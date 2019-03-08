Некоторые вопросы после столетия Башкортостана

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Лучшие комментарии
Заезжие политологи и мутн ...

Свыше 80 процентов слушателей осудили выступление Хабирова против чело ...
  Рейтинг: +4  Альберт Я

Алена Апина: «Путин – сам ...

Сегодня видел Юнга и Комрада идущих вместе и державшихся за свои потны ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Никто и не спорит, летать ...

за 4,4 млн рублей самолете в Сочи летели несколько членов правительств ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Некоторые вопросы после ...

Как Радик Вахитов объявляет, что башкиры своим присоединением к Московии, ...
  5.04.2019   31836    85

КПРФ в Башкортостане ...

В Башкортостане КПРФ определилась с кандидатурами на предстоящих выборах главы ...
  5.04.2019   23612    43

Экспорт скреп и ...

Башкирские автозаки экспортируют на Кубу. Премьер России Дмитрий Медведев ...
  5.04.2019   37702    25

Ну что, не ждали? А вот ...

Раиль Сарбаев, возглавлявший в 2008-2010 годах правительство Башкирии, а позже ...
  4.04.2019   16798    61

«Башкорт» мечтает о ...

Национальная организация "Башкорт" сообщила, что ею направлены в Госсобрание ...
  4.04.2019   16790    33

Последние публикации
Некоторые вопросы после ...

Как Радик Вахитов объявляет, что башкиры своим присоединением к Московии, ...
  5.04.2019   35189    85

КПРФ в Башкортостане ...

В Башкортостане КПРФ определилась с кандидатурами на предстоящих выборах главы ...
  5.04.2019   27770    43

Экспорт скреп и ...

Башкирские автозаки экспортируют на Кубу. Премьер России Дмитрий Медведев ...
  5.04.2019   19813    25

Ну что, не ждали? А вот ...

Раиль Сарбаев, возглавлявший в 2008-2010 годах правительство Башкирии, а позже ...
  4.04.2019   30289    61

«Башкорт» мечтает о ...

Национальная организация "Башкорт" сообщила, что ею направлены в Госсобрание ...
  4.04.2019   32308    33

Мало языков, нужно ...

В Башкирии для поддержки родных языков создадут новое управление. И. о. ...
  4.04.2019   28646    12

Лилия Чанышева: Гурьев ...

Сколько веревочке не виться, а конец будет — неприкасаемых нет. Бывшего ...
  4.04.2019   14445    13

Мурзагулов: Истинные ...

Председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов заявил, что ...
  4.04.2019   41526    18

Матвей Ганапольский: ...

То ли диктатор, то ли мумия — 82-летний алжирский лидер Бутефлика подал ...
  4.04.2019   12336    8

Нацисторики за насилие ...

В гостях у ProUfu.ru сразу два ученых – историк, генеалог, исследователь семьи ...
  3.04.2019   12633    120

Читаемое за месяц
А за что уважать такую ...

Ни в одной нормальной стране мира власти не додумались до такой наглости, как ...
  8.03.2019   29381    27

Новое уголовное дело о ...

СК возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя ...
  8.03.2019   24276    3

Чувилин: «В Курултае ...

В Башкортостане депутат Госсобрания Дмитрий Чувилин предложил отменить закупку ...
  8.03.2019   11649    13

Оскорбительная выходка ...

Видео, на котором во время заседания Волгоградской областной думы депутат ...
  8.03.2019   39749    19

Алена Апина: «Путин – ...

Певица о том, как президент предлагал ей выпить кофе, о танцевальной эстетике ...
  8.03.2019   26764    72



Некоторые вопросы после столетия Башкортостана

  • Опубликовано: Ирек | 05.04.2019
    Раздел: История | Просмотры: 11370 | Комментарии: 85
Оценили
1


Как Радик Вахитов объявляет, что башкиры своим присоединением к Московии, совместно с русским народом дали начало России, заявляют также, что они же, башкиры вместе с большевиками заложили начало федеративного устройства России, и даже основу образования СССР. Пишут: «Именно с подписания Соглашения Российского Рабоче – Крестьянского Правительства с Башкирским Правительством о Советской Автономии Башкирии 20 марта 1919 года начинается реальное федеративное строительство в Российской Федерации. В ее орбиту были вовлечены бывшие союзные, ныне независимые государства.

