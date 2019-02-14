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В онкоцентре как в казарме: Ответы под принуждением

  • Опубликовано: Facebook | 15.03.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 33447 | Комментарии: 21
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4 марта я создал опрос в своих соцсетях. Хотел получить прямую обратную связь по качеству оказания онкологической помощи в нашей республике.

В онкоцентре как в казарме: Ответы под принуждением


За эти дни в комментариях и личных сообщениях в совокупности высказалось более тысячи человек.

Я понимаю, как тяжело говорить о таких вещах. Не менее горько о них слышать. Но только работая с собственными болевыми точками и слабыми местами, мы имеем шанс что-то изменить.

Прежде всего мы провели тщательную работу — отфильтровали комментарии и посмотрели релевантность результатов голосования. Интернет — это ведь не омут, где концов не найти. Сегодня легко можно отсеять ботов, отмести накрутку, проверить каждый аккаунт.

К сожалению, нашлись люди, решившие повлиять на общественное мнение даже в рамках такой непростой, затрагивающей многих из нас темы. Что ж, в какой-то степени мы предвидели неадекватное поведение некоторых участников обсуждения.

По-настоящему неожиданными стали сообщения о том, что пациентов и их родных под различными предлогами буквально заставляли высказать то или иное мнение.

На онкологических пациентов, на их и без того измотанных родных оказывалось давление!

Не стану давать оценку подобным инцидентам. Двух мнений тут быть не может. От себя лично и от лица моей команды приношу извинения за неприемлемое поведение сотрудников медицинских учреждений.

Сообщаю, что каждое обращение от пострадавших уже принято в работу.

Результаты, которые я увидел, не порадовали.

Основные причины несостоятельности системы онкологической помощи в республике все те же: неудовлетворительное состояние медицинских учреждений, несвоевременная диагностика, невыдача препаратов, мздоимство.

Уважаемые жители Башкортостана!

Вся информация принята к сведению. Проблем много. Они сложные. Но мы готовы и будем их решать: от ремонта зданий, улучшений условий труда врачей и пребывания пациентов до пересмотра коллективов онкологических отделений.

Я благодарен тем, кто не побоялся открыто заявить о проблемах. Спасибо вам за доверие.

Спасибо за недоверие тем, кто говорит, что мы не изменим систему – я вас понимаю. Но моя задача – не сомневаться, а делать то, что от меня зависит.

Поэтому я продолжу выполнять свою работу.

Отдельная благодарность моим подписчикам (реальным людям), которые поделились успехом в борьбе с онкологическим заболеванием и словами поддержки в адрес помогавших докторов — достойных представителей профессии, грамотных и заинтересованных специалистов.

Работа в каждом случае проведена колоссальная — как со стороны пациента, так и со стороны врача.

Горжусь своими коллегами! Знаю, что помимо профессионализма, такими докторами движет безусловное человеколюбие и самоотверженность.

И я желаю крепкого здоровья на долгие годы вам и вашим близким!

Максим Забелин – и.о. министра здравоохранения РБ, Facebook
Оригинал публикации






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  • 1 | 15.03.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Порядочный человек этот Максим Забелин, трудно ему будет в стране башкир...



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  • 2 | 15.03.2019, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...."Горжусь своими коллегами! Знаю, что помимо профессионализма,
такими докторами движет безусловное человеколюбие и
самоотверженность...."
=================================================
Красиво ! Но не все так однозначно !
Когда видишь ролики сюжетов и читаешь статьи
о отношении врачей к больным , мало верится в благие
рассуждения !



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  • 3 | 15.03.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Султанов достойный ученик Мулдашева. Профессор путешественник какие то свои проблемы решает при помощи пациентов. Один раз он вывел пациентов на несанкционированную демонстрацию против застройщика и незаконно обвинив его в воровстве. А про интернет поддержку говорит не приходиться, у профессора для это есть целый штат, который занимается пиар акцией и накручиванием ботов.



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  • 4 | 15.03.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О чем говорить-разгонять и разгонять всех,кто делает на медицине деньги и главное на боли и крови.Сажать -тогда порядок будет



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  • 5 | 15.03.2019, 10:17 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 829 | Рейтинг: +100,3
Время все лечит. Посмотрим, как все будет развиваться.
Систему правления пока никто не отменял. Войдет в курс дела, узнает почем фунт лиха, станет поскромнее. В России желания и возможности очень редко совпадают, и то только у тех, кто ближе к телу.



