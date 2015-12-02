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Медаль за фальсификации и плагиаторство?

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Организовывать выборы главы Башкирии, которые пройдут в сентябре, будет комиссия во главе с новым председателем. Вчера избирком республики принял досрочную отставку Хайдара Валеева, руководившего комиссией с 2011 года. Замена председателю подбиралась, по данным „Ъ“, с конца 2018 года. В октябре врио главы Башкирии был назначен Радий Хабиров. Главой избиркома должна стать креатура господина Хабирова Илона Макаренко, возглавляющая Институт права Башкирского госуниверситета. В окружении Радия Хабирова говорят, что ее миссией будет в том числе улучшение имиджа башкирской избирательной системы.

Медаль за фальсификации и плагиаторство?


Избирком Башкирии единогласно принял досрочную отставку председателя Хайдара Валеева, занимавшего эту должность с 2011 года. Его полномочия истекали в 2022 году — они были продлены на пять лет в 2017 году. Господин Валеев сообщил, что решение об уходе принял в январе, когда из администрации главы республики поступило предложение поменять работу. В октябре 2018 года врио главы республики был назначен бывший кремлевский чиновник Радий Хабиров.

«Я восемь лет был связан с избирательной системой, надо уходить вовремя»,— отметил Хайдар Валеев. Присутствовавший на заседании руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин вручил экс-главе избиркома орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан», заявив, что с этим орденом ему «будет легче принимать решения».

Он сообщил, что уже подписан указ о новом назначении господина Валеева — он занял должность начальника управления госслужбы и кадровой политики в администрации главы региона. В 2000–2004 годах Хайдар Валеев занимал должность начальника управления по работе с территориями и кадрами. «Этой работой я занимался, эту работу я люблю»,— сказал он.

По данным „Ъ“, хотя замену Хайдару Валееву команда Радия Хабирова подбирала с конца 2018 года, для руководителей территориальных комиссий его отставка стала неожиданностью. Заседание избиркома транслировалось по видеосвязи в ТИК, и одна из членов районных комиссий даже расплакалась, сообщив, что все ждали возвращения председателя из отпуска, чтобы поздравить его с 60-летием. К этой дате был смонтирован видеоролик, его показали на заседании.

Возглавит избирком Башкирии директор Института права Башкирского госуниверситета Илона Макаренко. Она руководит институтом с 2009 года (в 2002–2003 годах им руководил Радий Хабиров), является доктором юридических наук, автором около ста научных работ, одна из работ посвящена особенностям допросов несовершеннолетних. В Центризбиркоме „Ъ“ сообщили, что кандидатура Илоны Макаренко готовится к обсуждению на одном из предстоящих заседаний комиссии. Член ЦИКа Евгений Шевченко сказал „Ъ“, что есть несколько кандидатов на пост главы башкирского избиркома.

В окружении врио главы Башкирии решение о смене председателя избиркома перед выборами объяснили тем, что надо поправить имидж республиканской избирательной системы. Хайдар Валеев год назад оказался в центре скандала, связанного с плагиатом в его кандидатской и докторской диссертациях. Кроме того, «в Москве в целом уверены, что выборы в республике проводятся нелегитимно». «Поэтому было принято решение поставить человека с кристальной репутацией законника»,— сказал собеседник „Ъ“. Тот факт, что Хайдар Валеев трудоустроен на высокую должность, он объяснил тем, что «он будет полезен как кадровик, так как знает в республике, что называется, каждую собаку».

Политолог Аббас Галлямов полагает, что у Радия Хабирова были и субъективные мотивы поменять главу избиркома. «В те годы, когда Хабирова выживали из Уфы с поста руководителя президентской администрации, Валеев в этом участвовал. Поэтому, думаю, особого доверия у Радия Хабирова он не вызывал. Пост главы избиркома в определенных ситуациях может оказаться ключевым, поэтому на нем лучше иметь своего человека»,— отметил он. Политолог Сергей Маркелов полагает, что главу избиркома «принесли в ритуальную жертву, так как объективной необходимости в его замене не было: выборы в Башкирии проходят с прогнозируемым результатом при любом председателе комиссии». «Радий Хабиров просто еще раз показал, что ставит на ключевые должности своих людей»,— считает он.

Наталья Павлова, Виктор Хамраев, Коммерсант
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  • 1 | 29.03.2019, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Илона ......Имел "радость" общения по сути с пустой бабенкой ,которая даже посетителям в глаза не смотрит ,абсолютно равнодушный человек .закрытый .А недавно так хорошо подлизнула Хабирову как бывшая студентка .Все те же и везде .Результат ожидаем ....Куда и зачем полезла только .....



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  • 2 | 29.03.2019, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
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«Я восемь лет был связан с избирательной системой, надо уходить вовремя»
========================
Так и уходил бы вовремя, а теперь все, твои преступления, с сфере одного из основных прав человека, права выбора, неимеют срока давности, и рано или поздно за них придется отвечать!!!



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  • 3 | 29.03.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
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"Политолог Сергей Маркелов полагает, что главу избиркома «принесли в ритуальную жертву, так как объективной необходимости в его замене не было: выборы в Башкирии проходят с прогнозируемым результатом при любом председателе комиссии"
_____
А что в Башкирии еще остались избиратели, кто с 1993 года сомневается в предсказуемости т.н. "выборов"?