Некоторые вопросы после столетия Башкортостана


Модель взаимоотношений автономного Башкортостана, с Центральной властью была положена в основу образования СССР». Вместе с тем, как-то забывают, что это Соглашение сам Руководитель большевистского правительства, Председатель Совнаркома РСФСР В.И. Ленин назвал «клочком бумаги».

Можем напомнить это, причём со слов самого Заки Валиди.

Пишут, что вождь пролетариата «рассматривал автономию Башкортостана как образец (модель) решения национального вопроса в постреволюционной России». Так ведь была ещё более ранняя автономия, это автономия немцев Поволжья, образованная уже в 1918 году.

И, к слову, заметим, принцип федеративного устройства советской России был провозглашен уже в январе 1918 г. на III Всероссийском съезде советов. Нелишним также будет обратить внимание на приводимые известным башкирским историком Б.Х. Юлдашбаевым слова, что «согласно 9-му пункту программы - минимум РСДРП, опубликованной 13 октября 1917 г. на страницах челябинской газеты Трудовой народно-социалистической партии «Союзная мысль», конституция новой России как демократической республики должна была обеспечивать «право на самоопределение за всеми нациями, входящими в состав государства».

Есть два высказывания вождя пролетариата, оба начинающихся со слов «мы дали». Выпишем полностью только одну: «Мы дали автономию Башкирской республике. Мы должны создать автономную Татарскую республику и ту же политику продолжаем по отношению ко всем восточным народам…».

Ленин говорил, что они дали башкирскую автономию, а, тем не менее, часто пишут, что башкиры её сами отвоевали. Ну, и ладно, отвоевали, так отвоевали. Однако возникает вопрос, хотели ли татары того что намеревались создать им большевики, и, в общем-то, и того, что создали?

И да, «ту же политику», большевики вроде как довели до полного абсурда, создали множество всяких разных «национальных» автономий различного ранга, и даже тем, кто никогда и не задумывался над этим. Однако нет, это не абсурд, это было их виртуозной «национально» - территориальной нарезкой народов бывшей Российской империи, и они это, конечно же, в своих целях, а не по чаяниям народов блестяще выполнили.

Задают, бывает такой «вопрос о том, как башкиры в те бурные и сложные годы революции смогли выделиться из общемусульманского движения, выступить с лозунгом за федеративную Россию, создать свое правительство, организовать боеспособную армию и заключить Соглашение о признании автономии Башкортостана с Советским правительством». Вопрос очень интересный, в части «выделиться из общемусульманского движения»?

Задумался я особо над этим. Если «Большая Башкирия» это сугубо детище большевиков, то не была ли рука большевиков и в триггере, спусковом крючке в идее образования «Малой Башкирии», т.е. Башкурдистана, автономия которого была провозглашена 15 ноября 1917 года.

Т.е. сразу же по пришествии к власти большевиков, хотя ещё не легитимной и очень ограниченной по тем временам. Тем не менее, даже находясь в зоне белых сил, ходоки от провозглашённой башкирской автономии вновь «встали на лыжи», стали топтать дорожку уже к большевикам.

Кто как за это думает, и какие есть соображения об этом?






« Назад 1 2 3 4 5 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 05.04.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкиры такими темпами переписывают историю,-мама не горюй!
Не удивлюсь что в ближайшее время "выяснится", что не башкиры присоединились к московии а московия к башкирам...



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 05.04.2019, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ничего нового. Бнацики - пуп земли. Открыли Огонь, Колесо, вручили русским Русь, потом создали федерацию и Советский союз. Странно что всю Евразию не присоединили к Батырии.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 05.04.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Валиди,не имея определенного представления об экономической модели будущей республики народ повел за собой как слепой поводырь.В Казани получив определенные сведения о составе тюркских племен,явно ориентировался на прошлое.Запомнился своими выступлениями против равноправия полов,в частности,женского просвещения.М.Рахимов и Хамидуллин сегодня пытаются возродить дело сына тептярской муллы. Они как путы на ногах башкир,мешают развиваться.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 05.04.2019, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто как за это думает, и какие есть соображения об этом?
---------------------------------------


Надо разбавлять концентрацию, завалить требованиями других народов, чтобы выпячивалась не только иха-башнаци требования.
Пока существует вероятность повтора Рахимовских времен, рано расслабляться.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 05.04.2019, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 05.04.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкиры такими темпами переписывают историю,-мама не горюй!
Не удивлюсь что в ближайшее время "выяснится", что не башкиры присоединились к московии а московия к башкирам...

