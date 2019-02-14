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Не суд, а частная лавочка

  • Опубликовано: ПроУфу | 15.03.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 31519 | Комментарии: 33
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Смольный районный суд Санкт-Петербурга вновь отклонил иск координатора уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой к социальной сети «ВКонтакте» из-за передачи ее личных данных сотрудникам Центра по противодействию экстремизму МВД.

Не суд, а частная лавочка


Напомним, Лилия Чанышева подала иск к социальной сети осенью 2018 года. В декабре Смольный районный суд уже возвращал иск из-за нарушений, хотя Лилия Чанышева уверена, что иск был составлен юридически грамотно. В январе этого года городской суд Санкт-Петербурга все же обязал рассмотреть иск.

Координатор штаба просила признать действия администрации «ВКонтакте» незаконными и выплатить ей компенсацию за нарушение прав в размере 100 тысяч рублей.

В этот раз представители «ВКонтакте» потребовали провести заседание в закрытом режиме, и судья удовлеворила ходатайство, а после Чанышевой вновь было отказано в иске. Более того, с адвоката Дмитрия Герасимова взяли подписку о неразглашении содержания процесса под угрозой уголовной ответственности.

Как сообщила Лилия Чанышева «Коммерсантъ-Уфа», решение суда было ожидаемым, но в любом случае она будет подавать апелляционную жалобу.

ПроУфу
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  • Гость
  •  
  • 1 | 15.03.2019, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...." Более того, с адвоката Дмитрия Герасимова взяли подписку о
неразглашении содержания процесса под угрозой уголовной
ответственности....."
========================================
Это что же за суд ? Который боится огласки !
Как понимать , этот спектакль ?



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4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 15.03.2019, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не суд, а частная лавочка
==================================
А "лавочка" эта как и другие подобные ей (прокуратура, полиция,и проч.) принадлежит одному, главному лавочнику



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3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 3 | 15.03.2019, 09:36 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 829 | Рейтинг: +100,3
1 | 15.03.2019, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...." Более того, с адвоката Дмитрия Герасимова взяли подписку о
неразглашении содержания процесса под угрозой уголовной
ответственности....."
========================================
Это что же за суд ? Который боится огласки !
Как понимать , этот спектакль ?
.......................................................

Чему тут удивляться, банальная игра в куклы.



Оценили
2

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 4 | 15.03.2019, 09:43 | Автор: natall
    Публикации: 561 | Комментарии: 208 | Рейтинг: +87,4
Ни один нормальный человек вконтакте сидеть в этой стране не станет, даже тупому быдлу это уже дошло



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0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 15.03.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Смольный районный суд Санкт-Петербурга вновь отклонил иск координатора уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой к социальной сети «ВКонтакте» из-за передачи ее личных данных сотрудникам Центра по противодействию экстремизму МВД.
_________________________________________________________
Эти крысы готовы на всем пиариться. Как будто не знает что личные данные её по запросу передадут куда надо. Пусть еще на турникет в метро в суд подаст, что свободу её ограничивает. А хомячки митинг в защиту соберут



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0

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  • Гость
  •  
  • 6 | 15.03.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 15.03.2019, 09:43 | Автор: natall
Публикации: 561 | Комментарии: 204 | Рейтинг: +86,5
Ни один нормальный человек вконтакте сидеть в этой стране не станет, даже тупому быдлу это уже дошло
===
я тупой. "Вконтакте" не сижу! Ваш коммент непонятен. Возможно вы считаете что потомки крепостных рабов умны? Тогда почему 20 лет у власти Путин?



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  • Гость
  •  
  • 7 | 15.03.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 15.03.2019, 09:43 | Автор: natall

Ни один нормальный человек вконтакте сидеть в этой стране не станет, даже тупому быдлу это уже дошло
================================================
Ну конечно , Вы взрослая и нормальная девочка ,
Вам место тольк в " Одноклассниках " и на УЖ(е) !



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1

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  • Гость
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  • 8 | 15.03.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
мало запросила, - "Честь" необходимо оценивать дороже настолько чтобы Путин поперхнулся!!!



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  • Участник
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По данным правозащитной организации «Агора», в январе 2018 года Центр по противодействию экстремизму МВД Башкирии запросил у администрации «ВКонтакте» сведения о времени, дате создания страницы Лилии Чанышевой, её личные данные при регистрации, а также IP-адреса. Соцсеть предоставила все требуемые данные.

Чанышева потребовала признать незаконным действия соцсети по распространению ее персональных данных и возместить ей моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей за незаконное, по её мнению, разглашение ее личной информации правоохранительным органам. Она указала на то, что в запросе полиции не содержалось ссылки на расследование уголовного дела или доследственную проверку, что требуется законом для подобных запросов.

Сначала ответчиками были указаны ООО «ВКонтакте» и МВД по Республике Башкортостан. Определением суда от 2 ноября 2018 года в принятии искового заявления, в части требований к республиканскому МВД, было отказано. В части требований к ООО «ВКонтакте» исковое заявление было оставлено без движения для устранения недостатков.

10 декабря 2018 года исковое заявление Чанышевой к ООО «ВКонтакте» было возвращено истцу, однако заявитель пожаловалась в Санкт-Петербургский городской суд. Решением горсуда материал по исковому заявлению был вновь направлен в Смольнинский районный суд для рассмотрения по существу.

