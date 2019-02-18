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Память отшибло, язык запутался?

  • Опубликовано: ПроУфу | 19.03.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 35272 | Комментарии: 37
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Ирек Ялалов не помнит про 1 млрд рублей ущерба от действий Филиппова и Гареева. Бывший сити-менеджер на все вопросы отвечает неопределенно.

Память отшибло, язык запутался?


На заседании Октябрьского районного суда по делу Филиппова и Гареева опросили бывшего мэра города Ирека Ялалова. Он пришел в качестве свидетеля обвинения, взяв с собой адвоката. На вопросы прокурора Ялалов в основном отвечает неопределенно. По его словам, о происходящем он знал только в общих чертах и без деталей.

Прокурор спросил у него, зачем правительство Башкирии вернуло федеральному фонду 516 млн рублей, которые, по версии фонда, были потрачены с нарушением. Ялалов утверждает, что его не посвящали в отношения между фондом и правительством.

Ялалов ответил, что в правительстве республики администрацию города убедили в том, что деньги будут возвращены расчетным способом. Сенатор не смог ответить, какое именно структурное подразделение занималось вопросами договоров развития застроенных территорий.

Знаю, что такая программа была принята, но деталей вспомнить не могу – ответил Ялалов на вопрос об адресной программе.

Ялалов напомнил присутствующим о своем особом политическом статусе: «Моя добровольная воля, что я сюда пришел», – подчеркнул сенатор.

Напомним, причиненный в результате действий Филиппова и Гареева ущерб был оценен следствием в 1 млрд рублей.

ПроУфу
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  • 1 | 19.03.2019, 07:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот какой 6 лет у нас был мэр, он как малое дитя ничего не знал, что делается в его хозяйстве, да и времени не было, все с лопатой бегал, снег кидал. Мы еще благодарны должны быть, что на суд пришел, мог и на три буквы послать как никак сенатор. А на х рена нам такой сенатор?



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  • 2 | 19.03.2019, 08:34 | Автор: Не зарегистрирован
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"Знаю, что такая программа была принята, но деталей вспомнить не могу..."

-----------------------

― Ты что, не помнишь ничего?
― Не помню. В поезде я с полки упал, башкой ударился. Тут помню, тут...ничего.



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  • 3 | 19.03.2019, 08:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Свободу достойным людям нашей республики! Свободу Филиппову, Гарееву, Ялалову! Хватит судить невинных! Очень Опытный



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  • 4 | 19.03.2019, 09:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Он пришел в качестве свидетеля обвинения, взяв с собой адвоката.
======================================
Главным обвиняемым в этом деле должен стать ялалов!
А то включил дурку, типа: мая твоя не понимает!
Дело по ялалову будет лакмусовой бумагой которая определит остались ли хоть какие то осколки правосудия в стране башкир,- осудят значит надежда еще есть, избежит законного наказания, значит всё, писец,тушите свет!!!



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  • 5 | 19.03.2019, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
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В данном случае все до элементарности просто: посмотреть с какого счета упали 516 млн. рублей обратно на счет правительства. Вот там и собака зарыта.



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  • 6 | 19.03.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Сколько же миллиардов за 7 лет сделал себе Ялалов,если он не помнит миллиард государственных денег.



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  • 7 | 19.03.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Он всегда был и есть скользкий как склизняк



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  • 8 | 19.03.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Думаю вернут его на родину скоро,это дело кончится возвращением блудного сына.



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  • 9 | 19.03.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Делиться надобно, рука руку моет, без друзей в РФ жить хр*ново.
Каждый претендент во власть на зубок знает этот постулат.



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  • 10 | 19.03.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Похоже на игру.Мутные показания Ялалова и Марданова.Может они не свидетели и должны быть опрошены в другом статусе?Может,лучше принять закон об освобождение от уголовной ответсвенности всех,кто украл миллиард?



