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Отвратительная пропаганда войны, убийств и оружия

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В понедельник в столицу Башкортостана прибыл специальный поезд минобороны РФ под названием "Сирийский перелом". На девяти платформах и в десяти вагонах российские военные продемонстрировали уфимской публике захваченные, по их словам, у незаконных вооружённых формирований в Сирии образцы военной техники и снаряжения.

Отвратительная пропаганда войны, убийств и оружия


Всего на выставке, по данным минобороны, было представлено "свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов".

На отдельных железнодорожных платформах были размещены захваченные у боевиков образцы военной техники — танк Т-55, поставленный в Сирию, по словам российских военных, из Грузии, БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль "YPG EAGLE HEAD", самоходный минный трал Aardvark JSFU, "джихад-мобиль" на базе Jeep Grand Cherokee. В одном из вагонов демонстрировалась захваченная у боевиков химическая лаборатория, на которой, как пояснили сопровождавшие выставку офицеры, производились отравляющие вещества на основе хлора.

Где именно, кем и у какой из группировок были захвачены оружие и техника, которые минобороны РФ называет "трофеями", в информационных стендах не уточнялось. Насчет химической лаборатории военные пояснили, что она "была произведена в Великобритании, подпольно доставлена в Сирию и захвачена в городе Думе".

Выставка трофеев работала в течение двух часов. За это время ее успели осмотреть организованно доставленные на вокзал курсанты юридического института и кадетского корпуса, некоторые подразделения полиции и МВД, отделения "юнармейцев" и несколько школьных классов, а также другая уфимская публика. Пользуясь случаем, сотрудники Башвоенкомата развернули на вокзале временный пункт отбора на военную службу по контракту.

Акция российского минобороны проводится по решению президента РФ Владимира Путина. Как поясняется, поезд с выставкой проедет по стране около 30 тысяч километров и сделает остановки в 60 российских городах. За две недели проведения акции, по словам начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Андрея Картаполова, выставку уже посетили более 150 тысяч в 16 городах России.

В уфимской блогосфере по-разному отнеслись к приезду трофейной выставки. Комментарии в официальных пабликах органов власти и отдельных ее представителей в основном состояли из перепечаток официальных пресс-релизов минобороны и публикаций селфи с выставки. Многие уфимцы также публиковали фотографии в своих аккаунтах, воздерживаясь от личных комментариев.

"Я понимаю, что это попытка пиара, но я не могу понять: что хотели этим показать и сказать. Ну, это же средневековье: с трупом врага по улицам городов расхаживать. Интересно, почему не догадались трупы игиловцев по городам возить —​ вот вообще разницы никакой"

"Маразм крепчает, и ведь "патриоты" пойдут. Своих проблем нет, нам нужна маленькая победоносная война, как говорил господин Плеве…"

"Дно близко… Сперва танки Т-34 из Африки, сейчас ооновские джипы из Сирии…"

"Столько денег тратится на перевозку этого металлолома. За все эти деньги на войну можно было уже сто раз улучшить жизнь россиян"

"Удивляют не организаторы. Удивляют люди, которые идут посмотреть на это с детьми на плечах", — написали другие уфимские пользователи соцсетей.

— Вообще, это забавная сборная солянка, причем, интересно, что это не только и не столько ИГИЛовская техника, сколько различных умеренных и исламистских группировок оппозиции, которые противостояли и ИГИЛ (организация запрещена в РФ), и Асаду, — отметил в беседе с "Idel.Реалии" эксперт независимой расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. — Большая часть техники захвачена в 2017-2018 годах во время успешных наступлений. Еще по этой выставке хорошо можно проследить причудливый круговорот техники на Ближнем Востоке — например, турецкий БТР, и это несмотря на то, что Турция официально никогда не воевала с силами Асада. Этот БТР попал в руки правительственных сил от союзных Турции группировок на северо-западе страны, оттуда же, например, и броневик "Пантера" из ОАЭ. Другой пример — армейский вседорожник Humvee иракского спецназа и импровизированный бронетранспортер курдских ополченцев, захваченные ИГ, а затем уже у ИГ сторонниками Асада.

