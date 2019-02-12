Шагимуратов возглавит КСП Башкирии

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».





Рейтинг публикаций
Муртаза Рахимов - ...

Экологическая катастрофа в Сибае совпала с недавним пышным юбилеем Муртазы ...
  sergey orlov

Убили или покалечили в ...

"Правительство хочет себя обезопасить". Ветераны о запрете военным использовать ...
  Идель.Реалии

Сергей Наумкин: А вы ...

Некоторые СМИ с ноября 20018 года сообщают об экологической катастрофе в г. ...
  san-ufa

Конгресс США потребовал ...

Политики США выступили с новым законопроектом, который раскроет информацию о ...
  Администратор

Уголовник стал ...

Соответствующий документ был подписан вчера. Руководителем Центра развития ...
  natall

Лучшие комментарии дня
Шагимуратов возглавит КСП ...

Что же касается Шагимуратова-политика, то здесь о нем достоверно извес ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Шагимуратов возглавит КСП ...

....в 2001-2012 годах — заместитель директора ГУ Центр занятости насел ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Шагимуратов возглавит КСП ...

Нас модератор устраивает. Тебя в модераторы мы не хотим. Пошел вон.
  Рейтинг: +2  Анонимно

Календарь новостей
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Лучшие комментарии недели
Алена Апина: «Путин – сам ...

Сегодня видел Юнга и Комрада идущих вместе и державшихся за свои потны ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Кроме поздравления других ...

Наши Прекрасные женщины Уфимского журнала! С Международным женским дне ...
  Рейтинг: +3  полковник

Митинг против изоляции ру ...

Изоляцию интернета можно сравнить с сожжением книг, примеров в истории ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
Умер уфимский правозащитн ...

Земля тебе пухом, Эдик ты был настоящим Человеком......Прощай друг.... ...
  Рейтинг: +11  Загадочный

Умер уфимский правозащитн ...

Искренние соболезнования родным и близким.
  Рейтинг: +10  Кухарка

Умер уфимский правозащитн ...

Светлый был человек...
  Рейтинг: +6  Karim Yaushev

Обсуждаемое за неделю
Шагимуратов возглавит ...

Как стало известно “Ъ-Уфа”, на должность нового председателя Контрольно-счетной ...
  13.03.2019   27397    30

Отвратительная ...

В понедельник в столицу Башкортостана прибыл специальный поезд минобороны РФ ...
  13.03.2019   35663    67

Не по душе санаторный ...

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин 15 ...
  13.03.2019   37670    10

Фейковой палате ...

Стало известно имя председателя Общественной палаты Уфы. В минувший вторник ...
  13.03.2019   14352    8

Суд из трех букв ...

Суд признал законным отказ Правительства Башкирии в проведении митинга в Сибае. ...
  13.03.2019   17384    11

Обсуждаемое за месяц
Шагимуратов возглавит ...

Как стало известно “Ъ-Уфа”, на должность нового председателя Контрольно-счетной ...
  13.03.2019   35164    30

Отвратительная ...

В понедельник в столицу Башкортостана прибыл специальный поезд минобороны РФ ...
  13.03.2019   15787    67

Не по душе санаторный ...

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин 15 ...
  13.03.2019   25515    10

Фейковой палате ...

Стало известно имя председателя Общественной палаты Уфы. В минувший вторник ...
  13.03.2019   29575    8

Суд из трех букв ...

Суд признал законным отказ Правительства Башкирии в проведении митинга в Сибае. ...
  13.03.2019   23166    11

Последние публикации
Шагимуратов возглавит ...

Как стало известно “Ъ-Уфа”, на должность нового председателя Контрольно-счетной ...
  13.03.2019   13772    30

Отвратительная ...

В понедельник в столицу Башкортостана прибыл специальный поезд минобороны РФ ...
  13.03.2019   22577    67

Не по душе санаторный ...

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин 15 ...
  13.03.2019   31477    10

Фейковой палате ...

