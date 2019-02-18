Хабиров недоволен ремонтом дорожных ям в Уфе

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Лучшие комментарии
Люблю ли я Родину? А вы – ...

С 23 Февраля, Ужисты! Мы всегда уверены в том, чтобы идти к своим цел ...
  Рейтинг: +6  полковник

Говорить о престижности р ...

Говорить о престижности русского языка, по меньшей мере, цинично ... ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Сергей Наумкин: А вы нача ...

соберу валежник отнесу домой обо мне подумал путин дорогой нефть и га ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Заезжие политологи и ...

Радий Хабиров прокомментировал приезд московского политолога Исаева в Сибай. ...
  19.03.2019   35371    59

Память отшибло, язык ...

Ирек Ялалов не помнит про 1 млрд рублей ущерба от действий Филиппова и Гареева. ...
  19.03.2019   32060    37

Кто получит 50 миллионов ...

Радий Хабиров выделил 50 млн рублей на развитие гражданского общества в ...
  19.03.2019   36323    14

Хабиров недоволен ...

Руководитель Башкирии считает, что дороги столицы ремонтируют слишком медленно. ...
  18.03.2019   17356    30

Сомнительный фильмец о ...

17 марта в Башкортостане в широкий прокат выходит фильм режиссера Булата ...
  18.03.2019   22738    105

Последние публикации
Заезжие политологи и ...

Радий Хабиров прокомментировал приезд московского политолога Исаева в Сибай. ...
  19.03.2019   28657    59

Память отшибло, язык ...

Ирек Ялалов не помнит про 1 млрд рублей ущерба от действий Филиппова и Гареева. ...
  19.03.2019   37446    37

Кто получит 50 миллионов ...

Радий Хабиров выделил 50 млн рублей на развитие гражданского общества в ...
  19.03.2019   21787    14

Хабиров недоволен ...

Руководитель Башкирии считает, что дороги столицы ремонтируют слишком медленно. ...
  18.03.2019   36113    30

Сомнительный фильмец о ...

17 марта в Башкортостане в широкий прокат выходит фильм режиссера Булата ...
  18.03.2019   17436    105

И снова «Путин, помоги!» ...

Люди устали дать. Больше десяти лет люди пытаются добиться завершения ...
  18.03.2019   15829    26

Националист снова ...

Вчера утром в квартире башкирского активиста Айрата Дильмухаметова прошли ...
  15.03.2019   43014    308

Не суд, а частная лавочка ...

Смольный районный суд Санкт-Петербурга вновь отклонил иск координатора ...
  15.03.2019   17154    38

В онкоцентре как в ...

4 марта я создал опрос в своих соцсетях. Хотел получить прямую обратную связь ...
  15.03.2019   40167    22

Никто и не спорит, ...

Пресс-служба Радия Хабирова объяснила фрахтовку бизнес-джета «удобством и ...
  15.03.2019   40885    37

Читаемое за месяц
Пир во время чумы: ...

В «Уфу» переходит аргентинский нападающий. Долгожданное усиление атаки ...
  18.02.2019   13063    20

В переписи 2020 года к ...

Открытое письмо академику Тишкову В.А. Татарский народ благодарно помнит своих ...
  18.02.2019   17920    144

Единороссы их театр ...

Башкирские единороссы вчера провели первое заседание нового состава президиума ...
  18.02.2019   27000    36

Знаковое событие: ...

В фонде «Талант и успех» объяснили, зачем им лицензия на продажу алкоголя. ...
  19.02.2019   14368    15

Радий Хабиров: «У глав ...

Врио главы Башкирии оценил работу по связью с общественностью некоторых глав ...
  19.02.2019   12090    22



Хабиров недоволен ремонтом дорожных ям в Уфе

  • Опубликовано: ПроУфу | 18.03.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 17102 | Комментарии: 30
Оценили
0


Руководитель Башкирии считает, что дороги столицы ремонтируют слишком медленно. Радий Хабиров ознакомился с работой Госкомтранса РБ по устранению ям на дорогах Уфы. На одной из уфимских улиц врио главы РБ провел рейд вместе с председателем ведомства Тимуром Мухаметьяновым.

