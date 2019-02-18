Хабиров раскритиковал деятельность Госкомтранса Башкирии. По его мнению, ведомством прилагается недостаточно усилий. Руководитель республики подчеркнул, что количество ям, которые ремонтируют в весенний период в столице, должно превышать 500 штук:
«Нужен масштабный выход на работы, до 1 июня. Все ямы должны быть устранены», - заявил Радий Хабиров.
Сейчас для устранения дыр на дорогах столицы применяется технология холодного асфальтирования, с 15 апреля ожидается укладка горячего асфальта.
Мухаметьянов также рассказал о мобильном приложении, который должен будет запуститься до 1 апреля 2019 года. Функции данного приложения предусматривают оповещение работников дорожных служб о возникших на улицах города ямах.
Руководитель региона считает, что нужно усовершенствовать демо-версию приложения. Хабиров отметил, необходимо создать «работающее приложение, чтобы любой человек мог зайти в программу, сфотографировать яму и отправить заявку».
ПроУфу
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Хабиров недоволен ремонтом дорожных ям в Уфе
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