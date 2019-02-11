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Свободный интернет в Уфе оказался нужен лишь единицам

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Активисты уфимского штаба Навального провели в воскресенье одиночные пикеты против изоляции российского сегмента Интернета. Пикетчики выражали свое несогласие с законом о "суверенном интернете", который был принят Госдумой в первом чтении 12 февраля.

Свободный интернет в Уфе оказался нужен лишь единицам


Законопроект предусматривает техническую возможность автономной работы российского сегмента интернета в чрезвычайных ситуациях и отключение Рунета от глобальной сети. Эта мера объясняется "опасностью масштабных кибератак со стороны стран Запада".

"Наши сторонники не смогли остаться в стороне от происходящего и вышли в одиночные пикеты, чтобы высказать своё отношение к изоляции России от всего мира", — сообщили в местном штабе Навального.

Наиболее масштабный митинг за "свободный Интернет" прошел в минувшее воскресенье в Москве на проспекте Сахарова. Согласованные акции состоялись также в Хабаровске и Воронеже. Одиночные пикеты прошли в Самаре.

В Москве, несмотря на то, что воскресный митинг был согласован с властями, полиция задержала до его начала и после его окончания около 30 человек, в том числе активистов и волонтеров Либертарианской партии России, пришедших на акцию с синими воздушными шариками с логотипом "Цифрового сопротивления". Активистов сначала обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических норм, а затем — в отсутствии лицензии на "беспилотное летательное средство".

Российские власти продолжают настаивать, что закон о "суверенном интернете" принимается не для отключения России от интернета, а наоборот — для предотвращения такого отключения, инициированного другой страной или странами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник назвал основной посыл участников воскресной акции "заблуждением", добавив, что закон призван "застраховать граждан России от подобных отключений", а также должен обеспечить "жизнеспособность интернета в условиях потенциальных агрессивных действий в киберпространстве".

Артур Асафьев, Идель.Реалии
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  • 1 | 12.03.2019, 09:22 | Автор: Виктор
    Публикации: 225 | Комментарии: 1736 | Рейтинг: +483,8
Свобода Слова, и значит Свобода интернета основа основ Конституции России.



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  • 2 | 12.03.2019, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Более чем уверен , что наши базы данных уже за бугром . О каждом мало-мальским человеком ведется наблюдение спецслужбами Забугорья .Многие выезжают за границу и тотчас значащий и интересуемый человек заводится в картотеку . Такова уж сегодняшняя ситуация.Но это не так уж страшно . Ведь человек под колпаком всегда позаботится о своих личных данных иэто не скрыть . Даже покушающиеся на жизнь Скрипалей вычислены быстро и только по фотографиям .Комментарии излишне.....
Но Интернета боятся больше власти и интернет является мощным средством влияния , особенно на молодых Так ненароком и слететь нетрудно.... Радиоголоса - это детский лепет
Поэтому власти так усиленно борются со Всемирой Паутиной!



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  • 3 | 12.03.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
обезопашивают себя от народа



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  • 4 | 12.03.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 Я снова не проверил написанное - получился сумбур . Прошу простить меня за ляпу!



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угрозы со стороны стран Запада?
все эти "угрозы Запада" в течении последних 30 лет успешно пропущены и внедрены в массы через государственное телевидение,люди уже поняли что они "ведь достойны этого"
"живем один раз успей поиметь все что движется","никто никому ничего не обязан","бери от жизни все" и т.д.

Если все будут расхватывать все - всего всем не хватит,
надо учиться,работать,создавать материальные,духовные ценности.
Для этого Интернет очень кстати: но, кто не работая уже нахватал от жизни все, хочет перекрыть кислород тем кто ничего не имеет,но смог бы заработать ?



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  • Эксперт
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  • 6 | 12.03.2019, 10:18 | Автор: юнг
    Публикации: 343 | Комментарии: 36932 | Рейтинг: +5637,6
«Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!»
М.Е.Салтыков-Щедрин.



