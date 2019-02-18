Кто получит 50 миллионов на «гражданское общество»?

Радий Хабиров выделил 50 млн рублей на развитие гражданского общества в Башкирии. В настоящее время ведется работа над утверждением положения о грантах.Сегодня врио главы республики подписал Указ об учреждении грантов Главы Республики Башкортостан, направленных на развитие гражданского общества.Принятый документ призван обеспечить поддержу некоммерческим организациям республики, принимающих участие в развитии институтов гражданского общества путем реализации общественно значимых программ и проектов.Теперь Министерство семьи, труда и социальной защиты населения должно разработать и впоследствии представить на утверждение положение о грантах и состав комиссии по проведению конкурсов на предоставление грантов. Одновременно с этим Правительству РБ поручено обеспечивать финансирование расходов, направленных на реализацию Указа.В этом году размер средств на выплату грантов составит 50 млн рублей.