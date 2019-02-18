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Сомнительный фильмец о басмачах и их приспешниках

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17 марта в Башкортостане в широкий прокат выходит фильм режиссера Булата Юсупова "Первая республика", посвященный 100-летию создания в 1919 году первой автономии в составе Советской России — Автономной Башкирской Советской республики. Сценарий к фильму был написан народной артисткой России и Башкортостана Тансулпан Бабичевой и преподавателем башкирского языка Гульсясяк Саламатовой. Картина охватывает исторический период с 1919 года до середины 1950-х годов. В ее основе — судьбы известных деятелей башкирской науки, культуры, общественных и политических деятелей того времени.

Сомнительный фильмец о басмачах и их приспешниках


По сюжету главный герой картины — редактор газеты "Башкортостан" в 1930-х годах Касым Азнабаев, — возвращаясь в Уфу после реабилитации в середине 1950-х годов, вспоминает о событиях, свидетелем и участником которых он был. От его имени ведется рассказ о судьбах других героев — о писателе и драматурге Дауте Юлтые, писательнице Хадие Давлетшиной и ее муже Губае Давлетшине, поэте, литературоведе, общественном деятеле Габдулле Амантае, актрисе Зайтуне Бакбулатовой и ее муже — актере и режиссере Макариме Магадееве, основателе башкирского национального театра Валиулле Муртазине-Иманском, первом секретаре Башкирского обкома ВКП (б) Якове Быкине.

Видео:



"Это было фантастическое время! Молодая советская страна становится страной уникальных возможностей, трудовых и культурных побед. Башкортостан, как первая республика, вошедшая в состав новой России, переживает свой расцвет. Бурно развивается наука и культура. Искусство становится ближе к народу. Внезапное убийство Кирова вызывает волну партийных чисток. Неумолимо раскручивается маховик репрессий..." (с официального сайта фильма)

Накануне выхода фильма "Idel.Реалии" поговорили с его режиссером Булатом Юсуповым о том, как создавалась эта картина.

— Булат Тимербаевич, как возникла идея создания этого фильма?

— К этой мысли я пришел еще в 2013 году, когда посмотрел студенческий спектакль "10 июля — и день, и век" по сценарию Тансулпан Бабичевой и Гульсясяк Саламатовой. Это был спектакль о черной дате в истории Башкортостана. 10 июля 1938 года за одну ночь по ложным обвинениям было расстреляно 44 человека — цвет башкирской интеллигенции. Артисты, писатели, ученые, музыканты, общественные деятели... В спектакле рассказывалось о судьбе нескольких из них. Меня эта история шокировала. И с тех пор я всё время думал, как сделать этот фильм. Сначала мы планировали сделать сериал из семи серий. В качестве первой серии в 2017 году вышел фильм "Бабич" — о башкирском поэте, сподвижнике Ахмет-Заки Валиди Шайхзаде Бабиче, погибшем в марте 1919 года. Затем мы хотели каждую серию посвятить какому-то отдельному герою — Габдулле Амантаю, Дауту Юлтыю, Хадие Давлетшиной... Но потом из-за отсутствия денег было решено оставшиеся серии объединить в один фильм — "Первая республика". Пришлось преодолеть сложности, главная из которых состояла в том, чтобы судьбы наших героев, о которых мы хотели сперва рассказать отдельно, вплести теперь в общее повествование, объединить одной фабулой. Мы сделали это, пересказав события через воспоминания Касыма Азнабаева, и, в общем-то, не погрешили против истины — они все друг друга хорошо знали, дружили семьями. Еще нам пришлось убирать множество частных деталей из рассказов о каждом герое. Все эти детали безумно интересны, но нам нужно было уложиться в экранное время.

— Какой смысл был вложен в такое название фильма — "Первая республика"? Среди башкирских историков, общественных деятелей есть мнение, что первой башкирской республикой нужно считать ту, которая была провозглашена в декабре 1917 года Ахмет-Заки Валиди и его сподвижниками, и которая просуществовала до марта 1919 года. Впрочем, некоторые считают ее концом май 1920 года, когда декрет ВЦИК РСФСР "О государственном устройстве Автономной Башкирской Советской Республики" значительно урезал ее права...

