Некоторые вопросы после столетия Башкортостана

Как Радик Вахитов объявляет, что башкиры своим присоединением к Московии, совместно с русским народом дали начало России, заявляют также, что они же, башкиры вместе с большевиками заложили начало федеративного устройства России, и даже основу образования СССР. Пишут: «Именно с подписания Соглашения Российского Рабоче – Крестьянского Правительства с Башкирским Правительством о Советской Автономии Башкирии 20 марта 1919 года начинается реальное федеративное строительство в Российской Федерации. В ее орбиту были вовлечены бывшие союзные, ныне независимые государства.Модель взаимоотношений автономного Башкортостана, с Центральной властью была положена в основу образования СССР». Вместе с тем, как-то забывают, что это Соглашение сам Руководитель большевистского правительства, Председатель Совнаркома РСФСР В.И. Ленин назвал «клочком бумаги».Можем напомнить это, причём со слов самого Заки Валиди.Пишут, что вождь пролетариата «рассматривал автономию Башкортостана как образец (модель) решения национального вопроса в постреволюционной России». Так ведь была ещё более ранняя автономия, это автономия немцев Поволжья, образованная уже в 1918 году.И, к слову, заметим, принцип федеративного устройства советской России был провозглашен уже в январе 1918 г. на III Всероссийском съезде советов. Нелишним также будет обратить внимание на приводимые известным башкирским историком Б.Х. Юлдашбаевым слова, что «согласно 9-му пункту программы - минимум РСДРП, опубликованной 13 октября 1917 г. на страницах челябинской газеты Трудовой народно-социалистической партии «Союзная мысль», конституция новой России как демократической республики должна была обеспечивать «право на самоопределение за всеми нациями, входящими в состав государства».Есть два высказывания вождя пролетариата, оба начинающихся со слов «мы дали». Выпишем полностью только одну: «Мы дали автономию Башкирской республике. Мы должны создать автономную Татарскую республику и ту же политику продолжаем по отношению ко всем восточным народам…».Ленин говорил, что они дали башкирскую автономию, а, тем не менее, часто пишут, что башкиры её сами отвоевали. Ну, и ладно, отвоевали, так отвоевали. Однако возникает вопрос, хотели ли татары того что намеревались создать им большевики, и, в общем-то, и того, что создали?И да, «ту же политику», большевики вроде как довели до полного абсурда, создали множество всяких разных «национальных» автономий различного ранга, и даже тем, кто никогда и не задумывался над этим. Однако нет, это не абсурд, это было их виртуозной «национально» - территориальной нарезкой народов бывшей Российской империи, и они это, конечно же, в своих целях, а не по чаяниям народов блестяще выполнили.Задают, бывает такой «вопрос о том, как башкиры в те бурные и сложные годы революции смогли выделиться из общемусульманского движения, выступить с лозунгом за федеративную Россию, создать свое правительство, организовать боеспособную армию и заключить Соглашение о признании автономии Башкортостана с Советским правительством». Вопрос очень интересный, в части «выделиться из общемусульманского движения»?Задумался я особо над этим. Если «Большая Башкирия» это сугубо детище большевиков, то не была ли рука большевиков и в триггере, спусковом крючке в идее образования «Малой Башкирии», т.е. Башкурдистана, автономия которого была провозглашена 15 ноября 1917 года.Т.е. сразу же по пришествии к власти большевиков, хотя ещё не легитимной и очень ограниченной по тем временам. Тем не менее, даже находясь в зоне белых сил, ходоки от провозглашённой башкирской автономии вновь «встали на лыжи», стали топтать дорожку уже к большевикам.Кто как за это думает, и какие есть соображения об этом?