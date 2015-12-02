Медаль за фальсификации и плагиаторство?

Организовывать выборы главы Башкирии, которые пройдут в сентябре, будет комиссия во главе с новым председателем. Вчера избирком республики принял досрочную отставку Хайдара Валеева, руководившего комиссией с 2011 года. Замена председателю подбиралась, по данным „Ъ“, с конца 2018 года. В октябре врио главы Башкирии был назначен Радий Хабиров. Главой избиркома должна стать креатура господина Хабирова Илона Макаренко, возглавляющая Институт права Башкирского госуниверситета. В окружении Радия Хабирова говорят, что ее миссией будет в том числе улучшение имиджа башкирской избирательной системы.Избирком Башкирии единогласно принял досрочную отставку председателя Хайдара Валеева, занимавшего эту должность с 2011 года. Его полномочия истекали в 2022 году — они были продлены на пять лет в 2017 году. Господин Валеев сообщил, что решение об уходе принял в январе, когда из администрации главы республики поступило предложение поменять работу. В октябре 2018 года врио главы республики был назначен бывший кремлевский чиновник Радий Хабиров.«Я восемь лет был связан с избирательной системой, надо уходить вовремя»,— отметил Хайдар Валеев. Присутствовавший на заседании руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин вручил экс-главе избиркома орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан», заявив, что с этим орденом ему «будет легче принимать решения».Он сообщил, что уже подписан указ о новом назначении господина Валеева — он занял должность начальника управления госслужбы и кадровой политики в администрации главы региона. В 2000–2004 годах Хайдар Валеев занимал должность начальника управления по работе с территориями и кадрами. «Этой работой я занимался, эту работу я люблю»,— сказал он.По данным „Ъ“, хотя замену Хайдару Валееву команда Радия Хабирова подбирала с конца 2018 года, для руководителей территориальных комиссий его отставка стала неожиданностью. Заседание избиркома транслировалось по видеосвязи в ТИК, и одна из членов районных комиссий даже расплакалась, сообщив, что все ждали возвращения председателя из отпуска, чтобы поздравить его с 60-летием. К этой дате был смонтирован видеоролик, его показали на заседании.Возглавит избирком Башкирии директор Института права Башкирского госуниверситета Илона Макаренко. Она руководит институтом с 2009 года (в 2002–2003 годах им руководил Радий Хабиров), является доктором юридических наук, автором около ста научных работ, одна из работ посвящена особенностям допросов несовершеннолетних. В Центризбиркоме „Ъ“ сообщили, что кандидатура Илоны Макаренко готовится к обсуждению на одном из предстоящих заседаний комиссии. Член ЦИКа Евгений Шевченко сказал „Ъ“, что есть несколько кандидатов на пост главы башкирского избиркома.В окружении врио главы Башкирии решение о смене председателя избиркома перед выборами объяснили тем, что надо поправить имидж республиканской избирательной системы. Хайдар Валеев год назад оказался в центре скандала, связанного с плагиатом в его кандидатской и докторской диссертациях. Кроме того, «в Москве в целом уверены, что выборы в республике проводятся нелегитимно». «Поэтому было принято решение поставить человека с кристальной репутацией законника»,— сказал собеседник „Ъ“. Тот факт, что Хайдар Валеев трудоустроен на высокую должность, он объяснил тем, что «он будет полезен как кадровик, так как знает в республике, что называется, каждую собаку».Политолог Аббас Галлямов полагает, что у Радия Хабирова были и субъективные мотивы поменять главу избиркома. «В те годы, когда Хабирова выживали из Уфы с поста руководителя президентской администрации, Валеев в этом участвовал. Поэтому, думаю, особого доверия у Радия Хабирова он не вызывал. Пост главы избиркома в определенных ситуациях может оказаться ключевым, поэтому на нем лучше иметь своего человека»,— отметил он. Политолог Сергей Маркелов полагает, что главу избиркома «принесли в ритуальную жертву, так как объективной необходимости в его замене не было: выборы в Башкирии проходят с прогнозируемым результатом при любом председателе комиссии». «Радий Хабиров просто еще раз показал, что ставит на ключевые должности своих людей»,— считает он.