— В целом, выставка была бы довольно интересной, если бы не небрежное заполнение многих инфостендов, которые не дают полноценного представления об истории того или иного экспоната, а подчас и целенаправленно вводят в заблуждение. Пример такой пропаганды — "лаборатория химоружия". Напомню, что в недавнем докладе Миссии по установлению фактов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по химатаке в Думе 7 апреля 2018 года приведен подробный анализ этой лаборатории и сделан вывод, что лаборатория использовалась для производства взрывчатки, но никак не химоружия. Об этом же писали и другие эксперты еще до доклада ОЗХО. Включение этой лаборатории в выставку — элемент пропаганды, который должен, якобы, подтвердить, что химоружие в Сирии использует не Асад, а его противники. Между тем, Берлинская экспертная группа "Global Public Policy Institute" нашла подтверждения 336 химических атак в Сирии, ответственность за 98% которых лежит на режиме Асада. Укажу еще, что в пропагандистский ряд с этой выставки можно включить и атаковавший российскую авиабазу в Сирии беспилотник, якобы произведенный иностранными спецслужбами, а на самом деле сделанный "на коленке", — заключает Михайлов.

Официально Россия начала вооружённую кампанию в Сирии 30 сентября 2015 года, заявив в качестве её цели борьбу с террористами. Президент России Владимир Путин тогда заявлял, что российское участие в конфликте ограничится ударами с воздуха в помощь войскам сирийского президента Башара Асада. Впоследствии стало известно о присутствии в Сирии российской военной полиции, военных инструкторов и специалистов.​ Кроме того, как утверждается, в боях в Сирии участвовали и бойцы так называемых частных военных компаний, что российские власти не признают.

Российское участие в войне в Сирии не ограничивалось только боевыми действиями против террористической группировки "Исламское государство".

Российские самолёты бомбили и цели в Алеппо, Идлибе, Восточной Гуте и на юге страны, где войскам Асада противостояли различные оппозиционные группировки. Правозащитники и местные жители обвиняли Россию в гибели мирных жителей при этих бомбардировках.

Артур Асафьев, Идель.Реалии
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  • 1 | 13.03.2019, 09:28 | Автор: юнг
    Публикации: 343 | Комментарии: 36959 | Рейтинг: +5629,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ну, это же средневековье: с трупом врага по улицам городов расхаживать. Интересно, почему не догадались трупы игиловцев по городам возить —​ вот вообще разницы никакой"

"Маразм крепчает, и ведь "патриоты" пойдут. Своих проблем нет, нам нужна маленькая победоносная война, как говорил господин Плеве…"

"Дно близко… Сперва танки Т-34 из Африки, сейчас ооновские джипы из Сирии…"

"Столько денег тратится на перевозку этого металлолома. За все эти деньги на войну можно было уже сто раз улучшить жизнь россиян"



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  • 2 | 13.03.2019, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Сирийский перелом".
======================
Крымский, Донбасский Сирийский,- все эти переломы доканали Россю, довели её народ до нищеты.



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6

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  • 3 | 13.03.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 13.03.2019, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Сирийский перелом".
======================
Крымский, Донбасский Сирийский,- все эти переломы доканали Россю, довели её народ до нищеты.
-----------------------------

- Аполитично рассуждаешь, понимаешь!.. И это в то время, когда наша
республика ещё не рассчиталась с государством по сдаче яиц и шерсти!



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  • 4 | 13.03.2019, 10:11 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29529 | Рейтинг: -701,2
в ознаменование Победы - провести Марш пленных боевиков по центральным площадям.
Как в 1944-и, пленных фрицев, маршем побежденных
Под улюлюканье



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  • 5 | 13.03.2019, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
США вывезли из Сирии золото вагонами - Россия ржавый металоллом



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7

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  • 6 | 13.03.2019, 10:34 | Автор: юнг
    Публикации: 343 | Комментарии: 36959 | Рейтинг: +5629,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Отвратительная пропаганда войны, убийств и оружия
Опубликовано: Идель.Реалии | 13.03.2019
Раздел: Новости | Просмотры: 42353 | Комментарии: 4

=====================За что я уважаю УЖ?
Именно за это!
А ведь могли бы процитировать зомбоящик:" Россияне убедились в верной политике вождя, увидев экспонаты"!



