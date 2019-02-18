Сомнительный фильмец о басмачах и их приспешниках

17 марта в Башкортостане в широкий прокат выходит фильм режиссера Булата Юсупова "Первая республика", посвященный 100-летию создания в 1919 году первой автономии в составе Советской России — Автономной Башкирской Советской республики. Сценарий к фильму был написан народной артисткой России и Башкортостана Тансулпан Бабичевой и преподавателем башкирского языка Гульсясяк Саламатовой. Картина охватывает исторический период с 1919 года до середины 1950-х годов. В ее основе — судьбы известных деятелей башкирской науки, культуры, общественных и политических деятелей того времени.По сюжету главный герой картины — редактор газеты "Башкортостан" в 1930-х годах Касым Азнабаев, — возвращаясь в Уфу после реабилитации в середине 1950-х годов, вспоминает о событиях, свидетелем и участником которых он был. От его имени ведется рассказ о судьбах других героев — о писателе и драматурге Дауте Юлтые, писательнице Хадие Давлетшиной и ее муже Губае Давлетшине, поэте, литературоведе, общественном деятеле Габдулле Амантае, актрисе Зайтуне Бакбулатовой и ее муже — актере и режиссере Макариме Магадееве, основателе башкирского национального театра Валиулле Муртазине-Иманском, первом секретаре Башкирского обкома ВКП (б) Якове Быкине.Видео:"Это было фантастическое время! Молодая советская страна становится страной уникальных возможностей, трудовых и культурных побед. Башкортостан, как первая республика, вошедшая в состав новой России, переживает свой расцвет. Бурно развивается наука и культура. Искусство становится ближе к народу. Внезапное убийство Кирова вызывает волну партийных чисток. Неумолимо раскручивается маховик репрессий..." (с официального сайта фильма)Накануне выхода фильма "Idel.Реалии" поговорили с его режиссером Булатом Юсуповым о том, как создавалась эта картина.— Булат Тимербаевич, как возникла идея создания этого фильма?— К этой мысли я пришел еще в 2013 году, когда посмотрел студенческий спектакль "10 июля — и день, и век" по сценарию Тансулпан Бабичевой и Гульсясяк Саламатовой. Это был спектакль о черной дате в истории Башкортостана. 10 июля 1938 года за одну ночь по ложным обвинениям было расстреляно 44 человека — цвет башкирской интеллигенции. Артисты, писатели, ученые, музыканты, общественные деятели... В спектакле рассказывалось о судьбе нескольких из них. Меня эта история шокировала. И с тех пор я всё время думал, как сделать этот фильм. Сначала мы планировали сделать сериал из семи серий. В качестве первой серии в 2017 году вышел фильм "Бабич" — о башкирском поэте, сподвижнике Ахмет-Заки Валиди Шайхзаде Бабиче, погибшем в марте 1919 года. Затем мы хотели каждую серию посвятить какому-то отдельному герою — Габдулле Амантаю, Дауту Юлтыю, Хадие Давлетшиной... Но потом из-за отсутствия денег было решено оставшиеся серии объединить в один фильм — "Первая республика". Пришлось преодолеть сложности, главная из которых состояла в том, чтобы судьбы наших героев, о которых мы хотели сперва рассказать отдельно, вплести теперь в общее повествование, объединить одной фабулой. Мы сделали это, пересказав события через воспоминания Касыма Азнабаева, и, в общем-то, не погрешили против истины — они все друг друга хорошо знали, дружили семьями. Еще нам пришлось убирать множество частных деталей из рассказов о каждом герое. Все эти детали безумно интересны, но нам нужно было уложиться в экранное время.— Какой смысл был вложен в такое название фильма — "Первая республика"? Среди башкирских историков, общественных деятелей есть мнение, что первой башкирской республикой нужно считать ту, которая была провозглашена в декабре 1917 года Ахмет-Заки Валиди и его сподвижниками, и которая просуществовала до марта 1919 года. Впрочем, некоторые считают ее концом май 1920 года, когда декрет ВЦИК РСФСР "О государственном устройстве Автономной Башкирской Советской Республики" значительно урезал ее права...