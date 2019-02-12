Суд из трех букв ...

Суд признал законным отказ Правительства Башкирии в проведении митинга в Сибае. Ситуация в Сибае накаляется. Но местные жители пока ничего сделать не могут.Напомним, в конце февраля правозащитница Рамиля Саитова подавала в Правительство РБ уведомление о проведении митинга в Сибае 13 и 14 марта.Цель: публичное выражение общественного мнения по поводу нарушения конституционных экологических прав в Сибае, необходимости введения режима чрезвычайной экологической ситуации из-за тления карьера; сбор подписей под обращениями и принятие резолюции в указанных целях. Однако власти отказали в проведении мероприятий.А сегодня в Кировском районном суде Уфы состоялось судебное заседание по административному иску Саитовой о признании незаконными отказы Правительства РБ в согласовании митингов. Но суд отказал удовлетворять требования правозащитницы.Кстати, как сообщают сибайские активисты, в данный момент у них тоже проходит судебное заседание при участии представителей УГОК и СиГОК.- Прокурор в исковом требовании заявил, что меры по ликвидации аварии в Сибайском карьере неэффективны и недостаточны. Стороны ответчика не согласны с исковыми требованиями гособвинителя. Представитель УГОК рассказал историю реорганизации БМСК, в результате которого Сибайский карьер не перешел в собственность ни УГОК, ни СиГОК. Таким образом, как заявляет сторона ответчика, Сибайский карьер должен перейти в муниципальную собственность, - сообщил общественник Айнур Ишкильдин.