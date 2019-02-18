Память отшибло, язык запутался?

Ирек Ялалов не помнит про 1 млрд рублей ущерба от действий Филиппова и Гареева. Бывший сити-менеджер на все вопросы отвечает неопределенно.На заседании Октябрьского районного суда по делу Филиппова и Гареева опросили бывшего мэра города Ирека Ялалова. Он пришел в качестве свидетеля обвинения, взяв с собой адвоката. На вопросы прокурора Ялалов в основном отвечает неопределенно. По его словам, о происходящем он знал только в общих чертах и без деталей.Прокурор спросил у него, зачем правительство Башкирии вернуло федеральному фонду 516 млн рублей, которые, по версии фонда, были потрачены с нарушением. Ялалов утверждает, что его не посвящали в отношения между фондом и правительством.Ялалов ответил, что в правительстве республики администрацию города убедили в том, что деньги будут возвращены расчетным способом. Сенатор не смог ответить, какое именно структурное подразделение занималось вопросами договоров развития застроенных территорий.Знаю, что такая программа была принята, но деталей вспомнить не могу – ответил Ялалов на вопрос об адресной программе.Ялалов напомнил присутствующим о своем особом политическом статусе: «Моя добровольная воля, что я сюда пришел», – подчеркнул сенатор.Напомним, причиненный в результате действий Филиппова и Гареева ущерб был оценен следствием в 1 млрд рублей.