__________________________________________________________
Это батырские историки уже доказали. Иван Грозный пришел из Москвы на лыжах в Башгорд проситься в Батыроатлантиду. (Тоже видать захотел на львах летать как батыры). Принес кумыс и мед в подарок. Потом бытыры изобрель Огонь, Колесо и федерацию. И дали русским Русь, а потом Советский союз. Непонятно почему столь великий народ не присоединил к себе всю Евразию, и не создал Очень Большую Башкирию. Ну и непонятно, кто писал лозунги на картинке и на каком языке? И где там ребята в малахаях? Не похожи они на башкир совсем



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 05.04.2019, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Председатель Совнаркома РСФСР В.И. Ленин назвал( Соглашение) «клочком бумаги».

+++
Хорошо сказал!
Даже зауважал Ленина за его политическую прозорливость.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 05.04.2019, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зная авантюрный характер Валиди,который умудрился одновременно работать на германскую,польскую.румынскую разведки и НКВД можно поверить на возможность самых разных комбинаций.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 05.04.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 05.04.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкиры такими темпами переписывают историю,-мама не горюй!
Не удивлюсь что в ближайшее время "выяснится", что не башкиры присоединились к московии а московия к башкирам...
____________________________________________________________
__
Эти историки уже доказали. В их версии Иван Грозный пришел из Москвы на лыжах в Башгорд(шо ето?) проситься в Батыроатлантиду. (Тоже хотел летать на львах). Принрес кумыс и мед и корот, как водится. Кацыкам вшей в шоколаде. Потом батыра открыль, огонь, колесо и федерацию. Русским дали Русь. Непонятно что потом случилось, такими темпами вся Евразия должна была стать Большой Батырией.



Оценили
4

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 9 | 05.04.2019, 11:52 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17082 | Рейтинг: -3033,6
Задумался я особо над этим. Если «Большая Башкирия» это сугубо детище большевиков, то не была ли рука большевиков и в триггере, спусковом крючке в идее образования «Малой Башкирии», т.е. Башкурдистана, автономия которого была провозглашена 15 ноября 1917 года.
--------
Тихо, не галдите. Полоумный думает.



Оценили
5

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 10 | 05.04.2019, 12:01 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17082 | Рейтинг: -3033,6
Какие тут башкиры со своими кавалерийскими дивизиями заставили советскую власть признать автономную Башкирию? Тут главное в том, что татары сели на коз, и помахали палками и пригрозили рогатками. Тут Ленин и сдался, но "дал автономию башкирам", потому что:
Из воспоминаний "Татреспублика и т. Ленин" Саид-Галиев С.
— А кто сформировал полки и бригады из башкирских крестьян и сумел их повести в бой против кого угодно?
— Тоже башкирская интеллигенция,— тихо промолвили мы упавшим голосом.
На несколько секунд беседа прервалась. Мы молчали, ибо дальше некуда было ехать. Ильич нас поставил, что называется, прямо лицом в угол.



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 05.04.2019, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 05.04.2019, 12:01 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17071 | Рейтинг: -3033,5
Какие тут башкиры со своими кавалерийскими дивизиями заставили советскую власть признать автономную Башкирию?
___________________________________________________________
Они на львах прилетели и заставили Ленина нарисовать автономию.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
10 | 05.04.2019, 12:01 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17071 | Рейтинг: -3033,5
Какие тут башкиры со своими кавалерийскими дивизиями заставили советскую власть признать автономную Башкирию?
=====================
хотели домашнюю лапшу а получили бич-пакеты

то есть,Ленин сначала вручил одному какой-то суррогат вместо автономии (реальную автономию получили союзные республики)
а потом ударился в троллинг - суррогатные автономии вышли в тираж



Оценили
7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 05.04.2019, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 05.04.2019, 12:24 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 3883 | Рейтинг: -372,5
10 | 05.04.2019, 12:01 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17071 | Рейтинг: -3033,5
Какие тут башкиры со своими кавалерийскими дивизиями заставили советскую власть признать автономную Башкирию?
=====================
хотели домашнюю лапшу а получили бич-пакеты

