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Подлые проделки мэра Сибая?

  • Опубликовано: natall | 14.03.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 14732 | Комментарии: 19
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В Башкирии так и не состоялись митинги, которые были одобрены властями в Сибае. Общественники специально сходили на площадь, где должны были пройти мероприятия, и обнаружили, что она заставлена автомобилями.

Подлые проделки мэра Сибая?


13 марта в Сибае должны были состояться два митинга, посвященные обсуждению новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, однако, по словам общественников, на площади, где с 8 часов утра до 22 часов должны были проходить эти мероприятия так ничего и не состоялось. Информацию об этом в соцсетях опубликовала Альфия Узянбаева, подкрепив ее видеоподтверждением.

Интрига этой ситуации заключается в том, что ранее другие общественницы, Рамиля Саитова и Гульфия Мухаметова, подавали в правительство Башкирии и администрацию Сибая уведомления о проведении митинга за введение чрезвычайной ситуации в Сибае в связи со сложной экологической ситуацией.

В их уведомлениях также значилась дата проведения митинга - 13 марта, с 8 часов утра до 22 часов. Место проведения - площадь перед Домом молодежи в Сибае, по улице Ленина, 7. Однако в обоих случаях был получен отказ. Власти представили в качестве аргументов уведомления от других общественных организаций, которые также хотели провести митинги на этой площадке в это же время.

Как предполагают общественники, уведомления могли быть оформлены задним числом, поскольку в момент подачи Рамилей Саитовой и Гульфией Мухаметовой их уведомлений 26 февраля в 9 часов утра они не заметили каких-либо активистов, желавших подать свои документы на ту же тему.

Напомним, источником экологических проблем является выделение диоксида серы из недр Сибайского карьера вследствие окисления горнорудных пород, которое началось, как минимум, в ноябре прошлого года. Это событие, а точнее, его последствия сделали небольшой башкирский город Сибай известным на весь мир. В Сибае за минувшие месяцы побывали журналисты большинства крупных российских и зарубежных редакций.

Массовый митинг прошел в Сибае в середине декабря, с тех пор больше столь активных форм протеста местного населения в городе не было.

Эксперты связывают это с вмешательством в ситуацию региональных властей, теперь в соцсетях и местных СМИ регулярно публикуются результаты замеров, горожан информируют о ходе работ по ликвидации ЧП на карьере. Однако пока серьезного эффекта эти усилия не дали.

Превышение ПДК диоксида серы фиксируется в городе довольно регулярно. Так, например, сегодня после замеров в полдень были выявлены превышения в 20 и более раз в двух контрольных точках в зоне «500» (в радиусе 500 метров от карьера). Их жителям предложили переехать в пункты временного размещения. Известно, что предложением воспользовались, как минимум, два человека.

500 детей из зоны «500» ранее отправились на отдых и лечение в санаторий в Евпаторию по приглашению главы Крыма Сергея Аксенова. Еще часть детей и пожилые жители опасной зоны получили бесплатные путевки в санатории Башкирии.

Затем, уже в новом году, приехавшим в Сибай активистам удалось записать видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Позднее одного из организаторов этого события мэр Сибая публично назвал «козлом» и «экскрементом». Извинения за него потом принес врио главы Башкирии Радий Хабиров.

МКС
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  • 1 | 14.03.2019, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Хороший хозяин даже к своей скотине так не относится, как относятся к Людям влвсть придеожащие в стране башкир.



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  • 2 | 14.03.2019, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рыть яму гораздо тяжелей, чем его закапывать.
В чем проблема?
Проблема в том, когда копали на дне было "золото", а теперь там здоровье народа, а кому оно надо в путинской стране.



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  • 3 | 14.03.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уважаемая «natall», согласно принципу «вертикали власти» всех подручных подсовывает самый заглавный башкир-паша Путин Владимир Владимирович, соответственно название статьи «Подлые проделки мэра Сибая?» не соответствуют истине.
А этот, как его там, Радий, просто его очередной приказчик.



