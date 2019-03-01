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«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

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Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




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Макулатура на 6 миллионов рублей

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Контракт стоимостью 5,92 млн руб. на изготовление сувенирной продукции для участников торжественных мероприятий, приуроченных к столетию Башкирии, получило республиканское казенное предприятие «Издательство Мир печати», следует из материалов портала госзакупок. Компания предложила исполнить контракт с небольшим дисконтом: его начальная цена составляла 6,01 млн руб.

Макулатура на 6 миллионов рублей


Такую же цену предложил другой претендент — индивидуальный предприниматель, глава полиграфической компании «Печатный домъ» Андрей Верко.

Однако, как указано в протоколе тендера, предложение издательства «Мир печати» поступило раньше конкурента.

Подрядчик должен до 31 декабря изготовить 95 информационных плакатов, по 1 тыс. блокнотов, приглашений, именных карточек и серебристых ручек с золотистыми декоративными элементами, 200 портфелей из натуральной и 800 — из искусственной кожи с логотипом «1919-2019» и гербом Башкортостана.

КП РБ Издательство «Мир печати» принадлежит управлению делами главы Башкирии. Работает по контрактам с хозяйственным управлением республики.

Выручка в 2017 году, по информации Kartoteka.ru, составила 22,15 млн руб., чистая прибыль — 1,02 млн руб.

Майя Иванова, Коммерсант
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  • Эксперт
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  • 1 | 14.03.2019, 09:04 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29530 | Рейтинг: -701,3
Админ обсиратель, ты отупел окончательно. Как, каким образом ты сдашь в макулатуру "серебристых ручек с золотистыми декоративными элементами, 200 портфелей из натуральной и 800 — из искусственной кожи" ?

То есть примут с большим удовольствием, но заплатят по действующим ценам, в среднем по 5 рублей за килограмм.

Если под макулатурой поимел ввиду ненужную продукцию, даже не бумажную.
Блокноты - какой дурак сдаст в макулатуру?

Разве что "95 информационных плакатов". Сходи, сдай. Приемщик заплатит тебе за 95 плакатов - почем нынче стоит тонна бумаги? Около 5 руб/кг.

Вопрос: Сколько рублей денег получит господин Администратор за 95 штук плакатов (если бумажных)?



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3

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  • Гость
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  • 2 | 14.03.2019, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... мероприятий, приуроченных к столетию Башкирии,
=======================================
Чего то я опять не понимаю,- монумент дружбы поставлен в "честь" 400 летия присоединения башкирии к России,а самой башкирии только в этом году исполняется 100 лет
Это как так получается,- башкирии 100 лет а "присоединилась она более 400 лет назад?!
Башкиры, вы сначало определитесь, а уж потом бюджетные денюшки транжирте.



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5

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  • Гость
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  • 3 | 14.03.2019, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... серебристых ручек с золотистыми декоративными элементами...

-----------------------

Шоб перевернёшь - и баба голая.



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3

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  • Гость
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  • 4 | 14.03.2019, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 14.03.2019, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
... мероприятий, приуроченных к столетию Башкирии,
=========
Чего то я опять не понимаю,- монумент дружбы поставлен в "честь" 400 летия присоединения башкирии к России,а самой башкирии только в этом году исполняется 100 лет
Это как так получается,- башкирии 100 лет а "присоединилась она более 400 лет назад?!
Башкиры, вы сначало определитесь, а уж потом бюджетные денюшки транжирте.
===
ну то вы, право, какое "присоединение"? 3апомните, большинству русских, не ведомо понятие чести! 0ни сами себя с превеликим удовольствием уничтожают, а что говорить о тех, кто для них как бы чужой...



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2

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  • Гость
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  • 5 | 14.03.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну и тупые! №2, ты хоть учился в школе? При чём тут монумент, 100-летие, и 400-летие? Не путай палец с чем-то интимным. 100-летний юбилей Республики все же памятная дата в истории Российской государственности. И его нужно отметить. Ты же свой день рождения отмечаешь? Друзей приглашаешь? Подарки получаешь? Почему запрещаешь и издеваешься над 100-летнием юбилеем республики? Подумаешь 6 млн. рублей потратили. Это смехотворная сумма для такой богатой историей Республики.Ты хочешь нас превратить в "Ивана, не помнящего родства?". Я не башкир. Но люблю свою родину Башкирию и с удовольствием с моими соседями башкиром и чувашем вечером выпьем чарочку первача за процветание моей, нашей, республики. А ты, чувак, не помнящий своего родства, сиди в своей пещере, завидуй нам, и злобствуй дальше. Нас это не колышет..



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4

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  • Эксперт
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  • 6 | 14.03.2019, 10:03 | Автор: юнг
    Публикации: 142 | Комментарии: 36974 | Рейтинг: +5627,2
.....Нас это не колышет..

===============Всё это так, только объясни мне, тупому, почему авиационный университет называется Уфимским, а БГУ- башкирским?



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  • 7 | 14.03.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Причем тут макулатура? "Не пришей кобыле хвост" - так говаривал мой преподаватель, профессор лингвистики. Такие перлы выпускают, когда говорить не о чем. Очередная глупость админа, которая не поднимает рейтинг издания. Когда нет причин излагать что-либо, то лучше помолчать.



