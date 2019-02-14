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Националист снова наступил на свои любимые грабли

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Вчера утром в квартире башкирского активиста Айрата Дильмухаметова прошли обыски, самого оппозиционера задержали.

Националист снова наступил на свои любимые грабли


По неподтвержденной информации он может стать фигурантом уголовного дела по факту своих прошлых публичных выступлений, сообщает NewsBash.

Кроме того, обыски прошли в квартире адвоката и давнего друга Дильмухаметова Всеволода Лебединского.

По словам мамы Дильмухаметова, обыски начались утром – в квартиру ворвались семеро человек в масках, которые представились сотрудниками УФСБ по РБ.

— В полдесятого утра они ушли и забрали с собой Айрата, — объяснила Агиляш Самиевна. — Как мне сказали, его увезли для допроса на улицу Крупской, где расположено здание управление федеральной службы безопасности в Башкортостане. Говорили, что Айрата привлекают за конкретное выступление, которое он записал в интернете в апреле.

В прошлом году Айрат Дильмухаметов объявил о своем желании баллотироваться на пост "президента Четвертой Башкирской республики". Свое заявление политик сделал 4 апреля на первом заседании политического дискуссионного клуба, образованного при национальной организации "Башкорт".

Айрат Дильмухаметов был в 2016 году признан российским правозащитным обществом "Мемориал" политическим заключенным, после того, как он был в марте 2015 года приговорен к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в "публичном оправдании терроризма". Башкирская общественность и российские правозащитники сочли приговор политической расправой с оппозиционным публицистом. На свободу Дильмухаметов вышел в сентябре 2017 года.

Идель.Реалии
Оригинал публикации






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  • 1 | 15.03.2019, 09:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раньше сядешь-раньше выйдешь!4



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  • 2 | 15.03.2019, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодцы ребята из ФСБ!



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  • 3 | 15.03.2019, 09:03 | Автор: юнг
    Публикации: 141 | Комментарии: 36998 | Рейтинг: +5622
Диль- пацан хитрован! Но, не остыл. Надо ему ещё посидеть, подумать!



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  • 4 | 15.03.2019, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...баллотироваться на пост "президента Четвертой Башкирской республики".

----------------------------

"Четвёртой не бывати". Не нами сказано.



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7

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  • 5 | 15.03.2019, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да , да конечно надо заранее запугивать и убирать оппонентов Хабирову Р , к предстоящим выборам , а холопам разного толка разрешается поддакивать и подлизывать !



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5

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  • 6 | 15.03.2019, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Его не сажать,- его лечить надо. У малайки совсем голову снесло. по его личному заявлению, он чувствует себя “Президент Башкирской Четвертой республики уже 15лет”. Ели его срочно не изолировать в психушке, болезнь будет прогресировать,и он начнет мнить себя наполионом, или (упаси Бог) путиным...
Вот до чего рахимовский сЮвиренетет людей доволит!



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8

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  • 7 | 15.03.2019, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не востребован нигде, одна дорога - в профессиональные мученники. Но и в этой нише он никому давно не нужен. А конструктивои АДик заниматся не хотел и не умел, проще было на нац волне собирать профиты



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7

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  • 8 | 15.03.2019, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Обидно за его близких и родителей, за то что он такой дурак.

Отец умер пока он в очередной раз сидел, так с ним и не попрощался.

Уймись, Айрат! Ты не нужен даже своим.



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  • 9 | 15.03.2019, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какой оппонент Хабирову? Этот чтоли? Он же махровый! Его надо в дурдом. Оппонентов Хабирову нет, а почему нет - это уже другая история



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  • Участник
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  • 10 | 15.03.2019, 09:31 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 829 | Рейтинг: +100,3
Хотелось бы узнать, "Башкирский активист Айрат Дильмухаметов", башкирским национальным организациям какое отношение имеет?
Чем он выделяется из среды остальных активистов, чем он дорог им?

Мне как стороннему наблюдателю видно, он своими провокационными заявлениями, необузанными амбициями только вредит народу, из которого он вышел. Он действует как человек, потерявший связь с жизненными реалиями.



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  • 11 | 15.03.2019, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 15.03.2019, 09:27 | Автор:
Не востребован нигде, одна дорога - в профессиональные мученники. Но и в этой нише он никому давно не нужен. А конструктивои АДик заниматся не хотел и не умел, проще было на нац волне собирать профиты
===============================================
Тогда зачем его боитесь ? Зачем арестовали ?



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  • Наблюдатель
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  • 12 | 15.03.2019, 09:36 | Автор: natall
    Публикации: 561 | Комментарии: 208 | Рейтинг: +87,4
Не дай нам бог его четвертой республики, нажрались уже. Тогда и муртазел с сарбоидом раем покажутся



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  • 13 | 15.03.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Диль тут недавно предлагал Хабирову ДНК сдать на башкирскость

Тут попахивает чистым фашизмом, нужно изолировать, иначе никак



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  • 14 | 15.03.2019, 09:43 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 829 | Рейтинг: +100,3
Русский неонацист Вячеслав Дацик и Башкирский Айрат Дильмухаметов чем то сродни.



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  • 15 | 15.03.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Тогда зачем его боитесь ? Зачем арестовали?!

-----------------------------------

"Яво поймали, арестовали,
Велели пачпорт по-ка-зать!"



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  • 16 | 15.03.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я вообще удивлен что товарищи из органов с ним еще цацкаются. После заявления о ДНК в любой нормальной стране отправили бы полечиться



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  • 17 | 15.03.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 15.03.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Диль тут недавно предлагал Хабирову ДНК сдать на башкирскость

Тут попахивает чистым фашизмом, нужно изолировать, иначе никак


А в прокуроры РБ прочат Кашапова из Татарии. Он кто татарин?



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  • 18 | 15.03.2019, 09:53 | Автор: юнг
    Публикации: 141 | Комментарии: 36998 | Рейтинг: +5622
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Уж лучше нашу Ленусю Захарову выбрать!
А что, смеетесь?- Прыти и наглости у нее хоть отбавляй. Резвости-тоже.



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  • 19 | 15.03.2019, 09:54 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29540 | Рейтинг: -702,2
12 | 15.03.2019, 09:36 | Автор: natall
Публикации: 561 | Комментарии: 204 | Рейтинг: +86,3
Не дай нам бог его четвертой республики, нажрались уже. Тогда и муртазел с сарбоидом раем покажутся
----------------
Тебя силком кормили? Как в психушках? Не выпускали? Как в психушках?
Ехала бы в Рязани, кормилась бы тамошними рашистами, вскармливала бы тамошних будущих идиотиков



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  • 20 | 15.03.2019, 09:57 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29540 | Рейтинг: -702,2
14 | 15.03.2019, 09:43 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 823 | Рейтинг: +100
Русский неонацист Вячеслав Дацик и Башкирский Айрат Дильмухаметов чем то сродни
-----------+---
В чем-то может и сродни.
Но разница существенная, проглядывается невооруженным глазом.
В чем разница, домыслишь?



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