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  • 6 | 15.03.2019, 10:39 | Автор: юнг
    Публикации: 141 | Комментарии: 36998 | Рейтинг: +5622
3 | 15.03.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Султанов достойный ученик Мулдашева. Профессор- путешественник свои проблемы решает при помощи пациентов.

=======================Не трогайте тов. Мулдашева. Он скоро получит (шно) белевскую премию за омоложение.
Хитрый Турист СССР изобрел способ омоложения с помошью маленькой комнатки с разноцветными лампочками. Все пациенты, отсидевшие там 5 минут выходят с облегчением И возраста и карманов.



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  • 7 | 15.03.2019, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
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"Министр- распределитель денег и здоровья" хоть пытается оправдать отвратительную результативность работы медицинских структур в РБ, а вот другой министр- другой головной боли жителей Башкирии- ЖКХ- даже не пытается одеть розовые очки на людей.
Любой, выглянув в окно, выйдя на улицы поселений Башкирии скажет свое "доброе слово" в адрес подчиненных г-на Киреева



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  • 8 | 15.03.2019, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
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В рамках форума «Лидеры России» у главы Сбербанка Германа Грефа спросили о трех главных проблемах в России. Он назвал одну – отсутствие эффективной системы государственного управления. Об этом сообщили в Федеральном агентстве новостей.
— Отсутствие эффективной системы государственного управления... Если эта проблема будет решена, все остальные будут преодолены автоматически», — сказал Греф, отвечая на просьбу назвать три проблемы.
***
В отношении башкирской медицины и ЖКХ г-н Греф прав на все избирательные проценты.
На фоне утверждения Грефа о эффективности оправдания Врио "распределителя здоровья" в Башкирии выглядят инфантильно и неоправданно благостно.



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  • 9 | 15.03.2019, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 15.03.2019, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В рамках форума «Лидеры России» у главы Сбербанка Германа Грефа спросили о трех главных проблемах в России. Он назвал одну – отсутствие эффективной системы государственного управления. Об этом сообщили в Федеральном агентстве новостей.
— Отсутствие эффективной системы государственного управления... Если эта проблема будет решена, все остальные будут преодолены автоматически», — сказал Греф, отвечая на просьбу назвать три проблемы.
***
В отношении башкирской медицины и ЖКХ г-н Греф прав на все избирательные проценты.
На фоне утверждения Грефа о эффективности оправдания Врио "распределителя здоровья" в Башкирии выглядят инфантильно и неоправданно благостно.
++++++++++++++++++++++++++++++

А чо, Башкирия отстала от средне_русской статистики? В цифрах нарисовать смогешь?



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  • 10 | 15.03.2019, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
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За не имением других способов улучшить ситуацию Минздрав перешел к психотерапии.



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  • 11 | 15.03.2019, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда Забелин планировал свой опрос он что ли не понимал, что там будет куча заказных откликов? Тогда он просто глуп! Зачем нужен ему был этот опрос, если есть реальные жалобы пациентов и их родственников на сайтах Минздрава и Главаря РБ? Работай по ним и всё станет для тебя ясным, как Божий день! Забелин - очередной идиот или романтик во власти? Скорее первое! Очень Опытный



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  • 12 | 15.03.2019, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Хорошо, что такие опросы начали появляться. Онкологический диспансер в настоящее время превращен в проходной двор, кто и зачем пришел в диспансер никого не интересует. Проходи в любое отделение хоть в шубе и грязных сапогах...
Мздоимство- вот самое страшное! У родственников обреченного больного в открытую просить деньги это высшей степени кощунство!
Давно пора там провести проверки и привести к положенному порядку!!!!



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  • 13 | 15.03.2019, 14:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1297 | Комментарии: 63346 | Рейтинг: +12211
Профсоюз «Альянс врачей» потребовал провести в Башкирии проверку исполнения указов Путина в связи с низкими зарплатами медиков

Как сообщает портал ProUfu.ru, глава организации «Альянс врачей» Анастасия Васильева направила соответствующее обращение на имя врио главы Башкирии Радия Хабирова. Поводом стало выступления и.о. министра здравоохранения РБ Максима Забелина, в котором он заявил о том, что врачи в республике получают 60 тысяч рублей, а средний и младший медицинский персонал — по 30 тысяч.

Васильева отметила, что указ президента «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в рамках которого зарплата медиков должна на 100% соответствовать средней заработной плате в регионе, в Башкирии не выполняется, а некоторые медики получают вместо положенных 32 тысяч по 15-20 тысяч рублей.