Стало известно имя председателя Общественной палаты Уфы. В минувший вторник ...
  13.03.2019   20448    8

Суд из трех букв ...

Суд признал законным отказ Правительства Башкирии в проведении митинга в Сибае. ...
  13.03.2019   37526    11

Депутат ГосДумы: Как ...

Госдума в третьем, окончательном чтении голосами «Единой России» приняла ...
  13.03.2019   14554    19

Муртаза Рахимов - ...

Экологическая катастрофа в Сибае совпала с недавним пышным юбилеем Муртазы ...
  12.03.2019   23377    85

Свободный интернет в Уфе ...

Активисты уфимского штаба Навального провели в воскресенье одиночные пикеты ...
  12.03.2019   35712    25

Гулянка учителей ...

В Уфе 10-12 апреля пройдет первый всероссийский съезд учителей башкирского ...
  12.03.2019   34440    100

Непотопляемый Воровской ...

Непотопляемый Воровской ТСЖ Адмирал часть № 1 или начало борьбы за ...
  11.03.2019   22927    50

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Март 2019 (44)
Февраль 2019 (102)
Январь 2019 (103)
Декабрь 2018 (106)
Ноябрь 2018 (106)
Октябрь 2018 (139)
Читаемое за неделю
Жалкие попытки заткнуть ...

Придумали кнут для покорноcти общественного стада. Сейчас гремит новость по ...
  7.03.2019   24975    22

Кроме поздравления ...

Ранее на странице Госавтоинспекции Уфы в соцсетях был опубликован видеоролик ...
  7.03.2019   21140    23

Прокурор - «юкосовец» ...

Ранее Кашаев участвовал в деле «Юкоса». Руководителем Прокуратуры РБ вскоре ...
  7.03.2019   41416    21

Пауки в прокурорской ...

По делу башкирских прокуроров был допрошен Андрей Назаров. Такое заявление было ...
  7.03.2019   14506    15

Российские адвокаты ...

Известные российские адвокаты обратились к председателю Следственного комитета ...
  7.03.2019   13649    42

Читаемое за месяц
4 миллиона из вашего ...

Правительство региона потратит более 4 млн рублей на стенд республики для ...
  12.02.2019   16257    25

Умер уфимский ...

В Нью-Йорке в возрасте 55 лет умер уфимский правозащитник, в прошлом депутат ...
  12.02.2019   14638    40

Обыкновенный фашизм: ...

Айрат Дильмухаметов не поверил на слово ВРИО главы Башкортостана о том, что ...
  12.02.2019   22717    153

Открывай ворота, ...

Русская медная компания будет добывать сырье в Башкирии. Право пользования ...
  13.02.2019   35040    55

Застой на дне: «Долгое ...

«Это только кажется, что выбор у нас есть». Поразительные по глубине и дерзости ...
  13.02.2019   33164    70



Шагимуратов возглавит КСП Башкирии

Оценили
0


Как стало известно “Ъ-Уфа”, на должность нового председателя Контрольно-счетной палаты Башкирии предложен Константин Шагимуратов.Его кандидатура внесена на утверждение республиканского парламента Курултая. Ближайшее заседание назначено на 21 марта.

Шагимуратов возглавит КСП Башкирии


Константин Шагимуратов родился в январе 1975 года в Уфе. В 2008-2017 годах возглавлял региональное отделение «Справедливой России». Окончил юридический факультет Башгосуниверситета.

В 1998-2001 годах работал ведущим юрисконсультом в бюро занятости населения Советского района Уфы, затем возглавлял юридический отдел комитета по земельным ресурсам и землеустройству администрации города, в 2001-2012 годах — заместитель директора ГУ «Центр занятости населения Советского района Уфы», в 2010-2018 годах — заместитель генерального директора, генеральный директор АНО «Республиканский информационно-консультационный центр».

