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В минэкологии признали, что «Кроношпан» официально не сдан в эксплуатацию

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Заместитель министра экологии и природопользования Башкирии Виталий Тюр сегодня на встрече с членами СПЧ признал, что уфимский завод австрийской группы «Кроношпан» (Kronospan) работает, хотя официально не сдан в эксплуатацию. «Объект официально не сдан в эксплуатацию, контрольно-надзорную функцию выполняет Росстройнадзор»,— заявил он.

В минэкологии признали, что «Кроношпан» официально не сдан в эксплуатацию


Заявление было сделано после выступления экоактивистов, которые обратили внимание на то, что завод «Кроношпана» работает и производит продукцию уже три года, хотя официально находится в режиме пуско-наладки, не имеет очистных сооружений, не проходил государственную экологическую экспертизу.

«Есть пробел в законодательстве, который позволяет предприятию бесконечно работать в режиме пуско-наладки, при этом оно не подконтрольно никому, кроме стройнадзора», — заявила правозащитница Рамиля Саитова. Поручение президента России по проведению государственной экологической экспертизы этого предприятия не исполнено, добавила она.

Представитель Башкирской межрайонной природоохранной прокуратуры сообщил, что ведомство не может провести на предприятии «ни плановые, ни внеплановые проверки», но «в связи с участившимися жалобами» ведомство намерено провести такую проверку.

Представитель Росприроднадзора сообщил, что для предприятия были утверждены нормативы допустимых выбросов, на основании которых минэкологии выдало разрешение «на период строительства». «Законодательство это позволяет»,— сказал он.

«То есть, по документам, предприятие не работает, но оно работает в обе трубы», — заключила правозащитница Альмира Жукова и призвала присутствующего на встрече первого замруководителя администрации главы Башкирии Рината Баширова «остановить завод».

Господин Баширов в ответ пообещал провести в правительстве «большое совещание» по теме «Кроношпана». Он признал, что разместить предприятие под Уфой вблизи водозабора «было не самым умным решением», но подчеркнул: «Мы пришли, когда уже все работало. Сейчас нам важно для себя выяснить, что там происходит». «Варианты — или закрыть предприятие или заставить его усовершенствоваться»,—добавил чиновник.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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