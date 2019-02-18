Память отшибло, язык запутался?

На заседании Октябрьского районного суда по делу Филиппова и Гареева опросили бывшего мэра города Ирека Ялалова. Он пришел в качестве свидетеля обвинения, взяв с собой адвоката. На вопросы прокурора Ялалов в основном отвечает неопределенно. По его словам, о происходящем он знал только в общих чертах и без деталей.
Прокурор спросил у него, зачем правительство Башкирии вернуло федеральному фонду 516 млн рублей, которые, по версии фонда, были потрачены с нарушением. Ялалов утверждает, что его не посвящали в отношения между фондом и правительством.
Ялалов ответил, что в правительстве республики администрацию города убедили в том, что деньги будут возвращены расчетным способом. Сенатор не смог ответить, какое именно структурное подразделение занималось вопросами договоров развития застроенных территорий.
Знаю, что такая программа была принята, но деталей вспомнить не могу – ответил Ялалов на вопрос об адресной программе.
Ялалов напомнил присутствующим о своем особом политическом статусе: «Моя добровольная воля, что я сюда пришел», – подчеркнул сенатор.
Напомним, причиненный в результате действий Филиппова и Гареева ущерб был оценен следствием в 1 млрд рублей.
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