В 2018 году возглавлял избирательную комиссию подмосковного Красногорска, администрацию которого возглавлял нынешний врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Должность председателя КСП Башкирии стала вакантной в начале февраля, когда ее досрочно оставил управлявший палатой с 2016 года Рамиль Искужин.

Коммерсант
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 13.03.2019, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что же касается Шагимуратова-политика, то здесь о нем достоверно известно следующее: в ходе развития своей карьеры общественного деятеля, Шагимуратов проявил себя как слабый, не искушенный и не блистающий дарованиями политик, который даже после вхождения в координационный совет объединенной оппозиции, был тише воды, ниже травы. Став главой башкирского отделения «справроссии», господин Шагимуратов вскоре таинственным образом, но явно, был отодвинут от прямого управления своей политической организацией (кстати, не отсюда ли средства для превращения чиновника в бизнесмена). В общем, не известно, как там у господина Шагимуратова со справедливостью и русскостью, но очевидно, что с честностью, принципиальностью и политической волей у него явно плохо.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 13.03.2019, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Стаким председателем КСП радию никакой гейтинг не нужен,- 80% голосов избирателей смахнет как с куста!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 13.03.2019, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я Очень Очень рад, что КСП возглавит этот кристально-честный человек, побольше бы нашему Уважаемому будущему президенту Хабирову таких людей, и мы можем смело идти к развитию нашей республики, как завещает наш дорогой Путин. Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 13.03.2019, 09:32 | Автор: юнг
    Публикации: 343 | Комментарии: 36959 | Рейтинг: +5629,5
51 | 12.03.2019, 16:30 | Автор: Администратор

Обоим: Будьте умнее, не опускайтесь до взаимных оскорблений, старайтесь сдерживаться

============================================================

=
Спасибо за совет!
Позвольте пока наша алкашка "пошла фильмец посареть" и Вам дать совет?=
1. Не кажется ли Вам, что число посетителей стало значительно сокращаться только потому, что обнаглевшая модераторша творит беспредел?
2. Не кажется ли Вам, что пора провести опрос посетителей и узнать их мнение по этому поводу?
=========================================================
Мне кажется, простите за навязчивость, что порядок на сайте можно навести, задав посетителям несколько вопросов.
Предлагаю следующий вариант:
1. Согласны ли вы, что модератор должен быть из числа посетителей ?
2. Согласны ли вы, в таком случае, что он должен быть выбран демократическим путём, с учетом мнения всех зарегистрированных пользователей?
3. Согласны ли вы с тем, что лицо, страдающее алкогольной зависимостью, наглостью и нарциссизмом должно быть изгнано из числа модераторов?
4. Если "да", кого вы могли бы рекомендовать?

============Уверяю Вас, таким способом авторитет и посещаемость сайта увеличится, да и вам придется меньше тратить времени на увещевание!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 13.03.2019, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"....в 2001-2012 годах — заместитель директора ГУ «Центр занятости населения Советского района Уфы»
****
В этот же временной период Советский центр занятости платил частным автошколам за обучение безработных водителей на 5 тысяч больше, чем была стоимость обучения в автошколе РОСТО(ДОСААФ)?



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 13.03.2019, 11:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1912 | Комментарии: 63317 | Рейтинг: +12211,1
В 2018 году возглавлял избирательную комиссию подмосковного Красногорска, администрацию которого возглавлял нынешний врио главы Башкирии Радий Хабиров.
_______________________________________________
Исчерпывающая информация!
Все назначенцы СРАдия - бл@ди одного борделя.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 13.03.2019, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ух ты, ну прямо Робеспьер, настоящий Робеспьер. Возвернуть гельотину и рубить головы, рубить день и ночь ворам и жуликам.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 13.03.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нас модератор устраивает. Тебя в модераторы мы не хотим. Пошел вон.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 13.03.2019, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 13.03.2019, 11:31 | Автор: Кухарка
Публикации: 1912 | Комментарии: 63304 | Рейтинг: +12211
В 2018 году возглавлял избирательную комиссию подмосковного Красногорска, администрацию которого возглавлял нынешний врио главы Башкирии Радий Хабиров.
_______________________________________________
Исчерпывающая информация!
Все назначенцы СРАдия - бл@ди одного борделя.