Хабиров недоволен ремонтом дорожных ям в Уфе


Хабиров раскритиковал деятельность Госкомтранса Башкирии. По его мнению, ведомством прилагается недостаточно усилий. Руководитель республики подчеркнул, что количество ям, которые ремонтируют в весенний период в столице, должно превышать 500 штук:

«Нужен масштабный выход на работы, до 1 июня. Все ямы должны быть устранены», - заявил Радий Хабиров.

Сейчас для устранения дыр на дорогах столицы применяется технология холодного асфальтирования, с 15 апреля ожидается укладка горячего асфальта.

Мухаметьянов также рассказал о мобильном приложении, который должен будет запуститься до 1 апреля 2019 года. Функции данного приложения предусматривают оповещение работников дорожных служб о возникших на улицах города ямах.

Руководитель региона считает, что нужно усовершенствовать демо-версию приложения. Хабиров отметил, необходимо создать «работающее приложение, чтобы любой человек мог зайти в программу, сфотографировать яму и отправить заявку».

ПроУфу
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 18.03.2019, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А кто может быть довольным подобными дорогами?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 18.03.2019, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очередной пиар!



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 18.03.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он как товаришь Жуков, медленно, медленно ремонтируете..



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 18.03.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ох и сУмниваюсь я в этоой " технологи холодного асфальтировани"!
Уверен что будет и " масштабный выход на работы", и "что количество ям, которые ремонтируют в весенний период в столице, превысит 500 штук", и денег на это потратят немеренно, а вот проблема останется...
Радий думает что своими лозунгами и призывами решит извечную проблему дураков и дорог, но проблема может усугубится когда ремонтом дорог займутся дураки.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 18.03.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 18.03.2019, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очередной пиар!
+++
Тов. Сталин к тем кому доверял большое дело и большие народные деньги приставлял смотрящего.
Однако, умел поправлять и поддерживать своего человека, чтобы он не испытывал страха за свое будущее и продолжал настойчиво и эффективно выполнять порученное дело.
При этом тов. Сталин предпочитал отчитывать руководителей наедине в кабинетной тиши.
На фоне результатов управленческого труда тов Сталина публичная критика башкирского чиновника действительно похожа на предвыборный пиар.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 18.03.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 18.03.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 18.03.2019, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очередной пиар!
+++
Тов. Сталин к тем кому доверял большое дело и большие народные деньги приставлял смотрящего.
Однако, умел поправлять и поддерживать своего человека, чтобы он не испытывал страха за свое будущее и продолжал настойчиво и эффективно выполнять порученное дело.
При этом тов. Сталин предпочитал отчитывать руководителей наедине в кабинетной тиши.
На фоне результатов управленческого труда тов Сталина публичная критика башкирского чиновника действительно похожа на предвыборный пиар.
++++++++++++++++++++

Тебе никак не никак не угодить: если управлять не повышая голос, обвиняешь в слабости.; если требовать жестко, то это пиар.
Чего ты хочешь , милай, раскрой свои карты.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 18.03.2019, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Врио поставил перед дорожниками химеричную купергань. Дорожное полотно бывает только там и только там, где к решению этой проблемы подходят не весенней штурмовщиной на ямы, но содержат дороги в удовлетворительном состоянии постоянно, круглый год.

Указами, приказами и различными бумажками ямы не залатать. И где это в РФ вы видели дороги без ям? Кататься нам по этим ямам и колдобинам до скончания веков.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 18.03.2019, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но сначала дороги строить по технологии , с отведением вода с дорог , Так что не было луж на дорогах .



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 18.03.2019, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 18.03.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
2 | 18.03.2019, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
Очередной пиар!
+++
Тов. Сталин к тем кому доверял большое дело и большие народные деньги...
+++++++
Тебе никак не никак не угодить: если управлять не повышая голос, обвиняешь в слабости.; если требовать жестко, то это пиар.
Чего ты хочешь , милай, раскрой свои карты.
===
а не нужно угождать, необходимо, жизненно важно, провести люстрацию начав, в обязательном порядке, с Путина!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 18.03.2019, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А где губернии? Админ, ты обещал!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 18.03.2019, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 18.03.2019, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 18.03.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
2 | 18.03.2019, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
Очередной пиар!
+++
Тов. Сталин к тем кому доверял большое дело и большие народные деньги...
+++++++
Тебе никак не никак не угодить: если управлять не повышая голос, обвиняешь в слабости.; если требовать жестко, то это пиар.
Чего ты хочешь , милай, раскрой свои карты.
===
а не нужно угождать, необходимо, жизненно важно, провести люстрацию начав, в обязательном порядке, с Путина!
------------------------------------

Владыка освобожден от люстраций, как можно-с?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 18.03.2019, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 18.03.2019, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А где губернии? Админ, ты обещал!