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  • 7 | 12.03.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 12.03.2019, 09:22 | Автор: Виктор
Публикации: 225 | Комментарии: 1736 | Рейтинг: +483,6
Свобода Слова, и значит Свобода интернета основа основ Конституции России.

----------------------

Дурачок. Амеры цельные Боинги отправляют в пике через сигнал со спутника,
а уж стырить мульон с твоего счёта - как два пальца. Они вон, Венесуэлу обесточили.



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  • 8 | 12.03.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вто время как путин и его команда строит новую берлинскую стену в виде изоляции российского сигмента интернета, Еврокомиссия решила обеспечить гражданам доступ к бесплатному интернету на всей территории ЕС, а также в Норвегии и Исландии.
На осуществление программы «Единая сеть для Европы» за два года из общего бюджета будет выделено 120 млн евро. Её главные задачи — защита интересов потребителей, поощрение самообразования и общественной активности.
Путину ни самообразования населения страны и уж тем более его общественная активность и нахрен ненужны, они его пугают.



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  • 9 | 12.03.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 12.03.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 12.03.2019, 09:22 | Автор: Виктор
Публикации: 225 | Комментарии: 1736 | Рейтинг: +483,6
Свобода Слова, и значит Свобода интернета основа основ Конституции России.

----------------------

Дурачок. Амеры цельные Боинги отправляют в пике через сигнал со спутника,
а уж стырить мульон с твоего счёта - как два пальца. Они вон, Венесуэлу обесточили.
++++++++++++++++++

Ну чо так мелко информирован? А снег в России выше нормы, бум с ВИЧ, морозы в Сибирии, лежащие больные полные коридоров клиник. Это ведь проделки Америкосов. У-e-у, какие они коварные!



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  • 10 | 12.03.2019, 11:02 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3480 | Рейтинг: -286,8
Надо интернет совсем закрыть. Это средство контроля и манипуляции людьми.



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  • 11 | 12.03.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 12.03.2019, 11:02 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 3480 | Рейтинг: -286,6
Надо интернет совсем закрыть. Это средство контроля и манипуляции людьми.
------------------------

Точно. Сидим, как прОклятые, пялимся в монитор. Эхх...

"По всей земле пройти мне в кедах хочется,
Увидеть лично то, что, то, что вдалеке...
А ты пиши мне письма мелким почерком,
Поскольку места мало в рюкзаке!"



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  • 12 | 12.03.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 12.03.2019, 11:02 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 3480 | Рейтинг: -286,6
Надо интернет совсем закрыть. Это средство контроля и манипуляции людьми.
----------------------------------
Точно, Зюган и Грудинин посредством интернета лезут в неокрепшие души граждан!



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  • 13 | 12.03.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы хоть вникните и разберитесь, потом орите. Кто-то запрещает интернет? Отключает?

Ровно наоборот: речь о том, чтобы противостоять его отключениям извне. Речь об устойчивости российского сегмента интернета к внешним воздействиям.

"Законопроект предусматривает техническую возможность автономной работы российского сегмента интернета..." В случае воздействия извне!



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  • 14 | 12.03.2019, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 12.03.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вто время как путин и его команда строит новую берлинскую стену в виде изоляции российского сигмента интернета, Еврокомиссия решила обеспечить гражданам доступ к бесплатному интернету на всей территории ЕС, а также в Норвегии и Исландии.
На осуществление программы «Единая сеть для Европы» за два года из общего бюджета будет выделено 120 млн евро. Её главные задачи — защита интересов потребителей, поощрение самообразования и общественной активности.
Путину ни самообразования населения страны и уж тем более его общественная активность и нахрен ненужны, они его пугают.
____________________
"Её главные задачи — защита интересов потребителей, поощрение самообразования и общественной активности".
Прочитай внимательно: защита интересов ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и на Западе никто цента не потратит, если не будет уверен в прибыли. Просто , бесплатный" интернет будет так охмурять ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, так их САМООБРАЗОВЫВАТЬ, что вся бесплатность прекрасно окупится.
А направлять ОБЩЕСТВЕННУЮ АКТИВНОСТЬ в нужное для себя русло власть предержащие умеют ещё со времён египетских фараонов, а "бесплатный" Интернет им сильно поможет в этом.