-----------------------------------------
Почему у кхарки такая реакция на правильные события?
Для нее святые это кто родину предает.
Предатель одним словом



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 13.03.2019, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 13.03.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нас модератор устраивает. Тебя в модераторы мы не хотим. Пошел вон.

------------------------------------------------------------
---
Еще бы тебя не устраивал)))
Перед зеркалом долго стоишь?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 13.03.2019, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вчерашнего мудиня выкинули или успокоили?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 13.03.2019, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 13.03.2019, 11:31 | Автор: Кухарка

... бл@ди одного борделя.

=========================
а ведь эти с одного борделя будут ипеть кухарку как минимум ближайшие 5 лет. Справедливости нет но ты держись.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 13 | 13.03.2019, 12:57 | Автор: юнг
    Публикации: 343 | Комментарии: 36959 | Рейтинг: +5629,5
12 | 13.03.2019, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 13.03.2019, 11:31 | Автор: Кухарка

... бл@ди одного борделя.

=========================
а ведь эти с одного борделя будут ипеть кухарку как минимум ближайшие 5 лет. Справедливости нет но ты держись.
============================================================

Наша старушка всё бредит воспоминаниями о далёкой юности, где в палатках за стакан портвешка давала всем желающим!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 13.03.2019, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СМИ
"Вчера 12.03 на сайте Министерства образования Башкирии вчера появился текст с несколькими ошибками: пунктуационной, грамматической и орфографической. Причём ошибки хрестоматийные – такие предлагают школьникам найти на ЕГЭ"
***
А там новый министр?
Толку-то от подобной новизны?



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 15 | 13.03.2019, 13:21 | Автор: юнг
    Публикации: 343 | Комментарии: 36959 | Рейтинг: +5629,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
13.03.2019, 12:17 | Автор: Кухарка
Публикации: 1912 | Комментарии: 63304 | Рейтинг: +12210,5
7 | 13.03.2019, 10:47 | Автор: юнг

Боже, какой примитив тащит сюда этот старый пидорасина!


=====================================Ну, как же так, Ленусик! Обидно!

Лучше вспомни, как ты у "старого пидорасины" схавала полбутылки "Хеннеси" , после чего так захотела остаться, что еле в такси тебя затолкали!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 13.03.2019, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Вчера 12.03 на сайте Министерства образования Башкирии вчера
-------------------------
а это что за грамотей написал?



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 17 | 13.03.2019, 13:44 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3483 | Рейтинг: -287
Согласны ли вы, что модератор должен быть из числа посетителей ?
2. Согласны ли вы, в таком случае, что он должен быть выбран демократическим путём, с учетом
______________
Мы согласны.

Давно пора выгнать эту Кухарку.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 13.03.2019, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 13.03.2019, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Вчера 12.03 на сайте Министерства образования Башкирии вчера
-------------------------
а это что за грамотей написал?
***
Башкирский журналист после сдачи ЕГЭ в шк.-интернате им Гарипова



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 13.03.2019, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнгу.
Эта лавочка скоро и вовсе сдохнет: сокращается не только количество участников, но выступают одни и те же, а это небольшой кружок любителей погутарить на досуге. Не более.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 20 | 13.03.2019, 13:55 | Автор: юнг
    Публикации: 343 | Комментарии: 36959 | Рейтинг: +5629,5
17 | 13.03.2019, 13:44 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 3481 | Рейтинг: -286,9
Согласны ли вы, что модератор должен быть из числа посетителей ?
2. Согласны ли вы, в таком случае, что он должен быть выбран демократическим путём, с учетом
______________
Мы согласны.


==================Цепляется, падла. Ты её в дверь, а она в окно.



Оценили
3

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com