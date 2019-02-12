Константин Шагимуратов родился в январе 1975 года в Уфе. В 2008-2017 годах возглавлял региональное отделение «Справедливой России». Окончил юридический факультет Башгосуниверситета.
В 1998-2001 годах работал ведущим юрисконсультом в бюро занятости населения Советского района Уфы, затем возглавлял юридический отдел комитета по земельным ресурсам и землеустройству администрации города, в 2001-2012 годах — заместитель директора ГУ «Центр занятости населения Советского района Уфы», в 2010-2018 годах — заместитель генерального директора, генеральный директор АНО «Республиканский информационно-консультационный центр».
В 2018 году возглавлял избирательную комиссию подмосковного Красногорска, администрацию которого возглавлял нынешний врио главы Башкирии Радий Хабиров.
Должность председателя КСП Башкирии стала вакантной в начале февраля, когда ее досрочно оставил управлявший палатой с 2016 года Рамиль Искужин.
Коммерсант
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Шагимуратов возглавит КСП Башкирии
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