«Альянс врачей» потребовал провести проверку в медицинских учреждениях республики, выявить все случаи неисполнения указа президента и привлечь за это к ответственности должностных лиц.



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  • 14 | 15.03.2019, 14:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1297 | Комментарии: 63346 | Рейтинг: +12211
Можно спорить - правильно или нет, что Забелин создал такой опрос у себя в ФБ, но - он прочитал все комментарии к этому опросу. В том числе и мои.
Под некоторыми - про мздоимство в онко-центре - поголовное!!!! вплоть до санитарок, которые не подадут судно/утку послеоперационнику, если им 500р. не дать, о котором я несколько комментариев опубликовала, и про ботов, созданных в день публикации опроса и на следующий с пустыми страницами, голосующими "за" то, что онко-помощь в РБ хороша, но были и боты которые "против", правда на много меньше - то ставил лайк, то отменял(это не трудно в ФБ заметить)... А сегодня поставил лайк и не отменил пока что на вчерашний коммент в диалоге с Даном Мамлеевым в том самом посте:

Процитирую:

Елена Захарова
Боты победили, да, Максим Забелин (Maxim Zabelin)?

Ремарка(этого в комменте нет) - надо сказать, что результат сначала был в пользу скептиков, а теперь в пользу восторженных почитателей онко-центра, жаль мёртвые проголосовать не могут.

Dan Mamleev
следующий его пост посмотрите. он очень трезво оценил ситуацию и его этими накрутками не обмануть похоже.

Елена Захарова
Dan Mamleev Очень хороший пост. И хочется верить...
Рада, что упомянул и про мздоимство, значит услышал.
И все же очень хотелось бы отфильтровать ботов(и тех, и других) в голосовалке, чтобы увидеть пусть и не очень реальную картину, поскольку ангажированные нечистоплотными онкологами фейсбучники - реальны и не боты... но всё-таки! Устыдившись они могут отозвать свои голоса. И это было бы правильно.
Реально - онко-служба у нас в РБ в отвратительном состоянии! Впрочем - не только онко...

Конец цитаты.

Я не особо верю в силу обратной связи, и тем не менее - у Забелина нет "своих" в онко-центре, в смысле - ему все равно, кого поставить во главе центра из-за личностных предпочтений, а именно - в связи с предстоящим назначение глав-врача онко-центра(расширенного) и был этот опрос... всё равно - в смысле, что у него там нет друзей-приятелей-родственников среди зав-отделениями.
И тут - прямо лавиной посыпались хвалебные комментарии от свежесозданных страниц в ФБ в отношении нескольких онкологов, иные - прямо как под капирку - отделывались парой предложений-благодарностей, другие цветисто рассказывали о своих перепетиях или близких родственников... при этом, некоторые указывали и на недостатки в работе и поликлиники, что просто ужас-ужас-ужас, кто там был - знает, что условия там просто невыносимые - даже присеть негде!!!, так и об ужасе стационара, но конкретного имярека - облизывали с ног до головы. Как правило это заведующие отделениями, которые метят в глав-врачи.
Именно создавалось впечатление, что они все примчались, как по команде!

Продолжу...



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  • 15 | 15.03.2019, 14:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1297 | Комментарии: 63346 | Рейтинг: +12211
Безусловно - я как тот, кто обжегся на молоке - дует на воду, поэтому я очень скептически отнеслась к назначению варяга Забелина, да еще и СРАдием, которого я презираю до глубины души и уверена, что вовсе не нашим благополучием он озабочен, и поводов так думать у меня - туева хуча.

И тем не менее... эти два поста Забелина - можно сопроводить комментом "между нами тает лёд"©(хит 2017г.)

Так вот - я процитирую тот самый пост с голосовалкой - он тоже достаточно человечен:

Максим Забелин создал опрос.
4 марта в 09:29 ·
Каждый день (а иногда и ночь) мои мессенджеры в соц.сетях наполняются различными личными просьбами и жалобами. Конечно, стараюсь на все отвечать, хотя, не буду лукавить, не всегда получается... Но к сведению принимаю все.
Не мог не заметить, что больше половины обращений идут по поводу проблем в оказании помощи по вопросам онкологии. Жалуются на невозможность записаться на приём, мздоимство, невыдачу необходимых препаратов и так далее.
Поэтому сейчас обращаюсь напрямую к населению нашей республики и запускаю опрос.
Скажите, довольны ли Вы оказанием онкологической мед. помощи в республике Башкортостан?
Также буду признателен, если поделитесь своими историями, негативным или, наоборот, позитивным опытом лечения у наших онкологов.
Твёрдо обещаю, что по результатам нашего прямого общения будут сделаны соответствующие выводы и приняты необходимые меры для исправления ситуации, а также для поощрения достойных врачей.
___________________________________________
результат опроса:
52%
Да, доволен
48%
Нет, не доволен



