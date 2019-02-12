Шагимуратов возглавит КСП Башкирии

Как стало известно “Ъ-Уфа”, на должность нового председателя Контрольно-счетной палаты Башкирии предложен Константин Шагимуратов.Его кандидатура внесена на утверждение республиканского парламента Курултая. Ближайшее заседание назначено на 21 марта.Константин Шагимуратов родился в январе 1975 года в Уфе. В 2008-2017 годах возглавлял региональное отделение «Справедливой России». Окончил юридический факультет Башгосуниверситета.В 1998-2001 годах работал ведущим юрисконсультом в бюро занятости населения Советского района Уфы, затем возглавлял юридический отдел комитета по земельным ресурсам и землеустройству администрации города, в 2001-2012 годах — заместитель директора ГУ «Центр занятости населения Советского района Уфы», в 2010-2018 годах — заместитель генерального директора, генеральный директор АНО «Республиканский информационно-консультационный центр».В 2018 году возглавлял избирательную комиссию подмосковного Красногорска, администрацию которого возглавлял нынешний врио главы Башкирии Радий Хабиров.Должность председателя КСП Башкирии стала вакантной в начале февраля, когда ее досрочно оставил управлявший палатой с 2016 года Рамиль Искужин.