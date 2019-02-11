Свободный интернет в Уфе оказался нужен лишь единицам

Активисты уфимского штаба Навального провели в воскресенье одиночные пикеты против изоляции российского сегмента Интернета. Пикетчики выражали свое несогласие с законом о "суверенном интернете", который был принят Госдумой в первом чтении 12 февраля.Законопроект предусматривает техническую возможность автономной работы российского сегмента интернета в чрезвычайных ситуациях и отключение Рунета от глобальной сети. Эта мера объясняется "опасностью масштабных кибератак со стороны стран Запада"."Наши сторонники не смогли остаться в стороне от происходящего и вышли в одиночные пикеты, чтобы высказать своё отношение к изоляции России от всего мира", — сообщили в местном штабе Навального.Наиболее масштабный митинг за "свободный Интернет" прошел в минувшее воскресенье в Москве на проспекте Сахарова. Согласованные акции состоялись также в Хабаровске и Воронеже. Одиночные пикеты прошли в Самаре.В Москве, несмотря на то, что воскресный митинг был согласован с властями, полиция задержала до его начала и после его окончания около 30 человек, в том числе активистов и волонтеров Либертарианской партии России, пришедших на акцию с синими воздушными шариками с логотипом "Цифрового сопротивления". Активистов сначала обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических норм, а затем — в отсутствии лицензии на "беспилотное летательное средство".Российские власти продолжают настаивать, что закон о "суверенном интернете" принимается не для отключения России от интернета, а наоборот — для предотвращения такого отключения, инициированного другой страной или странами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник назвал основной посыл участников воскресной акции "заблуждением", добавив, что закон призван "застраховать граждан России от подобных отключений", а также должен обеспечить "жизнеспособность интернета в условиях потенциальных агрессивных действий в киберпространстве".