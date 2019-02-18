Кто получит 50 миллионов на «гражданское общество»?

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Лучшие комментарии
Люблю ли я Родину? А вы – ...

С 23 Февраля, Ужисты! Мы всегда уверены в том, чтобы идти к своим цел ...
  Рейтинг: +6  полковник

Говорить о престижности р ...

Говорить о престижности русского языка, по меньшей мере, цинично ... ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Сергей Наумкин: А вы нача ...

соберу валежник отнесу домой обо мне подумал путин дорогой нефть и га ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Заезжие политологи и ...

Радий Хабиров прокомментировал приезд московского политолога Исаева в Сибай. ...
  19.03.2019   35371    59

Память отшибло, язык ...

Ирек Ялалов не помнит про 1 млрд рублей ущерба от действий Филиппова и Гареева. ...
  19.03.2019   32060    37

Кто получит 50 миллионов ...

Радий Хабиров выделил 50 млн рублей на развитие гражданского общества в ...
  19.03.2019   36323    14

Хабиров недоволен ...

Руководитель Башкирии считает, что дороги столицы ремонтируют слишком медленно. ...
  18.03.2019   17356    30

Сомнительный фильмец о ...

17 марта в Башкортостане в широкий прокат выходит фильм режиссера Булата ...
  18.03.2019   22738    105

Последние публикации
Заезжие политологи и ...

Радий Хабиров прокомментировал приезд московского политолога Исаева в Сибай. ...
  19.03.2019   28657    59

Память отшибло, язык ...

Ирек Ялалов не помнит про 1 млрд рублей ущерба от действий Филиппова и Гареева. ...
  19.03.2019   37446    37

Кто получит 50 миллионов ...

Радий Хабиров выделил 50 млн рублей на развитие гражданского общества в ...
  19.03.2019   21787    14

Хабиров недоволен ...

Руководитель Башкирии считает, что дороги столицы ремонтируют слишком медленно. ...
  18.03.2019   36113    30

Сомнительный фильмец о ...

17 марта в Башкортостане в широкий прокат выходит фильм режиссера Булата ...
  18.03.2019   17436    105

И снова «Путин, помоги!» ...

Люди устали дать. Больше десяти лет люди пытаются добиться завершения ...
  18.03.2019   15829    26

Националист снова ...

Вчера утром в квартире башкирского активиста Айрата Дильмухаметова прошли ...
  15.03.2019   43014    308

Не суд, а частная лавочка ...

Смольный районный суд Санкт-Петербурга вновь отклонил иск координатора ...
  15.03.2019   17154    38

В онкоцентре как в ...

4 марта я создал опрос в своих соцсетях. Хотел получить прямую обратную связь ...
  15.03.2019   40167    22

Никто и не спорит, ...

Пресс-служба Радия Хабирова объяснила фрахтовку бизнес-джета «удобством и ...
  15.03.2019   40885    37

Читаемое за месяц
Пир во время чумы: ...

В «Уфу» переходит аргентинский нападающий. Долгожданное усиление атаки ...
  18.02.2019   13063    20

В переписи 2020 года к ...

Открытое письмо академику Тишкову В.А. Татарский народ благодарно помнит своих ...
  18.02.2019   17920    144

Единороссы их театр ...

Башкирские единороссы вчера провели первое заседание нового состава президиума ...
  18.02.2019   27000    36

Знаковое событие: ...

В фонде «Талант и успех» объяснили, зачем им лицензия на продажу алкоголя. ...
  19.02.2019   14368    15

Радий Хабиров: «У глав ...

Врио главы Башкирии оценил работу по связью с общественностью некоторых глав ...
  19.02.2019   12090    22



Кто получит 50 миллионов на «гражданское общество»?

  • Опубликовано: ПроУфу | 19.03.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 23690 | Комментарии: 14
Оценили
0


Радий Хабиров выделил 50 млн рублей на развитие гражданского общества в Башкирии. В настоящее время ведется работа над утверждением положения о грантах.

Кто получит 50 миллионов на «гражданское общество»?


Сегодня врио главы республики подписал Указ об учреждении грантов Главы Республики Башкортостан, направленных на развитие гражданского общества.

