Хабиров недоволен ремонтом дорожных ям в Уфе

Руководитель Башкирии считает, что дороги столицы ремонтируют слишком медленно. Радий Хабиров ознакомился с работой Госкомтранса РБ по устранению ям на дорогах Уфы. На одной из уфимских улиц врио главы РБ провел рейд вместе с председателем ведомства Тимуром Мухаметьяновым.Хабиров раскритиковал деятельность Госкомтранса Башкирии. По его мнению, ведомством прилагается недостаточно усилий. Руководитель республики подчеркнул, что количество ям, которые ремонтируют в весенний период в столице, должно превышать 500 штук:«Нужен масштабный выход на работы, до 1 июня. Все ямы должны быть устранены», - заявил Радий Хабиров.Сейчас для устранения дыр на дорогах столицы применяется технология холодного асфальтирования, с 15 апреля ожидается укладка горячего асфальта.Мухаметьянов также рассказал о мобильном приложении, который должен будет запуститься до 1 апреля 2019 года. Функции данного приложения предусматривают оповещение работников дорожных служб о возникших на улицах города ямах.Руководитель региона считает, что нужно усовершенствовать демо-версию приложения. Хабиров отметил, необходимо создать «работающее приложение, чтобы любой человек мог зайти в программу, сфотографировать яму и отправить заявку».