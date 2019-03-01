Подлые проделки мэра Сибая?

В Башкирии так и не состоялись митинги, которые были одобрены властями в Сибае. Общественники специально сходили на площадь, где должны были пройти мероприятия, и обнаружили, что она заставлена автомобилями.13 марта в Сибае должны были состояться два митинга, посвященные обсуждению новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, однако, по словам общественников, на площади, где с 8 часов утра до 22 часов должны были проходить эти мероприятия так ничего и не состоялось. Информацию об этом в соцсетях опубликовала Альфия Узянбаева, подкрепив ее видеоподтверждением.Интрига этой ситуации заключается в том, что ранее другие общественницы, Рамиля Саитова и Гульфия Мухаметова, подавали в правительство Башкирии и администрацию Сибая уведомления о проведении митинга за введение чрезвычайной ситуации в Сибае в связи со сложной экологической ситуацией.В их уведомлениях также значилась дата проведения митинга - 13 марта, с 8 часов утра до 22 часов. Место проведения - площадь перед Домом молодежи в Сибае, по улице Ленина, 7. Однако в обоих случаях был получен отказ. Власти представили в качестве аргументов уведомления от других общественных организаций, которые также хотели провести митинги на этой площадке в это же время.Как предполагают общественники, уведомления могли быть оформлены задним числом, поскольку в момент подачи Рамилей Саитовой и Гульфией Мухаметовой их уведомлений 26 февраля в 9 часов утра они не заметили каких-либо активистов, желавших подать свои документы на ту же тему.Напомним, источником экологических проблем является выделение диоксида серы из недр Сибайского карьера вследствие окисления горнорудных пород, которое началось, как минимум, в ноябре прошлого года. Это событие, а точнее, его последствия сделали небольшой башкирский город Сибай известным на весь мир. В Сибае за минувшие месяцы побывали журналисты большинства крупных российских и зарубежных редакций.Массовый митинг прошел в Сибае в середине декабря, с тех пор больше столь активных форм протеста местного населения в городе не было.Эксперты связывают это с вмешательством в ситуацию региональных властей, теперь в соцсетях и местных СМИ регулярно публикуются результаты замеров, горожан информируют о ходе работ по ликвидации ЧП на карьере. Однако пока серьезного эффекта эти усилия не дали.Превышение ПДК диоксида серы фиксируется в городе довольно регулярно. Так, например, сегодня после замеров в полдень были выявлены превышения в 20 и более раз в двух контрольных точках в зоне «500» (в радиусе 500 метров от карьера). Их жителям предложили переехать в пункты временного размещения. Известно, что предложением воспользовались, как минимум, два человека.500 детей из зоны «500» ранее отправились на отдых и лечение в санаторий в Евпаторию по приглашению главы Крыма Сергея Аксенова. Еще часть детей и пожилые жители опасной зоны получили бесплатные путевки в санатории Башкирии.Затем, уже в новом году, приехавшим в Сибай активистам удалось записать видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Позднее одного из организаторов этого события мэр Сибая публично назвал «козлом» и «экскрементом». Извинения за него потом принес врио главы Башкирии Радий Хабиров.