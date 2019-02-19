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А песня-то хороша! Мурзагулов посвятил ее Хабирову

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Скромный. Сильный. Стойкий
Чистит. Красит. Чинит, латает, метёт...
Кремль. Дума. Рубиновых звезд волшебство
Больше не манят его

А песня-то хороша! Мурзагулов посвятил ее Хабирову


20.03.2019, Divan Records, Продюсерский центр "Огни Уфы".

Видео:



Он как Жирик не скандален
Не гламурен как Собчак
Джекки Чан наш региональный
Он башкирский наш Норрис Чак!

Припев:

В ураган и в снег спасёт
Радий Хабиров!
Наш башкортостанский суперхиро Мэн!
Если что не так - пиши
В фейсбук Хабирова
О, я хочу
Чтоб там админом я был...

Робость. Ужас. Трепет
Выжить. Скрыться
Сбежать, прежде чем Он узнал!
Шансов мало
Как рентген их сканирует Он
Чтобы все чтили Закон

И вот бывший бай надменный
Тоже строит и метет
И он говорит "шеф, как нужны были нам перемены!
Даёшь улов, надой и приплод!"

(Припев тот же)

Но вдруг слышно - кто-то плачет
Радий снова в ночь идет
Потеряла Таня мячик
Значит мячик он Тане вернёт!
И он счастлив как ребёнок
Но вдруг снова лицо его мрачнеет
Ведь ещё миллион Тань грустит без мячей
А его работа - мир делать добрей!

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 20.03.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Респект, Ростислав! Красивая песня от настоящего друга



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  • 2 | 20.03.2019, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот кого бы гнать да в зашей ....и подальше .Этот авторитету не добавляет .а вызывает наоборот обратную реакцию.Ему можно найти применение на холодной заливке асфальта на улицах Уфы,пусть попоет,а затем и на асфальтировании



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  • 3 | 20.03.2019, 09:55 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37018 | Рейтинг: +5614,8
Красиво лизнул. Прям до гланд!



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3

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  • 4 | 20.03.2019, 09:55 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 835 | Рейтинг: +101,2
Скромный. Сильный. Стойкий
Чистит. Красит. Чинит, латает, метёт...
Кремль. Дума. Рубиновых звезд волшебство
Больше не манят его

............................................................
...
Паять, лудить, ведра чинить, поиметь кого не надо ли?



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2

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  • 5 | 20.03.2019, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот лизнул так лизнул!
С чувством, с толком, с расстановкой!

PS
А что Сибай, экологическая катастрофа, аренда самолета (для удобства) и т.д. не рифмуются?!
В прочем о какой рифме может идти речь когда цель не создать произведение, а угодить баю!
Млят! До чего же противно!!!!



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  • 6 | 20.03.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Несмотря на мое к ним отношение скажу: Настоящую дружбу, такую, многолетнюю, искреннюю, и в горе и в радости сейчас редко встретишь. Достойно уважения



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  • 7 | 20.03.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тут одно из двух: Или этот мурзагулов отявленный жопализ, или радий ему забашлял за песню о себе любимом бешеные бабки, третьего недано.



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  • 8 | 20.03.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЧТО ЭТО ? Шутка ?
Или это правда ! Если это правда , то это за пределами !
Фарисейством и беспримерной ущербностью веет от блюдолиза !
Какое " скромное " почтение кумира !



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  • 9 | 20.03.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
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После "выборов" радия эта песня может стать новым гимном страны башкир.



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  • 10 | 20.03.2019, 10:25 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37018 | Рейтинг: +5614,8
7 | 20.03.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тут одно из двух: Или этот мурзагулов отявленный жопализ, или радий ему забашлял за песню о себе любимом бешеные бабки, третьего недано.

=================Почему из двух. А третий вариант=плюс оба .



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  • 11 | 20.03.2019, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
-Боже мой! Какая МЕРЗОСТЬ!!! "Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки" ( Генриху Гейне)



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  • 12 | 20.03.2019, 10:39 | Автор: Виктор
    Публикации: 162 | Комментарии: 1739 | Рейтинг: +483,9
Не понял. Запретили же чиновников жучить?

А тут, явное издевательство.

Маладэц, малай.



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  • 13 | 20.03.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Спасибо!! Красиво, правдиво, откровенно, стильно и по существу наших дней . Спасибо тебе Радий за работу, заботу, мы с тобой!! Мы голосуем за тебя наш дорогой человек! Хабиров наш президент! Очень Опытный



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  • 14 | 20.03.2019, 10:51 | Автор: natall
    Публикации: 561 | Комментарии: 212 | Рейтинг: +87,9
Да ладно ребята, че рожи скорчили?! Это ж весело, развлекайтесь, больше ада!



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  • 15 | 20.03.2019, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мало того , что власть , за прошедшие 20 лет поставила
ложь во главу своей политики !
Власть в РФ снова стала тотальной и вот такие ПРИДВОРНЫЕ
Р. Мурзагуловы фальсифицирует результаты на выборах.
выдают показуху за борьбу с коррупцией и так далее.
Начинают петь и танцевать в придворном театре ,
находявшиеиуся в ведении ХОЗЯИНА феодального двора !



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  • 16 | 20.03.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Ждем конкурентного продолжения от Шарафутдинова.
Потом сравним - кто лучше сочинит?



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  • 17 | 20.03.2019, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 20.03.2019, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
-Боже мой! Какая МЕРЗОСТЬ!!! "Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки" ( Генриху Гейне)

------------------------------------------------------------
---
Здесь давно уж одни животноводы.



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  • 18 | 20.03.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Хабиров - наш президент.Уррра, товарищи!!!!



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  • 19 | 20.03.2019, 12:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63384 | Рейтинг: +12213,3
А может этот вариант? Он позабористее будет... плясать можно...

Наш дурдом голосует за СРАдия
Я сегодня спросил на обходе врача:
"Почему у нас нет от палаты ключа?
Почему в голове и в бюджете дыра?
Почему вместо завтра сегодня вчера?"

Пусть расскажет нам врач про Куштау-Сибай,
Как их продал в офшоры, приехавший бай,
Как привез с собой банду варягов-ворюг.
Те, что этому гаду осанны поют!

Всё так сложно – сказали по радио,
Но разбираться некогда, брат!
Наш дурдом голосует за СРАдия,
Наш дурдом будет СРАдию рад!

Всё так сложно – сказали по радио,
Но разбираться некогда, брат!
Наш дурдом голосует за СРАдия,
Наш дурдом будет СРАдию рад!

Из розетки я принял секретный сигнал.
Говорят, что в больнице есть нал и безнал,
Что завхоз отожрался, а я похудел.
Где же, где же ты, бай? Прекрати беспредел!

Я писал в Белый Дом, что тут вор на воре,
Что масоны хотят меня сжечь на костре,
Что кругом разгильдяйство, распил и раскол.
Нет ответа. А на тебе, в жопу укол!

Всё так сложно – сказали по радио,
Но разбираться некогда, брат!
Наш дурдом голосует за СРАдия,
Наш дурдом будет СРАдию рад
Всё так сложно – сказали по радио,
Но разбираться некогда, брат!
Наш дурдом голосует за СРАдия,
Наш дурдом будет СРАдию рад

Не благодарите.



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  • 20 | 20.03.2019, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 20.03.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров - наш президент.Уррра, товарищи!!!!

==========================================
А разве не порошенко ваш президент?



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