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  • Эксперт
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  • 8 | 14.03.2019, 10:14 | Автор: юнг
    Публикации: 142 | Комментарии: 36974 | Рейтинг: +5627,2
В Свердловской области нашелся какой-то безумный маньяк, который на протяжении долгих часов соседа убивал телевизором.

О.Журавлева
― Да ладно, с одного удара можно телевизором убить.

А.Невзоров
― Слушай, я ознакомился с экспертизой. Там множественные переломы. Там множественные размозжения черепа. Фамилии того, кто бил телевизором соседа не разглашается. Вот тоже мне секрет. Я уверен, что у него фамилия Соловьев.



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  • 9 | 14.03.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 14.03.2019, 09:04 | Автор: Зулия
Публикации: 35 | Комментарии: 29530 | Рейтинг: -701,2
Админ обсиратель, ты отупел окончательно. Как, каким образом ты сдашь в макулатуру "серебристых ручек с золотистыми декоративными элементами, 200 портфелей из натуральной и 800 — из искусственной кожи" ?

То есть примут с большим удовольствием, но заплатят по действующим ценам, в среднем по 5 рублей за килограмм.

Если под макулатурой поимел ввиду ненужную продукцию, даже не бумажную.
Блокноты - какой дурак сдаст в макулатуру?

Разве что "95 информационных плакатов". Сходи, сдай. Приемщик заплатит тебе за 95 плакатов - почем нынче стоит тонна бумаги? Около 5 руб/кг.

Вопрос: Сколько рублей денег получит господин Администратор за 95 штук плакатов (если бумажных)?
------------------------------------------------------------
----

Причем тут Админы, если речь идет о приоритете пропаганды перед целесообразностью?
Казенное предприятие «Издательство Мир печати» оно в чьих руках, надо начинать с этого момента. оно должно им служить хотя бы опорой в продлении нахождения во власти.



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  • 10 | 14.03.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 14.03.2019, 10:03 | Автор: юнг
Публикации: 343 | Комментарии: 36962 | Рейтинг: +5628,8

.....Нас это не колышет..

===============Всё это так, только объясни мне, тупому, почему авиационный университет называется Уфимским, а БГУ- башкирским?
----------------------------
Для чего тебе объяснять если ты тупой? Станешь от этого умнее? Ты лучше объясни чесному народу, почему тебя Кухарка называет старым пидорасом? Есть повод?



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  • 11 | 14.03.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 14.03.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Причем тут макулатура? "Не пришей кобыле хвост" - так говаривал мой преподаватель, профессор лингвистики. Такие перлы выпускают, когда говорить не о чем. Очередная глупость админа, которая не поднимает рейтинг издания. Когда нет причин излагать что-либо, то лучше помолчать.
--------------------------------
Да ладно, причем здесь глупость админа? Ты же среагировал и написал коммент. То есть сделал то, что админу и надо. Ему нужно количество комментов, а не за качество. Проверяющий читать их не будет, он посчитает количество.



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  • 12 | 14.03.2019, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 14.03.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 14.03.2019, 10:03 | Автор: юнг
Публикации: 343 | Комментарии: 36962 | Рейтинг: +5628,8

.....Нас это не колышет..

===============Всё это так, только объясни мне, тупому, почему авиационный университет называется Уфимским, а БГУ- башкирским?
----------------------------
Для чего тебе объяснять если ты тупой? Станешь от этого умнее? Ты лучше объясни чесному народу, почему тебя Кухарка называет старым пидорасом? Есть повод?
------------------------------------------------------------
--------------

Кухарка она такая, у нее мысли от слов всегда запаздывают.
Ты бы соизволил сначала ответить на вопрос Юнга, потом бы задал свои вопросы, причем Кухарке, как автору по поводу старости Юнга.



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  • 13 | 14.03.2019, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 14.03.2019, 09:57 | Автор:
..........." . Я не башкир. Но люблю свою родину Башкирию
и с удовольствием с моими соседями башкиром и чувашем
вечером выпьем чарочку первача

за процветание моей, нашей, республики.

А ты, чувак, не помнящий своего родства, сиди в своей пещере,
завидуй нам, и злобствуй дальше. Нас это не колышет...."
================================================
Если прочитать весь комментарий , то " ум за разум "
винегрет и компот в одном блюде !
Но главное , мне понравилось - о " процветание "
сегодняшней нашей республики !
Где не осталось НИ ОДНОГО собственного
промышленного предприятия и нет ни одной крупной
агрофирмы !
К 100 летнему Юбилею РБ !



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  • 14 | 14.03.2019, 10:48 | Автор: юнг
    Публикации: 142 | Комментарии: 36974 | Рейтинг: +5627,2
Для чего тебе объяснять если ты тупой? Станешь от этого умнее? Ты лучше объясни чесному народу, почему тебя Кухарка называет старым пидорасом? Есть повод?
------------------------------------------------------------

куха она такая, у нее мысли от слов всегда запаздывают.
Ты бы соизволил сначала ответить на вопрос Юнга, потом бы задал свои вопросы, причем Кухарке, как автору по поводу старости Юнга.


