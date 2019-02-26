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Плагиатор уходит

  • Опубликовано: mkset.ru | 28.03.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 20569 | Комментарии: 0
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Заседание ЦИК, на котором официально будет принято решение о смене руководства избиркома состоится завтра, 28 марта. Об этом сообщают информированные источники Коммерсантъ-Башкортостан. Отметим, что Хайдар Валеев занимал свой пост с 2011 года. Его полномочия были продлены с 2017 года. Изданию информацию об уходе с должности Хайдар Валеев подтвердил, но о причинах решил не распространяться.

Плагиатор уходит


Основным претендентом на должность главы ЦИК Башкирии называют директора института права БГУ Илону Макаренко (жена известного адвоката Сергея Макаренко).

Напомним, что ранее Хайдар Валеев был замешан в крупном скандале, связанном с его диссертацией. В 2018 году экспертный совет по политологии высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал лишить его докторской ученой степени.

По мнению членов ВАК, докторская диссертация оригинальна лишь на 35%, остальное – заимствования. Ранее Хайдар Валеев отказывался комментировать эту ситуацию. А еще ранее называл ее политическим заказом. В итоге он решил отозвать диссертацию, чтобы ее доработать.

МКС
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