Принятый документ призван обеспечить поддержу некоммерческим организациям республики, принимающих участие в развитии институтов гражданского общества путем реализации общественно значимых программ и проектов.

Теперь Министерство семьи, труда и социальной защиты населения должно разработать и впоследствии представить на утверждение положение о грантах и состав комиссии по проведению конкурсов на предоставление грантов. Одновременно с этим Правительству РБ поручено обеспечивать финансирование расходов, направленных на реализацию Указа.

В этом году размер средств на выплату грантов составит 50 млн рублей.

ПроУфу
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 19.03.2019, 07:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мешок муки на голову или денежный грант? Кому что перепадет. Мука правдолюбу, грант лизуну. Ну это и дураку понятно.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 19.03.2019, 08:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Гражданское общество" по западным лекалам? Париж на ушах месяц стоит.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 19.03.2019, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Гражда́нское о́бщество — это сфера самопроявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся некоммерчески направленных ассоциаций и организаций, ограждённых от прямого вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной власти, а также других внешних факторов."

--------------

НКО как раз и управляются "другими внешними факторами". Как правило.
"Фонд Сороса", "Защитники животных" и т.п. Попробуй обидеть стаю собак.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 19.03.2019, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто возьмёт деньжонок пачку - тот получит... ?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 19.03.2019, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А накуя нам такая власть, если ее контролировать надо еще и посредством контролеров из гражданского общества за денежки из нашего же кармана. Тогда надо распускать все правоохранительные и контролирующие государственные органы. Или тем самым хотят показать, что власть это вы- общество, тогда с вас и спрос за то, что сами себе не обеспечиваете качество жизни. Круг замкнулся, все логично



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 19.03.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А ещё - чуть что - дескать, идите в суд. Судитесь, доказывайте, что вас обманули. Ага, простому человеку больше делать нечего, как по судам таскаться. Да не бесплатно.

При советской власти был перекрёстный контроль - и правоохранительные органы в автоматическом режиме устраняли несправедливость. Судиться было стыдно.

Сейчас кругом - сплошное на...балово. И хоть бы хны. "Подавайте в суд" - весь ответ.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 19.03.2019, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
50 лямов для титушек, для покупки муки, тухлых яиц и зеленки.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 19.03.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какое может быть гражданское общество за колючей проволокой, с зашитыми ртами? А пятьдесят лямов это у слуг народа на сигареты и спички.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 19.03.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 19.03.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какое может быть гражданское общество за колючей проволокой, с зашитыми ртами? А пятьдесят лямов это у слуг народа на сигареты и спички.
--------------------------------------

Бывает, вон в Крыму стройными рядами идут, рука за руку, и татары, и украинцы, и армяне и русские. Одно загляденье!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 19.03.2019, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 19.03.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

8 | 19.03.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какое может быть гражданское общество за колючей проволокой, с зашитыми ртами? А пятьдесят лямов это у слуг народа на сигареты и спички.
--------------------------------------

Бывает, вон в Крыму стройными рядами идут, рука за руку, и татары, и украинцы, и армяне и русские. Одно загляденье!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
С цаками, зашитыми ртами и шорами, а над головами дубинки, защищают от дождя. Красота.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 19.03.2019, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 19.03.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 19.03.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какое может быть гражданское общество за колючей проволокой, с зашитыми ртами? А пятьдесят лямов это у слуг народа на сигареты и спички.
--------------------------------------

Бывает, вон в Крыму стройными рядами идут, рука за руку, и татары, и украинцы, и армяне и русские. Одно загляденье!

***
Не хватает белых касок и в их нем ряду.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 19.03.2019, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бывает, вон в Крыму стройными рядами идут, рука за руку, и татары, и украинцы, и армяне и русские. Одно загляденье!

***
Не хватает белых касок и в их нем ряду.

=====================

Ёрничаем? "З глузду зъихалы, чи шо?!"



