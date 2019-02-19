А песня-то хороша! Мурзагулов посвятил ее Хабирову

Скромный. Сильный. СтойкийЧистит. Красит. Чинит, латает, метёт...Кремль. Дума. Рубиновых звезд волшебствоБольше не манят его20.03.2019, Divan Records, Продюсерский центр "Огни Уфы".Видео:Он как Жирик не скандаленНе гламурен как СобчакДжекки Чан наш региональныйОн башкирский наш Норрис Чак!Припев:В ураган и в снег спасётРадий Хабиров!Наш башкортостанский суперхиро Мэн!Если что не так - пишиВ фейсбук ХабироваО, я хочуЧтоб там админом я был...Робость. Ужас. ТрепетВыжить. СкрытьсяСбежать, прежде чем Он узнал!Шансов малоКак рентген их сканирует ОнЧтобы все чтили ЗаконИ вот бывший бай надменныйТоже строит и мететИ он говорит "шеф, как нужны были нам перемены!Даёшь улов, надой и приплод!"(Припев тот же)Но вдруг слышно - кто-то плачетРадий снова в ночь идетПотеряла Таня мячикЗначит мячик он Тане вернёт!И он счастлив как ребёнокНо вдруг снова лицо его мрачнеетВедь ещё миллион Тань грустит без мячейА его работа - мир делать добрей!