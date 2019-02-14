В онкоцентре как в казарме: Ответы под принуждением

За эти дни в комментариях и личных сообщениях в совокупности высказалось более тысячи человек.
Я понимаю, как тяжело говорить о таких вещах. Не менее горько о них слышать. Но только работая с собственными болевыми точками и слабыми местами, мы имеем шанс что-то изменить.
Прежде всего мы провели тщательную работу — отфильтровали комментарии и посмотрели релевантность результатов голосования. Интернет — это ведь не омут, где концов не найти. Сегодня легко можно отсеять ботов, отмести накрутку, проверить каждый аккаунт.
К сожалению, нашлись люди, решившие повлиять на общественное мнение даже в рамках такой непростой, затрагивающей многих из нас темы. Что ж, в какой-то степени мы предвидели неадекватное поведение некоторых участников обсуждения.
По-настоящему неожиданными стали сообщения о том, что пациентов и их родных под различными предлогами буквально заставляли высказать то или иное мнение.
На онкологических пациентов, на их и без того измотанных родных оказывалось давление!
Не стану давать оценку подобным инцидентам. Двух мнений тут быть не может. От себя лично и от лица моей команды приношу извинения за неприемлемое поведение сотрудников медицинских учреждений.
Сообщаю, что каждое обращение от пострадавших уже принято в работу.
Результаты, которые я увидел, не порадовали.
Основные причины несостоятельности системы онкологической помощи в республике все те же: неудовлетворительное состояние медицинских учреждений, несвоевременная диагностика, невыдача препаратов, мздоимство.
Уважаемые жители Башкортостана!
Вся информация принята к сведению. Проблем много. Они сложные. Но мы готовы и будем их решать: от ремонта зданий, улучшений условий труда врачей и пребывания пациентов до пересмотра коллективов онкологических отделений.
Я благодарен тем, кто не побоялся открыто заявить о проблемах. Спасибо вам за доверие.
Спасибо за недоверие тем, кто говорит, что мы не изменим систему – я вас понимаю. Но моя задача – не сомневаться, а делать то, что от меня зависит.
Поэтому я продолжу выполнять свою работу.
Отдельная благодарность моим подписчикам (реальным людям), которые поделились успехом в борьбе с онкологическим заболеванием и словами поддержки в адрес помогавших докторов — достойных представителей профессии, грамотных и заинтересованных специалистов.
Работа в каждом случае проведена колоссальная — как со стороны пациента, так и со стороны врача.
Горжусь своими коллегами! Знаю, что помимо профессионализма, такими докторами движет безусловное человеколюбие и самоотверженность.
И я желаю крепкого здоровья на долгие годы вам и вашим близким!
Максим Забелин – и.о. министра здравоохранения РБ, Facebook
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В онкоцентре как в казарме: Ответы под принуждением
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