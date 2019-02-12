Отвратительная пропаганда войны, убийств и оружия

В понедельник в столицу Башкортостана прибыл специальный поезд минобороны РФ под названием "Сирийский перелом". На девяти платформах и в десяти вагонах российские военные продемонстрировали уфимской публике захваченные, по их словам, у незаконных вооружённых формирований в Сирии образцы военной техники и снаряжения.Всего на выставке, по данным минобороны, было представлено "свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов".На отдельных железнодорожных платформах были размещены захваченные у боевиков образцы военной техники — танк Т-55, поставленный в Сирию, по словам российских военных, из Грузии, БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль "YPG EAGLE HEAD", самоходный минный трал Aardvark JSFU, "джихад-мобиль" на базе Jeep Grand Cherokee. В одном из вагонов демонстрировалась захваченная у боевиков химическая лаборатория, на которой, как пояснили сопровождавшие выставку офицеры, производились отравляющие вещества на основе хлора.Где именно, кем и у какой из группировок были захвачены оружие и техника, которые минобороны РФ называет "трофеями", в информационных стендах не уточнялось. Насчет химической лаборатории военные пояснили, что она "была произведена в Великобритании, подпольно доставлена в Сирию и захвачена в городе Думе".Выставка трофеев работала в течение двух часов. За это время ее успели осмотреть организованно доставленные на вокзал курсанты юридического института и кадетского корпуса, некоторые подразделения полиции и МВД, отделения "юнармейцев" и несколько школьных классов, а также другая уфимская публика. Пользуясь случаем, сотрудники Башвоенкомата развернули на вокзале временный пункт отбора на военную службу по контракту.Акция российского минобороны проводится по решению президента РФ Владимира Путина. Как поясняется, поезд с выставкой проедет по стране около 30 тысяч километров и сделает остановки в 60 российских городах. За две недели проведения акции, по словам начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Андрея Картаполова, выставку уже посетили более 150 тысяч в 16 городах России.В уфимской блогосфере по-разному отнеслись к приезду трофейной выставки. Комментарии в официальных пабликах органов власти и отдельных ее представителей в основном состояли из перепечаток официальных пресс-релизов минобороны и публикаций селфи с выставки. Многие уфимцы также публиковали фотографии в своих аккаунтах, воздерживаясь от личных комментариев."Я понимаю, что это попытка пиара, но я не могу понять: что хотели этим показать и сказать. Ну, это же средневековье: с трупом врага по улицам городов расхаживать. Интересно, почему не догадались трупы игиловцев по городам возить —​ вот вообще разницы никакой""Маразм крепчает, и ведь "патриоты" пойдут. Своих проблем нет, нам нужна маленькая победоносная война, как говорил господин Плеве…""Дно близко… Сперва танки Т-34 из Африки, сейчас ооновские джипы из Сирии…""Столько денег тратится на перевозку этого металлолома. За все эти деньги на войну можно было уже сто раз улучшить жизнь россиян""Удивляют не организаторы. Удивляют люди, которые идут посмотреть на это с детьми на плечах", — написали другие уфимские пользователи соцсетей.— Вообще, это забавная сборная солянка, причем, интересно, что это не только и не столько ИГИЛовская техника, сколько различных умеренных и исламистских группировок оппозиции, которые противостояли и ИГИЛ (организация запрещена в РФ), и Асаду, — отметил в беседе с "Idel.Реалии" эксперт независимой расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. — Большая часть техники захвачена в 2017-2018 годах во время успешных наступлений. Еще по этой выставке хорошо можно проследить причудливый круговорот техники на Ближнем Востоке — например, турецкий БТР, и это несмотря на то, что Турция официально никогда не воевала с силами Асада. Этот БТР попал в руки правительственных сил от союзных Турции группировок на северо-западе страны, оттуда же, например, и броневик "Пантера" из ОАЭ. Другой пример — армейский вседорожник Humvee иракского спецназа и импровизированный бронетранспортер курдских ополченцев, захваченные ИГ, а затем уже у ИГ сторонниками Асада.— В целом, выставка была бы довольно интересной, если бы не небрежное заполнение многих инфостендов, которые не дают полноценного представления об истории того или иного экспоната, а подчас и целенаправленно вводят в заблуждение. Пример такой пропаганды — "лаборатория химоружия". Напомню, что в недавнем докладе Миссии по установлению фактов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по химатаке в Думе 7 апреля 2018 года приведен подробный анализ этой лаборатории и сделан вывод, что лаборатория использовалась для производства взрывчатки, но никак не химоружия. Об этом же писали и другие эксперты еще до доклада ОЗХО. Включение этой лаборатории в выставку — элемент пропаганды, который должен, якобы, подтвердить, что химоружие в Сирии использует не Асад, а его противники. Между тем, Берлинская экспертная группа "Global Public Policy Institute" нашла подтверждения 336 химических атак в Сирии, ответственность за 98% которых лежит на режиме Асада. Укажу еще, что в пропагандистский ряд с этой выставки можно включить и атаковавший российскую авиабазу в Сирии беспилотник, якобы произведенный иностранными спецслужбами, а на самом деле сделанный "на коленке", — заключает Михайлов.Официально Россия начала вооружённую кампанию в Сирии 30 сентября 2015 года, заявив в качестве её цели борьбу с террористами. Президент России Владимир Путин тогда заявлял, что российское участие в конфликте ограничится ударами с воздуха в помощь войскам сирийского президента Башара Асада. Впоследствии стало известно о присутствии в Сирии российской военной полиции, военных инструкторов и специалистов.​ Кроме того, как утверждается, в боях в Сирии участвовали и бойцы так называемых частных военных компаний, что российские власти не признают.Российское участие в войне в Сирии не ограничивалось только боевыми действиями против террористической группировки "Исламское государство".Российские самолёты бомбили и цели в Алеппо, Идлибе, Восточной Гуте и на юге страны, где войскам Асада противостояли различные оппозиционные группировки. Правозащитники и местные жители обвиняли Россию в гибели мирных жителей при этих бомбардировках.