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  • 7 | 13.03.2019, 10:47 | Автор: юнг
    Публикации: 343 | Комментарии: 36959 | Рейтинг: +5629,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Владимир Путин, по некоторым данным, приедет в Крым, где будут отмечать 5-ю годовщину присоединения
Президента ждут 16-го марта, — рассказал изданию «Форпост Севастополь» источник в руководстве города. По его словам, Путин посетит праздничный концерт, в котором будут участвовать байкеры из мотоклуба «Ночные волки».
likarpich
12 марта 2019 | 22:39
holic: Что будут исполнять "Ночные тёлки"? Песенку про "дядю Вову" и "последний бой"?
astet
12 марта 2019 | 23:02
polikarpich: Неужели никто не догадается
*** старого маразматика?

zemljanka: по некоторым данным...
Т.е. как урка будет добираться козьими тропами? Боится открыто приехать на аннексированные территории? Видно доложили о хреновых настроениях крымской ваты...



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  • 8 | 13.03.2019, 10:49 | Автор: юнг
    Публикации: 343 | Комментарии: 36959 | Рейтинг: +5629,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
51 | 12.03.2019, 16:30 | Автор: Администратор

Обоим: Будьте умнее, не опускайтесь до взаимных оскорблений, старайтесь сдерживаться

============================================================


=
Спасибо за совет!
Позвольте пока наша алкашка "пошла фильмец посареть" и Вам дать совет?=
1. Не кажется ли Вам, что число посетителей стало значительно сокращаться только потому, что обнаглевшая модераторша творит беспредел?
2. Не кажется ли Вам, что пора провести опрос посетителей и узнать их мнение по этому поводу?
=========================================================
Мне кажется, простите за навязчивость, что порядок на сайте можно навести, задав посетителям несколько вопросов.
Предлагаю следующий вариант:
1. Согласны ли вы, что модератор должен быть из числа посетителей ?
2. Согласны ли вы, в таком случае, что он должен быть выбран демократическим путём, с учетом мнения всех зарегистрированных пользователей?
3. Согласны ли вы с тем, что лицо, страдающее алкогольной зависимостью, наглостью и нарциссизмом должно быть изгнано из числа модераторов?
4. Если "да", кого вы могли бы рекомендовать?

============Уверяю Вас, таким способом авторитет и посещаемость сайта увеличится, да и вам придется меньше тратить времени на увещевание!



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  • 9 | 13.03.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Посмотрел бы этот цирк, но на Школе МВД живу, далековато ехать.



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  • 10 | 13.03.2019, 12:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1912 | Комментарии: 63317 | Рейтинг: +12211,1
Это мелочи, на которые можно было бы и не обращать внимание, если бы неизвращение нравственности, которой занимается пуйло со своей кликой....

Ведь стоят орудия и танк в парке Победы - но вместо "НИКОГДА БОЛЬШЕ!!!" - долбо-роиссянам насаждается лозунг "можем повторить"...

А вчерась Патрушев решил, что пушечное мясо нужно готовить с младых ногтей:
Склонных к правонарушениям подростков будут направлять в военно-патриотические лагеря.

Патрушев анонсировал меры против манипулирования сознанием подростков:
Роскомнадзор будет блокировать доступ к запрещенным сайтам специальным софтом, который уже установили на компьютерах во всех школах.
Мы будем манипулировать их сознанием сами, уточнил он.



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  • 11 | 13.03.2019, 12:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1912 | Комментарии: 63317 | Рейтинг: +12211,1
7 | 13.03.2019, 10:47 | Автор: юнг

Боже, какой примитив тащит сюда этот старый пидорасина! Самые идиотские комменты выбирает на Эхе! Сам же - вообще ничего сформулировать не может...

Да... "Не дай мне Бог сойти с ума
уж лучше посох и сума"


Не зря народная мудрость гласит: что малый, что старый... деменция превращает человека в идиота, а этого - ну просто стремительно, на наших глазах!