​— Скажу так — от названия фильма невозможно требовать какой-то сверхисторической точности. Конечно, существовали разные этапы в истории нашей республики, но если отталкиваться от истории Советской России, то первый, кто заключил с ней соглашение об образовании в ее составе автономной республики, это был Башкортостан. Именно этот смысл мы вложили в название фильма. Конечно, республика Заки Валиди была ее предтечей — этого никто не отрицает и из памяти не выбрасывает. И историческая связь этих этапов отражена и в фильме. Взять хотя бы судьбу одного из персонажей — музыканта, певца, композитора, общественного деятеля Газиза Альмухаметова. Он, как и некоторые другие герои, сначала участвовал в валидовском национальном движении, потом долгое время работал при советской власти, а в 1930-х годах был репрессирован по обвинению в "буржуазном национализме" — ему, как и многим, припомнили сотрудничество с Валиди.

— Ранее, в одном из интервью вы говорили, что, создавая фильм, не хотели "копаться в каких-то страшных страницах нашей истории". И всё же тему сталинских репрессий обойти не удалось: ведь, буквально, все ваши герои попали в 1930-х годах под сталинский каток...

— Да, все они были репрессированы, большинство — расстреляны в тот черный для Башкортостана день 10 июля 1938 года. Про эту трагическую дату ни в коем случае нельзя забывать. Узнав в свое время про размах репрессий в то время, я был просто ошарашен. Я отказываюсь понимать, как вообще человек может поднять руку на себе подобного. И вдвойне становится страшно, когда знаешь, что эти люди были невиновны...

Но при всем при этом мне не хотелось в картине рассуждать о сталинских репрессиях, потому что о них уже столько написано, снято, издано... Я хотел, прежде всего, показать в фильме, что эти люди, — те, кто выжил, — оказались не сломленными и не озлобились. Они с редким достоинством прошли через все испытания, не утратив свои идеалы.

— Все ваши герои — это представители новой советской элиты республики, принявшие — кто раньше, кто позже — Советскую власть, бывшие по отношению к ней вполне лояльными работниками и гражданами. Показаны ли в фильме судьбы простых людей, которые тоже попали под удары репрессий и десятками тысяч?

—​ Видите ли, в этом фильме мы исследовали судьбы первопроходцев нашей республики, которые создавали ее культурные, научные, общественные основы. Ее пионеров. Мы должны их помнить, их должна знать молодежь. Вот, молодые люди приходят в наш Оперный театр — они должны знать, кто его создал. Приходят в уфимский Институт истории, языка и литературы — должны знать, кто стоял у его истоков, кто писал первые романы на башкирском языке.

Безусловно, простые люди пострадали во время репрессий не меньше, а то и больше. Трагических судеб в истории нашей республики, как и всей страны, неизмеримо много и нам всем еще предстоит найти, вспомнить многие забытые имена. И эта тема, думаю, еще ждет своих сценаристов.

— Были ли у вас ли проблемы с обращением к теме репрессий в плане цензуры?

—​ Я думаю, что мы все-таки далеко ушли от тех времен, когда политическая цензура может присутствовать и что-то диктовать творчеству. Ведь есть исторические факты, зафиксированные в архивах, документах, и от них никуда не денешься. И ни один режиссер, если он работает по такой теме, мимо них пройти не может. Но подчеркну еще раз — у меня не было задачи ни идеализировать, ни демонизировать это время. Это было время и победы, и страшных репрессий, и великих открытий и строек. Да... это был, что называется, "праздник со слезами на глазах".

— Удалось ли вам затронуть в фильме тему войны?

—​ Да, есть одна сцена — Зайтуна Бикбулатова выступает перед бойцами Красной Армии. Она читает письмо с фронта и в это время попадает под бомбежку. Эта сцена основана на реальных событиях — Зайтуна Бикбулатова полгода работала в составе одной из фронтовых артистических бригад, выступала перед бойцами Башкирской кавалерийской дивизии.

​— Насколько удалось показать в фильме городскую среду 1930-х годов или башкирскую глубинку?

— Так подробно мы показать всё это не могли. Но что-то всё же показали — как появлялась, росла городская культура, как люди гуляли, ходили друг к другу в гости, участвовали в творчески встречах...Понимаете, город того времени воссоздать очень сложно, потому что нужны большие деньги для больших декораций, для хорошей компьютерной графики. Что-то мы делали в 3д-графике — например, здание Башкирского театра оперы и балета, который тогда назывался "Театр труда и искусств". Снимали также сцены в нынешнем Национальном музее — в это здание переехал из Стерлитамака в 1922 году Совнарком республики после того, как Малая Башкирия объединилась с Уфимской губернией. А в 1937 году там проходил печально знаменитый пленум обкома партии, на который приехал из Москвы секретарь ЦК ВКП(б) Андрей Жданов и с которого началась черная полоса репрессий в Башкортостане. Об этом пленуме в фильме рассказывает его выживший участник, редактор газеты "Башкортостан" Касым Азнабаев, оставивший в свое время яркие воспоминания.