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  • 4 | 14.03.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Затем, уже в новом году, приехавшим в Сибай активистам удалось записать видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Позднее одного из организаторов этого события мэр Сибая публично назвал «козлом» и «экскрементом». Извинения за него потом принес врио главы Башкирии Радий Хабиров.
------------------------------------------------------------
-----------------------------------------

Не-а, не ответит Путин "козлам" и "экскрементам", не будет унижаться.



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  • 5 | 14.03.2019, 10:56 | Автор: юнг
    Публикации: 142 | Комментарии: 36974 | Рейтинг: +5627,2
7 | 14.03.2019, 10:55 | Автор: юнг
Публикации: 343 | Комментарии: 36966 | Рейтинг: +5628,2
6 | 14.03.2019, 10:33 | Автор: Кухарка
евойный папашка выкинул на партактиве свой партбилет, по политической 58-ой статье, жировал в адвокатах...и никакого наказания...
------------------------------------------------------------




Как раз в это время Кухарка под чутким и грамотным руководством своей матери проходила практику по мытью полов в кабинетах и отхожих местах.

========================Вот видите, что может вытворять жаба, если её не захотели оттрахать.!



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  • 6 | 14.03.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Воланд из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита»:
«…Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас....».



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  • 7 | 14.03.2019, 11:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1300 | Комментарии: 63324 | Рейтинг: +12210,9
Сибайцы - трУсы! Нехер спрашивать - нужно выходить без спроса! У них ОЧЕНЬ серьезный повод, и если СРАдий решиться(на самом деле нет) применить силу против многочисленного протестного митинга - то ему ТОЧНО кирдык! В смысле - выборам кирдык.

А коли сибайцы трУсы - то они и имеют то, что заслуживают. Никто вместо них не будет оттстаивать из права на чистый воздух!
В 1990 году - Черниковка вышла и дошла от Орджона до Горсовета - и Горс тогда от погрома спасли качественные дубовые двери...
И это в те годы, когда в Тбилиси саперными лопатками людей крошили, а в Вильнюсе танками...



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  • 8 | 14.03.2019, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 14.03.2019, 11:02 | Автор: Кухарка
Публикации: 1913 | Комментарии: 63323 | Рейтинг: +12211
Сибайцы - трУсы! Нехер спрашивать - нужно выходить без спроса! У них ОЧЕНЬ серьезный повод, и если СРАдий решиться(на самом деле нет) применить силу против многочисленного протестного митинга - то ему ТОЧНО кирдык! В смысле - выборам кирдык.

А коли сибайцы трУсы - то они и имеют то, что заслуживают. Никто вместо них не будет оттстаивать из права на чистый воздух!
В 1990 году - Черниковка вышла и дошла от Орджона до Горсовета - и Горс тогда от погрома спасли качественные дубовые двери...
И это в те годы, когда в Тбилиси саперными лопатками людей крошили, а в Вильнюсе танками...
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
----------------------

А Кухарка шлет свои призывы на выход без спросу. Ее саперными лопатами не напугать, только бутылкой из-под шампанского если

А что думает на сей счет о противозаконности данного деяния Елена Захарова?



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  • 9 | 14.03.2019, 11:11 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 98 | Рейтинг: +5
Умышленное враньё и пренебрежение к людям самая характерная черта партии "Единая Россия" и её руководящих членов.



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  • 10 | 14.03.2019, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 14.03.2019, 10:56 | Автор: юнг
Публикации: 343 | Комментарии: 36968 | Рейтинг: +5627,7
7 | 14.03.2019, 10:55 | Автор: юнг
Публикации: 343 | Комментарии: 36966 | Рейтинг: +5628,2
6 | 14.03.2019, 10:33 | Автор: Кухарка
евойный папашка выкинул на партактиве свой партбилет, по политической 58-ой статье, жировал в адвокатах...и никакого наказания...
------------------------------------------------------------





Как раз в это время Кухарка под чутким и грамотным руководством своей матери проходила практику по мытью полов в кабинетах и отхожих местах.

========================Вот видите, что может вытворять жаба, если её не захотели оттрахать.!
------------------------------------------------------------
--------------------------

Пойдет искать другого самца, делов то!