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  • 12 | 13.03.2019, 12:29 | Автор: Larissa
    Публикации: 52 | Комментарии: 2614 | Рейтинг: -609,5
Не только. Ещё и пропаганда распущенности. Осталось привезти Чёрный квадрат Малевича,чтобы пациенты психиатрических лечебниц гадали,что же оно обозначает?
---------------------------

«Сексуальная преданность»: в Уфе проходит откровенная выставка необычного художника
На ее открытие пришли более 500 человек, и многие из них – молодежь. Фоторепортаж Proural.info об искусстве, которое сейчас в моде.
Сейчас в культурном пространстве столицы Башкирии проходит выставка современного художника Nickie Zimova Sexual Devotion. Он привез в столицу Башкирии 25 своих работ.

https://proural.info/society/seksualnaya-predannost-v-ufe-pr
okhodit-otkrovennaya-vystavka-neobychnogo-khu



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  • 13 | 13.03.2019, 12:31 | Автор: Larissa
    Публикации: 52 | Комментарии: 2614 | Рейтинг: -609,5
Фоторепортаж Proural.info об искусстве, которое сейчас в моде.
------------------------------
Похоже,мы дожили до тех времён,когда пропагандируется мода на психов



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  • 14 | 13.03.2019, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
После Сирии что новое должно появится.



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  • 15 | 13.03.2019, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 13.03.2019, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
После Сирии что новое должно появится.

==========================
Что бы то ни было для кухарки будет повод бздеть.



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  • 16 | 13.03.2019, 12:51 | Автор: юнг
    Публикации: 343 | Комментарии: 36959 | Рейтинг: +5629,5
1 | 13.03.2019, 12:17 | Автор: Кухарка
Публикации: 1912 | Комментарии: 63304 | Рейтинг: +12210,5
7 | 13.03.2019, 10:47 | Автор: юнг

Боже, какой примитив тащит сюда этот старый пидорасина! Сам же - вообще ничего сформулировать не может...

Не зря народная мудрость гласит: что малый, что старый... деменция превращает человека в идиота, а этого - ну просто стремительно, на наших глазах!
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Ленусик! Зачем так возбуждаться? Или давно не пробовала живого и твердого? Всё с холодной резиной балуешься?
Расскажи лучше, как я тебя домогался и как ты "гордо отказалась"!
Пусть народ над старой жабой посмеется!



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  • 17 | 13.03.2019, 12:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1912 | Комментарии: 63317 | Рейтинг: +12211,1
Ларисса... ничего особенного в картинах Зимова нет... ну вот абсолютно! С точки зрения психиатрии, разумеется... а с художественной точки зрения - вполне себе интереное творчество, оригинальный стиль.

Пикассо, в частности Герника, для тебя вообще псих из психов, видимо... про Сальвадора Дали уж и не говорю...

Ну, ежели для тебя и "Черный супрематический квадрат"(слово супрематизм - погугли) - символ психической неполноценности, то это, деточка, с тобой не всё в порядке...



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  • 18 | 13.03.2019, 12:58 | Автор: юнг
    Публикации: 343 | Комментарии: 36959 | Рейтинг: +5629,5
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12 | 13.03.2019, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 13.03.2019, 11:31 | Автор: Кухарка

... бл@ди одного борделя.

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а ведь эти с одного борделя будут ипеть кухарку как минимум ближайшие 5 лет. Справедливости нет но ты держись.
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Наша старушка всё бредит воспоминаниями о далёкой юности, где в палатках за стакан портвешка давала всем желающим!



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  • 19 | 13.03.2019, 13:03 | Автор: юнг
    Публикации: 343 | Комментарии: 36959 | Рейтинг: +5629,5
..............Наша старушка всё бредит воспоминаниями о далёкой юности, где в палатках за стакан портвешка давала всем желающим!

====================Ленусик! У меня есть один знакомый, он тебя м.б. согласится потереть. НО, это тебе будет стоить минимум литр. Иначе он не согласен!



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  • 20 | 13.03.2019, 13:08 | Автор: юнг
    Публикации: 343 | Комментарии: 36959 | Рейтинг: +5629,5
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15 | 13.03.2019, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 13.03.2019, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
После Сирии что новое должно появится.

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Что бы то ни было для кухарки будет повод бздеть.

==========================Старушка совсем рехнулась. Уже воняет!



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