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 19.03.2019, 16:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У работников СМИ Башкирии растёт недовольство и протест из-за жесточайшей цензуры, введённой Ростиславом Мурзагуловым, ограничивающим свободу слова, когда любая критичная или около критичная информация о ВРИО Главы - табу. Работники башкирской медиаиндустрии уверяют, что на сегодня у нас в республике сложилась обстановка, напоминающая ситуацию со свободой слова в КНДР! Мурзагулов в своей сегодняшней медиаимперии обязал всех писать только хвалебные и победные реляции в адрес своего патрона Хабирова, и всё это «подхрюкивание» напоминает уже худшие брежневские времена застоя! Мошенник от журналистики Мурзагулов беспощадно вытравливает из медиа пространства (вплоть до блогосферы) ВСЕ негативные читательские отзывы и комментарии о Хабирове! И как же, позвольте узнать, жителям Башкирии тогда получать честную и объективную информацию о многочисленных кадровых просчётах и преступных назначениях нашего «Великого» и «непререкаемого» ВРИО Хабирова? Вот недавно, например, по прямой протекции Хабирова на должность председателя Всемирного Курултая башкир был назначен Данир Гайнуллин. У нас в Башкирии этого скандального персонажа знают, мягко выражаясь, как очень неоднозначную фигуру. Он, в частности, известен тем, что в своё время активно собирал деньги для поддержки чеченских боевиков и тем, что лично ездил в Ичкерию на переговоры с международным террористом Шамилем Басаевым для обсуждения участия башкирских националистов в боевых действиях на стороне чеченских боевиков против Федерального Центра! И ещё тем, что под фото и видеокамеры показательно срывал флаг Российской Федерации с телевизионной вышки в центре Уфы, а потом публично сжигал его... И такой вот негодяй и предатель нашей Родины и есть сегодняшняя креатура Хабирова, которых он усиленно продвигает и расставляет в республике? Стыд и позор... А недавно общественности РБ из ближайшего окружения нашего «солнцеподобного» прилетела информация о том, что армянская диаспора Башкирии ударно собирает «кругленькую» денежную сумму, чтобы «занести» сею «верительную грамоту» «Хозяину Региона», через его жену Каринэ Аветисян. Якобы с её ближайшими родственниками такая договорённость уже есть, в связи с чем армянская диаспора Башкирии уже радостно потирает руки от предстоящих выгодных контрактов и крупных подрядов в Башкиравтодор, в сфере ЖКХ, строительства и т.д. А ещё недовольные и обиженные чиновники из окружения Хабирова умышленно «слили» информацию о том, что пришёл он к власти в республике благодаря сговору и при поддержке Владислава Суркова (Асланбека Дудаева) и его друга Рамзана Кадырова... И что теперь он им обязан за это назначение по гроб своей жизни! Кадыров для начала сразу якобы попросил Хабирова решить все проблемные вопросы по бизнесу, которые накопились у дружной чеченской общины в Башкирии! Речь идёт о карьерах, о лесозаготовках, о добыче ПГС и т.д. и т.д. Единственное, что Хабиров якобы сумел выторговать у Кадырова, так это то, чтобы новыми «отжатыми» предприятиями чеченцы бы владели не напрямую, а через подставных лиц, и желательно, чтобы они были бы из местных жителей. Так сказать, чтобы не дразнить электорат перед выборами... Вот такая оказалась не хилая цена за назначение в нашу республику «эффективного, современного, успешного и перспективного менеджера» Хабирова! Да лучше бы нами и дальше руководил пустомеля Хамитов! Он по крайней мере был категорически против рейдерских захватов этническими полукриминальными группировками и активно противостоял разграблениям наших природных богатств выходцами с Северного Кавказа и Закавказья! А от «бизнесменов» с Кавказа, в виде их многочисленных ОПГ и ОПС, итак уже местное население воет, а будет, стало быть, ещё хуже, раз их теперь опекает «Сам» ХРФ...



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 19.03.2019, 17:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 19.03.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А ещё - чуть что - дескать, идите в суд. Судитесь, доказывайте, что вас обманули. Ага, простому человеку больше делать нечего, как по судам таскаться. Да не бесплатно.

При советской власти был перекрёстный контроль - и правоохранительные органы в автоматическом режиме устраняли несправедливость. Судиться было стыдно.

Сейчас кругом - сплошное на...балово. И хоть бы хны. "Подавайте в суд" - весь ответ.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Ладно бы ещё было, если бы суд был независимый, а не подмятый властью! Какой смысл идти в суд, если он принимает решения только в пользу власти, несмотря на аргументы и законы? Очень Опытный



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com