Чистит. Красит. Чинит, латает, метёт...
Кремль. Дума. Рубиновых звезд волшебство
Больше не манят его
20.03.2019, Divan Records, Продюсерский центр "Огни Уфы".
Видео:
Он как Жирик не скандален
Не гламурен как Собчак
Джекки Чан наш региональный
Он башкирский наш Норрис Чак!
Припев:
В ураган и в снег спасёт
Радий Хабиров!
Наш башкортостанский суперхиро Мэн!
Если что не так - пиши
В фейсбук Хабирова
О, я хочу
Чтоб там админом я был...
Робость. Ужас. Трепет
Выжить. Скрыться
Сбежать, прежде чем Он узнал!
Шансов мало
Как рентген их сканирует Он
Чтобы все чтили Закон
И вот бывший бай надменный
Тоже строит и метет
И он говорит "шеф, как нужны были нам перемены!
Даёшь улов, надой и приплод!"
(Припев тот же)
Но вдруг слышно - кто-то плачет
Радий снова в ночь идет
Потеряла Таня мячик
Значит мячик он Тане вернёт!
И он счастлив как ребёнок
Но вдруг снова лицо его мрачнеет
Ведь ещё миллион Тань грустит без мячей
А его работа - мир делать добрей!
Эхо Москвы
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А песня-то хороша! Мурзагулов посвятил ее Хабирову
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