Из башкирской глубинки удалось снять также немного, опять-таки, из-за ограниченности экранного времени. В частности, в фильме есть картина, когда Газиз Альмухаметов едет по башкирским селам в поисках молодых певцов чтобы отправить их поступать в Московскую консерваторию.

— В Татарстане, насколько мы знаем, многие, увидев трейлер фильма,искренне порадовались за башкирский кинематограф. Вы следите за татарским кино? Что вы думаете о нем?

— Да, я знаю многих татарских кинематографистов, с которыми я учился в Москве, знакомился на различных встречах. Я в курсе, что там снимают сейчас сериал "Зулейха открывает глаза". В Татарстане очень хорошо организовывают кинофестивали. И я думаю, что наши творческие деятели очень тесно связаны друг с другом совместными проектами, обоюдными гастролями. Надеюсь, что зрителям в Татарстане будет интересно посмотреть нашу картину — ведь у них в следующем году тоже будет отмечаться 100-летие со дня образования своей автономной республики. Если татарстанскому зрителю наша картина понравится, я буду очень рад.

— А что вы думаете о том, как представлены народы России в современном российском кино? Может ли российский зритель по демонстрируемым ему фильмам увидеть характерный образ башкира, татарина. Чуваша?

— Мне кажется, абсолютно нет. Я думаю, в российском кино сейчас снимают, в основном, коммерческие блокбастеры в американском стиле. Мне кажется, что вообще очень сильно разделены кинематографисты Москвы и Питера, с одной стороны, и кинематографисты остальной России, с другой. Разделены по своим возможностям — мы в провинции изначально обречены на меньшее финансирование своих картин, на более скудное технологическое обеспечение съемок. Разделены, я бы сказал, ментально, что ли — тематически я не вижу в их картинах, к примеру, о войне, персонажей башкир, татар, чувашей в роли главных героев. Москвичи, питерцы, получается, больше смотрят на Запад. Я же убежден, что им давно уже пора "идти на Восток" — снимать фильмы про Башкортостан, Челябинск, Татарстан, Чувашию, Бурятию, Туву и так далее. Но пока в этом плане у нас, увы, работает только телевидение, но не кинематография.

— Кто проспонсировал ваш фильм, каков его общий бюджет? Насколько нужно было согласовывать сценарий со спонсорами?

— Бюджет нашей картины составил всего девять миллионов рублей. Это было целевое финансирование — госзаказ от правительства республики. Синопсис, сценарий мы, конечно отправляли в правительство, он утверждался и худсоветом киностудии. Также нам помог фонд "Урал" — мы обратились к нему с просьбой поддержать нашу прокатную кампанию. Ведь наш республиканский прокат, как и везде в стране, заточен, в основном,на американское, либо московское кино. И еще у нас были частные вложения, пожертвования, которые особенно пригодились на первом этапе съемок.

— Насколько сложно было пробиться в широкий прокат? Как обстоят дела с прокатом башкирского фильма в кинотеатрах Уфы и Башкортостана?

— На этот счет в России есть такое понятие, как "самокат" — договариваешься лично с кинотеатрами и даешь им ссылку на скачивание файла. Сейчас ведь всё проще, не нужно везти груду яуфов по городам. Мы договорились, что при помощи фонда "Урал" проведем 50 бесплатных социальных кинопоказов в городах и районах Башкортостанаю Разумеется, будут и коммерческие показы. В Уфе они запланированы в трех кинотеатрах — "Родине", "Просторе" и "Ультра".

— Планируется ли прокат и показ фильма в других регионах, в частности, в местах компактного проживания башкир?

— Конечно, мы обязательно хотим показать наш фильм в таких регионах, где живет много башкир. Насчет других субъектов — наша картина уже стала участницей конкурсной программы XII Чебоксарского кинофестиваля, который пройдет в этом году в апреле.

— Фильм вот-вот выйдет на широкий экран. Какие у вас ожидания, ощущения, удовлетворены ли вы своей работой?

— Мы старались показать людям нашу и трагическую, и прекрасную историю. Люди должны знать, кто стоял у истоков нашей республики, кто создавал ее идеалы, утверждал ее ценности. Надеюсь, что нам это удалось.

