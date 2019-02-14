Националист снова наступил на свои любимые грабли

Вчера утром в квартире башкирского активиста Айрата Дильмухаметова прошли обыски, самого оппозиционера задержали.По неподтвержденной информации он может стать фигурантом уголовного дела по факту своих прошлых публичных выступлений, сообщает NewsBash.Кроме того, обыски прошли в квартире адвоката и давнего друга Дильмухаметова Всеволода Лебединского.По словам мамы Дильмухаметова, обыски начались утром – в квартиру ворвались семеро человек в масках, которые представились сотрудниками УФСБ по РБ.— В полдесятого утра они ушли и забрали с собой Айрата, — объяснила Агиляш Самиевна. — Как мне сказали, его увезли для допроса на улицу Крупской, где расположено здание управление федеральной службы безопасности в Башкортостане. Говорили, что Айрата привлекают за конкретное выступление, которое он записал в интернете в апреле.В прошлом году Айрат Дильмухаметов объявил о своем желании баллотироваться на пост "президента Четвертой Башкирской республики". Свое заявление политик сделал 4 апреля на первом заседании политического дискуссионного клуба, образованного при национальной организации "Башкорт".Айрат Дильмухаметов был в 2016 году признан российским правозащитным обществом "Мемориал" политическим заключенным, после того, как он был в марте 2015 года приговорен к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в "публичном оправдании терроризма". Башкирская общественность и российские правозащитники сочли приговор политической расправой с оппозиционным публицистом. На свободу Дильмухаметов вышел в сентябре 2017 года.