​— Скажу так — от названия фильма невозможно требовать какой-то сверхисторической точности. Конечно, существовали разные этапы в истории нашей республики, но если отталкиваться от истории Советской России, то первый, кто заключил с ней соглашение об образовании в ее составе автономной республики, это был Башкортостан. Именно этот смысл мы вложили в название фильма. Конечно, республика Заки Валиди была ее предтечей — этого никто не отрицает и из памяти не выбрасывает. И историческая связь этих этапов отражена и в фильме. Взять хотя бы судьбу одного из персонажей — музыканта, певца, композитора, общественного деятеля Газиза Альмухаметова. Он, как и некоторые другие герои, сначала участвовал в валидовском национальном движении, потом долгое время работал при советской власти, а в 1930-х годах был репрессирован по обвинению в "буржуазном национализме" — ему, как и многим, припомнили сотрудничество с Валиди.— Ранее, в одном из интервью вы говорили, что, создавая фильм, не хотели "копаться в каких-то страшных страницах нашей истории". И всё же тему сталинских репрессий обойти не удалось: ведь, буквально, все ваши герои попали в 1930-х годах под сталинский каток...— Да, все они были репрессированы, большинство — расстреляны в тот черный для Башкортостана день 10 июля 1938 года. Про эту трагическую дату ни в коем случае нельзя забывать. Узнав в свое время про размах репрессий в то время, я был просто ошарашен. Я отказываюсь понимать, как вообще человек может поднять руку на себе подобного. И вдвойне становится страшно, когда знаешь, что эти люди были невиновны...Но при всем при этом мне не хотелось в картине рассуждать о сталинских репрессиях, потому что о них уже столько написано, снято, издано... Я хотел, прежде всего, показать в фильме, что эти люди, — те, кто выжил, — оказались не сломленными и не озлобились. Они с редким достоинством прошли через все испытания, не утратив свои идеалы.— Все ваши герои — это представители новой советской элиты республики, принявшие — кто раньше, кто позже — Советскую власть, бывшие по отношению к ней вполне лояльными работниками и гражданами. Показаны ли в фильме судьбы простых людей, которые тоже попали под удары репрессий и десятками тысяч?—​ Видите ли, в этом фильме мы исследовали судьбы первопроходцев нашей республики, которые создавали ее культурные, научные, общественные основы. Ее пионеров. Мы должны их помнить, их должна знать молодежь. Вот, молодые люди приходят в наш Оперный театр — они должны знать, кто его создал. Приходят в уфимский Институт истории, языка и литературы — должны знать, кто стоял у его истоков, кто писал первые романы на башкирском языке.Безусловно, простые люди пострадали во время репрессий не меньше, а то и больше. Трагических судеб в истории нашей республики, как и всей страны, неизмеримо много и нам всем еще предстоит найти, вспомнить многие забытые имена. И эта тема, думаю, еще ждет своих сценаристов.— Были ли у вас ли проблемы с обращением к теме репрессий в плане цензуры?—​ Я думаю, что мы все-таки далеко ушли от тех времен, когда политическая цензура может присутствовать и что-то диктовать творчеству. Ведь есть исторические факты, зафиксированные в архивах, документах, и от них никуда не денешься. И ни один режиссер, если он работает по такой теме, мимо них пройти не может. Но подчеркну еще раз — у меня не было задачи ни идеализировать, ни демонизировать это время. Это было время и победы, и страшных репрессий, и великих открытий и строек. Да... это был, что называется, "праздник со слезами на глазах".— Удалось ли вам затронуть в фильме тему войны?—​ Да, есть одна сцена — Зайтуна Бикбулатова выступает перед бойцами Красной Армии. Она читает письмо с фронта и в это время попадает под бомбежку. Эта сцена основана на реальных событиях — Зайтуна Бикбулатова полгода работала в составе одной из фронтовых артистических бригад, выступала перед бойцами Башкирской кавалерийской дивизии.​— Насколько удалось показать в фильме городскую среду 1930-х годов или башкирскую глубинку?— Так подробно мы показать всё это не могли. Но что-то всё же показали — как появлялась, росла городская культура, как люди гуляли, ходили друг к другу в гости, участвовали в творчески встречах...Понимаете, город того времени воссоздать очень сложно, потому что нужны большие деньги для больших декораций, для хорошей компьютерной графики. Что-то мы делали в 3д-графике — например, здание Башкирского театра оперы и балета, который тогда назывался "Театр труда и искусств". Снимали также сцены в нынешнем Национальном музее — в это здание переехал из Стерлитамака в 1922 году Совнарком республики после того, как Малая Башкирия объединилась с Уфимской губернией. А в 1937 году там проходил печально знаменитый пленум обкома партии, на который приехал из Москвы секретарь ЦК ВКП(б) Андрей Жданов и с которого началась черная полоса репрессий в Башкортостане. Об этом пленуме в фильме рассказывает его выживший участник, редактор газеты "Башкортостан" Касым Азнабаев, оставивший в свое время яркие воспоминания.