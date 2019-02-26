Плагиатор уходит ...

Заседание ЦИК, на котором официально будет принято решение о смене руководства избиркома состоится завтра, 28 марта. Об этом сообщают информированные источники Коммерсантъ-Башкортостан. Отметим, что Хайдар Валеев занимал свой пост с 2011 года. Его полномочия были продлены с 2017 года. Изданию информацию об уходе с должности Хайдар Валеев подтвердил, но о причинах решил не распространяться.Основным претендентом на должность главы ЦИК Башкирии называют директора института права БГУ Илону Макаренко (жена известного адвоката Сергея Макаренко).Напомним, что ранее Хайдар Валеев был замешан в крупном скандале, связанном с его диссертацией. В 2018 году экспертный совет по политологии высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал лишить его докторской ученой степени.По мнению членов ВАК, докторская диссертация оригинальна лишь на 35%, остальное – заимствования. Ранее Хайдар Валеев отказывался комментировать эту ситуацию. А еще ранее называл ее политическим заказом. В итоге он решил отозвать диссертацию, чтобы ее доработать.