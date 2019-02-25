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Устал от песен, плясок и бравурной болтовни

  • Опубликовано: ПроУфу | 24.03.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 39390 | Комментарии: 28
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Рустэм Хамитов не пришел на торжественный концерт к 100-летию Башкирии. Бывший руководитель Республики, по инициативе которого началась подготовка к празднованию 100-летия Республики, не пришел на торжественный концерт.

Устал от песен, плясок и бравурной болтовни


Сегодня в Уфе проходят праздничные мероприятия в честь 100-летия образования Республики Башкортостан. В ГКЗ «Башкортостан» проходит торжественное собрание, на котором присутствуют высокопоставленные чиновники России, Приволжского Федерального округа и Башкирии.

Однако среди присутствующих не был замечен Рустэм Хамитов, предшественник Радия Хабирова и бывший Президент Республики Башкортостан. Именно при нем возникла идея широкого празднования 100-летнего юбилея образования Республики. Тогда праздничные мероприятия должны были стать политическим трамплином для выборов Рустэма Хамитова на следующий срок. Как известно, этого не произошло – в День республики Башкортостан, 11 октября, Рустэм Хамитов заявил о своем решении добровольно покинуть пост руководителя республики.

Теперь же Рустем Хамитов не пришел на празднование 100-летия образования Республики, инициатором которого он выступал ранее.

Какие же причины не позволили бывшему главе Башкирии, имеющему прямое отношение не только к сегодняшним торжествам, прийти на столь важное мероприятие?

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 25.03.2019, 08:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хамитов абсолютно чужой на этом скучном празднике, это человек из другой колоды у власти снова Баи.



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10

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  • 2 | 25.03.2019, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какие же причины не позволили бывшему главе Башкирии, имеющему прямое отношение не только к сегодняшним торжествам, прийти на столь важное мероприятие?
====================================
Молодец! Уважаю!
А причина одна,- к власти в стране башкир нагло рвется выкормыш муртазы, радий, перенявший все его замашки и повадки,
Праздновать,когда сородичи башкир в Сибае терпят экологическую катастрофу,- это кощунство!



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12

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  • 3 | 25.03.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
хамитов не ожидал (по природе он не интриган, не подлец) каким образом ялалов ему отомстит напоследок их противостояния - вместе с хабировым разработали молниеносный захват кресла главы в выходной, в день празднования Дня Республики.
А должен был ожидать, так как видел, кто таков ялалов -преемник качкаева - двух воров, расхитивших бюджет города за десятилетия.
Ведь хищение бюджета сноса ветхого жилья организовал еще качкаев с никитиным и гареевым с.2008года, а ялалов мощно продолжил, подарив своим строителям не только дорогую уфимскую землю, но еще и бюджет.
Миллиардер ялалов с аффилированными застройщиками нажился на несчастных жильцах ветхих домишек - вот она вся правда.
Только матвиенко собирает у себя таких.
Арашукова изгнал из Совфеда Кадыров
У нас нет такого кадырова, которому бы ялалов перешел дорогу.



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  • 4 | 25.03.2019, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Хамитову нужно было присутствовать.
А было ли приглашение?



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  • 5 | 25.03.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Некому заняться этим ялаловым, а потому будет роскошно порхать в Совфеде с ворованным бюджетом.
А он не зря явился в суд с адвокатом -вдруг за него возьмутся!?
Но нет таких, все его лишь прикрывают, а хабиров держит ему кресло премьера правительства, если конечно, абдрахимов как зампреьера не будет роптать.



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1

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  • 6 | 25.03.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На Празднике башкир, татарам – не место!



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2

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  • 7 | 25.03.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рустэм Хамитов не пришел на торжественный концерт к 100-летию Башкирии.
***
А это кто?



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2

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  • 8 | 25.03.2019, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рустэм Хамитов не пришел на торжественный концерт к 100-летию Башкирии.
+++
Башкирии "везет" на таких руководителей.
Они сладко любят есть, крепко спят, купаются в роскоши, обласканы придворными и СМИ, но при всем этом они совершенно безрезультатны.



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2

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  • 9 | 25.03.2019, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рустэм Хамитов не пришел на торжественный концерт к 100-летию Башкирии.
___________________________________________

А че праздновать то, кому какая радость? Во имя чего поддельные радости?



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2

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  • Эксперт
  •  
  • 10 | 25.03.2019, 11:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1298 | Комментарии: 63412 | Рейтинг: +12211,6
А Муртаза - пришел?