==================Уже много раз объяснял, но, повторю=
Нажравшись до усеру никак не хотела ехать домой. Еле затолкали в такси.
Теперь обиделась, и забыть не может.



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  • 15 | 14.03.2019, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка она такая, у нее мысли от слов всегда запаздывают.
Ты бы соизволил сначала ответить на вопрос Юнга, потом бы задал свои вопросы, причем Кухарке, как автору по поводу старости Юнга.
---------------------------
Ты тоже тупой? Юнг же написал, что он тупой. Зачем тупому объяснять что то? Хотя ты тупой и тоже этого не поймешь. Скажу тогда на порнятном для тебя языке, если Юнг действительно пидорас, а Кухарка его знает лично и очень хорошо, то мне просто неприятно общаться с пидорасом. Он пока не ответил. В зависимости от его обоснованного ответа пидорас он или нет я и буду принимать решение, отвечать ли ему или нет. С пидорасами не общаюсь. А если ты его половой партнер, то мне и с тобой общаться не в масть. Поэтому от тебя тоже жду ответа по поводу твоей ориентации.



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  • 16 | 14.03.2019, 10:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1300 | Комментарии: 63324 | Рейтинг: +12210,9
Деньги - в помойку!

Никому из этой тысячи - не нужны ни ручки, ни блокноты,ни портфели! Они не будут носить эти портфели НИКОГДА - им - впадлу!
Они Луи Виттоны таскают, а не пОртфели из дерьмантина с логотипом курая. И ручки у них - Паркеры, а не дешовка китайская с нанесенным лого.

Блокноты?! Люди ваще-то ежедневниками пользуются в кожаных переплетах, для деловых записей. А что онибудут записывать в эти блокноты?! Речь СРАдия конспектировать? Бабайки? Да схерабы, если они даже на послании пуйла спят, как суслики?!

Лучче бы в качестве подарков - мёд, казалык преподнесли за те же деньги. Это хотя бы съели или передарили... как Сечин корзинку с колбасой))))



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  • 17 | 14.03.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 14.03.2019, 10:48 | Автор: юнг
Публикации: 343 | Комментарии: 36963 | Рейтинг: +5628,3
Для чего тебе объяснять если ты тупой? Станешь от этого умнее? Ты лучше объясни чесному народу, почему тебя Кухарка называет старым пидорасом? Есть повод?
------------------------------------------------------------


куха она такая, у нее мысли от слов всегда запаздывают.
Ты бы соизволил сначала ответить на вопрос Юнга, потом бы задал свои вопросы, причем Кухарке, как автору по поводу старости Юнга.


==================Уже много раз объяснял, но, повторю=
Нажравшись до усеру никак не хотела ехать домой. Еле затолкали в такси.
Теперь обиделась, и забыть не может.
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
----------

Кухарку тоже можно понять, если ей хочется и хочется, все чешется и чешется, тело прости самца..



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  • 18 | 14.03.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уже много раз объяснял, но, повторю=
Нажравшись до усеру никак не хотела ехать домой. Еле затолкали в такси.
Теперь обиделась, и забыть не может.
--------------------------
В это очень даже верится. Но почему про тебя она говорит что ты старый пидорас? Не козел, не сволочь, а именно то что ты старый пидорас. То что ты старый, это правда. А то что ты пидорас?



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  • 19 | 14.03.2019, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 14.03.2019, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка она такая, у нее мысли от слов всегда запаздывают.
Ты бы соизволил сначала ответить на вопрос Юнга, потом бы задал свои вопросы, причем Кухарке, как автору по поводу старости Юнга.
---------------------------
Ты тоже тупой? Юнг же написал, что он тупой. Зачем тупому объяснять что то? Хотя ты тупой и тоже этого не поймешь. Скажу тогда на порнятном для тебя языке, если Юнг действительно пидорас, а Кухарка его знает лично и очень хорошо, то мне просто неприятно общаться с пидорасом. Он пока не ответил. В зависимости от его обоснованного ответа пидорас он или нет я и буду принимать решение, отвечать ли ему или нет. С пидорасами не общаюсь. А если ты его половой партнер, то мне и с тобой общаться не в масть. Поэтому от тебя тоже жду ответа по поводу твоей ориентации.
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
---------

В России свирепствует ВИЧ, советую при поиске партнера быть поосторожней. Еще лучше, зашей эту непригодную для пользования отверстие, чтобы оно не посылало разного рода похоти твоему сознанию.



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  • 20 | 14.03.2019, 11:00 | Автор: юнг
    Публикации: 142 | Комментарии: 36974 | Рейтинг: +5627,2
==================Уже много раз объяснял, но, повторю=
Нажравшись до усеру никак не хотела ехать домой. Еле затолкали в такси.
Теперь обиделась, и забыть не может.

=======================================
С тех пор озлобилась и гавно мечет! Уж сколько раз предлагал ей успокоиться, найти мужика приличного, -огурец нежинский пупырчатый использовать.
Но нет, гадит и гадит, как гнида!



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