***
низя могуть по шаке дать.
вишь фото чиё.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 18.03.2019, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодец Хабиров мы верим в тебя !Продолжай в таком же духе и мы будем за тебя голосовать. Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 18.03.2019, 14:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тебе никак не никак не угодить: если управлять не повышая голос, обвиняешь в слабости.; если требовать жестко, то это пиар.
Чего ты хочешь , милай, раскрой свои карты.
****
Гневаться можно от огромного количества причин.
Но Лао Цзы писал, что "тот кто нас раздражает- тот нами управляет"
Что толку гневаться на своих же.
Надо разобраться и понять способен ли главный дорожник Башкирии к большому делу или он просто ничего не умеющий делать болтунишка, которому нужно поправить финансовое положение за счет никем не контролируемого дорожного фонда?
Зима показала, что проблем у дорожников. как на трассах. так и коммунальных не убавилось, а злополучный ямочный к 1 июня успевали даже при самом проблемном главдорожнике некоем аграрнике Амирове( без гнева и ценных указаний сверху и вопреки самому Амирову)



Оценили
1

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 15 | 18.03.2019, 14:32 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 33 | Комментарии: 7853 | Рейтинг: +2040,5
«Нужен масштабный выход на работы, до 1 июня. Все ямы должны быть устранены», - заявил Радий Хабиров.
_____________________________________________
Да вы чо?

"Ямочный ремонт"-как мелок повод для пиара руководителя таким крупным регионом, как Башкирия. Крупнее не нашлось видимо?

Народ-то реагирует, или привыкли?

Один всё торжественно "открывал", было дело-газовый баллон в ауле в землю специально зарывали, потом торжественно газовый факел зажигали -"газификацию" села изображали. Другой всё по поликлиникам шерстил, украденные этажи считал. Третий вот о ямках печётся. А толчёным кирпичом не пробовали? А чё? Дёшево и сердито.

Сначала "пилили" миллионы на строильстве дорог, теперь вот на ежегодном ямочном ремонте. Чем хуже дороги тем, больше бабла. Жизнь удалась, чо...



Оценили
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 16 | 18.03.2019, 14:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63367 | Рейтинг: +12210,2
Новым главой Нефтекамска стал 29-летний Ратмир Мавлиев

По данным «КоммерсантЪ-Уфа», новый руководитель городской администрации — сын известного и влиятельного в Нефтекамске предпринимателя Рафила Мавлиева.

О назначении Ратмира Мавлиева сегодня на совещании заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров. Он также отметил, что прежний руководитель города Рашит Давлетов ушел в отставку по собственному желанию.

Ратмир Мавлиев с 2015 года работал в Татарстане. Он занимал пост заместителя руководителя Ютазинского исполкома, затем работал советником главы Альметьевского района по инвестиционному развитию.
___________________________________________
Кремлевская тенденция "талантливые отпрыски" и до Б-стана доехала...



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 17 | 18.03.2019, 15:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63367 | Рейтинг: +12210,2
С 1 января 2020 года в России планируется ввести ввести обязательную платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет - телефонов, планшетов, ноутбуков.
Как сообщает «Парламентская газета», соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму, и в первом чтении его рассмотрят на текущей пленарной неделе.
Автором инициативы выступила глава временной комиссии Совфеда по развитию информационного общества Людмила Бокова, которая ранее вместе с сенатором Андреем Клишасом и депутатом Андреем Луговым вносила в Дума закон о «суверенном интернете».
Производителей и импортеров обяжут регистрировать устройства по международному идентификатору мобильного оборудования IMEI, рассказала Бокова.
Устройства, приобретенные за границей, россияне смогут зарегистрировать самостоятельно с помощью сайта госуслуг. Это будет необходимо сделать в течение нескольких месяцев.
Устройства без регистрации оператор сотовой связи будет обязан заблокировать.

