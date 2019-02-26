Плагиатор уходит ...

Основным претендентом на должность главы ЦИК Башкирии называют директора института права БГУ Илону Макаренко (жена известного адвоката Сергея Макаренко).
Напомним, что ранее Хайдар Валеев был замешан в крупном скандале, связанном с его диссертацией. В 2018 году экспертный совет по политологии высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал лишить его докторской ученой степени.
По мнению членов ВАК, докторская диссертация оригинальна лишь на 35%, остальное – заимствования. Ранее Хайдар Валеев отказывался комментировать эту ситуацию. А еще ранее называл ее политическим заказом. В итоге он решил отозвать диссертацию, чтобы ее доработать.
МКС
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