Теперь — слово за зрителем.

Артур Асафьев, Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 18.03.2019, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
— Да, все они были репрессированы, большинство — расстреляны в тот черный для Башкортостана день 10 июля 1938 года. Про эту трагическую дату ни в коем случае нельзя забывать. Узнав в свое время про размах репрессий в то время, я был просто ошарашен. Я отказываюсь понимать, как вообще человек может поднять руку на себе подобного. И вдвойне становится страшно, когда знаешь, что эти люди были невиновны...

==================

Опять игры в песочнице.



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4

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  • Гость
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  • 2 | 18.03.2019, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сомнительный фильмец о басмачах и их приспешниках
____________________________________

А что тут сомнительного?
Просто восстановление в памяти прошлого, ничего иного.



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2

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  • Эксперт
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  • 3 | 18.03.2019, 09:36 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37009 | Рейтинг: +5616,7
По словам бывшего министра образования республики, в учебнике за 4 класс была неверно предоставлена информация о первой мировой войне.
«Государства Австрия тогда не было, а была Австро-Венгрия», - пишет в своем «Инстаграм» Шафикова.

=====================Вот так! Взяла и всем нос утерла!
Что-то теперь ответят наши историки-Ирек и Кац?



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2

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  • Эксперт
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  • 4 | 18.03.2019, 09:46 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29541 | Рейтинг: -702,5
Админобсиратель, оценщик куев, ты фильмец смотрел? Хотя бы трейлер? Поделись, дорогой, что именно показалось тебе сомнительным?



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5

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  • 5 | 18.03.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сценарий к фильму был написан народной артисткой России и Башкортостана Тансулпан Бабичевой и преподавателем башкирского языка Гульсясяк Саламатовой.
===================================
О! мля!!! Какие "талантливые" у башкир преподаватели БЯки!!!!
Из лицензии на фильм
Предельно короткими эпизодами авторы показывают с десяток основных персонажей Зритель не успевает узнать о них ничего, кроме профессии.

Персонажи, как и в прошлом фильме Булата Юсупова «Бабич», мало чем отличаются от героев учебников литературы и истории. Это чувствуется даже на вербальном уровне: они говорят масштабно, как будто обращаясь не к собеседнику, а сразу к зрителям и потомкам, по поводу и без употребляя канцелярские эпические обобщения («Мы, молодежь», «Наш народ», «Не оставил никого равнодушным» и т.д.).

В финале Азнабаев, проведя около 20 лет в лагерях, реабилитирован и возвращается домой. Когда он получает окончательную справку об освобождении и приезжает в Уфу, ничего в нем не выдает человека трудной судьбы. Примерно в таком же образе и с такими же репликами о культурном фундаменте Башкирии он мог вернуться из санатория, где отдыхал 20 дней. Кажется, простого набора фактов – даже исторически верных, с органично подобранным реквизитом – здесь явно недостаточно.



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  • 6 | 18.03.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Имел честь общаться с живым Касым ага,очень добрый был человек. Но название явно содрано у Айрата Дильмухаметова Оно как бы потдверждает его проект и дает основу для его претензии за власть. Хороший сюжет использован для в общем нехороших целей



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3

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  • 7 | 18.03.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ОтЪе.битесь от СТАЛИНА. Один упрёк: не добил. Ещё один: не оставил преемника.



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6

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  • 8 | 18.03.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...мы в провинции изначально обречены на меньшее финансирование своих картин, на более скудное технологическое обеспечение съемок. ..."

-----------------------

Все кинья сёдня снимаются телефоном. Удушил бы. "Душили-душили..."



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  • 9 | 18.03.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 18.03.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ОтЪе.битесь от СТАЛИНА. Один упрёк: не добил. Ещё один: не оставил преемника.
+++++++++++++++++++++
Ну чо так мелочишься? Представь себе, что и есть великий приемник энтого усатого грузина. Отрости усы, сшей френч и айда приемничать. Попотель надобно, пострадать как он в глубине сибирьских руд..., так просто и на халяву тебя никто приемником не признает.



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  • 10 | 18.03.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 18.03.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...мы в провинции изначально обречены на меньшее финансирование своих картин, на более скудное технологическое обеспечение съемок. ..."

-----------------------

Все кинья сёдня снимаются телефоном. Удушил бы. "Душили-душили..."
+++++++++++++++

Появился сученок по имени Шарик Швондерович..