Стоимость регистрации телефона будет составлять 100 рублей, а все данные об IMEI-кодах будут храниться в базах Научно-исследовательского института систем связи и управления (ЦНИИС), подведомственного Россвязи.
«Обсуждается возможность распространения этого правила на все устройства, в том числе датчики (используются, например, в счетчиках электроэнергии и воды), которые, так же как и мобильный телефон, должны иметь серийные номера», - рассказала Бокова.
Для владельцев устройств которые на момент вступления в силу закона не успеют пройти регистрацию, предусмотрена процедура так называемой амнистии: россиянам дадут несколько месяцев для того, чтобы исправить ситуацию и официально поставить на учет действующие устройства.
_____________________________________
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
АС Пушкин



Оценили
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 18 | 18.03.2019, 16:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63367 | Рейтинг: +12210,2
Артур Идельбаев – руководитель «Цетра развития туризма РБ»

Из facebook

Вчера в озере пещеры Шульган-Таш погиб дайвер. Как сообщает служба новостей ГТРК «Башкортостан», причиной трагедии могло стать внезапное ухудшение здоровья 38-летнего дайвера. Однако, по какой именно причине ухудшилось здоровье и что именно случилось — непонятно.

Известно, что стандарты безопасности были соблюдены, погибший был опытным аквалангистом, все необходимые сертификаты тоже имелись.

Вроде бы, ничего не предвещало беды. Первое, утреннее, погружение состоялось успешно. Но во время вечернего захода один из спелеодайверов на небольшой глубине внезапно почувствовал себя плохо. Ему попытались оказать помощь, но спасти его не удалось.

Накануне в ленте социальных сетей промелькнула информация о том, что группа дайверов из Москвы и Екатеринбурга собирается исследовать подводный мир пещеры Шульган-Таш и даже выкладывалась групповая фотография исследователей. Ещё тогда меня посетило нехорошее предчувствие.

Дело в том, что на прошлой неделе мы, как это водится, возили очередную группу гостей этнотура «Настоящая Башкирия» в Шульган. Экскурсия в пещеру является составной частью этого туристического маршрута.

Уже в самом конце экскурсии наш проводник, сотрудник заповедника «Шульган-Таш», поведал об одном странном явлении. На берегу Голубого озера, находящегося у входа в портал пещеры, сотрудники заповедника внезапно начали находить мертвых животных. Буквально в течение недели здесь были обнаружены погибшие по неизвестной причине: летучая мышь, белка-летяга, утка (зимой!), ещё какая-то мелкая птица.

Специалисты провели анализ воды, но ничего необычного в ее составе не обнаружили. Причина гибели животных так и осталась загадкой.

Зимний Шульган-Таш похож на сказку. И обычно, путешествие в пещеру, которое является завершающим пунктом программы этнотура «Настоящая Башкирия», всегда оставляла у гостей и у организаторов только самые хорошие впечатления.

продолжение следует



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 19 | 18.03.2019, 16:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63367 | Рейтинг: +12210,2
Но рассказ гида о загадочной и массовой гибели животных накануне нашего посещения оставило подавленное чувство. Сопровождавшая нас в этом туре журналистка Марина Чеп даже упомянула об этом на своей страничке в ФБ.

В любом случае массовая гибель животных на ограниченном пространстве в течение короткого времени должно иметь объективную причину, которую ещё предстоит исследовать. Имеет ли причина их смерти что-то общее с причиной гибели спелеодайвера — тоже вопрос. И возможную взаимосвязь не стоит сбрасывать со счётов.

Однако, меня поразила и мистическая составляющая этой череды трагических событий — рассказа о мертвых животных накануне и последующей гибели дайвера в этом же месте буквально через неделю.

САКРАЛЬНЫЙ СМЫСЛ РАССКАЗА О ГИБЕЛИ ЖИВОТНЫХ НА ОЗЕРЕ У ПЕЩЕРЫ ШУЛЬГАН-ТАШ.

