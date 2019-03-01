Макулатура на 6 миллионов рублей

Контракт стоимостью 5,92 млн руб. на изготовление сувенирной продукции для участников торжественных мероприятий, приуроченных к столетию Башкирии, получило республиканское казенное предприятие «Издательство Мир печати», следует из материалов портала госзакупок. Компания предложила исполнить контракт с небольшим дисконтом: его начальная цена составляла 6,01 млн руб.Такую же цену предложил другой претендент — индивидуальный предприниматель, глава полиграфической компании «Печатный домъ» Андрей Верко.Однако, как указано в протоколе тендера, предложение издательства «Мир печати» поступило раньше конкурента.Подрядчик должен до 31 декабря изготовить 95 информационных плакатов, по 1 тыс. блокнотов, приглашений, именных карточек и серебристых ручек с золотистыми декоративными элементами, 200 портфелей из натуральной и 800 — из искусственной кожи с логотипом «1919-2019» и гербом Башкортостана.КП РБ Издательство «Мир печати» принадлежит управлению делами главы Башкирии. Работает по контрактам с хозяйственным управлением республики.Выручка в 2017 году, по информации Kartoteka.ru, составила 22,15 млн руб., чистая прибыль — 1,02 млн руб.