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  • 4 | 29.03.2019, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Во настали времена, пойдешь на выборы, посчитают и подтасуют; не пойдешь на выборы, нарисуют и подтасуют. Как же быть простолюдинам?



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  • 5 | 29.03.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Вы за валеева не переживайте, он с голоду не помрет!
Вот данные которые я нашел только лишь за 2016 год:

ЦИК Башкирии опубликовал на своем официальном сайте сведения о доходах и имуществе за 2016 год. Председатель комиссии Хайдар Валеев задекларировал доход 3,88 млн рублей, что на 660 тысяч больше, чем годом ранее. Еще 983 тысячи за год заработала его супруга. В собственности у Хайдара Валеева легковой автомобиль БМВ Х5, земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (22 сотки), жилой дом (194,4 кв.м) и два гаражных бокса (17,6 и 20.2 кв.м.). У супруги в собственности – две квартиры 60 и 87,2 кв.м.



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  • 6 | 29.03.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Женщина пришла к мулле и стала просить сделать её счастливой.
– А что ты понимаешь под счастьем? – спросил мулла.
– Ну, чтобы был Любимый, чтобы семья, дети...
– Хорошо, – ответил мулла, – исполню как желаешь.
Женщина вернулась домой и стала ждать. Но ни через день, ни через неделю ничего не изменилось...
Она опять пришла к мулле и повторила просьбу.
– А что ты понимаешь под счастьем? – спросил мулла.
– Ну, чтобы я встретила Любимого, чтобы семья, чтобы дети...
– Хорошо. Подожди еще.



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  • 7 | 29.03.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Жаль что женщина пошла к мулле. Ей надо было идти к попу. Он бы объяснил, чо це такое Смирение.

Смирение – это трезвое видение самого себя. Человека, у которого нет смирения, действительно можно сравнить с пьяным. ... Опытом, разумом обрести и познать смирение есть достояние весьма немногих. Словом о нем разглагольствующие подобны измеривающим бездну. Мы же, слепые, мало нечто о сем великом свете гадающие, говорим: смирение истинное ни слов смиренных не говорит, ни видов смиренных не принимает, не нудит себя смиренно о себе мудрствовать, и не поносит себя, смиряясь. ...

Любовь, милость и смирение отличаются одними только наименованиями, а силу и действия имеют одинаковые. Любовь и милость не могут быть без смирения, а смирение не может быть без милости и любви.



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  • 8 | 29.03.2019, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
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# Губайдуллин К.В. 20 Окт 2010 в 00:18:34
21.10.2010. Верховный Суд Башкирии вернул дело в ССуд (в Суд I инстанции). В холле-прихожей ВС РБ установленный компьютерный демонстрационный стенд со списком назначенных к рассмотрению судебных дел — указанное выше (02 Сен 2010 в 21:27:09) дело именовано: «СОБРАНИЕ». Презрел ВС РБ обращение действующего Презтдента РФ : «Хватит чиновникам решать — кто пройдёт на выборах», а также его увещевание о необходимости честной работы Судов, которые выносят постановления ИМЕНЕМ РФ! В связи с этим обращением мне непонятно: почему Президент РФ доверяет отведённому Судье самому решать — будет он пачкать ИМЯ России!? Я рассматриваю подобное как чрезвычайное проишедствие и считаю, что прошение об отводе судьи должно рассматриваться всем составом Суда! С прежним такой эксидент был, усугубленный тем что Путин, возглавив список ЕдРосов, «паровозом» протащил в ГД группового насильника несовершенолетних девчонок.

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53 | 02.12.2015, 20:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
после этого решения суда лица участвующие в фальсификациях были замечены в качестве членов избиркомов на следующих выборах, и высокие башкирские получили госнаграды! - За преступления против государства, против народа



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  • 9 | 29.03.2019, 16:45 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 29.03.2019, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
# Губайдуллин К.В. 20 Окт 2010 в 00:18:34
21.10.2010. Верховный Суд Башкирии вернул дело в ССуд (в Суд I инстанции). В холле-прихожей ВС РБ установленный компьютерный демонстрационный стенд со списком назначенных к рассмотрению судебных дел — указанное выше (02 Сен 2010 в 21:27:09) дело именовано: «СОБРАНИЕ». Презрел ВС РБ обращение действующего Презтдента РФ : «Хватит чиновникам решать — кто пройдёт на выборах», а также его увещевание о необходимости честной работы Судов, которые выносят постановления ИМЕНЕМ РФ! В связи с этим обращением мне непонятно: почему Президент РФ доверяет отведённому Судье самому решать — будет он пачкать ИМЯ России!? Я рассматриваю подобное как чрезвычайное проишедствие и считаю, что прошение об отводе судьи должно рассматриваться всем составом Суда! С прежним такой эксидент был, усугубленный тем что Путин, возглавив список ЕдРосов, «паровозом» протащил в ГД группового насильника несовершенолетних девчонок.

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53 | 02.12.2015, 20:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
после этого решения суда лица участвующие в фальсификациях были замечены в качестве членов избиркомов на следующих выборах, и высокие башкирские получили госнаграды! - За преступления против государства, против народа
+++++++++++++++++++++

Федералы должны быть благодарны башкирам, госнаграды должны быть очень высокие. Если не башкиры как же им сохранить себя в РФ?



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  • 10 | 29.03.2019, 16:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну и нравы! Раньше смольный, почту брали, теперь главу избиркома меняют.



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