Из башкирской глубинки удалось снять также немного, опять-таки, из-за ограниченности экранного времени. В частности, в фильме есть картина, когда Газиз Альмухаметов едет по башкирским селам в поисках молодых певцов чтобы отправить их поступать в Московскую консерваторию.— В Татарстане, насколько мы знаем, многие, увидев трейлер фильма,искренне порадовались за башкирский кинематограф. Вы следите за татарским кино? Что вы думаете о нем?— Да, я знаю многих татарских кинематографистов, с которыми я учился в Москве, знакомился на различных встречах. Я в курсе, что там снимают сейчас сериал "Зулейха открывает глаза". В Татарстане очень хорошо организовывают кинофестивали. И я думаю, что наши творческие деятели очень тесно связаны друг с другом совместными проектами, обоюдными гастролями. Надеюсь, что зрителям в Татарстане будет интересно посмотреть нашу картину — ведь у них в следующем году тоже будет отмечаться 100-летие со дня образования своей автономной республики. Если татарстанскому зрителю наша картина понравится, я буду очень рад.— А что вы думаете о том, как представлены народы России в современном российском кино? Может ли российский зритель по демонстрируемым ему фильмам увидеть характерный образ башкира, татарина. Чуваша?— Мне кажется, абсолютно нет. Я думаю, в российском кино сейчас снимают, в основном, коммерческие блокбастеры в американском стиле. Мне кажется, что вообще очень сильно разделены кинематографисты Москвы и Питера, с одной стороны, и кинематографисты остальной России, с другой. Разделены по своим возможностям — мы в провинции изначально обречены на меньшее финансирование своих картин, на более скудное технологическое обеспечение съемок. Разделены, я бы сказал, ментально, что ли — тематически я не вижу в их картинах, к примеру, о войне, персонажей башкир, татар, чувашей в роли главных героев. Москвичи, питерцы, получается, больше смотрят на Запад. Я же убежден, что им давно уже пора "идти на Восток" — снимать фильмы про Башкортостан, Челябинск, Татарстан, Чувашию, Бурятию, Туву и так далее. Но пока в этом плане у нас, увы, работает только телевидение, но не кинематография.— Кто проспонсировал ваш фильм, каков его общий бюджет? Насколько нужно было согласовывать сценарий со спонсорами?— Бюджет нашей картины составил всего девять миллионов рублей. Это было целевое финансирование — госзаказ от правительства республики. Синопсис, сценарий мы, конечно отправляли в правительство, он утверждался и худсоветом киностудии. Также нам помог фонд "Урал" — мы обратились к нему с просьбой поддержать нашу прокатную кампанию. Ведь наш республиканский прокат, как и везде в стране, заточен, в основном,на американское, либо московское кино. И еще у нас были частные вложения, пожертвования, которые особенно пригодились на первом этапе съемок.— Насколько сложно было пробиться в широкий прокат? Как обстоят дела с прокатом башкирского фильма в кинотеатрах Уфы и Башкортостана?— На этот счет в России есть такое понятие, как "самокат" — договариваешься лично с кинотеатрами и даешь им ссылку на скачивание файла. Сейчас ведь всё проще, не нужно везти груду яуфов по городам. Мы договорились, что при помощи фонда "Урал" проведем 50 бесплатных социальных кинопоказов в городах и районах Башкортостанаю Разумеется, будут и коммерческие показы. В Уфе они запланированы в трех кинотеатрах — "Родине", "Просторе" и "Ультра".— Планируется ли прокат и показ фильма в других регионах, в частности, в местах компактного проживания башкир?— Конечно, мы обязательно хотим показать наш фильм в таких регионах, где живет много башкир. Насчет других субъектов — наша картина уже стала участницей конкурсной программы XII Чебоксарского кинофестиваля, который пройдет в этом году в апреле.— Фильм вот-вот выйдет на широкий экран. Какие у вас ожидания, ощущения, удовлетворены ли вы своей работой?— Мы старались показать людям нашу и трагическую, и прекрасную историю. Люди должны знать, кто стоял у истоков нашей республики, кто создавал ее идеалы, утверждал ее ценности. Надеюсь, что нам это удалось.Теперь — слово за зрителем.