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3

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  • Гость
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  • 11 | 25.03.2019, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 25.03.2019, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какие же причины не позволили бывшему главе Башкирии, имеющему прямое отношение не только к сегодняшним торжествам, прийти на столь важное мероприятие?
====================================
Молодец! Уважаю!
А причина одна,- к власти в стране башкир нагло рвется выкормыш муртазы, радий, перенявший все его замашки и повадки,
Праздновать,когда сородичи башкир в Сибае терпят экологическую катастрофу,- это кощунство!
_______________________________________

Правильно сделал, что не пришел, абсолютно правильно посчитал ситуацию.
Если бы пришел, кто бы его заметил, об чем бы с кем разговаривал, поделился бы впечатлениями?
Стоял бы в стороне, покинутый всеми, как наказанный мальчишка в углу.
Татарам он нахер не нужен, так как публично отказался от татар, башкирам предатель не нужен.



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4

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  • Гость
  •  
  • 12 | 25.03.2019, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 25.03.2019, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 25.03.2019, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какие же причины не позволили бывшему главе Башкирии, имеющему прямое отношение не только к сегодняшним торжествам, прийти на столь важное мероприятие?
====================================
Молодец! Уважаю!
А причина одна,- к власти в стране башкир нагло рвется выкормыш муртазы, радий, перенявший все его замашки и повадки,
Праздновать,когда сородичи башкир в Сибае терпят экологическую катастрофу,- это кощунство!
_______________________________________

Правильно сделал, что не пришел, абсолютно правильно посчитал ситуацию.
Если бы пришел, кто бы его заметил, об чем бы с кем разговаривал, поделился бы впечатлениями?
Стоял бы в стороне, покинутый всеми, как наказанный мальчишка в углу.
Татарам он нахер не нужен, так как публично отказался от татар, башкирам предатель не нужен.
+++++++++++++++++++

Он почему то Кухарке нужен. Только не пойму, на что он ей?



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0

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  • Наблюдатель
  •  
  • 13 | 25.03.2019, 12:00 | Автор: natall
    Публикации: 561 | Комментарии: 213 | Рейтинг: +88
А Муртаза - пришел?

—-

Эта старая сволочь конечно была, видела на фото



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  • 14 | 25.03.2019, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
0 | 25.03.2019, 11:19 | Автор: Кухарка
Публикации: 1298 | Комментарии: 63396 | Рейтинг: +12210,4
А Муртаза - пришел?
***
Кому муртаза, а кому великий башкирский вождь и учитель, равный валидову?



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  • Гость
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  • 15 | 25.03.2019, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 25.03.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Некому заняться этим ялаловым, а потому будет роскошно порхать в Совфеде с ворованным бюджетом.
А он не зря явился в суд с адвокатом -вдруг за него возьмутся!?
Но нет таких, все его лишь прикрывают, а хабиров держит ему кресло премьера правительства, если конечно, абдрахимов как зампреьера не будет роптать.
***
Этого говорливого, но бесполезного для дела салаватца надо срочно отзывать из Москвы, чтобы не позорил башкирский народ.
Это надо же умудриться в суде под протокол заявить, что работу уфимской мэрии он видите ли "знал в общих чертах"?
А впереди еще громкий процесс над федеральным инспектором-взяточником и лихими взяткодателями из "команды" Хамитова?



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1

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  • 16 | 25.03.2019, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рустэм Хамитов не пришел на торжественный концерт к 100 летию Башкирии.
=================
Правильно сделал, что не пришел, что там было делать, на никому не нужном мероприятии.Настоящий мужской поступок.Зауважал его после этого.



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4

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  • Участник
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  • 17 | 25.03.2019, 12:59 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17020 | Рейтинг: -3029,9
Правильно сделал, что не пришел. Никто его и не спрашивал там. Был бы, с кем бы разговаривал. Ведь все тусуются, что перед началом, что в перерывах, что на фуршетах. Представьте теперь, пришел бы и стоял неприкаянный. Такое уже было.



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  • Гость
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  • 18 | 25.03.2019, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вот какашку тоже видать не пригласили.Представляю, какая вонь стояла бы там.



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6

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  • 19 | 25.03.2019, 14:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Даже в этом показал себя как никчемного ,маловырзательного человека , который мог преследовать только свои цели( лишь бы удержаться) .Ни командирского голоса , ни вида, ни глобальных идей.Да и бывшие сотрудники вряд ли ,.узнали" б его.Лишний раз показал себя в худшем свете .
Типичнейший акакий акакиевич!. Роджает же п-да таких людей, которые лезут во власть .Сейчас ,небось похихикивает , получая весьма неплохие деньги (более450 тыров в месяц)



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1

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  • Гость
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  • 20 | 25.03.2019, 15:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
19 му, а Муртаза сколько получает, не знаете?Вот он то не только похихикивает, а похахатывает, наверное.Все отдать Москве, за это ему еще приплачивают)



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