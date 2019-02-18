Сегодня врио главы республики подписал Указ об учреждении грантов Главы Республики Башкортостан, направленных на развитие гражданского общества.
Принятый документ призван обеспечить поддержу некоммерческим организациям республики, принимающих участие в развитии институтов гражданского общества путем реализации общественно значимых программ и проектов.
Теперь Министерство семьи, труда и социальной защиты населения должно разработать и впоследствии представить на утверждение положение о грантах и состав комиссии по проведению конкурсов на предоставление грантов. Одновременно с этим Правительству РБ поручено обеспечивать финансирование расходов, направленных на реализацию Указа.
В этом году размер средств на выплату грантов составит 50 млн рублей.
ПроУфу
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Кто получит 50 миллионов на «гражданское общество»?
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