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  • 11 | 19.03.2019, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Притащил с собой адвоката - вдруг гособвинитель возмет его за шкирку, а теперь прикидывается непомнящим.
Правителство указало вернуть похищенные деньги Фонду - вынуть из карманов и передать в ФОНД.
Однако, ялалов решил по своему - в очередной раз обокрал городской бюджет, собрав по сусекам от всех МУПов, им организованных, а также остатков разворованного бюджета, вместо ЖКХ и содержания территорий города и перечислил в ФОНД.
Ни он, ни его подельники не вывернули свои карманы и не вернули в ФОНД украденных денег.
Адвокат и его предупреждение, что он сенатор - он явно опасается что его как главного воришку , призовут к ответу.
матвиенко у себя собрала таких воришек.
Но кто его призовет к ответу - вся эта воровская власть??!!



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  • 12 | 19.03.2019, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Голубой воришка!



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  • 13 | 19.03.2019, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
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4-му - Правильно пишете - это чисто ялаловское дело, которое с таким азартом претворили в жизнь его подчиненные
Должен ответить по закону за воровство.



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  • 14 | 19.03.2019, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Почему все так дружно покрывают ялалова филиппова, еникеева, гареева????



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  • 15 | 19.03.2019, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
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"прокурор спросил у него, зачем правительство Башкирии вернуло федеральному фонду 516 млн рублей, которые, по версии фонда! ?, были потрачены с нарушением.
Ялалов утверждает, что его не посвящали в отношения между фондом и правительством".
Смех и грех - юлит и юлит вместе с прокурором.
А что прокурор не ведает, какие деньги возвращены в Федеральный фонд сноса ветхого жилья???!!! Причем тут бюджет Республики, когда ялалов перечислил городские деньги!!
А что только у фонда есть версия? Версия, которая называется фактом воровства?!. А у гособвинителя нет никакой версии, не говоря уже о факте воровства городского бюджета по карманам.
а миллиард денег республики это не факт воровства, а только версия или даже нет версии? Вот это отношение гособвинителя – да какой же он обвинитель? Это прикрыватель.
а 516 млн. руб городских денег, перечисленных в ФОНД - то есть факт увода городского бюджета - это тоже не факт и не версия?!
Какие же они (ялалов и его подчиненные) по представлению прокурора -гособвинителя. беленькие да чистенькие.
Прокурор – гособвинитель, как и чиновники правительства и МЖКХ РБ всячески уводит тему кражи бюджетных денег РБ и города от ялалова и его подчиненных к ответственности правительства РБ.



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  • 16 | 19.03.2019, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 19.03.2019, 08:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Свободу достойным людям нашей республики! Свободу Филиппову, Гарееву, Ялалову! Хватит судить невинных! Очень Опытный_____________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________Поддельный в первые с тобой согласен. Эти кристально чистые люди не должны страдать из -за скуепердяйного начальника. Очень Опытный.



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  • 17 | 19.03.2019, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 19.03.2019, 09:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он пришел в качестве свидетеля обвинения, взяв с собой адвоката.
======================================
Главным обвиняемым в этом деле должен стать ялалов!
А то включил дурку, типа: мая твоя не понимает!
Дело по ялалову будет лакмусовой бумагой которая определит остались ли хоть какие то осколки правосудия в стране башкир,- осудят значит надежда еще есть, избежит законного наказания, значит всё, писец,тушите свет!!!

Надежда умирает последней



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  • 18 | 19.03.2019, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 19.03.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Он всегда был и есть скользкий как склизняк

точно



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  • 19 | 19.03.2019, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
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За СКОЛЬКО ОН КУПИЛ ДОЛЖНОСТЬ СЕНАТОРА И СВОБОДУ.



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  • 20 | 19.03.2019, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Политика
Ирек Ялалов получил медаль за вклад в развитие экономической интеграции

18:05 18 Марта 2019 | 1077
Автор: Нурия ФАТХУЛЛИНА
Все материалы автора
Награждение состоялось накануне в Москве.
====================================================
награда за миллиард сворованного бюджета



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