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  • 11 | 14.03.2019, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Подлые проделки мэра Сибая?
***
Мэр Сибая- простой исполнитель воли ТНК
Именно её менеджмент, избегая "не предвиденных" расходов на рекультивацию старого карьера, не хочет привлекать к себе внимание российской общественности.



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  • 12 | 14.03.2019, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Адвокат насильника Матвеева -Халиков отвратительнейшая личность.
Он защищает как всегда не потерпевших, не пострадавших, а тех, кто преступил закон.
Он, будучи следователем СК Прокуратуры РБ, в 2003году защищал Хабирова (Рахимова) по делу о фиктивных бюллетенях.
Сейчас успешно защищает бывшего кандидата в чиновники Правительства РБ.
Кто эту пострадавшую защитит., когда даже ее однокурсники и друзья идут по указанию на заседания суда с тем, чтобы ее опорочить, за это их поощрят.
Никто не может ее защитить: ни отец, ни мать, ни адвокат.
Такова у нас судебная система.



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  • 13 | 14.03.2019, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 14.03.2019, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Адвокат насильника Матвеева -Халиков отвратительнейшая личность.
++++++++++++++++++++

А Кухарка, которая ринулась в помощь этим полканам, думаешь положительное существо?



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  • 14 | 14.03.2019, 13:12 | Автор: юнг
    Публикации: 142 | Комментарии: 36974 | Рейтинг: +5627,2
9 | 14.03.2019, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован

Как раз в это время Кухарка под чутким и грамотным руководством своей матери проходила практику по мытью полов в кабинетах и отхожих местах.

========================Вот видите, что может вытворять жаба, если её не захотели оттрахать.!
------------------------------------------------------------

--------------------------

Пойдет искать другого самца, делов то!

====================Боюсь идти с такими данными искать- дорогое укдовольствие. Если, конечно, за модераторство подкинут деньжат!



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  • 15 | 14.03.2019, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
тут мэр Сибая в роли попавших, ошибка его в том, что запретительными действиями нельзя добиться результата. Шумиха поднялась в СМИ, а потом от СМИ узнали жители Сибая и порочный круг. В усугублению ситуации приложил свой язык профессор от офтальмологии,. путешественник, который сказал, что глазные болезни это результат влияния карьеры. Тут должны веское слово сказать врачи профпатологии или токсикологи, а не шарлатаны от медицины.



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  • 16 | 14.03.2019, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 14.03.2019, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
тут мэр Сибая в роли попавших, ошибка его в том, что запретительными действиями нельзя добиться результата. Шумиха поднялась в СМИ, а потом от СМИ узнали жители Сибая и порочный круг. В усугублению ситуации приложил свой язык профессор от офтальмологии,. путешественник, который сказал, что глазные болезни это результат влияния карьеры. Тут должны веское слово сказать врачи профпатологии или токсикологи, а не шарлатаны от медицины.
---------------------------------------------------

Такие в стране есть?



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  • 17 | 14.03.2019, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот зачем ОПЯТЬ поднимать эту тему ?
Сам же Журнал , не пропускает действенные комментарии .
А жевать - Ни рыба , не мясо не хочется !
Пустая трата времени ! Хотя это на территории РБ
Страшная ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА !
Это второй " ЧЕРНОБЫЛЬ ", для жителей города Сибая -
только химический !



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  • 18 | 14.03.2019, 13:48 | Автор: юнг
    Публикации: 142 | Комментарии: 36974 | Рейтинг: +5627,2
9 | 14.03.2019, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован

Как раз в это время Кухарка под чутким и грамотным руководством своей матери проходила практику по мытью полов в кабинетах и отхожих местах.

========================Вот видите, что может вытворять жаба, если её не захотели оттрахать.!
------------------------------------------------------------


--------------------------

Пойдет искать другого самца, делов то!

====================Боюсь идти с такими данными искать- дорогое укдовольствие. Если, конечно, за модераторство подкинут деньжат!

===================Золотареву= срочно, аллюр три креста:
Витя! Если ты претендуешь- уступлю без боя!



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  • 19 | 14.03.2019, 16:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В сентябре будет очень интересно посмотреть, как проголосуют сибайцы! Неужели их так траванут, что они снова проголосуют за ПЕдРосов? Очень Опытный



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