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  • 16 | 15.03.2019, 15:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если провести такие опросы по всем больницам нашей Республики Башкортостан можно увидеть такую картину, что очень долго и мучительно придется расхлебывать...больницы города Уфы и Республиканские клиники в настоящее время ЖИВУТ за счет районных больниц: объемы и финансы отбираются с районов и передаются в больницы г.Уфы, страховые организации накладывают штрафы на эти же районные больницы...Мы пытаемся говорить\. что оказывают плохую медицинскую помощь в районах! Они просто не в силах оказать их! В настоящее время в Архангельской ЦРБ не осталось ни одного терапевта! Скажите, на какую помощь могут надеяться население этого района?
Ответы на опрос по онкологии в РБ были даны в положительную сторону по просьбе главного врача онкологического диспансера главным врачам городских больниц Уфы, которые в последнюю очередь заставили дать положительный ответ своих подчиненных!



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  • 17 | 15.03.2019, 15:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В словах и делах врио не видно ни грамма государственного комплексного патернализма и докторской доброжелательности к населению Башкирии.
Типичный чиновник- экспат из кабинетной цивилизации на гастролях?
Нет глубины проникновения.
Всё поверхностно и легковесно.



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  • 18 | 15.03.2019, 16:37 | Автор: юнг
    Публикации: 141 | Комментарии: 36998 | Рейтинг: +5622
14 | 15.03.2019, 14:25 | Автор: Кухарка
Публикации: 1301 | Комментарии: 63340 | Рейтинг: +12211
Можно спорить - правильно или нет, что Забелин создал такой опрос у себя в ФБ, но - он прочитал все комментарии к этому опросу. В том числе и мои.

===================Вот оно как? Ну, что же. Значит я был прав, когда посоветовал тебе двинуть в администрацию президента референтом или советником.
Заодно и проведешь мастер-классы по дебету-кредиту!



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  • 19 | 15.03.2019, 17:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глядя на потуги Забелина вдруг начинаешь понимать почему т. Сталин не любил врачей.
Они же типичные схоласты и начетчики, не умеющие думать своей головой.
Истинный врачеватель- это в первую очередь незашоренный пытливый ум, а фигурант статьи демонстрирует нечто замыленно-заскорузлое.
Даже пишет с оглядкой и страхом: что скажет Марья Алексевна?



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  • 20 | 15.03.2019, 21:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И.В.сталин не любил по той простой причине ,что большинство были евреи и как всегда с круговой порукой по принципу ,, мы своих не бросаем..."ВВедь когда умирал Жданов и был вынесен д-з об тсутствии нового , свежего инфаркта , вроде как обострение прежних дел И вот одна молодая и скороспелая оспорила д-з светил медицины . А.А.Жданов был безусловно тяжело болен : отеки на ногах синева кожи и губ , едва ходил по палате . и т.д.
Вскоре он умер от грубых и несовместимых с жизнью изменений организма.На вскрытии - свежий инфаркт , но который вряд ли мог оказать на жизнь больного .Начался процесс......
А.М.Горький дышал на ладан ибо как считалось туберкулез съел его легкие :. огромные разъеденные полости,сильнейшая одышка в покое . Жизнь поддерживали иньекциями камфоры ( до 30 ампул за раз).Благополучно умер и на вскрытии оказалось , что там никакого тубекулеза нет , а только последствия хронического абсцесса легких...с огромными полостями , которые вероятно были образованы во времена босцкой юности . Но обострение было спровоцировано гриппом, и весь процесс вспыхнул как ранее с новым ожесточением , и пролетарский писатель умер от легочной недостаточности.Но тогда ни антибиотиков , ни противовирусных и возможностей хирургического лечения не было
Далее были осуждены большая руппа врачей вредителей- троцкистов на длительные сроки заключения .
При этом ,,помогали" простые врачи,..вскрывая " тайную банду врачей- вредителей, которые были крупнейшими светилами но еврейской национальности .Сталин сталкивался с ними , но эти образованнейшие светила , зачастую знавшие по 5-6 языков и получившие образование в Германии , Франции , Англии всегда находили оаправданье своим делам и всегда проглядывала круговая ( цеховая )поддержка



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