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  • 15 | 12.03.2019, 13:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнга отключили от интернета. Те, кто против отключения. Демагоги.



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  • 16 | 12.03.2019, 14:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интернет сегодня - это источник опасности, на него завязаны социально значимые структуры: торговые сети, школы, медицина и прочее. Если управление сетью находится у американских ястребов, то они в любой момент могут клюнуть в любое место, могут начать кибервойну.

Безопасность требует создания своего, защищённого от ястребов и террористов киберпространства, независимо от наличия или отсутствия глобальной сети. У Китая такое защищённое киберпространство есть.



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  • 17 | 12.03.2019, 15:28 | Автор: natall
    Публикации: 564 | Комментарии: 202 | Рейтинг: +86
А в чем проблема была не завязывать социальные объекты рашки на такой ненавистный американский опасный интернет?

Заодно бы и на электричество не завязывали бы, нахер надо! Берешь лучину, зажигаешь, ее точно клятые америкосы не отключат.

У Китая есть оборудование, инженеры, мозги - и не для распила и воровства бабла с даванием пососать. И даже в Китае все блокировки легко обойти.

Вы, дебил с промытыми по ТВ мозгами все войны боитесь. Только вы и на*** никому не нужны, анально огородитесь от цивилизации и прогресса - миру же лучше будет



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  • 18 | 12.03.2019, 15:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 12.03.2019, 15:28 | Автор: natall
Публикации: 564 | Комментарии: 201 | Рейтинг: +85,9
А в чем проблема была не завязывать социальные объекты рашки на такой ненавистный американский опасный интернет?

Заодно бы и на электричество не завязывали бы, нахер надо! Берешь лучину, зажигаешь, ее точно клятые америкосы не отключат.

У Китая есть оборудование, инженеры, мозги - и не для распила и воровства бабла с даванием пососать. И даже в Китае все блокировки легко обойти.

Вы, дебил с промытыми по ТВ мозгами все войны боитесь. Только вы и на*** никому не нужны, анально огородитесь от цивилизации и прогресса - миру же лучше будет
_____________________
"Только вы и на*** никому не нужны"
Натали! Как же ты права: мы все, население России и ты в том числе, действительно западу не нужны - нужны лишь природные ресурсы России.
Поэтому Россию попытаются зачистить от аборигенов, как некогда зачистили территорию США от индейцев.
Ты не будешь исключением - тебя тоже отправят на удобрение.
Но по причине своей тупости ты этого не понимаешь.



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  • 19 | 12.03.2019, 16:03 | Автор: natall
    Публикации: 564 | Комментарии: 202 | Рейтинг: +86
Ладно хоть плешивый упырь и вся его поганая ***обратия из едра нас самоотверженно спасает, эвакуировав своих деток в ненавистный стан врага, чтобы они там вкусно жрали, сладко спали и учились в Гарвардах на спизженные у народа бабки.

А вы продолжайте кушать говно из телека и воевать без штанов с пустым холодосом



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  • 20 | 12.03.2019, 17:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
19 | 12.03.2019, 16:03 | Автор: natall
Публикации: 564 | Комментарии: 202 | Рейтинг: +86
Ладно хоть плешивый упырь и вся его поганая ***обратия из едра нас самоотверженно спасает, эвакуировав своих деток в ненавистный стан врага, чтобы они там вкусно жрали, сладко спали и учились в Гарвардах на спизженные у народа бабки.

А вы продолжайте кушать говно из телека и воевать без штанов с пустым холодосом
__________________
А Натали-то даже глупее, чем кажется.



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