ник Виктор -это сам Орлов?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 12.03.2019, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 .По логике : все отдать татарам и русским .? Но ведь мы все продали полагающуюся нам собственность СССР за 2 Волги и приватизационные чеки давно проедены и пропиты!
А может новую революцию начать? . Вот татарам и русским поле деятельности , под руководством сынов Израиля.



Оценили
0

  • # 13 | 12.03.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 12.03.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 12.03.2019, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 .По логике : все отдать татарам и русским .? Но ведь мы все продали полагающуюся нам собственность СССР за 2 Волги и приватизационные чеки давно проедены и пропиты!
А может новую революцию начать? . Вот татарам и русским поле деятельности , под руководством сынов Израиля.
+++++++++++++++++++

Ты шо, милай, до сих пор не заметил, что уже давно ширма от имени и по поручению.. Иначе турма!



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 15 | 12.03.2019, 09:57 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1270 | Рейтинг: +337,6
А теперешний ставленник кремлевского упыря Радиактивный та еще мразь и гнида. Что он высказавает активистам Сибая, не дай бох митинг устроите я на вас управу найду. То есть люди пусть травятся и умирают а митинг ни ни.



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 16 | 12.03.2019, 10:02 | Автор: юнг
    Публикации: 343 | Комментарии: 36932 | Рейтинг: +5637,6
В выходные «могила» Путина была установлена у здания Следственного комитета в Набережных Челнах. фотографиями с акции сначала поделилась «Бессрочка» в своем telegram-канале, поясняя смысл акции: «Путин похоронил свободный интернет – жители Набережных челнов похоронили Путина». После кадры пересылали в мессенджерах – обсуждали, правда ли надгробие с оградкой доставили к отделу, или кто-то на скорую руку сверстал шутку в фотошопе. Вечером воскресенья, 10 марта учитель из Набережных Челнов Раушан Валиуллин сообщил, «предполагаемый автор «захоронения», Карим Ямадаев, задержан сотрудниками полиции». По версии Валиуллина, Ямадаев оставался в отделении до утром понедельника, а затем был доставлен в суд.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 12.03.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 12.03.2019, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 .По логике : все отдать татарам и русским .? Но ведь мы все продали полагающуюся нам собственность СССР за 2 Волги и приватизационные чеки давно проедены и пропиты!
А может новую революцию начать? . Вот татарам и русским поле деятельности , под руководством сынов Израиля.

НЕТ и нет не проела не пропила, Т.К. НЕ ПОДАЛИ Белорецкий металлкомб уже 30лет не могут разворовать ! дивидентов нет !



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
..... - и снявши голову плачут по песчаным карьерам темяса................


ППЦ!!!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 12.03.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Давай Орлов,у тебя большой багаж правды и она показывает истинное лицо Рахимова нечего ему почивать на лаврах.



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 12.03.2019, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
19 | 12.03.2019, 10:30 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 3838 | Рейтинг: -373,3

... плачут по песчаным карьерам ...

----------------------------------------------

"Генералы песчаных карьеров":

Я начал жизнь в трущобах городских
И добрых слов я не слыхал.
Когда ласкали вы детей своих,
Я есть просил, я замерзал!
Вы, увидав меня, не прячьте взгляд,
Ведь я ни в чем, ни в чем не виноват!

За что вы бросили меня? За что?
Где мой очаг, где мой ночлег?
Не признаете вы мое родство,
А я ваш брат, я человек!
Вы вечно молитесь своим богам,
И ваши боги все прощают вам!



Оценили
1

« Назад 1 2 3 4 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com