«Суд в удовлетворении требований истца отказал в полном объеме», — отметили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что представители «ВКонтакте» говорят, что сотрудничают с правоохранительными органами только в рамках действующего законодательства.



Подробности: https://regnum.ru/news/2591157.html
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вот так!

- и при этом нас втирают об угрозах кибератак из империалистических стран Запада!?



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1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 15.03.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Возможно вы считаете что потомки крепостных рабов умны? Тогда почему 20 лет у власти Путин?
___________________________________________________________
А где же гениальные потомки вшивоголовых племен? Почему они его не сместят?



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0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 15.03.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 15.03.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Возможно вы считаете что потомки крепостных рабов умны? Тогда почему 20 лет у власти Путин?
___________________________________________________________
А где же гениальные потомки вшивоголовых племен? Почему они его не сместят?
+++++++++++++++++++++++++

Как против амбразуры, пожалуйте первыми. А чо сами, пупок развязывается? Лучше стадом проБДа-а-а-акать? Вас же 90%.



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0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 15.03.2019, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 15.03.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 15.03.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Возможно вы считаете что потомки крепостных рабов умны? Тогда почему 20 лет у власти Путин?
___________________________________________________________
А где же гениальные потомки вшивоголовых племен? Почему они его не сместят?
+++++++++++++++++++++++++

Как против амбразуры, пожалуйте первыми. А чо сами, пупок развязывается? Лучше стадом проБДа-а-а-акать? Вас же 90%.
_____________________________________________________-
Так вы титульные больше всех и визжите, ущемляют вас дескать, должны вам. Вообще любите жопой вилять. Никто кроме вас не ноет.



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0

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  • Гость
  •  
  • 13 | 15.03.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А где же гениальные потомки вшивоголовых племен? Почему они его не сместят?
+++++++++++++++++++++++++

Как против амбразуры, пожалуйте первыми.
_______________________________________________
Про амбразуры смешно, поржал.



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0

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  • Гость
  •  
  • 14 | 15.03.2019, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 15.03.2019, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 15.03.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 15.03.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Возможно вы считаете что потомки крепостных рабов умны? Тогда почему 20 лет у власти Путин?
___________________________________________________________
А где же гениальные потомки вшивоголовых племен? Почему они его не сместят?
+++++++++++++++++++++++++

Как против амбразуры, пожалуйте первыми. А чо сами, пупок развязывается? Лучше стадом проБДа-а-а-акать? Вас же 90%.
_____________________________________________________-
Так вы титульные больше всех и визжите, ущемляют вас дескать, должны вам. Вообще любите жопой вилять. Никто кроме вас не ноет.
+++++++++++++++++++++++++

Как ты точно сказал, вы не ноете, вы умеете только стадно Бда-да-да-дакать.



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0

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  • Гость
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  • 15 | 15.03.2019, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 15.03.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А где же гениальные потомки вшивоголовых племен? Почему они его не сместят?
+++++++++++++++++++++++++

Как против амбразуры, пожалуйте первыми.
_______________________________________________
Про амбразуры смешно, поржал.
++++++++++++++++++


Ты хотел сказать, что против амбразуры прут только идиоты?



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  • Гость
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  • 16 | 15.03.2019, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так вы титульные больше всех и визжите, ущемляют вас дескать, должны вам. Вообще любите жопой вилять. Никто кроме вас не ноет.
+++++++++++++++++++++++++

Как ты точно сказал, вы не ноете, вы умеете только стадно Бда-да-да-дакать.
____________________________________________________________
_
Ты хотел сказать курлыкать и блеять и колотить в бочки или визжать на митингах про запрещения? Посреди города? Ну здесь вы лучшие. А где ты амбразуры видел, на картинке? Или после стакана острый приступ пафоса и героизма начинается? До вечера бы подождал, неудобно ведь



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  • 17 | 15.03.2019, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты хотел сказать, что против амбразуры прут только идиоты?
_________________________________________________
Ты амбразуры из кизяков с другими малайками строил? Теперь всплывают, покоя не дают?



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  • 18 | 15.03.2019, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все население РФ ," умное " , ждут , когда кто нибудь придет и освободит их ( народ) из под гнета , своей " Милой " Российской власти !
Золотая Орда , меньше облагала Ясаком порабащенный русский народ ! А вы говорите Орда , орда не ворье была !



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  • 19 | 15.03.2019, 14:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 15.03.2019, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты хотел сказать, что против амбразуры прут только идиоты?
_________________________________________________
Ты амбразуры из кизяков с другими малайками строил? Теперь всплывают, покоя не дают?
++++++++++++++++++++++

Чо, в ваших краях амбразуры строят из кизяка?
Вот не знал об этом Матросов - Мухамедьянов Шакирьян Юнусович!



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  • 20 | 15.03.2019, 14:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чо, в ваших краях амбразуры строят из кизяка?
Вот не знал об этом Матросов - Мухамедьянов Шакирьян Юнусович!
______________________________________________
А ты не чокай колхозан, и Матросову не примазывайся. Он когда подвиг совершал, кстати, был Матросовым, а не Мухамедьяновым. Так что мимо



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