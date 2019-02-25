Устал от песен, плясок и бравурной болтовни

Рустэм Хамитов не пришел на торжественный концерт к 100-летию Башкирии. Бывший руководитель Республики, по инициативе которого началась подготовка к празднованию 100-летия Республики, не пришел на торжественный концерт.Сегодня в Уфе проходят праздничные мероприятия в честь 100-летия образования Республики Башкортостан. В ГКЗ «Башкортостан» проходит торжественное собрание, на котором присутствуют высокопоставленные чиновники России, Приволжского Федерального округа и Башкирии.Однако среди присутствующих не был замечен Рустэм Хамитов, предшественник Радия Хабирова и бывший Президент Республики Башкортостан. Именно при нем возникла идея широкого празднования 100-летнего юбилея образования Республики. Тогда праздничные мероприятия должны были стать политическим трамплином для выборов Рустэма Хамитова на следующий срок. Как известно, этого не произошло – в День республики Башкортостан, 11 октября, Рустэм Хамитов заявил о своем решении добровольно покинуть пост руководителя республики.Теперь же Рустем Хамитов не пришел на празднование 100-летия образования Республики, инициатором которого он выступал ранее.Какие же причины не позволили бывшему главе Башкирии, имеющему прямое отношение не только к сегодняшним торжествам, прийти на столь важное мероприятие?