то есть,Ленин сначала вручил одному какой-то суррогат вместо автономии (реальную автономию получили союзные республики)
а потом ударился в троллинг - суррогатные автономии вышли в тираж
____________________________________________________
кому одному, кто кого троллил, суррогат чего.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 14 | 05.04.2019, 12:29 | Автор: Ирек
    Публикации: 93 | Комментарии: 7273 | Рейтинг: -497,7
Показательно. Кац коллекционирует и приводимое мной. Они с дружбаном Хернецом приводили это Ленинское от "Султангалеиева", а теперь уже как у меня.
Хецман, а где здесь свидетельство того, что башкиры отвоевали себе автономию.
У батьки Махно войска наверное было и поболее, и с большевиками он было даже дружил некоторое время.
Опять же, первая автономия узаконенная большевиками, это автономия немцев Поволжья. У них поди тоже наличествовали кавалерийские дивизии. Хецман, а ведь по тем временам те же финны получили реальную автономию, а не эрзац нарезку. А у них какие были дивизии. Я уж без знака вопроса.
Как руку к пустой голове не прикладывают, так к и к кукарекам Хецмана излишне вопросы ставить.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
13 | 05.04.2019, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
=====================
хотели домашнюю лапшу а получили бич-пакеты

то есть,Ленин сначала вручил одному какой-то суррогат вместо автономии (реальную автономию получили союзные республики)
а потом ударился в троллинг - суррогатные автономии вышли в тираж
____________________________________________________
кому одному, кто кого троллил, суррогат чего.
===================
одному - башкирам,Ленин троллил башкир,суррогат автономии вместо автономии



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 05.04.2019, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ленин троллил башкир
____________________________________
У Ленина интернет был? Или ты от водочного суррогата сдурел совсем?



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 17 | 05.04.2019, 12:40 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17082 | Рейтинг: -3033,6
Опять же, первая автономия узаконенная большевиками, это автономия немцев Поволжья. У них поди тоже наличествовали кавалерийские дивизии.
----------
Вот уж, в точности по Карпини. Без стыда и совести, несет все, что ему взбредет в головку.
Немцы образовали трудовую коммуну в 1918 году, с 1919 года автономная область в составе другой области и только в 1923 году получили АССР.
А "поди у них дивизии" существуют в твоем черепке на пару с татарскими войсками на козах.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 05.04.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как руку к пустой голове не прикладывают.....
_____________________________
это в каком многотомном сочинении ты нашёл? к пустой голове как раз и прикладывают, дабы звон пустопорожнего сосуда не был так громок....
Татарыч, ты опять опускаешься до СЕРЖАНТСКОГО уровня. Это сержанты не учат матчасть, не читают первоисточники, нашего Карла Маркса... а говорят и учат только так,как их самих научили - со слов другого быдлаа... Быдлооо научило сержанта, само не зная понятий и сержант , не удосужившись в них разобраться , повторяет глупости, считая глупости догмой
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 05.04.2019, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ирик ты выглядишь как то очень глупо пытаясь из злобы отрицать очевидное. Башкирия первая еще в 1917 году объявила о создании республики. Большевики признали ее только в марте 1919. Вынуждены были признать. Им была нужна армия республики. А немцам большевики создали только трудовую коммуну и то в 1918 году. Автономной республикой она стала только в 1923 году, даже после того, как большевики создали Татарию из кусков русских губерний и куска Башкирии. И даже Казань сначала не планировали отдавать Татарии, потом снизошли. Ну зачем из злости и зависти отрицать очевидное? Глупо и выглядишь от того дураком.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 20 | 05.04.2019, 13:06 | Автор: Ирек
    Публикации: 93 | Комментарии: 7273 | Рейтинг: -497,7
В названия Хецман решил поиграться. Так ведь даже в Википушках написано: 19 октября 1918 года декретом СНК РСФСР из части территорий Саратовской и Самарской губерний была образована первая в РСФСР автономная область — автономная область немцев Поволжья (использовалось также название трудовая коммуна немцев Поволжья).



Оценили
2

« Назад 1 2 3 4 5 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com