В онкоцентре как в казарме: Ответы под принуждением

4 марта я создал опрос в своих соцсетях. Хотел получить прямую обратную связь по качеству оказания онкологической помощи в нашей республике.За эти дни в комментариях и личных сообщениях в совокупности высказалось более тысячи человек.Я понимаю, как тяжело говорить о таких вещах. Не менее горько о них слышать. Но только работая с собственными болевыми точками и слабыми местами, мы имеем шанс что-то изменить.Прежде всего мы провели тщательную работу — отфильтровали комментарии и посмотрели релевантность результатов голосования. Интернет — это ведь не омут, где концов не найти. Сегодня легко можно отсеять ботов, отмести накрутку, проверить каждый аккаунт.К сожалению, нашлись люди, решившие повлиять на общественное мнение даже в рамках такой непростой, затрагивающей многих из нас темы. Что ж, в какой-то степени мы предвидели неадекватное поведение некоторых участников обсуждения.По-настоящему неожиданными стали сообщения о том, что пациентов и их родных под различными предлогами буквально заставляли высказать то или иное мнение.На онкологических пациентов, на их и без того измотанных родных оказывалось давление!Не стану давать оценку подобным инцидентам. Двух мнений тут быть не может. От себя лично и от лица моей команды приношу извинения за неприемлемое поведение сотрудников медицинских учреждений.Сообщаю, что каждое обращение от пострадавших уже принято в работу.Результаты, которые я увидел, не порадовали.Основные причины несостоятельности системы онкологической помощи в республике все те же: неудовлетворительное состояние медицинских учреждений, несвоевременная диагностика, невыдача препаратов, мздоимство.Уважаемые жители Башкортостана!Вся информация принята к сведению. Проблем много. Они сложные. Но мы готовы и будем их решать: от ремонта зданий, улучшений условий труда врачей и пребывания пациентов до пересмотра коллективов онкологических отделений.Я благодарен тем, кто не побоялся открыто заявить о проблемах. Спасибо вам за доверие.Спасибо за недоверие тем, кто говорит, что мы не изменим систему – я вас понимаю. Но моя задача – не сомневаться, а делать то, что от меня зависит.Поэтому я продолжу выполнять свою работу.Отдельная благодарность моим подписчикам (реальным людям), которые поделились успехом в борьбе с онкологическим заболеванием и словами поддержки в адрес помогавших докторов — достойных представителей профессии, грамотных и заинтересованных специалистов.Работа в каждом случае проведена колоссальная — как со стороны пациента, так и со стороны врача.Горжусь своими коллегами! Знаю, что помимо профессионализма, такими докторами движет безусловное человеколюбие и самоотверженность.И я желаю крепкого здоровья на долгие годы вам и вашим близким!