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1

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  • 11 | 18.03.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 миллионов из бюджета области- коту под хвост,а на ребенка какого-то больного собираем всем миром.Это справедливость.Чтоб запечатлеть тех.о ком знать не хотят и тем более о валидке



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6

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  • 12 | 18.03.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 18.03.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 миллионов из бюджета области- коту под хвост,а на ребенка какого-то больного собираем всем миром.Это справедливость.Чтоб запечатлеть тех.о ком знать не хотят и тем более о валидке
++++++++++++++++++

И не говори, сколько отправлено в Крым, ЛуганДонию,Сирию, Венесуэлу, при этом сколько вони из-за 10 лямов.

А в квартире у Захарова денюшки в несколько грузовиков.

Депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова отпустили из зала суда в Екатеринбурге, где ему избирали меру пресечения по подозрению в получении взятки порядка 3,4 млрд рублей.
А денюшки где?



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  • 13 | 18.03.2019, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто знает силовики поймали двух валидовцев, надругавшихся над несовершеннолетней?
Вот будет настоящее кино про националистический Союз башкирской молодежи, основанное на реальных событиях?



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7

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  • 14 | 18.03.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 18.03.2019, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто знает силовики поймали двух валидовцев, надругавшихся над несовершеннолетней?
Вот будет настоящее кино про националистический Союз башкирской молодежи, основанное на реальных событиях?
++++++++++++++++++++

Откуда достал такой фейк?



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  • 15 | 18.03.2019, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 18.03.2019, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто знает силовики поймали двух валидовцев, надругавшихся над несовершеннолетней?
Вот будет настоящее кино про националистический Союз башкирской молодежи, основанное на реальных событиях?
+++++++++++++++++++++++

Откуда достал такой фейк?



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  • 16 | 18.03.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 18.03.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 18.03.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ОтЪе.битесь от СТАЛИНА. Один упрёк: не добил. Ещё один: не оставил преемника.
+++++++++++++++++++++
Ну чо так мелочишься? Представь себе, что и есть великий приемник энтого усатого грузина. Отрости усы, сшей френч и айда приемничать.

Попотель надобно, пострадать как он в глубине сибирьских руд..., так просто и на халяву тебя никто приемником не признает.

---------------

ПрЕЕмником... Ну да ладно. Ты о внешности, а я о сути. Да хушь якут, твоймать. Но чтоб радел за страну, за простой народ. Может, по-твоему, Путин - СТАЛИН?! Хохочешь, б-дь...



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3 | 18.03.2019, 09:36 | Автор: юнг
Публикации: 143 | Комментарии: 37003 | Рейтинг: +5617,4
По словам бывшего министра образования республики, в учебнике за 4 класс была неверно предоставлена информация о первой мировой войне.
«Государства Австрия тогда не было, а была Австро-Венгрия», - пишет в своем «Инстаграм» Шафикова.

=====================Вот так! Взяла и всем нос утерла!
Что-то теперь ответят наши историки-Ирек и Кац?
=========================
я не историк,но попробую:

Шафикова права!

на Западе Первую Мировую классифицируют как " второе немецкое нападение на Россию" (первое - 1242 год)

вот место из фильма снятого по заказу минобороны США в 1943 году:
https://youtu.be/zKrQxXhNd2U?t=353



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  • 18 | 18.03.2019, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Откуда достал такой фейк?"

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Есть разговорное слово "деза". Харэ сыпать англицизмами.



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  • 19 | 18.03.2019, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
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18 | 18.03.2019, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Откуда достал такой фейк?"

----------------------------------------

Есть разговорное слово "деза". Харэ сыпать англицизмами.
___________________________

А какие корни у слова "деза", точнее "дез информация" ? Не эзянско-мокшанские?



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  • 20 | 18.03.2019, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 18.03.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 18.03.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 18.03.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ОтЪе.битесь от СТАЛИНА. Один упрёк: не добил. Ещё один: не оставил преемника.
+++++++++++++++++++++
Ну чо так мелочишься? Представь себе, что и есть великий приемник энтого усатого грузина. Отрости усы, сшей френч и айда приемничать.

Попотель надобно, пострадать как он в глубине сибирьских руд..., так просто и на халяву тебя никто приемником не признает.

---------------

ПрЕЕмником... Ну да ладно. Ты о внешности, а я о сути. Да хушь якут, твоймать. Но чтоб радел за страну, за простой народ. Может, по-твоему, Путин - СТАЛИН?! Хохочешь, б-дь...
++++++++++++++++++++

А може китайцев позвать, они точно за народ будуть.



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