Свою дипломную работу я писал на тему доисламских верований башкир. А так как материала было мало, для аналогии приходилось изучать аналогичные верования всех тюркских, индоиранских, угро-финских и вообще всех евразийских народов. Источником служили пандемониум, космогония, мифы и даже орнаментальная живопись этих народов. Орнаменты — это символы. Они легко расшифровываются и тоже несут в себе массу информации. Мифы тоже несут информацию, состоящую из символов. Эти символы универсальны почти доя всех народов Евразии и даже за ее пределами. Они довольно хорошо изучены исследователями и классифицированы.

Согласно этой классификации жизнь делится на три мира: верхний, нижний и средний. Верхний — где обитают небожители и птицы , это — символ вечной жизни.

Нижний — подземный мир, это царство смерти. Обитателями нижнего мира являются дивы и другие отрицательные персонажи пандемониума, мифов и сказок. Ходом между средним и нижним миром служат пещеры и водоёмы.

Средний — мир между верхним и нижним, здесь обитают люди и животные. Это наш мир.

Персонажи, встречающиеся в мифах у разных народов тоже имеют универсальное смысловое значение. Например, бык — это символ смерти, дарить яблоко — любовь, птица — счастье или известие и т. д.

Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что мифические символы и символы сонников совпадают! То же самое касается и примет. Это было давно, но с тех пор я стал более внимательнее и серьёзнее относится к своим снам.

Буквально позавчера в «Арт-клубе» Aygul Rashitova, в рамках «Культурной пятницы» была интересная лекция о сновидениях. Я там в рамках дискуссии о совпадении символов тоже говорил.

Ну так вот, о чем же говорили жуткие находки, найденные у входа в Шульган-Таш?

Мертвая летучая мышь — это однозначно предупреждение о том, что кого-то ждёт жуткая беда, скорее всего — смерть;
Мертвая птичка — предупреждение о том, что скоро кого-то ждёт известие о смерти;
Мертвая утка — предупреждение о том, что кого-то ждут большие неприятности. Эти неприятности касаются близкого человека;
Мертвая белка — так как, белка символизирует хлопоты, то данный символ означает прекращение жизненных хлопот для кого-то.
Вот, как-то так. Можно по разному относится к такого рода предупреждениям, но что есть, то есть.
____________________________________________
Блин! А Идельбаев-то мракобес!!! А он точно Руководитель Центра развития туризма Башкортостана при Государственном комитете Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму?! С таким развивателем кирдык турам в Шульган!))))

Советую почитать его же комменты у него же в фейсбуке)))))
Эпично! Помимо того, что Идельбаев оказался мракобесом-мифотворцем-суеверцем(то есть недалеким человеком) - он еще и активно поработал над отрицательным имиджем туризма в Б-стане, являясь вновь назначенным ответственным за его развитие))))

Почитала комменты у него в теме - его и его френдов - это ужас-ужас-ужас! А ведь образование получали самое лучшее еще в СССРе... впрочем - вывезти девушку из аула легко, а аул из девушки - невозможно!

Бывает - выйдешь на улицу - а там - голубь мертвый, кошка, собака, погибшие под колесами авто... и хлоп! обязательно кто-то в этот день в стране погибнет в ДТП! И не один, а сотня! Да-да-да! Вот и Артурщщщик подтверждает:

Артур Идельбаев Ну знаки могут приходить не только в виде смерти животных, а по разному. У индейцев племени шайенн есть очень сильное предсказание о смерти. Это предсказание связано с определённым ритуалом с барсучьей норой. Этот ритуал известен и описан. Но мало кто даже из самых храбрых индейцев отваживались узнать точную дату своей смерти. А кто отваживался не были Рады этому.

Я тоже знаю этот ритуал. Но лучше буду в неведении, чем точно знать, когда я умру.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 20 | 18.03.2019, 16:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63367 | Рейтинг: +12210,2
Свою дипломную работу я писал на тему доисламских верований башкир. А так как материала было мало, для аналогии приходилось изучать аналогичные верования всех тюркских, индоиранских, угро-финских и вообще всех евразийских народов.
______________________________________
Эх, подвели башкиры Артурщика в своих доисламских верованиях - мракобесии))))))))) Пришлось шерстить мифотворчество по всему миру!

А про черный гроб на колесиках страшилку - тоже включил в свою дипломную работу? А сказки братьев Гримм? Знатные черно-сказочники)))



Оценили
4

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com