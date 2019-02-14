Не суд, а частная лавочка ...

Смольный районный суд Санкт-Петербурга вновь отклонил иск координатора уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой к социальной сети «ВКонтакте» из-за передачи ее личных данных сотрудникам Центра по противодействию экстремизму МВД.Напомним, Лилия Чанышева подала иск к социальной сети осенью 2018 года. В декабре Смольный районный суд уже возвращал иск из-за нарушений, хотя Лилия Чанышева уверена, что иск был составлен юридически грамотно. В январе этого года городской суд Санкт-Петербурга все же обязал рассмотреть иск.Координатор штаба просила признать действия администрации «ВКонтакте» незаконными и выплатить ей компенсацию за нарушение прав в размере 100 тысяч рублей.В этот раз представители «ВКонтакте» потребовали провести заседание в закрытом режиме, и судья удовлеворила ходатайство, а после Чанышевой вновь было отказано в иске. Более того, с адвоката Дмитрия Герасимова взяли подписку о неразглашении содержания процесса под угрозой уголовной ответственности.Как сообщила Лилия Чанышева «Коммерсантъ-Уфа», решение суда было ожидаемым, но в любом случае она будет подавать апелляционную жалобу.