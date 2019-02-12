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Суд из трех букв

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Суд признал законным отказ Правительства Башкирии в проведении митинга в Сибае. Ситуация в Сибае накаляется. Но местные жители пока ничего сделать не могут.

Суд из трех букв


Напомним, в конце февраля правозащитница Рамиля Саитова подавала в Правительство РБ уведомление о проведении митинга в Сибае 13 и 14 марта.

Цель: публичное выражение общественного мнения по поводу нарушения конституционных экологических прав в Сибае, необходимости введения режима чрезвычайной экологической ситуации из-за тления карьера; сбор подписей под обращениями и принятие резолюции в указанных целях. Однако власти отказали в проведении мероприятий.

А сегодня в Кировском районном суде Уфы состоялось судебное заседание по административному иску Саитовой о признании незаконными отказы Правительства РБ в согласовании митингов. Но суд отказал удовлетворять требования правозащитницы.

Кстати, как сообщают сибайские активисты, в данный момент у них тоже проходит судебное заседание при участии представителей УГОК и СиГОК.

- Прокурор в исковом требовании заявил, что меры по ликвидации аварии в Сибайском карьере неэффективны и недостаточны. Стороны ответчика не согласны с исковыми требованиями гособвинителя. Представитель УГОК рассказал историю реорганизации БМСК, в результате которого Сибайский карьер не перешел в собственность ни УГОК, ни СиГОК. Таким образом, как заявляет сторона ответчика, Сибайский карьер должен перейти в муниципальную собственность, - сообщил общественник Айнур Ишкильдин.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 13.03.2019, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Представитель УГОК рассказал историю реорганизации БМСК, в результате которого Сибайский карьер не перешел в собственность ни УГОК, ни СиГОК.
=================================
А ведь в этой "реогранизации" принимали непосредственное участие муртаза и радий,и именноих вина в том что "карьер не перешел в собственность ни УГОК, ни СиГОК" !
А теперь радий запрещает митинг в Сибае, подчеркну именно радий, так как правительство находится в его услужении!!!



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  • Эксперт
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  • 2 | 13.03.2019, 12:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1912 | Комментарии: 63317 | Рейтинг: +12211,1
СРАдий - не согласует ни единого митинга - НИГДЕ! Ни в Сибае, ни в Уфе.

Я же сказала, что дедушку Хамитова вы еще в жопу целовать будете...



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  • Гость
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  • 3 | 13.03.2019, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чакматаш.
Несмотря на то, что Хамитов поменял национальность, он – намного порядочнее Рахимова и Хабировав.



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  • 4 | 13.03.2019, 12:54 | Автор: юнг
    Публикации: 343 | Комментарии: 36959 | Рейтинг: +5629,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
2 | 13.03.2019, 12:02 | Автор: Кухарка

....Я же сказала, что дедушку Хамитова вы еще в жопу целовать будете...

===========================Ленусик! Опять старые песни о главном?
Что, обычный способ уже не пронимает?



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  • 5 | 13.03.2019, 12:55 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 93 | Рейтинг: +5,1
Очередная трусость власти и судов. Боятся выслушать жителей и поговорить со СВОИМ народом. Когда люди начнут понимать, что власти народ нужен только чтобы её содержали и кормили в тёплых кабинетах.



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  • 6 | 13.03.2019, 13:11 | Автор: Antonovka
    Публикации: 0 | Комментарии: 2 | Рейтинг: +0,1
Власть издевается над Сибайцами, поэтому боится встретиться и выслушать их.



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  • 7 | 13.03.2019, 13:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1912 | Комментарии: 63317 | Рейтинг: +12211,1
Пуйловласть измывается над ВСЕМИ россиянами! Абсолютно!

В Ульяновске арестованы два депутата областного заксобрания
Сообщалось, что они пытались встретиться с прокурором в связи с массовым заболеванием воспитанников Суворовского училища. Однако в тот день руководитель ведомства граждан не принимал. Охрана здания вызвала бойцов Росгвардии. Депутатов от КПРФ Виталия Кузина и Дениса Гурьянова обвинили в неповиновении законным требованиям сотрудника полиции.

Между тем, сообщается, что число воспитанников Суворовского училища, которые заразились ленточными червями, выросло до 49 человек. Военная прокуратура сейчас проверяет работу училища.
__________________________
И так - в любой точке страны, по любому вопросу - всем молчать!!! И терпеть.



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  • 8 | 13.03.2019, 18:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Представитель УГОК рассказал историю реорганизации БМСК, в результате которого Сибайский карьер не перешел в собственность ни УГОК, ни СиГОК. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Так на каком же основании они тогда его копали, как собственный? Никакого контроля со стороны чиновников для пользы государства, только личный интерес! Хабирова и ЕР -вон из РБ! Очень Опытный



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  • 9 | 13.03.2019, 18:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Депутат-миллионер Гасан Набиев, назвавший малоимущих волгоградских пенсионеров «алкашами и тунеядцами, сегодня исключен из партии «Единая Россия».
****
А как там "самый гуманный в мире" суд?
Может пора вернуть в УК сталинскую статью "враг народа"?



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  • 10 | 13.03.2019, 19:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 13.03.2019, 18:14 | Автор: Не зарегистрирован
Представитель УГОК рассказал историю реорганизации БМСК, в результате которого Сибайский карьер не перешел в собственность ни УГОК, ни СиГОК. ________ Так на каком же основании они тогда его копали, как собственный? Никакого контроля со стороны чиновников для пользы государства, только личный интерес! Хабирова и ЕР -вон из РБ! Очень Опытный
===
0чень пытливому: Муртаза, Хам-ов, Радий все они насаждаются Путиным народу Башкортостана! Дале: кто мог быть таким могущественным чтобы отобрать "Башнефть" у клана Рахимовых? Дале: кто мог быть таким могущественным чтобы отобрать Башкирские медно-цинковые месторождения с инфраструктурой у клана Рахимовых?
Сечин? Да кто он вообще такой: никто и звать никак!
Сами подумайте и поймёте что кроме Путина некому, за это и Рахимову "отстегнул" поднебесную пенсию, за это с куцых зарплат и млрд$ доходов берёт по 13% налога! Т.е.всё для блага хапуг!



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  • 11 | 13.03.2019, 21:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 13.03.2019, 19:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 13.03.2019, 18:14 | Автор: Не зарегистрирован
Представитель УГОК рассказал историю реорганизации БМСК, в результате которого Сибайский карьер не перешел в собственность ни УГОК, ни СиГОК. ________ Так на каком же основании они тогда его копали, как собственный? Никакого контроля со стороны чиновников для пользы государства, только личный интерес! Хабирова и ЕР -вон из РБ! Очень Опытный
===
0чень пытливому: Муртаза, Хам-ов, Радий все они насаждаются Путиным народу Башкортостана! Дале: кто мог быть таким могущественным чтобы отобрать "Башнефть" у клана Рахимовых? Дале: кто мог быть таким могущественным чтобы отобрать Башкирские медно-цинковые месторождения с инфраструктурой у клана Рахимовых?
Сечин? Да кто он вообще такой: никто и звать никак!
Сами подумайте и поймёте что кроме Путина некому, за это и Рахимову "отстегнул" поднебесную пенсию, за это с куцых зарплат и млрд$ доходов берёт по 13% налога! Т.е.всё для блага хапуг!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Как-то даже и спорить не о чём, всё правильно! Очень Опытный



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